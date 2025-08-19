We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + تلفزيون LG UHD AI UA80 4K Smart TV مقاس 50 بوصة المدعوم بجهاز التحكم وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
- استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
- تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
- تلفزيون LG UHD AI UA80 4K Smart TV مقاس 50 بوصة المدعوم بجهاز التحكم وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم دقيق
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
حركة
حركة برو
وضع الصورة
10 أوضاع
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
مخرج الصوت
40 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
Dolby Atmos
نعم
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.2 قناة
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2390 x 1620 x 285
وزن العبوة (من الخارج)
102.8
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
2230 x 1277 x 49.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
2230 x 1372/1324 x 434
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
380 x 434
وزن التلفزيون بدون حامل
65.9
وزن التلفزيون مع حامل
75.6
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
وضع HGIG
نعم
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
نوع العرض
4K QNED MINID
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
دائما مستعد
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
المواصفات الرئيسية
نوع العرض
4K UHD
معدل التحديث
60Hz أساسي
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1122 x 654 x 67.9
وزن التلفزيون بدون حامل
9.4
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية فائقة بدقة 4K
المعايرة التلقائية
نعم
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
ريموت
جهاز التحكم عن بُعد القياسي
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
جاهز (يتطلب جهاز التحكم عن بعد السحري)
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
ترميز الصوت
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
مخرج الصوت
20 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.0 قناة
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذ (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1215 x 760 x 142
وزن العبوة (من الخارج)
11.8
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1122 x 654 x 67.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1122 x 715 x 231
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
984 x 231
وزن التلفزيون بدون حامل
9.4
وزن التلفزيون مع حامل
9.5
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
200 x 200
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
وضع HGIG
نعم
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
نوع العرض
4K UHD
معدل التحديث
60Hz أساسي
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
أمازون أليكسا
جاهز (يتطلب جهاز التحكم عن بعد السحري)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
جاهز (يتطلب جهاز التحكم عن بعد السحري)
ريموت تحكم سحري
جاهز (يتطلب جهاز التحكم عن بعد السحري)
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
جاهز (يتطلب جهاز التحكم عن بعد السحري)
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
