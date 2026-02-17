We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 86 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S80TR للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و5.1.3 قناة
86QNED86A6A.S80TR
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote المزيد
- مكبر صوت Soundbar مذهل مصمم لزيادة قدرة أجهزة LG TV
- صوت غامر بحق من Dolby Atmos وسماعات تُصدر صوتًا لأعلى ثلاثي المستوى
- أداء صوتي يُحلق في أرجاء الغرفة من معايرة AI Room Calibration
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 86 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025
- مكبر صوت LG Soundbar S80TR للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و5.1.3 قناة
المواصفات الرئيسية
صورة (عرض) - نوع العرض
4K QNED MINID
صورة (عرض) - معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1928 x 1108 x 30.9 ‎
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
‎50.0 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2090 x 1215 x 285
وزن العبوة (من الخارج)
72.7
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1108 x 30.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1190/1142 x 370
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
380 x 370
وزن التلفزيون بدون حامل
50.0
وزن التلفزيون مع حامل
58.2
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
وضع المخرح
نعم
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
حركة
حركة برو
وضع الصورة
10 أوضاع
المعايرة التلقائية
نعم
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع العرض
4K QNED MINID
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
مدخل Ethernet
1ea
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
وضع HGIG
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
مخرج الصوت
20 واط
نظام السماعة
2.0 قناة
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
واو الأوركسترا
نعم
تلفزيون ذكي
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
متصفح الويب الكامل
نعم
عرض متعدد
نعم
دائما مستعد
نعم
كاميرا USB متوافقة
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
دردشة ذكية
نعم
المعرف الصوتي
نعم
Google Home / Hub
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
Google Cast
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
كل المواصفات
ما يقوله الناس
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.

نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
البحث محليًا
