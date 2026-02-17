تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 86 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S80TR للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و5.1.3 قناة

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 86 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S80TR للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و5.1.3 قناة

86QNED86A6A.S80TR
86QNED86A6A.S80TR
front view
صورة أمامية لمكبر الصوت Soundbar والمضخم الصوتي والسماعات الخلفية
86QNED86A6A.S80TR
front view
صورة أمامية لمكبر الصوت Soundbar والمضخم الصوتي والسماعات الخلفية

الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote المزيد
  • مكبر صوت Soundbar مذهل مصمم لزيادة قدرة أجهزة LG TV
  • صوت غامر بحق من Dolby Atmos وسماعات تُصدر صوتًا لأعلى ثلاثي المستوى
  • أداء صوتي يُحلق في أرجاء الغرفة من معايرة AI Room Calibration
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
front view

86QNED86A6A

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 86 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025
صورة أمامية لمكبر الصوت Soundbar والمضخم الصوتي والسماعات الخلفية

S80TR

مكبر صوت LG Soundbar S80TR للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و5.1.3 قناة
تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

مكبر صوت LG Soundbar على سطح باللون الرمادي مقابل خلفية باللون الرمادي في منظور جوي مائل.

مكبر صوت LG Soundbar على سطح باللون الرمادي مقابل خلفية باللون الرمادي في منظور جوي مائل.

الارتقاء بتجربة تلفزيون LG TV مع مكبرات الصوت Soundbar من الدرجة الأولى

أكمل تجربة LG TV مع مكبر الصوت Soundbar الذي يتناسب بشكل جميل مع تصميمه وأدائه الصوتي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

صورة (عرض) - نوع العرض

4K QNED MINID

صورة (عرض) - معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1928 x 1108 x 30.9 &lrm;

الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;50.0 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2090 x 1215 x 285 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎72.7 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1928 x 1108 x 30.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1928 x 1190/1142 x 370 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎380 x 370 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎50.0 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎58.2 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K QNED MINID

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

20 واط

نظام السماعة

2.0 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

