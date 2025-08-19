We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة ملابس سعة 13 كجم مع مجفف سعة 8 كجم | غسالة تحميل أمامي | محرك دفع مباشر بست حركات | محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | TurboWash360 | لون جوهر الابيض
*الصور ذات الصلة هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي
استكشف الميزات الرئيسية للغسالة الجديدة
سعة كبيرة
تتعامل مع الأحمال الكبيرة في نفس حجم الجسم
جسم أنحف، اسطوانة واسعة
يحسن قابلية الاستخدام واستخدام المساحة
Deep-learning AI DD™
"تُحسِّن أداء التنظيف حسب وزن القماش ونوعه "
TurboWash™ 360o
يُغسل بسرعة باستخدام بخاخ متعدد الاتجاهات لا يتلف الأقمشة
توفير المساحات
اجعل غسالتك جزءًا من أسلوب حياتك.
بعمق لا يتجاوز 645 مم، يمكنك استعادة 125 مم من المساحة القيّمة في منزلك دون التأثير على سعة الغسيل.
*وفر 125 ملم من المساحة مقارنة بغسالات التحميل الأمامي التقليدية السابقة من LG بعمق 770 ملم
سعة كبيرة
رفع مستوى الغسيل
تتيح لك تقنية LG المتقدمة تصميمًا مدمجًا يشمل اسطوانة غسيل أكبر وأنحف، لتمنحك مساحة غسيل أوسع داخل نفس الحجم.
*قد تختلف النتائج حسب جهاز الاختبار
*مستشعر الاهتزاز مضمن في طراز العمق 615/565 فقط. (باستثناء النوع النحيف)
*قد يختلف عدد ممتصات الصدمات وأوزان التوازن حسب الطراز.
Deep-learning AI DD™
لا مجال للتخمين في الغسيل، فقط دَع AI DD™ يقوم بالمهمة
استمتع بغسالة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار دورة الغسيل المناسبة، مما يقلل من تلف الأقمشة لتدوم ملابسك فترة أطول.
* تم اختباره بواسطة Intertek في يونيو 2023. دورة AI Wash مع الفئة الأولى من AI و3 كجم من الملابس المختلطة مقارنةً بدورة القطن.
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
TurboWash™ 360o
احصل على غسيل طازج في 39 دقيقة فقط
تقوم TurboWash™ 360o برش الماء في أربعة اتجاهات لضمان التنظيف العميق دون تلف الأقمشة.
*تم اختباره بواسطة Intertek في مايو 2023. دورة TurboWash39 مع حمولة IEC تبلغ 3 كجم.
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
تشغيل سلس
استمتع بتجربة تقليل الضوضاء والاهتزازات
مزودة بتقنية ومستشعر اهتزاز لإضفاء السلام والهدوء على عملية الغسيل.
*قد يختلف عدد ممتصات الصدمات ووزن الموازنات حسب الطراز
Steam™
أعطِ الأولوية لصحتك والتصدي لمسببات الحساسية
تعمل دورة العناية بالحساسية (Allergy Care) من LG على إزالة المواد المسببة للحساسية وعث الغبار الحي والبكتيريا لتجربة غسيل خالية من القلق
امرأة وطفل مستلقيان على السرير مبتسمين
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek الأمريكية، وتبيّن أنها تقلل من عث الغبار الحي، والمواد المسببة للحساسية (عث الغبار، القطط، الكلاب، حبوب اللقاح)، بالإضافة إلى البكتيريا والفطريات.
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
العناية بالحيوانات الأليفة
تخلص من روائح وبقع الحيوانات الأليفة بغسل وشطف فعّالين
توفر دورة غسيل العناية بالحيوانات الأليفة من LG أداءً قويًا للغسيل، حيث تعالج روائح وبقع الحيوانات الأليفة مع الغسيل عالي درجة الحرارة وعملية الشطف المكونة من أربع خطوات.
امرأة وكلب مستلقيان في السرير
*تم اختباره بواسطة Intertek في مارس 2024. دورة العناية بالحيوانات الأليفة مع حمولة قطنية بوزن 1.5 كجم تُزيل 99% من روائح الحيوانات الأليفة (مثل ثلاثي ميثيل الأمين، إيزوفاليرالدهيد، حمض الأسيتيك، ميثيل ميركابتان)
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
LG ThinQ™
ابقَ على اتصال من أي مكان باستخدام LG ThinQ™
اربط غسالتك وهاتفك الذكي
وصّل الغسالة بتطبيق LG ThinQ™ للتحكم بالجهاز، واختيار الدورات، وحتى تشغيله أثناء التنقل بلمسة زر واحدة.
اعرف المزيد عن نشاط الغسالة
استخدم تطبيق LG ThinQ™ للتحقق من استخدام الغسالة للطاقة وللتحقق من أي متطلبات صيانة
توافق المساعد الصوتي
اجعل حياتك أسهل مع توصيل الغسالة بجهاز منزلي ذكي—راحة ذكية بلا مجهود! استخدم مجموعة من الأوامر الصوتية لتوجيه ماكينتك من أي مكان في منزلك.
*جوجل وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
***Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.
*تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
*جهاز مكبر الصوت الذكي المزود بخاصية التحكم الصوتي غير متضمن.
*لا يتم تنشيط التحكم في الصوت إلا عند تشغيل الغسالة.
* تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد للجراثيم لـ P.aeruginosa من الفولاذ المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
*نتائج اختبار Intertek: صلابة فيكرز لباب البلاستيك الحالي تبلغ 12.2Hv، بينما تبلغ 575.66Hv لباب الزجاج (كلما زادت القيمة، كان أداء مكافحة الخدش أقوى.)
*باب الزجاج تتراوح صلابته بين 5.5 و6.5 وفقًا لمقياس صلابة Mohs.
ما هي الغسالة ذات الحجم القياسي؟
تأتي جميع غسالات LG بارتفاع وعرض قياسي. يمكن أن يختلف عمق غسالات LG حسب حجم الاسطوانة / السعة.
الأبعاد القياسية هي: العرض 600 ملم × الارتفاع 850 ملم × العمق 565-675 ملم.
ما هو أفضل وزن للغسالة؟
توصي LG بغسالة سعتها 8-9 كجم للغسالة المنزلية متوسطة الحجم. فكّر في استخدام طراز أكبر تتراوح سعته بين 11 و13 كجم لعائلة كبيرة أو إذا كانت أحمال الغسيل
كبيرة بشكل ملحوظ. كما يمكن للطرازات الأكبر حجمًا أن تتسع لحاف كبير. تذكّر أن تقنية LG المبتكرة تعني أن أجهزتنا يمكن أن توفر سعة أكبر لنفس
حجم الغسالة.
كيف أختار غسالة موفرة للطاقة؟
تحقق من ملصق الطاقة على الغسالة للحصول على تصنيف A (الأفضل) إلى G (الأسوأ). تتميز غسالات LG بتصنيفات Triple A* لمستويات الطاقة والعصر والضوضاء. يتيح لك الذكاء الاصطناعي داخل غسالات LG أيضًا الاستفادة من حركات الغسيل الأكثر ملاءمة لحمل الغسيل، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.
*اختبار داخلي من مختبرات LG استنادًا إلى المعيار EN 60456:2016/A11:2020 باستخدام الطراز F6V7RWP1WE 2) درجات الطاقة والعصر والضوضاء وفقًا لـ EU 2019/2014. 3) قد تعتمد النتيجة على بيئة الاستخدام.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. بعد ذلك ستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل
وستكتشف النعومة لتحديد نمط الغسيل الأمثل وضبط حركات الغسيل أثناء دورة الغسيل وفقًا لذلك. إذا قمت بربط الغسالة والمجفف من LG،
فيمكنهما التعاون لضمان اختيار الدورة الصحيحة دون الحاجة إلى القلق بشأن النقر على القرص.
كيف يمكنني تقليل الضوضاء التي تصدرها الغسالة؟
تتمثل البداية الواضحة في شراء غسالة LG التي تتميز بتصنيفات Triple A* لمستويات الطاقة والدوران والضوضاء. تقلل تقنية المحرك المبتكرة LG DirectDrive™ من عدد الأجزاء المتحركة داخل الجهاز، مما يقلل من الضجيج الناتج ويُطيل عمر الجهاز بفضل تقليل التآكل. عند تركيب الغسالة، تأكد من وضعها على سطح مستوٍ وافحصها بانتظام قد تؤدي الوحدة غير المتوازنة إلى تغيير الموقع أو الارتطام، مما يزيد من إخراج الضوضاء. يمكن أن يساعد أيضًا وضع وسادات مضادة للاهتزاز تحت الغسالة في تقليل الضوضاء.
*اختبار داخلي من مختبرات LG استنادًا إلى المعيار EN 60456:2016/A11:2020 باستخدام الطراز F6V7RWP1WE 2) درجات الطاقة والعصر والضوضاء وفقًا لـ EU 2019/2014. 3) قد تعتمد النتيجة على بيئة الاستخدام.
كيف تُفيد تقنية Deep-learning AI DD™ غسيلك؟
تستخدم غسالات LG المزودة بتقنية Deep-learning AI DD™ لتحليل وزن الغسيل ونوع القماش بشكل فردي النتيجة؟ تعمل آلية الغسيل المحسّنة تلقائيًا على تعزيز حماية الأقمشة
، لتبقى ملابسك الثمينة بأفضل حال لفترة أطول. توفر محركات DirectDrive™ تقنية الغسيل بـ 6 حركات لتنظيف فعّال باستخدام عدد أقل من الأجزاء المتحركة،
مما يُطيل عمر الجهاز ويُحسّن كفاءته في استهلاك الطاقة.
ما هي وظيفة الغسيل السريع LG Quick Wash؟
توفر تقنية TurboWash™ 360˚ من LG تنظيفًا عميقًا للملابس خلال 39 دقيقة فقط، مع دورة غسيل مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات ملابسك تطلق تقنية 3D Multi Spray رشاشات ماء من
كل الزوايا، بينما تتحكم المضخة العاكس الذكية بقوة تدفق الماء—لتحقيق توازن مثالي بين قوة الرش، والمنظف، وحركة الدورة، مما يوفر
وقتك الثمين دون التضحية بجودة الغسيل أو العناية بالأقمشة. غسيل سريع يمنحك نظافة مثالية في وقت قياسي.
ما الذي يمكن للغسالة الذكية فعله؟
غسالة الملابس من LG تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين حركات الغسيل لكل حمولة. يتيح التعلم العميق القائم على الذكاء المستمد من آلاف أحداث غسل البيانات الكبيرة للغسالة استشعار خصائص القماش تلقائيًا مثل الوزن والنعومة. ما النتيجة؟ حماية أفضل للأقمشة بنسبة 10%*، لتبقى ملابسك بأفضل مظهر لفترة أطول. كما تتيح غسالات LG الذكية المزودة بتقنية WiFi إمكانية التحكم الصوتي أو عبر تطبيق LG ThinQ™ على هاتفك الذكي، لتبقى متصلاً بالغسالة من أي مكان. شغّل جهازك عن بُعد بلمسة زر أو عبر مساعد صوتي، وتلقَّ إشعارات عند اكتمال دورة الغسيل، وشخّص الأعطال باستخدام SmartDiagnosis، وحمّل دورات غسيل مصممة خصيصًا—كل ذلك من خلال تطبيق ThinQ™.
* تم اختباره بواسطة Intertek في يناير 2023.
دورة الغسيل مع حمولة 3 كجم مقارنة بدورة القطن (F4Y7RYW0W). قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam.
ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟
تقضي تقنية LG Steam™ الحصرية (في بعض الطرازات) بفعالية على مسببات الحساسية. تقوم وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) بتعريض الملابس للبخار في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإذابة
مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.
كيف تعمل وظيفة الجرعات التلقائية؟
يتيح لك نظام الجرعات التلقائي ezDispense™ من LG تعبئة موزع المنظف مسبقًا وترك الغسالة تقوم بالمهمة. تستشعر تقنية الجهاز وزن حمولة
الغسيل وتضيف تلقائيًا الكمية المناسبة تمامًا من المنظف في كل مرة. يُزيل خطر استخدام كمية زائدة من المنظف، ويوفر وقتك، ويُطيل عمر ملابسك. كما تساعد الجرعة الصحيحة من
المنظف في الحفاظ على تشغيل غسالات المحمّل الأمامي بأفضل ما لديها. المنظف ومعطّر الأقمشة في حجرة واحدة—يقدمان ما يصل إلى 35 جرعة تنظيف قوية دون الحاجة لإعادة التعبئة. ما عليك سوى إغلاق
الباب والضغط على بدء!
هل تأتي الغسالات بألوان مختلفة؟
تقدم LG قائمة بخيارات الألوان المحايدة الحديثة لضمان العثور على غسالة تتطابق مع الأجهزة الحالية أو توفر تباينًا أنيقًا. اختر من بين
مجموعة الألوان التالية: أبيض كلاسيكي أو فولاذ أسود أو جرافيت.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
650x950x645
Steam
نعم
العناية بتجعّد الملابس
لا
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
نعم
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ColdWash
نعم
إنهاء التأخير
نعم
مستوى المنظف
نعم
إضاءة الحلة
لا
تنظيف فوهة ezDispense
لا
الغسل الأولي
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
شطف+
نعم
الشطف + العصر
نعم
مستوى مليّن الملابس
نعم
عصر
5 مستويات
Steam
لا
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
تنظيف الحوض
نعم
TurboWash
نعم
غسل
نعم
العناية بتجعّد الملابس
لا
الباركود
الباركود
8806096462539
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
8
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
710x1020x670
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
645
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1145
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
650x950x645
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
83.0
الوزن (كجم)
77.0
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
نظام Centum
لا
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
إضاءة الحلة
لا
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
نظام كشف الرغوة
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
قواعد التسوية
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
Steam+
لا
TurboWash360˚
نعم
النوع
غسالة ومجفف تحميل أمامي
مستشعر الاهتزاز
نعم
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
لون أبيض ناصع
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
غسيل AI
نعم
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
غسل أوتوماتيكي
لا
عناية بملابس الأطفال
لا
ملابس الأطفال
لا
انتعاش المفارش
لا
ملاءات السرير
لا
غسيل بارد
لا
العناية بالألوان
لا
القطن
نعم
القطن+
لا
غسل الملابس الداكنة
لا
الملابس الحساسة
لا
شطف مزدوج
لا
دورة التحميل
نعم
داون جاكيت
لا
قمصان
لا
تجفيف فقط
نعم
اللحف
نعم
العناية السهلة
لا
Eco 40-60
لا
العناية الرقيقة
لا
غسيل معقم
لا
مكثف 60
لا
جينز
لا
أقمشة مختلطة
لا
قميص واحد
لا
الأماكن المفتوحة
لا
غسيل العناية من الحيوانات الأليفة
لا
كويك 14 (سرعة 14)
لا
سريع 30
لا
غسل سريع
لا
غسل سريع + تنشيف
نعم
أيام ممطرة
لا
إعادة الإنعاش
لا
شطف فقط
نعم
شطف+تنشيف
نعم
الزي المدرسي
لا
غسيل هادئ
لا
ملابس مفردة
لا
العناية بالبشرة
لا
الأكمام والياقات
لا
حمولة صغيرة
لا
الشطف الذكي
لا
دوران فقط
نعم
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
لا
عناية بالبقع
لا
إنتعاش البخار
لا
المناشف
لا
تنظيف الحوض
نعم
39غسيل فائق السرعة
نعم
49غسيل فائق السرعة
لا
59غسيل فائق السرعة
لا
الغسل + التجفيف
نعم
غسيل فقط
نعم
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
لا
التقنية الذكية
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
ما يقوله الناس
