We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 8 كجم، بلون أبيض ، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
اللون الأساسي
White
السعة
-
سعة حوض الدوران (كجم)
6.5
-
سعة الغسل (كجم)
8.0
البرامج
-
لطيف
Yes
-
عادي
Yes
-
نقع
Yes
-
قوي
Yes
الميزات
-
عجلة 360 درجة
No
-
مطاط مضاد للاهتزاز
Yes
-
الجرس
No
-
جلاية الياقة
No
-
ميزة Rat Away
Yes
-
تقنية Roller Jet Pulsator
Yes
-
قاعدة بلاستيكية خالية من الصدأ
Yes
-
نافذة دوارة
No
-
عجلة أحادية الاتجاه
No
-
نافذة الغسل
No
-
تجفيف بنفث هواء
No
-
إعادة بدء تلقائية
No
-
مرشح نسالة
Yes
-
خليط + 3
Yes
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
Hot & Cold
خيارات إضافية
-
محدد التصريف
Yes
-
مؤقت النقع (دقيقة)
20
-
مؤقت الدوران (دقيقة)
5
-
مؤقت الغسل (دقيقة)
15
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
795x975x480
-
الوزن (كجم)
25.0
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
WTT0807OW
غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 8 كجم، بلون أبيض ، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء