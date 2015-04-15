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LG推出MUSIC Flow智慧Hi-Fi音響系列 Wi-Fi串流全新體驗自由暢聽音樂 Smart Friend用智慧陪你一起嗨
【2015年04月08日，台北訊】LG 因應行動串流服務時代，積極佈局智慧音響市場，台灣 LG 電子推出全新 LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列 (H7 / H5 / H3) 及智慧 Sound Bar (HS7)。除了日前推出的智慧藍牙揚聲器 P7，便利的藍牙串接功能外，全新 MUSIC Flow 系列產品更支援 Wi-Fi 音樂串流，透過雙頻 Wi-Fi 技術，提供消費者更流暢不漏拍的高品質音樂饗宴。MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系統搭配 LG 專屬「MUSIC Flow Player」app，可設定多房間模式，給予更豐富的音樂享樂體驗；app 更支援自動同步播放功能，當消費者回到家中，手機播放的音樂即可自動連線家中的音響；搭配心情電台功能，播放最適合使用者心情的歌曲。多項貼心應用，LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列絕對是最懂消費者的 Smart Friend。
搭配新品上市，LG 推出「Smart Friend 魅力酷音陪你一起嗨」，活動期間 2015年4月10日起至 5月31日止購買 MUSIC Flow P7 (NP7550) 智慧藍牙揚聲器，即贈送魅力酷音皮套；購買 MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列，即贈送 KKBOX 90天體驗卡，享受 MUSIC Flow Hi-Fi 音響所帶來的智慧享樂生活。
台灣 LG 電子 IT 產品行銷部協理金宰賢表示：「隨智慧串流服務興起，聆聽線上音樂已是消費者享受行動娛樂的主要趨勢，因此 LG 推出一系列 MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響，期待透過高品質及便利的產品，給予消費者全新智慧體驗。除了產品創新的功能外，LG 秉持一貫精神，對於外型時尚的堅持，讓 MUSIC Flow H3 榮獲 2015 德國 Red Dot 紅點設計大獎肯定。貼心設計的多項智慧功能，給予消費者更人性化的操作經驗，搭配專屬「MUSIC Flow Player」app，提供暢聽音樂無界限的絕佳感受。此外，更支援多元的音樂串流服務，與最新的雲端音樂結合，輕鬆享受 Music Flow 所帶來的智慧音樂生活。」
LG MUSIC Flow Hi-Fi 音響系列，能根據不同環境搭配不同 Hi-Fi 系列音響，讓消費者能在各種情境下體驗音樂饗宴。
LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列 (H7H5H3) 及 智慧 Sound Bar (HS7)，購買 Hi-Fi 系列即贈送 KKBOX 90天體驗卡，享受音樂隨身體驗。
人性化貼心功能 讓 Music Flow 成為傳遞心情的享樂夥伴
LG 以 Smart Friend 為主軸，推出多項貼心功能，讓 MUSIC Flow 成為消費者享樂的絕佳夥伴，體驗音樂串流無界限的行動娛樂經驗。搭配 MUSIC Flow Player 的人性化功能，心情電台自動隨消費者心情推薦點播歌曲，用音樂陪伴消費者享受生活的每一天。
● 心情電台 播放清單
MUSIC Flow Player app 的心情電台會自動將行動裝置中的音樂做分類，並依據消費者當下的心情或活動，提供歌曲建議，並且自動建立播放清單。
LG MUSIC Flow 智慧音響 H7，支援 Wi-Fi 音樂串流及心情電台，提供適合的歌曲建議，是消費者最好的 Smart Friend。
LG MUSIC Flow Hi-Fi 音響 感受絕佳無線享樂體驗
LG 針對智慧型行動世代的音樂愛好者，推出相應的高音質智慧串流音響系統 LG MUSIC Flow Hi-Fi 系列。透過專屬的「MUSIC Flow Player」app，自動串起家中每一個角落的音響，讓消費者在家中，走到哪即可隨時享受音樂跟著流動的暢快體驗。
● HD 音樂支援
支援所有 Wi-Fi 音樂格式，無論是 24bit/192KHz 的 HD 音樂檔案。
● 自動同步播放功能
只要智慧型手機與 MUSIC Flow Wi-Fi 音響距離接近一英尺，手機中的音樂即會自動轉至音響播放。因此可以在搭乘捷運回家途中，戴上耳機享受音樂，而當走進客廳之後，客廳中的 Wi-Fi Sound Bar 便會開始自動播放音樂。
● 高品質網路 穩定不間斷
與雙頻 Wi-Fi (2.4/5GHz) 技術結合，LG MUSIC Flow 提供流暢且不漏拍的連接品質。
LG MUSIC Flow 智慧音響 H3，輕巧精悍並結合雙頻 Wi-Fi 技術，榮獲 2015 Red Dot 紅點設計大獎肯定。
放大享樂體驗建立你的聽覺王國
Music Flow Hi-Fi 音響系列，透過「Music Flow Player」app，可自由設定立體聲、多房模式及家庭劇院模式，提供消費者更豐富的播放音樂情境，給予自由串流音樂無界限的暢聽快感。
● 左右聲道 / 立體聲模式
可透過「MUSIC Flow Player」app 將音響設定為立體聲模式，依據喜好體驗電影及音樂。
● 多房間模式
不同房間的音響，可選擇分別播放音樂或是同步音樂。
● 家庭劇院模式
於網路中增加多件式聲道，並將多件式無線音響設定為同步，享受家庭劇院的震撼。
● 音樂串流服務
經由「MUSIC Flow Player」app，可進入最新音樂串流服務，4月底台灣將開始支援 KKBOX 及 Spotify，隨時隨地暢聽音樂。
LG MUSIC Flow 智慧音響 H5，備有無線多件式聲道，搭配 LG 專屬「MUSIC Flow Player」app，可設定多房間模式，給予更豐富的音樂享樂體驗。
"Smart Friend 魅力酷音陪你一起嗨" 挺你享樂的好夥伴
● 活動日期
2015/04/10~2015/05/31
● 活動辦法
於活動期間內購買以下指定機型，於 LG 官網註冊成功，即贈指定好禮。
1. LG MUSIC Flow P7 (NP7550) 智慧藍牙揚聲器
送魅力酷音皮套 (贈送顏色僅限紅綠兩色，不挑色送完為止)
2. LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列 H3 (NP8340) / H5 (NP8540) / H7 (NP8740) / HS7 (LAS750M)
送KKBOX 免費 90天暢聽
活動期間內凡購買 LG MUSIC Flow P7 (NP7550) 智慧藍牙揚聲器，即贈送魅力酷音皮套，限定紅綠兩色不挑色。
【LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列 建議售價】
● MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列
H7 (NP8740)－NT$14,900
H5 (NP8540)－NT$11,900
H3 (NP8340)－NT$9,900
● 智慧 Sound Bar
HS7 (LAS750M)－NT$19,900
【LG MUSIC Flow 智慧 Hi-Fi 音響系列 規格表】
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20150415-lg-music-flow-hi-fi.html isCopied
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