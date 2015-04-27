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LG開啟居家掃除革命CordZero™無線生活系列登台 擺脫束縛享受無線自由只剪插頭不減強悍吸力 全球首創自動跟隨技術 智慧吸塵「跟你走」
【2015年04月27日，台北】台灣 LG 電子今日宣布推出全新 CordZero™無線生活系列，包含 CordZero™ 圓筒式吸塵器及 CordZero™ 直立式吸塵器，採用無線便利設計，並搭載創新 LG 智慧變頻馬達 (Smart Inverter Motor™) 與強效續航力鋰電池 (PowerPack™) 技術，提供消費者強悍吸力及便利體驗，更有貼心十年馬達保固。獨家專利 RoboSense™ 技術，讓 CordZero™ 圓筒吸塵器可自動跟隨使用者腳步移動，不需拖拉機身，打掃更輕鬆。LG CordZero™ 為全球首創全系列無線吸塵器，包含此次新上市的圓筒式、直立式吸塵器，以及既有的掃地機器人、除螨機，多樣的選擇滿足不同清潔需求，將徹底改變消費者使用吸塵器習慣，為居家掃除帶來全新革命體驗。
LGCordZero™ 圓筒式高階款 (VR94070NCAQ) 售價 NT$29,900、LG CordZero™ 圓筒式入門款 (VC74070NCAQ) 售價 NT$23,900、LG CordZero™ 直立式售價 NT$12,900 (寶石紅、精緻銀兩款)。即日起至 8/31，配合新品上市，凡購買 LG CordZero™ 圓筒式吸塵器，回函即贈送 7-11 商品卡最高 2,000元，數量有限，送完為止。
台灣 LG 電子 Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG 智慧生活家電秉持 "心科技新感動" 理念，細心觀察消費者使用需求，打造出全新 CordZero™ 無線生活系列。並將創新科技應用於智慧生活家電，期望給予消費整更美好的生活。配備多項專利技術的 CordZero™，無線且人性化的設計，將改變消費者對吸塵器的刻板印象，解決消費者居家掃除的困擾。」
LG CordZero™ 無線生活系列，除便利無線設計及強悍吸力馬達，另有多項實用功能。CordZero™ 圓筒式吸塵器搭載專利集塵壓縮技術 (KOMPRESSOR™)，能將吸入的灰塵與碎屑轉化為灰塵塊，不僅集塵量提升三倍以上，更可減少丟棄時的揚塵問題。此外，CordZero™ 直立式吸塵器配有 LG 專利防糾結刷頭 (Anti-Tangle Brush™)，能一掃刷頭被毛髮糾結困擾。
台灣 LG 電子今日宣布推出全新 CordZero™ 無線生活系列。照片(中)台灣 LG 電子 Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理。
LG CordZero 為全球首創全系列無線吸塵器，包含新上市的圓筒式、直立式吸塵器，及既有的掃地機器人、除螨機，多樣選擇滿足不同清潔需求，將徹底改變消費者使用吸塵器習慣。
LG《雙眼小精靈》清潔機器人有的方正形設計、清潔地圖導航、多重感應器、超大易取集塵盒以及前置吸入口五大特色。
LG 寶護家抗敏除螨機，能為消費者解決肉眼看不見的塵螨，給予更清淨的居家生活空間。
LG CordZero™ 圓筒式吸塵器 無線自由無限效能
LG CordZero™ 圓筒式吸塵器無電源線的創新設計，搭配獨家 RoboSense™ 自動跟隨技術，為消費者省下插拔電源的時間及費力拖拉吸塵器的過程。採用 LG Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，精簡尺寸卻能提供強大效能，吸力毫不遜色，更提供十年保固，讓消費者能更便利的享受居家掃除過程。
● 無線設計
無需重複插拔電源線，大幅提升使用便利性。
● 強效續航力 80V 鋰電池
創新 PowerPack™ 內建鋰離子電池，能保證 500次使用週期後，仍可達 80% 的充電量。
● 自動跟隨
獨家 RoboSense™ 技術，可自動跟隨使用者移動，不需拖拉機身，打掃清鬆不費力。
● 智慧變頻馬達
採用 LG Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，相較傳統吸塵馬達，體積平均縮小 28%、重量減少 22%、無碳刷式設計減少磨損，不僅提供更強勁吸力且更耐用，並提供馬達 10年保固。
● 集塵壓縮技術
專利 KOMPRESSOR™ 集塵壓縮技術，首創動力灰塵壓縮系統，能將壓縮吸入的灰塵與碎屑轉化為灰塵塊，不僅提升三倍以上集塵量，更減少丟棄時的揚塵問題。
LG CordZero 智慧變頻馬達與強效續航力鋰電池技術，為提供消費者強悍吸力及便利體驗，更有貼心十年馬達保固。
LG CordZero 圓筒式高階款超強吸力，45公斤女模挑戰吸動 85公斤冰箱。
LG CordZero™ 直立式吸塵器多用途便利清潔
二合一貼心設計，讓 CordZero™ 直立式吸塵器可自由變化直立式與手持式使用，搭配 Anti-Tangle
Brush™ 防糾結刷頭，輕鬆掃除家中難纏死角，更不受毛髮糾結的困擾。同時提供雙電池組，在正常模式下，可加長使用時間至 60分鐘。
● 智慧變頻馬達
採用 LG Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，相較傳統吸塵馬達，體積平均縮小 28%、重量減少 22%、無碳刷式設計減少磨損，不僅提供更強勁吸力且更耐用，並提供馬達 10年保固。
● 雙鋰電池組
在正常模式操作下，雙電池組最長可提供 60分鐘的電力，在強力模式下則可維持 40分鐘的電力。
● 防糾結刷頭
LG 專利刷頭，避免毛髮於清潔時纏繞，適合家中有寵物時使用。
● 二合一設計
裝上全長把手時，可做直立式吸塵器使用，也可調整為手持式吸塵器，輕鬆打掃死角或車上。
● 180度旋轉頭
提供更全面的清潔角度，輕鬆掃除居家死角。
● 前置 LED 照明
暗處死角更清楚，家具底部灰塵絕不遺漏。
LG「送禮送到心坎裡」CordZero™ 多項好禮體貼心意
為歡慶一年一度的母親節即將到來，台灣 LG 電子體貼全天下媽咪，推出「送禮送到心坎裡」好禮買就送活動。凡於 2015/04/01 至 2015/08/31 購買 LG 指定機型家電，即可享有回函送多款優質好禮，讓媽媽們在專屬的特別節日裡，享受備感寵愛的貼心禮遇。
● 活動日期
2015/04/01~2015/08/31
● 回函送申請時間
2015/04/01~2015/09/07 截止 (以郵戳為憑)
● 活動內容
● 附件
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至www.lg.com/tw。
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LG G4：充滿企圖心的智慧型手機代表作 29/04/2015
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20150427-lg-cordzero.html isCopied
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