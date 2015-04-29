LG G4：充滿企圖心的智慧型手機代表作

【2015年4月29日，首爾訊】LG 電子今日同步於紐約、倫敦、巴黎、新加坡、伊斯坦堡與首爾等地同步發表萬眾期待的 LG G4 智慧型手機。作為無論是銷量表現與業界獎項都超乎預期的 LG G3 後繼機種，來自世界各地的上千名貴賓將齊聚一堂，共同見證 LG G4 全新亮相。此外，共有四千名幸運消費者成為全球首批 LG G4 試用者，這也是 LG 史上最大規模的消費者體驗活動。

LG 以舒適典雅的完美工藝設計、絕佳視覺體驗與以消費者需求為出發點的使用者經驗來展現全新 LG G4。相機採用智慧型手機少見的 F1.8 超大光圈鏡頭，相較於 LG G3 提升 80% 進光量。創新相機模組可與全新 IPS 量子面板 IPS Quantum Display 完美搭配，與 LG G3 搭載業界首創的 Quad HD 面板相比，在各方面的視覺表現更佳優異。LG G4 的超薄弧邊外型與圖形使用者介面 (GUI) 也更符合人性化設計。

LG 電子行動通訊公司總裁暨執行長趙俊鎬 (Juno Cho) 表示，「為履行 LG『創新科技，打造美好生活』的承諾，我們推出兼具時尚、頂尖性能並兼顧使用者體驗的智慧型手機，希望提供消費者一款結合感性與科技的行動裝置，不但貼近消費者需求更兼具世界級頂尖性能。從設計、相機、面板到使用者體驗，處處展現 G4 將是 LG 最具企圖心的旗艦之作。」

舒適典雅的設計

LG 專為全新旗艦機種打造獨特材質。LG G4 共有手工製作的六色真皮可供選擇，運用精湛工藝與染色技法完成傳統古法植鞣程序，使皮革顏色飽和溫潤，歷久彌新。更重要的是，植鞣皮革並未使用任何具刺激性的化學物質，可回收再利用，極具環保概念。G4 另有類陶瓷菱格的白色、類金屬菱格的黑色與金色可供選擇。

LG G4 以時尚、舒適典雅設計為業界向來單調無新意的全金屬設計帶來煥然一新的風格，超薄弧邊設計延伸至整體機身，微曲機身讓造型更加亮眼。超薄弧邊設計與微曲機身不僅外型加分，墜落時更比一般平面手機增加 20% 的衝擊耐受度，同時完美提供合手舒適握感及穩定感。整體設計理念也反映到使用者介面上，採用簡潔且直覺性的圓角圖示設計，讓手機圖示色彩更鮮明生動。此外，Smart Notice 智慧通知的背景與文字顏色也會隨著使用者設定的主畫面自動調整。

LG G4 搭載 1,600萬畫素相機，在光源不足的環境下仍能捕捉到清晰影像。相機模組採用 F1.8 超大光圈鏡頭可提升 80% 進光量。LG 同時導入 OIS 光學防手震 2.0，將防手震範圍 X軸與 Y軸的角度從一維提升到二維，並首度加入 Z軸到三維軸線，使防手震性能比 OIS+ 增加一倍，低光源拍攝時仍能保持影像清晰。

G4 相機新增專業模式，可控制每次拍攝的對焦、快門速度、ISO值、曝光值與白平衡。除了可儲存 JPEG 格式外，也可選擇直接將照片存成影像無損 RAW 格式，在拍攝後利用專業軟體進行更精準的相片編修並同時保留原始相片細節。

LG 率先在 G4 加入首見於智慧型手機的 CSS 色彩光譜感應器 (Color Spectrum Sensor)，使相機功能更臻完美。CSS 色彩光譜感應器可精準判讀場景周圍光源的 RGB值與物體反射的紅外線，藉以提升色彩精準度。而 CSS 色彩光譜感應器也運用解讀出的數據來調整相機的白平衡與閃光燈顏色，讓成像色彩盡可能貼近真實原色。藉由 CSS 色彩光譜感應器，紅色成像便不會偏亮橘色，白色也不會呈現暗黃色。

LG 搭載領先業界的 800萬畫素前鏡頭，讓人像拍攝或團體照都更銳利清晰，更便於自拍。Gesture Interval Shot 手勢間隔自拍提供較前一代的自拍感應手勢多出二秒的間隔時間以進行四連拍功能，在最不理想的拍攝環境下仍可捕捉完美瞬間，只要在鏡頭前開合手掌兩次就可以輕鬆啟動四連拍快門。

LG G4 率先使用的 LG 全新 5.5吋 IPS 量子面板為面板科技的一大躍進，可增加 20% 色域、亮度提升 25%、對比度提高 50%。這也是首款搭載先進內嵌式觸控技術 (Advanced In-Cell Touch) 的 QHD 面板，將 LCD 液晶螢幕與觸控感應器結合為單一面板，創造更優異的色彩表現與觸控靈敏度。全新面板技術在色彩表現上符合 DCI (Digital Cinema Initiatives) 標準規格，並榮獲好萊塢影城認可。

強大效能與運算能力

G4 的高解析度面板不會讓電池電量快速耗損，因其內部搭載高階智慧型手機罕見的 3,000毫安培可替換式大容量電池，再結合 Qualcomm® Snapdragon™ 808 with X10 LTE 處理器的超高效能，能盡情使用一整天也不斷電。LG G4 與 G3 擁有相同的電池容量，但是用電時間卻可延長 20%。

為慶祝 Snapdragon™ 808 處理器問世，美國高通公司執行長 Paul E. Jacobs 博士與 LG 執行長趙俊鎬相偕出席紐約發表會，高通公司副總裁 Jim Doh 亦出席首爾發表會。

美國高通公司執行長 Paul E. Jacobs 博士表示，「LG 與高通公司從 Snapdragon 808 研發階段就開始合作，透過專業技術持續調整，終於讓 LG G4 數項獨創功能完美實現，使 G4 成為最佳化科技與消費者需求無縫接軌的智慧型手機典範。」

人性化的 UX 介面

LG G4 是首款採用全新 UX 4.0 介面的智慧型手機，以消費者為出發點的設計更簡單也更具直覺性，簡潔易懂的操作也更能符合每位使用者的需求。全新升級的 UX 介面在刪減不必要步驟的同時，也為高階使用者提供更多配置選擇。

• Quick Shot 快速拍攝：在待機的狀態下，只要按兩下 Rear Key 後置單鍵下方的音量 "-" 鍵，無須啟動任何相機程式，僅需 0.6秒的超快速度就能啟動相機並拍攝照片。

• Gallery 智慧媒體匣：全新相簿功能可依時間軸方式超快速瀏覽數千張照片，不需上傳雲端，回憶集功能可依照相片拍攝的時間與地點自動將照片及影片分類為不同相簿。

• Event Pocket 事件匣：使用者可利用 Event Pocket 事件匣統整行事曆，可使用簡單拖曳的方式將多個行事曆或社群媒體中的約會與活動整合至其中。只要在初始設定完成後，之後就毋需逐一登入各個行事曆查看。

• Smart Notice 智慧通知：全新升級的 Smart Notice 智慧通知可藉由分析使用者的通勤等日常習慣，提供天氣或旅遊資訊等更個人化的通知訊息，使智慧通知更具個人專屬風格，例如「去搭捷運時，記得要帶傘。」

• Quick Help：配置於 Smart Notice 智慧通知中的 Quick Help 功能可協助使用者快速找到任何 LG G4 操作問題的解答，引導使用者完成 LG G4 的設定，甚至可安排電話客服。

LG 整合各領域夥伴的通力合作以創造完善的 G4 使用者體驗。Google Office 已預先安裝於 LG G4，讓行動線上作業更輕鬆，而所有 G4 使用者都可獲贈二年 100GB 的 免費 Google 雲端硬碟空間。同時透過 MirrorLink 技術與 LG G4 連接後，所有福斯汽車車主都可在車用螢幕上使用 G4 汽車專用介面，整合智慧型手機上的聯絡人、導航與音樂功能。

LG G4 自 4月29日起將率先於韓國開賣，隨後將陸續於全球 180家電信通路開始販售，價格與銷售地點將由各地市場公告。

主要規格

• 晶片組：Qualcomm® Snapdragon™ 808 Processor with X10 LTE 處理器

• 螢幕：5.5吋 QHD IPS Quantum Display 量子面板 (2560 x 1440, 538ppi)

• 記憶體：32GB eMMC ROM、3GB LPDDR3 RAM / 支援 microSD 插槽擴充記憶卡

• 相機：主鏡頭 1600萬畫素、F1.8 超大光圈、OIS 光學防手震 2.0

前鏡頭 800萬畫素、F2.0 大光圈

• 電池：3,000mAh (可替換)

• 作業系統：Android 5.1 Lollipop

• 尺寸：148.9 x 76.1 x 6.3 - 9.8 mm

• 重量：155公克

• 網路：4G / LTE / HSPA+ 21 Mbps (3G)

• 顏色：類金屬菱格 - 黑、金

類陶瓷菱格 - 白

手工真皮 - 棕、黑、紅、藍、白、黃

• 其他：相機專業模式 / 手勢間隔自拍 / 快速拍攝

* 規格可能因各市場需求而異。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。