LG G4在台隆重上市 三大電信同台力挺 相機功能大躍進 專業規格打造頂級旗艦機皇 科技跨界完美結合皮革工藝 量子面板呈現真實色彩

【2015年05月19日，台北】台灣 LG 電子今日宣布旗艦機皇 LG G4 即將正式在台上市，LG G4 上月於全球六個城市盛大發表後，獲得各地媒體及消費者一致好評；承襲 G3 的超高人氣，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信龍頭聯合出席，齊力推薦融合絕佳視覺體驗、完美工藝與頂尖效能，最具企圖心的 LG G4 給台灣消費者。LG G4 以時尚典雅的外型設計，相機搭載 F1.8 超大光圈，能輕鬆克服低光源環境；5.5吋 QHD IPS 量子面板，高對比影像呈現真實原色；並以使用者經驗為優先設計考量，為消費者帶來更多簡單直覺的智慧應用。LG 最新旗艦機 G4 單機售價 NT$20,900元 (32GB)，支援 4G LTE 全頻段。在台推出類金屬菱格鈦黑與鈦金、類陶瓷菱格晶白，與手工真皮經典棕、極碳黑、深玫紅、湖水藍共七色。LG G4 早鳥三重送，於 6/1 至 6/14 期間，購買 LG G4 即可享有市值高達 NT$2500 的早鳥禮，包括原廠電池充電組、32G microSD 卡等多項好禮，隨貨贈送，數量有限送完為止。

台灣 LG 電子李址炯董事長表示：「LG G4 以『See the Great, Feel the Great』作為設計研發核心概念，結合 LG「Innovation for a Better Life」的品牌理念，是一款兼具時尚外型、頂尖效能並兼顧使用者體驗的旗艦智慧型手機。LG 大膽創新地將科技與皮革工藝完美結合，為市場帶來耳目一新的感受，無論是舒適典雅的設計、超凡的視覺體驗或是高規格硬體配備都是一時之選；LG G4 無疑是一款完美符合消費者需求的旗艦科技代表作。」

超強拍照旗艦 LG G4 相機功能卓越再進化

LG G4 搭載 1,600萬畫素相機，更採用 F1.8 超大光圈鏡頭，與 G3 相比可提升高達 80% 的進光量，即使在光源不足的環境下仍能捕捉到清晰影像；此外，G4 新增的相機專業模式 Manual Mode，還可隨意手動調整每次拍攝的對焦、快門速度、ISO 值、曝光值與白平衡等設定，讓消費者利用手機也能瞬間變身為攝影達人，盡情享受捕捉美麗畫面的樂趣。

● F1.8 超大光圈

LG G4 搭載了一般少見於智慧型手機的 F1.8 超大光圈，可有效克服低光源環境，讓相片細節的更加亮眼。

● OIS 光學防手震 2.0

光學防手震再進化，防手震範圍從 X軸與 Y軸的 1゜提升至 2゜，並首度加入 Z軸形成三軸光學防

手震。效果比一般 OIS 光學防手震提升一倍。同時在低光源拍攝時能拍出更清晰的影像。

● 色彩光譜感應器 Color Spectrum Sensor

LG 採用獨家的「色彩光譜感應器」技術，在拍照前利用紅外線分析與偵測場景周為光源，確保即使在低光源環境下，也能捕捉到最自然生動的原色影像。

● 800萬畫素前相機

LG G4 配備 800萬畫素、銳利清晰的高畫質前鏡頭，並搭配 LG 全新進化自拍感應手勢、間隔拍攝、及手勢檢視等多種好評功能，幫助消費者輕鬆完成完美自拍，多出 1.3秒的間隔時間可進行四連拍功能，只要在鏡頭前開合手掌兩次就可以輕鬆啟動四連拍快門，讓團體自拍也能輕鬆掌握到精準畫面。

極致工藝 G4 手工真皮背蓋優雅展不凡

LG 展現工藝美學，為全新旗艦機種打造獨特的背蓋材質，更為一向使用金屬背蓋設計的行動產品市場帶來煥然一新的獨特風格。LG G4 共有四色手工製造的真皮可供挑選，包含經典棕、極碳黑、深玫紅及湖水藍，運用精湛工藝與染色技法完成傳統古法植鞣程序，經歷 46道核心製程，共費時 39天，皮革不含化學物質、安全無毒更增加了其耐用度，再搭配上精美均勻縫線，展現出高貴優雅的時尚品味。除手工真皮背蓋外，LG G4 同時擁有類金屬菱格鈦黑、類金屬菱格鈦金、及類陶瓷菱格晶白三款精緻質感的背蓋可供選擇。

此外，G4 承襲 LG 獨有的微曲機身設計，創造出絕佳服貼且合手的舒適握感。超薄弧邊搭配微曲造型，不僅使外在加分，當手機墜落時更比一般平面手機增加約 20% 的衝擊耐受度，可說是智慧型手機中內外兼備、極致工藝設計的絕佳之作

全球首創 5.5吋 QHD IPS 量子面板 顯色、效能同步大躍進

LG G4 率先使用全新 5.5吋 IPS 量子面板，可增加色彩再現率 20%、亮度提升 25%、對比度提高 50%，面板技術大幅領先業界，這也是首款搭載先進內嵌式觸控技術 (Advanced In-Cell Touch) 的 QHD 面板，將 LCD 液晶螢幕與觸控感應器合而為一，創造更優異的色彩表現與觸控靈敏度，即使在戶外日光下螢幕也能清晰可見。

此外，LG G4 使用新一代液晶結構，並搭載 Graphic RAM (GRAM) 裝置，讓 G4 的高解析度面板即使長時間使用也不會造成電池電量快速損耗；配備可替換式 3,000毫安培大容量電池，與 G3 相比用電時間可延長 20%，並支援 Quick Charge 2.0 快速充電 (搭配 Quick Charge 2.0 充電器單獨販售)；同時結合 Qualcomm® Snapdragon™ 808 with X10 LTE 處理器的超高效能，提供消費者一整天不間斷的生活娛樂。

全新 UX 4.0 介面 簡單、聰明、超直覺

LG G4 以消費者需求出發，設計更簡單、更直覺性，採用全新 UX 4.0 介面的智慧型手機，刪減不必要的步驟，同時也為高階使用者提供更多配置選擇。

● Quick Shot 快速拍攝

只需平均 0.6秒就能啟動相機並即時拍攝照片，在待機狀態下，連續按兩下 Rear Key 後置單鍵下方的音量 "-" 鍵， 即可啟動相機拍照。

● Gallery 智慧媒體匣

可透過時間軸方式依照年、月、日分類相簿，讓使用者能在數千張的照片中快速進行瀏覽或搜尋。而回憶集功能可依照相片拍攝的時間與地點自動將照片或影片集結成冊，聰明地讓使用者快速瀏覽影像回憶。

● Event Pocket 事件匣

在行事曆中點選事件匣功能，就可透過簡單的拖曳，將照片、QuickMemo+、社群網站的活動或所在地附近的地點一次整合到個人行事曆中，輕鬆管理所有活動與行程。

● Smart Notice 智慧通知

全新升級更加聰明，可藉由分析使用者的通勤等日常習慣，提供天氣或旅遊資訊等更個人化的通知訊息，遇到下雨天會主動貼心提醒使用者帶傘出門。

量身打造 LG G4 多款智慧配件娛樂更多元

為提供消費者更全面的優質行動生活，LG 同步推出多款 G4 周邊配件產品。Quick Circle™ Case 圓形視窗感應皮套，消費者不需開啟皮套即可在圓弧視窗內操作最常使用的多種 G4 內建程式。搭配舒適耐用的 Quad Beat™ 3 高音質耳機，享受一整天輕鬆豐富的智慧生活。

● Quick Circle™ Case 圓形視窗感應皮套

為 G4 量身訂做的五色獨特皮套，精緻菱形格紋設計，可自由設定最常使用的多種應用程式，輕鬆享受智慧生活。

● 無線充電座

LG 無線充電座完美解決智慧手機重度使用的問題。摺疊設計，攜帶超輕便，更寬廣的感應距離，隨意擺放皆能輕鬆充電。

● Quad Beat™ 3 高音質耳機

舒適耐用的 Quad Beat™ 3 高音質耳機，重低音渾厚有力不含糊，展現最真實豐富的音域饗宴。

李敏鎬續任 LG 品牌代言人

亞洲男神李敏鎬將續任 LG 品牌代言人。除了希望藉由李敏鎬在亞洲的超高人氣，持續提升 LG 的品牌知名度外。此外，未來期待在李敏鎬的加持下，LG G4 的頂級規格與獨特設計，必將擄獲台灣消費者的心，而台灣接下來也將有更多關於李敏鎬的相關訊息，在一系列的廣告中，李敏鎬也將不藏私地推薦他所喜愛的 LG G4 給每一位支持他的粉絲與消費者，大家也將直擊亞洲男神不斷放電的迷人魅力。

LG G4 早鳥三重送 三大電信同步開跑

LG G4 將於 6月1日起在三大電信同步開賣，共有三款不同材質，包括：手工真皮材質提供經典棕、極碳黑、深玫紅及湖水藍共 4色，類金屬菱格材質擁有鈦黑、鈦金兩色，以及類陶瓷菱格材質的晶白色可供消費者挑選。單機建議售價 NT$20,900。同時，LG G4 推出早鳥三重送，凡至中華電信、台灣大哥大或遠傳電信全省各直營或加盟門市購買 LG G4，即隨貨搭贈市值高達 NT$2,500 的原廠充電組、32G microSD卡等多項好禮。

● 活動名稱

LG G4 早鳥三重送 Great Gift for You

● 活動時間

2015年6月1日至6月14日

● 活動通路

中華電信、台灣大哥大或遠傳電信全省各直營或加盟門市

● 活動內容

凡至中華電信、台灣大哥大或遠傳電信全省各直營或加盟門市購買 LG G4，即隨貨搭贈市值高達 NT$2,500 的早鳥三重禮！數量有限，送完為止。

● 電信通路早鳥贈品

通路 早鳥三重送贈品

中華電信 G4 原廠電池充電組、32G microSD卡、隨身腳架

台灣大哥大 G4 原廠電池充電組、32G microSD卡、自拍桿

遠傳電信 G4 原廠電池充電組、32G microSD卡、自拍鏡

電信通路 G4 原廠電池充電組、32G microSD卡、威秀電影票 2張

LG G4 主要規格

● 顏色：手工真皮 - 經典棕 / 極碳黑 / 深玫紅 / 湖水藍

類金屬菱格 - 鈦黑 / 鈦金

類陶瓷菱格 - 晶白

● 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 808 64位元處理器

● 顯示器：5.5吋 QHD IPS 量子面板 (1440 x 2560 pixels, 538ppi)

● 記憶體：ROM - 32GB / RAM - 3GB

擴充槽 - microSD™ 記憶卡 (最高支援 2TB)

● SIM卡類型：Micro-SIM

● 相機：主相機 - 1600萬畫素、OIS 光學防手震 2.0 相機、F1.8 超大光圈

前相機 - 800萬畫素、F2.0 光圈

OIS 光學防手震 2.0 相機 / 色彩光譜感應器 / 相機專業模式 / 儲存影像無損 RAM 格式 / 間隔拍攝 / UHD 4K 攝錄 / 自拍感應手勢 (1.5公尺感應距離) & 手勢檢視 / 雙向攝錄 / HDR 等模式

● 電池：3,000mAh 可替換式電池

● 作業系統：Android™ Lollipop 5.1

● 尺寸：148.9 x 76.1 x 9.8 L*W*D (mm)

● 重量：155g

● 通訊協定：2G - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G - 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

4G LTE - 700(B17) / 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 900(B8) / 1700(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) MHz

支援載波聚合 (CA, Carrier Aggregation)

適用頻段為 LTE 700(B28)+1800(B3) & LTE 900(B3)+1800(B3) 支援 Cat.6, CSFB

● 其他：LG UX 4.0 / 智慧行事曆 / 智慧媒體匣 / 智慧佈告欄 / 新進化智慧通知 / 快速檢視 / Smart Settings / QuickMemo+

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。