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台灣LG電子齊心力 落實企業環保理念 響應世界環境日 董事長率全體員工淨山護山林 實踐環境保育 創造生態永續性
【2015年06月11日，台北】台灣 LG 電子身為全球消費性電子產品和家用電器的領導品牌，不僅積極落實「Life's Good」品牌精神，為消費者打造舒適美好居家環境，同時更以具體行動表達對社會的關懷。為響應世界環境日及 LG 國際志工日，台灣 LG 電子今年特別與台灣蝴蝶保護協會合作，號召 155名員工，於 6月10日假大直劍南蝶園進行淨山保育活動，善盡企業社會責任，為環境保護盡心力。
台灣 LG 電子今年特別與台灣蝴蝶保育學會合作，一同守護台灣蝴蝶生態。左為台灣 LG 電子董事長李址炯。
台灣 LG 電子今年號召 155名員工於劍南蝶園進行淨山保育活動，善盡企業社會責任，為環境保護盡一份心力。
LG 力行生態保護淨山創造美好新氣象
台灣 LG 電子鼓勵員工以實際行動守護台灣這片土地，希望能藉由企業影響力提高大眾對環境保育的重視，為美麗家園盡一份力。台灣 LG 電子董事長李址炯表示：「LG 電子一直以來積極關注各項環保議題，並親力親為投入其中，從開發節能環保產品到環境保育活動執行，實際落實 "Innovation for a better life" 的企業品牌理念，也希望 LG 全體員工都可以不忘記我們身負的社會責任，讓品牌的精神貫徹到生活中的每個角落。」
位於大直劍南山的劍南蝶園為台北市最大蝴蝶生態保護f區，更是唯一種植台灣原生植物的蝴蝶園。台灣 LG 電子董事長李址炯親自帶領 155名員工，進行淨山保育活動，同時配合台灣蝴蝶保育學會導覽員的生動解說，認識劍南蝴蝶步道之美。沿路上出現包含翠鳳蝶 (烏鴉鳳蝶)、小紫斑蝶等多種翩翩飛舞的台灣蝴蝶，以及原生的蝴蝶食草及蜜源植栽物種。頂著夏日 33度高溫，LG 員工不畏酷熱，齊心移除小花蔓澤蘭、大花咸豐草、黃金葛等強勢外來入侵的藤蔓及植物，親手整理並維護美麗的蝴蝶棲地。最後現場整理出多袋大型垃圾及外來植物，讓大家直呼此行非常有意義，透過淨山活動安排，讓 LG 員工深刻體會到生態復育及守護山林的重要性，也願意更加身體力行，將環保落實到生活中。
大直劍南蝶園導覽解說員帶領大家認識蝴蝶復育棲地，充分讓所有人瞭解生態復育及守護山林的重要。
LG 員工不畏酷熱，身體力行實踐環境保育，沿途整理出多袋垃圾及外來入侵植物。
LG 員工齊心移除小花蔓澤蘭、大花咸豐草、黃金葛等強勢外來入侵的藤蔓及植物，親手整理並維護美麗的蝴蝶棲地。
深根落實在地關懷 積極投身社會公益
LG 電子積極投注心力於節能環保，致力於開發結合人性與節能的產品，更連年獲得美國環境保護協會頒發「節能之星」殊榮。LG 也於今年六月在紐約時報廣場播放 "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care." 影片，帶動更多人對環保議題的關注。LG 美國分公司也邀請全體員工參加社區清掃活動，為當地居民打造乾淨舒適街區，俄羅斯及巴西則積極參與植物種植及電池回收等環保活動，一同為地球付出心力。
台灣 LG 電子致力於企業社會責任及環境保護不遺餘力，自 2012年起每年全體員工固定進行淨灘活動，還原美麗的台灣海岸線，今年更以淨山保育活動表達對環境保護的支持。此外，台灣 LG 電子在地深耕，長期關注台灣偏鄉兒童，期望提供孩子們最實質的幫助，從 2013年起連續兩年與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童製作愛心餐盒；今年更擴大舉行，以品牌公益活動「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計畫，希望能向下扎根，結合大專院校學生熱血青春的力量，參與偏鄉兒童關懷，期待將這樣的精神能不斷延續下去，一起用實際行動為偏鄉學童實現夢想、展望美好未來。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。
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