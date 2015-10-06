G4系列再出擊 LG G4c 在台上市 入門雙卡新選擇 引領雙倍行動效率 纖薄微曲設計輕鬆掌握隨時有型

【2015年10月6日，台北訊】G4系列再度出擊！台灣 LG 電子宣布推出 LG G4c，除了提供消費者入門雙卡新選擇外，更搭載延續旗艦基因的優質規格，給予消費者極致的行動體驗。LG G4c 具備纖薄微曲的外型設計及工藝觸感的背蓋，結合 5吋內嵌式觸控面板的輕巧設計，讓消費者可一手掌握手機，輕鬆帶著走；同時，支援雙卡雙待功能的 G4c，搭載 800萬畫素主相機，具備輕點即拍功能，可隨時捕捉精彩片刻。LG G4c 建議售價 NT$5,990，由聯強代理，共有深邃黑、璀璨金、晶燦白三種顏色可供選擇。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG 致力於打造絕佳且便利的行動生活體驗，讓消費者不僅可以享受智慧型手機所帶來的高效能，亦同時兼顧便於攜帶的特色。因此，秉持不斷創新的精神，LG 推出 G4系列新機 G4c。LG G4c 延續旗艦血統，不僅提供優質的規格外，纖薄微曲的設計概念，機身更輕巧，讓消費者能一手掌控生活大小事，享受最美好的行動生活體驗。」

G4系列再度出擊！台灣 LG 電子宣布推出 LG G4c，除了提供消費者入門雙卡新選擇外，更搭載延續旗艦基因的優質規格，給予消費者極致的行動體驗。

LG G4c 建議售價 NT$5,990，由聯強代理，共有深邃黑、璀璨金、晶燦白三種顏色可供選擇。

引領工藝新美學 微曲機身輕鬆掌握

LG G4c 具備精美菱格紋背蓋設計，並提供深邃黑、璀璨金、晶燦白三種顏色選擇，整體質感煥發出極致工藝的獨特氣息，讓消費者無論走到哪都有型。此外，G4c 延續 G4 的輕薄微曲機身，除了機身更輕巧外，整體外觀設計符合人體工學，讓消費者可一手掌握。

● 精美菱格紋背蓋：

搭配質感出眾的菱格紋背蓋，打造極致工藝的觸感。

● 微曲機身：

流線型微曲設計，攜帶輕便並具備完美貼合握感。

LG G4c 具備纖薄微曲的外型設計及工藝觸感的背蓋，結合 5吋內嵌式觸控面板的輕巧設計，讓消費者可一手掌握手機，輕鬆帶著走。

打造精彩亮眼世界 卓越效能讓你格外出眾

LG G4c 搭載 5吋 HD IPS 顯示面板，具備逼真的色彩效果與清晰的影像畫質；搭配內嵌式觸控技術，完美結合顯示面板，打造更流暢的觸控反應。此外，搭載 1.5GHz 四核心處理器，並結合雙卡雙待功能，引領雙倍行動效率，而配備 2,540mAh 可替換式電池，則提供長效續航不斷電的便利。

● 5吋 HD IPS 顯示面板：

配備 5吋 HD IPS 顯示面板，給予明亮清晰的絕佳畫質。

● 內嵌式觸控技術：

透過緊密結合觸控感應層及顯示面板，讓觸控操作更流暢、更靈敏，帶給消費者與眾不同的觸控體驗。

● 1.5GHz 四核心處理器：

高效能處理器，引領流暢的行動體驗。

● 2,540mAh可替換式電池：

高容量可替換式鋰電池，打造高持久續航力，出門在外也無須擔心斷電。

LG G4c 搭載 1.5GHz 四核心處理器，並結合雙卡雙待功能，引領雙倍行動效率，而配備 2,540mAh 可替換式電池，則提供長效續航不斷電的便利。

輕點即拍攝影體驗 捕捉每秒完美瞬間

LG G4c 搭載 800萬畫素主相機及 500萬畫素前相機，並配備輕點即拍功能，輕易捕捉畫面最美的瞬間；前相機搭載獨創自拍感應手勢，引領自拍新趨勢。

● 800萬畫素主相機：

配備 800萬畫素主相機，透過輕點即拍功能，即可瞬間捕捉完美片刻，打造手機攝影新體驗。

● 500萬畫素前相機：

LG G4c 搭載 500萬畫素前相機，並支援自拍感應手勢，張開手心再握拳即可啟動自拍倒數，讓自拍也能擁有無窮樂趣。

【LG G4c 規格表】

● 顏色：深邃黑 / 璀璨金 / 晶燦白

● 尺寸：139.7 x 69.8 x 10.2mm L*W*D

● 重量：137.5g

● 顯示器：5吋 HD IPS 面板

● 處理器：1.5GHz 四核心處理器

● 作業系統：Android™ Lollipop 5.0.2

● SIM卡類型：Dual micro SIM (雙卡雙待)

● 儲存空間：ROM - 8GB / RAM - 1GB

● 擴充槽：microSD™ 記憶卡 (最高支援 32GB, 需另購)

● 通訊協定 4G LTE：700(B28) / 1800(B3) / 2600(B7) MHz, 支援 Cat.4

● 相機：主相機 - 800萬畫素、前相機 - 500萬畫素

輕點即拍、自拍感應手勢

● 電池：2,540mAh 可替換充電式鋰電池

● 其他功能：Glance View 快速檢視 / QuickMemo+ / FM 收音機

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。