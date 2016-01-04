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LGSmart 生活家電時尚美型節能優異
【2015年12月07日，台北訊】LG Smart 生活家電秉持著「心科技，新感動」理念，關注消費者的生活需求，對美學與環保更特別重視，本次推出多款具備美觀外型及優越節能效果的白色家電，包含萊姆綠變頻單門時尚小冰箱 (GN-Y200L)、晶鑽白門中門魔術空間對開冰箱 (GR-DB78W)、一對一居家變頻冷暖空調系統 (LS-1015WHP / LS-1815WHP / LS-2215WHP) 以及榮獲 2015 德國 IF 產品設計大獎的 10.5公斤滾筒洗衣機 (F1450HT1W)，為消費者打造更美好的生活。此外，經濟部實施「補助購置節能 & 省水產品實施計畫」，鼓勵消費者選購具備節能環保特色的優質家電產品，台灣 LG 電子響應政府政策，除了眾多家電產品符合政府節能標章肯定外，更加碼推出「LG節能省電 Let's購」活動，讓消費者不僅能享有節能補助，更同時擁有 LG 多重好禮。凡於 2015/12/1 至 2015/12/31 於全省通路購買指定型號洗衣機、冰箱、冷氣，即贈送掃地機器人、小牛真空悶燒杯等多款優質好禮及 7-11 商品卡。
LG Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「台灣 LG 電子為讓消費者擁有最美好的居家環境，致力於營造雅緻生活家居，推出多款美型家電，為生活導入美的視覺感受。同時為響應環保議題，LG 不僅多款家電產品獲得政府省水節能標章的肯定，本次更加碼打造 "LG節能省電 Let's購" 活動，提供多種優惠，消費者不妨在歲末年終把握機會選購，打造時尚節能的舒適居家生活。
LG Smart 生活家電秉持著「心科技，新感動」理念，推出多款具備美觀外型且優越節能效果的白色家電，更加碼推出「LG節能省電 Let's購」活動，讓消費者不僅能享有節能補助，更同時擁有 LG 多重好禮。
LG美型智慧家電打造都會時尚家庭讓生活更有型
LG Smart 生活家電推出新款 10.5公斤 6 Motion DD直驅變頻滾筒洗衣機 (F1450HT1W)，獨特外型設計榮獲 2015 德國 IF 產品設計大獎，為居家生活導入煥然一新的美感體驗，並同時擁有貼心設計，搭配全觸控式面板操作設計，面板向上傾斜 15度符合人體工學；同時，為滿足媽媽做家事的需求，搭載業界首創 6Motion 媽媽手洗功能、Eco Hybrid 節能烘乾技術及蒸氣洗功能，可有效清潔且不傷衣料，並可達到環保節能的功效，同時利用蒸氣消除過敏原及塵螨，為家人健康把關；此外搭載最新 NFC Tag on 功能，讓消費者可透過手機下載專屬 APP 隨時更新洗衣行程，智慧家庭生活全速升級。
LG Smart 生活家電推出新款 10.5公斤 6 Motion DD 直驅變頻滾筒洗衣機 (F1450HT1W)，獨特外型設計榮獲 2015 德國 IF 產品設計大獎，為居家生活導入煥然一新的美感體驗。
為滿足都會小資男女的時尚居家需求，LG Smart 生活家電推出美型萊姆綠變頻單門時尚小冰箱 (GN-Y200L)，獨特的色彩美學，讓居家空間充滿朝氣。萊姆綠變頻單門時尚小冰箱具備纖細的美觀外型，但擁有寬廣內部儲藏空間，邊門大型飲料置物架可容納 3瓶 2公升飲料罐；同時，更採用隱藏手把及曲面設計，方便消費者輕鬆拿取物品。Mini 冷凍庫提供小型冷凍空間，更保持 -10度c 恆溫，能使保存中的食材呈現最好的狀態。
為滿足都會小資男女的時尚居家需求，LG Smart 生活家電推出美型萊姆綠變頻單門時尚小冰箱 (GN-Y200L)，獨特的色彩美學，讓居家空間充滿朝氣。
LG Smart 生活家電美感外型節能省電居家唯一首選
LG 為營造與眾不同的美麗生活環境，推出晶鑽白門中門魔術空間對開冰箱 (GR-DB78W)，不僅擁有美型雅致的外觀，透過獨有的門中門設計，不僅可便利快速開啟冰箱，更能有效節省冷流流失 41%，有效節能不用擔心電費上漲的問題；門中門分類層架搭配活動式層架設計，讓消費者可依造個人需求調整儲藏空間，收納整理瞬間搞定。此外，引領業界的 Smart 鮮淨過濾系統使用天然抗菌過濾網與光觸媒材料，透過五道過濾程序，有效針對冰箱內的細菌、真菌孢子及灰塵進行 99.99% 清除，更同時達到除臭效果且終身免更換濾網，幫助媽媽打造一個乾淨無菌的食材儲存空間，照顧全家大小的健康。
LG 推出晶鑽白門中門魔術空間對開冰箱 (GR-DB78W)，不僅擁有美型雅致的外觀，透過獨有的門中門設計，能有效節省冷流流失 41%，有效節能不用擔心電費上漲的問題。
LG 一對一居家變頻冷暖空調系統 (LS-1015WHP / LS-1815WHP / LS-2215WHP) 具備簡約與出眾的外型，並同時擁有節能標章認證，搭載高效率雙迴轉壓縮器及節能運轉模式，節能更表現出色，卓越的省電能力可有效達成節能環保的目的，韓國原裝進口品質更有保障；同時，面對寒寒冷冬的來臨，可轉換成吹送暖流，並可透過智慧風向控制，將暖流吹送至屋內各個角落，在冷冬中帶給消費者滿滿的暖意。
LG 一對一居家變頻冷暖空調系統 (LS-1015WHP、LS-1815WHP、LS-2215WHP) 具備簡約與出眾的外型，並同時擁有節能標章認證，搭載高效率雙迴轉壓縮器及節能運轉模式，節能更表現出色。
「LG節能省電 Let's購！」
● 活動日期：2015/12/01~2015/12/31
● 兌換送申請時間：2015/12/01~2016/1/06 25:59截止 (寄送回函以郵戳為憑)
● 活動辦法：凡於活動日期購買直立洗衣機、滾筒洗衣機、上下門冰箱、對開式冰箱、變頻冷暖型冷氣等指定型號，即隨貨贈送小牛真空悶燒杯及韓國原裝進口酵素洗衣紙，同時更加碼回函贈送掃地機器人及 7-11 商品卡等好禮。
● 活動官網：http://www.lg.com/tw
● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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LG 2016 CES大展 智慧家庭生態系統再升級 05/01/2016
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