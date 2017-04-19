LG 維護電池安全的 20道檢測

【2017年4月18日，台北】LG 數位園區是位於首爾南邊京畿道平澤市的研發、生產、品管及教育中心。該中心研發生產了 LG 樂金所有的智慧型手機、電視與汽車零組件。LG G6 是 LG 電子的一款旗艦智慧型手機，於行動通訊公司所處的 G2 綜產廠生產，為迎接 4月初包括北美的全球發表會，LG G6 自3月10日起便開始持續生產。

LG 電子在四個國家五個城市中生產智慧型手機，包含全球生產中心的韓國平澤市、中國的煙臺市與青島市、全球量產中心的越南海防市以及負責中南美洲生產線的巴西陶巴特。

防火安全性評估設計 - 電池安全研究中心

位在 LG 數位園區內的電池安全研究中心，主導多項智慧型手機與電動汽車等產品的電池安全檢測。此中心在 LG 電子的智慧型手機安全性扮演核心的安全評估指標，其中 LG G6 在此研究中心通過許多嚴謹的安全評估檢測。

LG 電子的電池評估研究中心劃分為許多部門：在電池開發階段，電池設計安全評估部門即確保了電池的安全問題；燃燒環境電池評估部門在可燃的環境下執行電池安全檢測；電池多功能分析部門負責進行淘汰電池的分析研究。所有電池檢測與調查皆可在此研究中心完成。

在電池安全研究中心進行的電池耐用度測試標準，遠比國際安全標準來的高，LG 還增加了許多國際標準以外的檢測。除了一般電池檢測程序，還有專屬於 LG 電子的 20種安全檢測指標，檢查標準是極度嚴苛的：LG G6 在電池熱暴露檢驗中，就承受高於國際標準 15% 的高溫。

電池設計安全評估部門

電池設計安全中心會在電池的設計階段進行數個跨類檢測，包含撞擊測試、壓力測試、穿透測試、耐熱測試、滅火測試以及持續充電和放電測試。

在撞擊測試中，評估人員會將直徑 15.8毫米的鐵棒置於電池之上，並投下 9.1公斤的重的物品，檢測受到撞擊後電池是否會產生爆炸或起火的情況。在國際檢測標準中，鐵棒應置於電池中央，但為求檢測嚴謹，LG 電子在電池的各部位皆進行撞擊測試，徹底確保電池安全。

而穿透測試是一項國際標準規範外的安全檢測，檢測方法即以銳利釘尖刺穿電池中心，檢測電池是否會因此起火或爆炸。

燃燒環境電池評估部門

本中心的評估人員會刻意燃燒電池至使其爆炸，目的為確保碎片不會四處飛散而加劇火勢。若碎片未超出控制範圍，即可判斷為檢測通過。

電池多功能分析部門

本部門的工作是災後分析，分析人員透過三維 X光及顯微鏡分析電池損壞程度，探究原因並藉著揮發性有機物總檢測 (檢驗電池內電解液狀態) 及電池溶解分析 (對分解的電池與包材進行精確量測) 遏止潛在故障發生。

歷經 5000小時與 14個檢測標準的品質管控測試 LG G6 獲得軍事防護標準的安全保證

LG 電子生產 LG G6 這款旗艦智慧型手機的 G2 綜產廠占地兩萬平方米，並包含四個廠區。手機執行品質測試的地方稱為「手機鑑定室」，這是一個用來執行多種嚴峻檢測的地方，以調查消費者使用時可能會出現的問題，諸如符合國際標準的品質檢測、壽命檢測、安全檢測、性能檢測及耐久性檢測等。

為確保將品質控管作為 LG 的第一優先考量，LG 電子針對每個機體模型，皆會在嚴峻的條件下執行品質檢測 5,000小時，任何無法通過品質檢測的手機將不會進行販售。在產品品質檢測期間，執行了大約 1,000種檢測，以及約 60,000種品質檢測指標作為參考。

品質檢測分為硬體及軟體檢測，硬體相關檢測包含可靠度、無線頻率、音效裝置、影像畫質、環境及標準檢測等。可靠性檢測是諸多檢測中最重要的一透過測試摔落、衝擊、彎折等情況下的承受能力，而在手機鑑定室實施的防水檢測，則檢測是否達到 IP68 的防水標準。之後，LG G6 將被放置於約 1公尺高、不斷旋轉的透明正方體容器中，進行反覆的掉落測試。藉由來自多種反覆的外在碰撞測試，以確保手機的耐用度，為手機在生命周期中會面臨的日常耗損做準備。

LG G6 的掉落測試包含機體邊框著地、側面著地及角落著地，以檢驗手機整體的結構。為考量實際使用情況，此測試會反覆執行數十次：LG 的研究員按下按鈕後，LG G6 將會掉落在地上的鐵板上。即使此測試會造成很大的噪音，但摔在鐵板上的 LG G6 仍完好無傷，並且在開機之後，依然能夠正常使用 - 再次證明了 LG G6 的超高耐久性能。

LG G6 四周的金屬邊框設計能承受摔落時面臨的外部衝擊，其圓弧邊角還能分散衝擊力道，而內部的積體電路與面板均與邊緣保持距離，以避免直接承受撞擊時吸收的衝力。經過上述嚴峻的品質控管，LG G6 獲得由美國國防部訂定的「MIL-STD 810G」防護標準。LG V20 也同樣獲得美軍「MIL-STD 810G」摔落測試防護標準，此軍事標準代表 LG G6 的耐用程度符合並能夠做為軍事用途。

對比於 LG V20 僅通過運送掉落測試，LG G6 進行並通過了 14種測試，包含掉落測試、兩種低溫測試、濕度測試、兩種高溫測試、防震測試、太陽輻射測試、低壓測試、沙塵測試、防水測試、溫度變化測試及鹽霧測試等。相較於其他市場中的智慧型手機，LG G6 通過最多的軍事防護標準：除了撞擊測試，還包括了環境測試，諸如溫度變化測試 (LG 將機體分別放置於極端高溫及極端低溫的環境)，及確定其抗腐蝕能寄予防水性能的鹽霧測試等。

有最全面的品質管制，才能有安全穩定的好手機

最終生產線位於 G2 綜產廠四樓，包含初級裝配、檢測及包裝部分。在生產線門口有空氣浴塵室，這是半導體廠的常見裝備，進入生產線的人員必須通過這道門，洗刷灰塵後才能上工。穿上無塵服與鞋套再通過空氣浴塵室後，就能看見五千平方米廠房內的 14條裝配線了。廠房內有部 24小時運作的室內清淨系統，其室內砂塵濃度保持在每立方英尺一萬顆粒以下，約為外面灰塵濃度的十萬分之一。天花板的風機將空氣中的細小灰塵吹至地上，當微汙染與與灰塵從呼吸器洩漏，吸收系統會徹底擋下，一丁點可能跑進手機的粒子都不放過。

最嚴格的檢測正在這裡進行著。最終裝配線的十個步驟中，檢驗就佔了一半以上：在 36米長的裝配線上，其中 24米就裝備了各色各樣的檢測儀器，肩負著檢驗的責任。多功能檢測完成後，各模組才結合為一部手機，每根鎖上的螺絲都代表一項檢查通過的證明。

在防水檢測之後，裝好的手機還要經過一連串檢測程序，驗證其麥克風、揚聲器、GPS 定位及 NFC 功能操作正常，而 MITS (多功能綜合檢測系統) 負責檢查基本元件。之後，感應器與觸繪等不須單獨檢測的部位，自動由 AFT (附加功能檢測) 進行檢查相片、影片及其他 LCD 相關部件的功能需要經過稱為 UFT (用戶功能檢測) 的人工檢查，因為這需要從用戶的角度主觀判斷；接著是無限靈敏度檢測、標籤附件及行動 IC 的註冊。通過最後一道檢查程序，也就是人工親為的視覺檢查後，現在手機來到包裝處。

LG 電子行動通訊公司行動通訊全球營運總監 Suk-Jong Lee 表示：「現今的用戶越來越注重智慧型手機的安全性和可靠性，LG G6 的品質是經過最嚴格標準打造出來的，自研發至檢測及生產階段，LG 電子全體員工最注重的就是品質。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。