【2026 年 2 月 5 日】在生活節奏快速、資訊密集的日常裡，人們對「回到家」的期待，不再只是身體上的休息，而是能讓情緒慢慢放鬆、感官重新歸位的片刻。從空氣品質到聲音氛圍、從燈光氣氛到家中陳列，家電所帶來的體驗，也成為影響居家幸福感的重要元素。洞察這樣的生活轉變，LG 以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為概念，推出 PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清淨機（小蘑菇），將潔淨空氣、環形音響、情境燈光、無線充電與風格茶几五大功能整合於一機，把空間還給生活，除了一次滿足多種需求，更以能自然融入空間的設計思維，成為陪伴日常、創造愉悅氛圍的生活夥伴。圓潤俐落的外型與多功能性相互加成，讓 AeroSpeaker 首波預購於集資平台創下突破 1,600 萬元的銷售佳績1，展現市場對整合式居家體驗的高度共鳴。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「現代消費者越來越重視產品與生活的契合度。他們期待家電能同時兼顧效能與氛圍體驗，並無縫地融入生活環境。AeroSpeaker 誕生的概念即是在兼顧空氣清淨本質的基礎上，加入聲音與氛圍燈光等元素，讓家電不再只是電器設備，而能以傢俱化設計自然融入空間，成為陪伴日常的存在。」

一台抵五台！多機合一效能不妥協，空氣清淨機也能這麼有才

整合式產品已成為家電發展趨勢，但真正的挑戰在於「多功能但不互相牽制」。LG PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清淨機以空氣淨化技術為核心，確保潔淨效能不因多機合一而被犧牲，同時結合 360° 全向性環形音響，為日常生活創造更多可能。

● 空氣更安心！多重過濾系統＋UVnano™，淨化效果不打折：延續 PuriCare™ 系列在空氣淨化領域的技術基礎，採用360° 全方位進氣與淨化設計，搭載可拆洗的毛髮專用濾網，透過 HEPA13 醫療級濾網，可濾除 99.999% 小至 PM0.1 的超細粉塵2，有效去除過敏原、細菌，而活性碳除臭濾網則可吸附空氣中如甲醛等有害物質。搭配 LG 獨特的 UVnano™ 紫外線抑菌技術，可消除扇葉表面 99.99% 細菌3，讓每一次吹出的空氣都更加安心。

● 音樂更沉浸！360° 全向性環形音響，感官體驗同步升級：以 Dolby Audio 杜比音效打造沉浸式聆聽體驗，音質渾厚飽滿；結合 LG 360° 全向性聲音技術，突破傳統喇叭的指向限制，讓空間中每個角度都能是最佳聆聽位置。此外，支援藍牙雙裝置串聯，使聲音播放更自由，在空氣被淨化的同時，也為生活增添放鬆與陪伴感。

l 氛圍更自在！9種變化式情境燈光＋8種舒壓療癒聲，調節心情更直覺：除了原有的8種燈光顏色外，再新增9種變化式情境燈光，從自然光影、氛圍營造到派對動態燈光，甚至可隨著音樂節奏同步轉換；更內建8種舒壓療癒白噪音，從融合大自然、穩定身心的療癒音樂，到讓眼皮變重的助眠聲音，協助安定情緒與提升休息品質。

● 使用更便利！可連接 ThinQ®＋無線充電桌面，日常操作更輕鬆：桌面支援 Qi 無線充電，回家手機一放就能充電，不用再為了找線材而手忙腳亂。機身號誌燈可即時掌握室內空氣品質變化；透過連接 LG ThinQ® APP 還能遠端調整淨化模式，也能查看濾網使用壽命、能耗監測，讓維護更省心、使用更直覺。

● 空間更有風格！傢俱化設計，讓家電成為居家設計的一部份：桌面可承重最高 2 公斤，手機、咖啡、書本都能安穩擺放。討喜圓潤如小蘑菇般的造型，讓 AeroSpeaker 除了是空氣清淨機，更是一件能自然融入居家生活的風格茶几，兼具美感與實用功能。

LG 整合五種日常需求，打造更直覺、更有溫度的居家體驗

在現代居家中，家電的價值已不只來自單一功能，而是能否減少負擔、提升使用者的生活感受。LG PuriCare™ AeroSpeaker 以「隨手就能使用」的直覺設計和五合一多工機能，讓聲音、氛圍燈光與空氣品質自然融入每個場景。

從工作、休息到娛樂享受，AeroSpeaker 空氣清淨機將五種生活需求整合於同一台裝置，打造更輕鬆、自在的 Life’s Good 生活日常，讓每一次呼吸都是純粹的美好。

