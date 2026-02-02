新聞摘要：

● LG 電子連續兩年創下歷史最高年度營收。

● 儘管面臨美國關稅相關壓力與電動車市場趨緩，生活家電解決方案事業本部（HS）與車輛解決方案事業本部（VS）的營收自 2015 年起，仍連續十年成長。

● 受顯示器相關產品行銷費用增加與組織調整的一次性成本影響，營業獲利較去年下降。

● 包含 B2B、非硬體業務與直接銷售模式（D2C）在內的策略成長領域持續擴張，其中車輛解決方案事業本部（VS）與生態解決方案事業本部（ES） 的 B2B 合併營業獲利首次突破1兆韓元（約6.94 億美元1）。

【2026 年2月 2日，台北訊】LG 電子（LG）公布2025年第四季度及全年財報，全年合併營收為89.2兆韓元（約619億美元），營業獲利為2.48兆韓元（約17.21億美元）。

LG 已連續兩年創下年度最高營收。儘管面臨美國關稅帶來的成本壓力，生活家電解決方案事業本部（HS）仍展現穩健成長；車輛解決方案事業本部（VS）則在電動車需求趨緩的情況下依舊維持穩定表現。兩大事業本部自 2015 年起已連續十年成長，持續為公司營收帶來重要貢獻。

受需求復甦延緩與市場競爭加劇影響，顯示器相關產品的行銷費用增加，導致營業獲利相較去年下滑；此外，LG 也於下半年認列數千億韓元（約數億美元）的一次性組織調整成本，主要來自公司推動的自願退休計畫，目的在提升整體人力效率。這些措施預期將有助於在中長期建立更具彈性的成本結構。

LG 以更高價值與更具韌性的商業模式為核心，在關鍵的質性成長領域持續發展，包含車用解決方案、暖通空調（HVAC）與零組件解決方案等 B2B 業務；webOS 平台與維護服務等非硬體業務；以及涵蓋租賃制模式（Subscription-based Models）與線上銷售的直接銷售（D2C）通路。B2B 營收較去年成長 3%，達 24.1 兆韓元（約167.24億美元）。另外，作為 LG 兩大 B2B 支柱的車輛解決方案事業本部（VS）與生態解決方案事業本部（ES），其合併營業獲利首次突破1兆韓元（約6.94 億美元）。租賃制商業模式的營收亦年增29%，逼近2.5兆韓元（約17.34億美元）。

2025年各事業本部表現與2026年展望

LG 生活家電解決方案事業本部（HS）

全年營收26.13兆韓元（約181.33億美元），營業獲利1.28兆韓元（約8.88億美元）。營收創新高，如排除一次性成本支出，其營業獲利呈現小幅成長。透過生產基地重新配置、價格調整與成本改善，該事業本部展現出在美國關稅壓力下的韌性。

2026 年， HS 計畫擴大AI家電產品陣容，並進一步強化在新興市場的能見度。同時也將持續發展嵌入式家電（Built-in Appliances）、零組件解決方案、AI Home 平台與家用機器人等，作為其產品組合策略的一環。

LG 媒體娛樂解決方案事業本部（MS）

全年營收 19.43 兆韓元（約134.83億美元），較去年衰退，營業虧損達7,509億韓元（約5.21億美元），其表現受到全球顯示器市場需求復甦延緩與競爭加劇的影響。

2026 年，媒體娛樂解決方案事業本部（MS）將強化 OLED 與 LCD 兩大領域的產品陣容，包含搭載 Micro RGB 技術的產品；也將持續擴展如 StanbyME 閨蜜機、Easy TV 等生活風格導向產品的市場需求。同時，以 webOS 為基礎的廣告與內容業務預期將透過持續的內容投資與合作夥伴擴大，維持穩健成長。

LG 車輛解決方案事業本部（VS）

全年營收 11.14 兆韓元（約77.31億美元），營業獲利 5,590 億韓元（約3.88億美元），雙雙創下歷史新高。此表現受惠於強勁的待履行訂單（Order Backlog）轉換。

在全球車市需求因總體經濟波動而面臨短期不確定性的情況下，車輛解決方案事業本部（VS）計畫透過加強與原始設備製造商（OEM）夥伴的合作、提升營運效率，以維持穩定獲利表現。該事業本部也將持續強化未來行動解決方案能力，包括軟體定義車輛（SDV）與 AI 定義車輛（AIV）等領域。

LG 生態解決方案事業本部（ES）

全年營收 9.32 兆韓元（約64.67億美元），營業獲利 6,473 億韓元（約4.49億美元）。營收較去年成長，其營業獲利在排除一次性成本後也有小幅成長。

2026 年，包含採用環保冷媒的熱泵產品在內的高效能解決方案（High-efficiency Solutions）需求預期將持續上升，尤其是在海外市場。生態解決方案事業本部（ES）將持續拓展 AI 資料中心冷卻領域的機會，推進下一代液冷技術的商用化，並擴大與合作夥伴在沉浸式冷卻解決方案（Immersion Cooling Solutions）開發方面的合作。