We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 深化台灣市場布局 多項家電品類穩居銷售第一
涵蓋洗衣機、乾衣機、對開冰箱、空氣品質與智慧顯示器 展現全方位領先實力
【2026 年 1 月 27 日】隨著全球最大消費性電子展 2026 CES 圓滿落幕，全球智慧生活解決方案品牌 LG 再次展現對科技創新與生活美學的長期投入。回顧2025年整體市場表現，LG 將紮實的技術實力落實於消費者日常之中，並轉化為具體的市場成果。根據第三方最新市場調查數據顯示，LG 洗衣機、乾衣機、對開冰箱，以及空氣清淨機與變頻除濕機等多項家電品類，為2025年全台銷售第一品牌1；同時，LG OLED 電視已連續13年榮登全球銷售第一2，而在台灣市場，LG 亦為2025年整體智慧顯示器銷售第一品牌3，展現LG在台灣長期耕耘所累積的全方位產品實力。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「銷售第一對 LG 而言，並非終點，而是持續精進的起點。我們不僅專注於核心技術的投入與創新，也持續從使用者的生活細節出發，將需求轉化為更可靠、貼近人心的產品體驗。這些來自市場的回饋，反映了消費者對 LG 長期品質與服務的信任。未來，我們也將深化『AI 情感智慧』的策略布局，透過差異化的智慧解決方案，持續拓展 LG 在智慧生活生態系中的發展深度與廣度 。」
衣物護理需求持續成長 LG 洗衣機、乾衣機穩居市場首選
在衣物清潔與護理領域，LG 長年深耕台灣市場，產品線涵蓋滾筒洗衣機、直立式洗衣機與乾衣機，持續獲得消費者肯定。LG 滾筒洗衣機搭載 AI DD™ 直驅變頻馬達，可智慧感測衣物特性與重量，依實際需求調整洗滌動作，兼顧潔淨效能與衣物呵護，已連續19年為台灣銷售第一4的品牌。此外，LG 免曬衣乾衣機採用雙迴轉 HeatPump™ 除濕式乾衣技術，以低溫烘乾方式減少衣物耗損，提供更安心的衣物護理體驗。根據市場調查資料顯示，LG 洗衣機、乾衣機已連續3年維持銷售第一5表現 ，展現 LG 在衣物護理品類的完整布局。
長年深受市場喜愛 LG 對開冰箱連續 15 年榮登銷售第一
在食材保存設備方面，LG 對開冰箱同樣深受台灣消費者信賴，並創下連續 15 年6全台銷售第一的市場成績。透過 DoorCooling™ 四方吹冷流與 Linear Cooling™ 線性冷卻技術，LG 對開冰箱能有效維持溫度穩定，協助延長食材新鮮度。近年來，結合科技應用與現代美學的 InstaView™ 敲敲看門中門系列，不僅提供大容量收納空間，亦搭載全球首創冰球製冰功能，成為許多家庭選購冰箱時的熱門選項。
回應台灣氣候需求 空氣清淨機、變頻除濕機雙雙獲市場肯定
因應台灣四季潮濕多變的氣候條件，LG 持續推出多元空氣解決方案。PuriCare™ 360° 空氣清淨機具備多重過濾系統，是不少家庭日常使用的重要家電；PuriCare™ AeroCat Tower 空氣清淨機以貼近貓小孩需求的設計，吸引許多毛孩家庭關注；PuriCare™ 雙變頻除濕機則以低噪音運轉與高效除濕表現，成為台灣家庭日常不可或缺的家電。根據市場數據顯示，LG 空氣清淨機與變頻除濕機於 2025 年雙雙穩居全台銷售第一7，展現其在空氣品質管理領域的穩固基礎。
從居家日常到視覺體驗 OLED 智慧顯示器奠定品牌高度
作為全球顯示科技的重要代表，LG 自 2013 年率先推出全球首款 OLED 電視以來，持續深化顯示技術研發，並以完整產品陣容回應不同消費需求。LG OLED 電視不僅已連續 13 年蟬聯全球銷售第一8；同時，根據最新市場調查資料顯示，LG 於2025年榮登台灣整體智慧顯示器銷售第一9品牌。近年推出的智慧顯示器系列產品全面導入 LG AI 情感智慧應用，進一步提升影音表現與娛樂體驗。
此外，LG 擁有業界最完整的 OLED 陣容，涵蓋搭載 4K 144Hz 無線傳輸技術的真無線系列、可與居家空間自然融合的零間隙藝廊系列、兼顧效能與價值的極緻系列，以及入門旗艦定位的經典系列等。去年推出的多款新品亦全面升級搭載五大 AI 技術，持續提升畫質表現與整體娛樂體驗。憑藉純熟的 OLED 技術實力，LG 先前推出全球首款透明真無線 AI 4K OLED 智慧顯示器（LG SIGNATURE OLED T），透過獨創的 T-Curtain Call 功能，實現螢幕於透明與純黑之間自由切換；並在2026 CES 揭曉全新真無線 LG OLED evo W6 壁畫式智慧顯示器，展現 LG 在顯示科技與設計美學上的持續突破。
展望未來，LG 將持續結合穩定可靠的科技實力、細膩的設計思維與美學底蘊，打造更貼近生活的創新應用，陪伴更多家庭實現智慧、舒適且值得信賴的美好生活體驗。
1 銷售數據根據 GfK 台灣市場調查之統計，不同產品之調查資料各有差異；相關調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
2 根據 Omdia 市場調查，2013-2025年全球 OLED 電視出貨量所得數據。2024年起台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。
3 根據 GfK 市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
4 根據 GfK 市場調查2007-2025年台灣滾筒洗衣機銷售台數所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
5 分別根據 GfK 市場調查2023-2025年台灣洗衣機與台灣乾衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
6 根據 GfK 市場調查2011-2025對開冰箱市場銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
7 分別根據 GfK 台灣市場調查2025年空氣清淨機市場累積銷售額所得數據，以及2022-2025年變頻除濕機市場銷售量及銷售額所得數據。前述調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
8 同前註2。
9 同前註3。
LG 對開冰箱深受消費者信賴，創下連續15年全台銷售第一的成績
LG 空氣清淨機與變頻除濕機於2025年雙雙穩居全台銷售第一
LG 於2025年榮登台灣整體智慧顯示器銷售第一，去年推出全球首款透明真無線 AI 4K OLED 智慧顯示器
LG 在衣物清潔與護理領域的表現，深受消費者肯定
- 上一步歲末家電負荷高！LG 提醒年前檢查家電23/01/2026
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-no1-market-share-20260127isCopied
paste