【2026 年 1 月 27 日】隨著全球最大消費性電子展 2026 CES 圓滿落幕，全球智慧生活解決方案品牌 LG 再次展現對科技創新與生活美學的長期投入。回顧2025年整體市場表現，LG 將紮實的技術實力落實於消費者日常之中，並轉化為具體的市場成果。根據第三方最新市場調查數據顯示，LG 洗衣機、乾衣機、對開冰箱，以及空氣清淨機與變頻除濕機等多項家電品類，為2025年全台銷售第一品牌1；同時，LG OLED 電視已連續13年榮登全球銷售第一2，而在台灣市場，LG 亦為2025年整體智慧顯示器銷售第一品牌3，展現LG在台灣長期耕耘所累積的全方位產品實力。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「銷售第一對 LG 而言，並非終點，而是持續精進的起點。我們不僅專注於核心技術的投入與創新，也持續從使用者的生活細節出發，將需求轉化為更可靠、貼近人心的產品體驗。這些來自市場的回饋，反映了消費者對 LG 長期品質與服務的信任。未來，我們也將深化『AI 情感智慧』的策略布局，透過差異化的智慧解決方案，持續拓展 LG 在智慧生活生態系中的發展深度與廣度 。」

衣物護理需求持續成長 LG 洗衣機、乾衣機穩居市場首選

在衣物清潔與護理領域，LG 長年深耕台灣市場，產品線涵蓋滾筒洗衣機、直立式洗衣機與乾衣機，持續獲得消費者肯定。LG 滾筒洗衣機搭載 AI DD™ 直驅變頻馬達，可智慧感測衣物特性與重量，依實際需求調整洗滌動作，兼顧潔淨效能與衣物呵護，已連續19年為台灣銷售第一4的品牌。此外，LG 免曬衣乾衣機採用雙迴轉 HeatPump™ 除濕式乾衣技術，以低溫烘乾方式減少衣物耗損，提供更安心的衣物護理體驗。根據市場調查資料顯示，LG 洗衣機、乾衣機已連續3年維持銷售第一5表現 ，展現 LG 在衣物護理品類的完整布局。

長年深受市場喜愛 LG 對開冰箱連續 15 年榮登銷售第一

在食材保存設備方面，LG 對開冰箱同樣深受台灣消費者信賴，並創下連續 15 年6全台銷售第一的市場成績。透過 DoorCooling™ 四方吹冷流與 Linear Cooling™ 線性冷卻技術，LG 對開冰箱能有效維持溫度穩定，協助延長食材新鮮度。近年來，結合科技應用與現代美學的 InstaView™ 敲敲看門中門系列，不僅提供大容量收納空間，亦搭載全球首創冰球製冰功能，成為許多家庭選購冰箱時的熱門選項。

回應台灣氣候需求 空氣清淨機、變頻除濕機雙雙獲市場肯定

因應台灣四季潮濕多變的氣候條件，LG 持續推出多元空氣解決方案。PuriCare™ 360° 空氣清淨機具備多重過濾系統，是不少家庭日常使用的重要家電；PuriCare™ AeroCat Tower 空氣清淨機以貼近貓小孩需求的設計，吸引許多毛孩家庭關注；PuriCare™ 雙變頻除濕機則以低噪音運轉與高效除濕表現，成為台灣家庭日常不可或缺的家電。根據市場數據顯示，LG 空氣清淨機與變頻除濕機於 2025 年雙雙穩居全台銷售第一7，展現其在空氣品質管理領域的穩固基礎。

從居家日常到視覺體驗 OLED 智慧顯示器奠定品牌高度

作為全球顯示科技的重要代表，LG 自 2013 年率先推出全球首款 OLED 電視以來，持續深化顯示技術研發，並以完整產品陣容回應不同消費需求。LG OLED 電視不僅已連續 13 年蟬聯全球銷售第一8；同時，根據最新市場調查資料顯示，LG 於2025年榮登台灣整體智慧顯示器銷售第一9品牌。近年推出的智慧顯示器系列產品全面導入 LG AI 情感智慧應用，進一步提升影音表現與娛樂體驗。

此外，LG 擁有業界最完整的 OLED 陣容，涵蓋搭載 4K 144Hz 無線傳輸技術的真無線系列、可與居家空間自然融合的零間隙藝廊系列、兼顧效能與價值的極緻系列，以及入門旗艦定位的經典系列等。去年推出的多款新品亦全面升級搭載五大 AI 技術，持續提升畫質表現與整體娛樂體驗。憑藉純熟的 OLED 技術實力，LG 先前推出全球首款透明真無線 AI 4K OLED 智慧顯示器（LG SIGNATURE OLED T），透過獨創的 T-Curtain Call 功能，實現螢幕於透明與純黑之間自由切換；並在2026 CES 揭曉全新真無線 LG OLED evo W6 壁畫式智慧顯示器，展現 LG 在顯示科技與設計美學上的持續突破。

展望未來，LG 將持續結合穩定可靠的科技實力、細膩的設計思維與美學底蘊，打造更貼近生活的創新應用，陪伴更多家庭實現智慧、舒適且值得信賴的美好生活體驗。

1 銷售數據根據 GfK 台灣市場調查之統計，不同產品之調查資料各有差異；相關調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

2 根據 Omdia 市場調查，2013-2025年全球 OLED 電視出貨量所得數據。2024年起台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。

3 根據 GfK 市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

4 根據 GfK 市場調查2007-2025年台灣滾筒洗衣機銷售台數所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

5 分別根據 GfK 市場調查2023-2025年台灣洗衣機與台灣乾衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

6 根據 GfK 市場調查2011-2025對開冰箱市場銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

7 分別根據 GfK 台灣市場調查2025年空氣清淨機市場累積銷售額所得數據，以及2022-2025年變頻除濕機市場銷售量及銷售額所得數據。前述調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

8 同前註2。

9 同前註3。

