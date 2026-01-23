We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
歲末家電負荷高！LG 提醒年前檢查家電
原廠「尊榮保養服務」助維持最佳效能 電器展最高現省破萬元
【2026年1月23日，台北訊】農曆年前的大掃除是多數家庭迎接新年的固定儀式，除了整理居家環境，長時間、頻繁使用的家電設備，也逐漸成為年前不可忽視的檢查重點。全球智慧生活解決方案公司 LG 提醒民眾，不妨把握春節前的整理時機，替使用了一整年的家電進行基本檢查，並可透過原廠「尊榮保養服務」進行更全面的巡檢與深度清潔，確保設備在新的一年依然維持穩定運作、安心使用。同時，LG 也於本周在台北世貿舉辦的「電器空調影音大展」推出多項限時優惠，協助消費者在年前完成設備升級，不論是提升使用效能、強化生活便利性，或添購新家電迎新春，都能以更高效、省心的方式迎接新年生活。
LG 原廠「尊榮保養服務」：系統化家電狀態管理，讓新的一年從穩定開始
家電在一年內的長時間使用下，可能已不知不覺產生耗損、藏汙納垢或效能下降。LG 指出，年前是檢視家電健康度的理想時機，不僅象徵「整理好再迎新年」，也能避免年假結束回歸日常生活時，才發現設備運作不順。
LG 尊榮保養服務由原廠訓練認證的專業技師到府執行，依照不同家電類型，採用標準化檢測流程及專業工具進行系統化巡檢與清潔。服務內容包含家電功能檢測、內部積塵清理及機體深度清潔、原廠耗材更換，協助家電恢復並維持最佳效能。LG 強調，原廠保養的差異在於對產品結構與家庭使用情境的掌握，能依實際狀態提供適切處理與建議，而非僅是單一清潔作業。透過定期保養與完整清潔管理，可確保家電在新的一年維持穩定表現，也能讓消費者更放心地面對日常家務與生活需求，不用擔心家電「罷工」。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「家電已是日常生活的基礎設備，年前整理的重點並非只有外觀清潔，更重要的是確認設備是否維持在良好狀態。我們觀察到消費者對預防式保養的接受度逐年提升，透過原廠服務，我們希望協助家庭更有系統地管理家電，讓新的一年從順暢、安心的使用體驗開始。」
LG 年前家電檢查「一擦、二洗、三替換」 輕鬆掌握家電狀態
為協助民眾在新年前更有效率地掌握家電狀態，LG 同步分享「一擦、二洗、三替換」的居家檢查口訣：
● 一擦：冰箱需要定期進行整理，除了調整內部食材擺放以保持冷流循環外，LG 也建議民眾年前清潔記得擦拭密封條，有助維持保鮮與穩定耗能。
● 二洗：洗衣機的濾網和筒槽若長期未清潔，容易造成異味或排水不順。LG 建議民眾平時將衣物分批清洗，避免一次投入過多衣物以減少機器負荷；並在每次洗滌後同步清洗濾網，同時善用筒槽保養功能，維持良好運作狀態。
● 三替換：空氣清淨機在長期的運作下，濾網容易累積灰塵，影響循環效率。LG 建議民眾除了清潔外層過濾濾網外，也要定期替換內部濾網，確保居家空氣品質常保乾淨、清新。
若居家檢查後，家電仍然有效率降低、出現異味等現象，LG 原廠的「尊榮保養服務」可提供更深入、系統化的巡檢與清潔，全面提升家電效能與使用可靠度，協助家庭在新的一年以最佳狀態開啟每一天。
電器展專區優惠 LG 力挺消費者升級「新」美好生活！
在家電保養之外，許多家庭也希望把握年前優惠檔期，為生活空間換上更高效、便利的設備。LG 於台北世貿「電器空調影音大展」推出專區優惠，從空調、廚房家電到衣物護理機種，提供展場限定回饋，讓消費者以更省心的方式打造新年新氣象。
● 空調專區：春節期間家中親友往來頻繁，保持良好的空氣循環格外重要。LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調－極淨2.0冷暖系列具備舒適風+功能，可提供水平間接風，有效解決冷風直吹的不適感；雙重擺葉設計則能將氣流吹送得更快、更遠，迅速提升室內空氣循環。新款空調具備 AI 氣流功能，能依室內溫度變化自動調整風向及氣流分布，帶來更符合日常使用情境的表現；同時，LG AI 也能掌握用戶偏好，提供更符合需求的舒適清淨。電器展期間享有「滿萬折千」優惠，搭配政府汰舊換新補助，最高折萬元1！
● 廚房家電專區：過年冰箱常處於滿載狀態，冷流流失與溫度不穩更容易影響食材保鮮。LG 782公升 InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱的大容量不僅提供超大儲存空間，敲敲看門中門設計更能降低冷流流失，維持穩定保鮮，內建冰球製冰器能延長冰飲風味。電器展期間入手加碼送3,000元2的饗賓集團商品餐券。
● 衣物護理專區：春節走春與拜年聚會使洗滌量大增，效率與衣物照護更為重要。LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代推出三款新色－霧夜藍／珍珠灰／雲霧白，搭載 AI Wash™ 智慧洗滌與 AI Dry™ 智慧乾衣的洗乾衣全 AI 智慧科技，可依衣物特性、重量等自動調整最佳行程；熱泵除濕式乾衣能在濕冷天氣中有效乾衣，同時維持衣物蓬鬆，兼顧乾衣品質與衣物照護。電器展期間購買 WashTower™ 全系列即贈價值2,000元3的饗賓集團商品餐券。
此外，凡購買任一款 LG 智慧顯示器並加購 Soundbar 系列，最高現折2,000元4；如選購任一大型家電並同時加購空氣清淨機、除濕機或吸塵器等小家電，還可再享1,000元5折扣。購買新款18／20／22公升除濕機，加碼贈送市價2,090元的實用烘物箱6。
在歲末年初之際，LG 以原廠尊榮保養服務與多項展場優惠協助家庭聰明升級居家環境，煥然一新過好年。未來 LG 也將持續透過創新技術、穩定的軟硬體整合與多元產品版圖，提供值得信賴的智慧生活解決方案，讓 Life’s Good 成為每一戶家庭的日常感受。
1 建議售價滿萬折千，最高每台可折8,000元。如搭配政府貨物稅補助可再折2,000元；搭配政府汰舊換新補助則可再折3,000元，詳細補助內容依政府公告為準。
2 購買 InstaView 敲敲看門中門(GR-AQC82BS/GR-QLF87GSP)，送3,000元饗賓集團商品餐劵。LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。
3LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。
4 加購 S95TR 折2,000元；加購S80TR折1,000元。
5 LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。
6 限量200個，送完為止。LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。
台北電器展期間空調享「滿萬折千」，搭配政府汰舊換新補助，最高折萬元
台北家電展期間購買 InstaView 敲敲看門中門冰箱指定型號，加贈3,000元饗賓集團餐券
台北電器展期間購買 WashTower 全系列即贈價值2,000元的饗賓集團商品餐券
台北電器展期間凡選購任一 LG 智慧顯示器並加購 Soundbar，最高現折2,000元
台北家電展期間購買指定除濕機，限量贈送市價2,090元的實用烘物箱
- 上一步春節追劇熱潮來襲！LG Channels 正式在台上線21/01/2026
- 下一步LG 深化台灣市場布局 多項家電品類穩居銷售第一27/01/2026
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/check-your-appliances-before-new-year-20260123isCopied
paste