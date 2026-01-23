【2026年1月23日，台北訊】農曆年前的大掃除是多數家庭迎接新年的固定儀式，除了整理居家環境，長時間、頻繁使用的家電設備，也逐漸成為年前不可忽視的檢查重點。全球智慧生活解決方案公司 LG 提醒民眾，不妨把握春節前的整理時機，替使用了一整年的家電進行基本檢查，並可透過原廠「尊榮保養服務」進行更全面的巡檢與深度清潔，確保設備在新的一年依然維持穩定運作、安心使用。同時，LG 也於本周在台北世貿舉辦的「電器空調影音大展」推出多項限時優惠，協助消費者在年前完成設備升級，不論是提升使用效能、強化生活便利性，或添購新家電迎新春，都能以更高效、省心的方式迎接新年生活。

LG 原廠「尊榮保養服務」：系統化家電狀態管理，讓新的一年從穩定開始

家電在一年內的長時間使用下，可能已不知不覺產生耗損、藏汙納垢或效能下降。LG 指出，年前是檢視家電健康度的理想時機，不僅象徵「整理好再迎新年」，也能避免年假結束回歸日常生活時，才發現設備運作不順。

LG 尊榮保養服務由原廠訓練認證的專業技師到府執行，依照不同家電類型，採用標準化檢測流程及專業工具進行系統化巡檢與清潔。服務內容包含家電功能檢測、內部積塵清理及機體深度清潔、原廠耗材更換，協助家電恢復並維持最佳效能。LG 強調，原廠保養的差異在於對產品結構與家庭使用情境的掌握，能依實際狀態提供適切處理與建議，而非僅是單一清潔作業。透過定期保養與完整清潔管理，可確保家電在新的一年維持穩定表現，也能讓消費者更放心地面對日常家務與生活需求，不用擔心家電「罷工」。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「家電已是日常生活的基礎設備，年前整理的重點並非只有外觀清潔，更重要的是確認設備是否維持在良好狀態。我們觀察到消費者對預防式保養的接受度逐年提升，透過原廠服務，我們希望協助家庭更有系統地管理家電，讓新的一年從順暢、安心的使用體驗開始。」

LG 年前家電檢查「一擦、二洗、三替換」 輕鬆掌握家電狀態

為協助民眾在新年前更有效率地掌握家電狀態，LG 同步分享「一擦、二洗、三替換」的居家檢查口訣：

● 一擦：冰箱需要定期進行整理，除了調整內部食材擺放以保持冷流循環外，LG 也建議民眾年前清潔記得擦拭密封條，有助維持保鮮與穩定耗能。

● 二洗：洗衣機的濾網和筒槽若長期未清潔，容易造成異味或排水不順。LG 建議民眾平時將衣物分批清洗，避免一次投入過多衣物以減少機器負荷；並在每次洗滌後同步清洗濾網，同時善用筒槽保養功能，維持良好運作狀態。

● 三替換：空氣清淨機在長期的運作下，濾網容易累積灰塵，影響循環效率。LG 建議民眾除了清潔外層過濾濾網外，也要定期替換內部濾網，確保居家空氣品質常保乾淨、清新。

若居家檢查後，家電仍然有效率降低、出現異味等現象，LG 原廠的「尊榮保養服務」可提供更深入、系統化的巡檢與清潔，全面提升家電效能與使用可靠度，協助家庭在新的一年以最佳狀態開啟每一天。

電器展專區優惠 LG 力挺消費者升級「新」美好生活！

在家電保養之外，許多家庭也希望把握年前優惠檔期，為生活空間換上更高效、便利的設備。LG 於台北世貿「電器空調影音大展」推出專區優惠，從空調、廚房家電到衣物護理機種，提供展場限定回饋，讓消費者以更省心的方式打造新年新氣象。

● 空調專區：春節期間家中親友往來頻繁，保持良好的空氣循環格外重要。LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調－極淨2.0冷暖系列具備舒適風+功能，可提供水平間接風，有效解決冷風直吹的不適感；雙重擺葉設計則能將氣流吹送得更快、更遠，迅速提升室內空氣循環。新款空調具備 AI 氣流功能，能依室內溫度變化自動調整風向及氣流分布，帶來更符合日常使用情境的表現；同時，LG AI 也能掌握用戶偏好，提供更符合需求的舒適清淨。電器展期間享有「滿萬折千」優惠，搭配政府汰舊換新補助，最高折萬元1！

● 廚房家電專區：過年冰箱常處於滿載狀態，冷流流失與溫度不穩更容易影響食材保鮮。LG 782公升 InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱的大容量不僅提供超大儲存空間，敲敲看門中門設計更能降低冷流流失，維持穩定保鮮，內建冰球製冰器能延長冰飲風味。電器展期間入手加碼送3,000元2的饗賓集團商品餐券。

● 衣物護理專區：春節走春與拜年聚會使洗滌量大增，效率與衣物照護更為重要。LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代推出三款新色－霧夜藍／珍珠灰／雲霧白，搭載 AI Wash™ 智慧洗滌與 AI Dry™ 智慧乾衣的洗乾衣全 AI 智慧科技，可依衣物特性、重量等自動調整最佳行程；熱泵除濕式乾衣能在濕冷天氣中有效乾衣，同時維持衣物蓬鬆，兼顧乾衣品質與衣物照護。電器展期間購買 WashTower™ 全系列即贈價值2,000元3的饗賓集團商品餐券。

此外，凡購買任一款 LG 智慧顯示器並加購 Soundbar 系列，最高現折2,000元4；如選購任一大型家電並同時加購空氣清淨機、除濕機或吸塵器等小家電，還可再享1,000元5折扣。購買新款18／20／22公升除濕機，加碼贈送市價2,090元的實用烘物箱6。

在歲末年初之際，LG 以原廠尊榮保養服務與多項展場優惠協助家庭聰明升級居家環境，煥然一新過好年。未來 LG 也將持續透過創新技術、穩定的軟硬體整合與多元產品版圖，提供值得信賴的智慧生活解決方案，讓 Life’s Good 成為每一戶家庭的日常感受。

1 建議售價滿萬折千，最高每台可折8,000元。如搭配政府貨物稅補助可再折2,000元；搭配政府汰舊換新補助則可再折3,000元，詳細補助內容依政府公告為準。

2 購買 InstaView 敲敲看門中門(GR-AQC82BS/GR-QLF87GSP)，送3,000元饗賓集團商品餐劵。LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。

3LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。

4 加購 S95TR 折2,000元；加購S80TR折1,000元。

5 LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。

6 限量200個，送完為止。LG 保有修改、變更、暫停活動之權利，如有未盡事宜以活動現場人員解釋為準。

台北電器展期間空調享「滿萬折千」，搭配政府汰舊換新補助，最高折萬元

台北家電展期間購買 InstaView 敲敲看門中門冰箱指定型號，加贈3,000元饗賓集團餐券

台北電器展期間購買 WashTower 全系列即贈價值2,000元的饗賓集團商品餐券

台北電器展期間凡選購任一 LG 智慧顯示器並加購 Soundbar，最高現折2,000元

台北家電展期間購買指定除濕機，限量贈送市價2,090元的實用烘物箱