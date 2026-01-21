We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
春節追劇熱潮來襲！LG Channels 正式在台上線
免訂閱、免下載 打開電視或智慧顯示器就能開追！
【2026年1月21日，台北訊】農曆新年將至，追劇熱度持續升溫，LG 電子（LG）宣布旗下 LG Channels 正式登台，採用 FAST（Free Ad-supported Streaming TV）模式，台灣以「頻道」形式呈現串流內容，免訂閱、免下載，只要使用搭載新版本 webOS 的 LG 電視或智慧顯示器1，即可從首頁開啟 LG Channels 收看2，讓觀影體驗更便利。呼應年節全家團聚的觀影情境，LG Channels 精選多個台灣觀眾熟悉的內容類型與經典片單，涵蓋電影、戲劇、綜藝、親子節目等，並推出多元主題頻道，從新聞頻道、經典台灣戲劇、綜藝節目，到超人氣周星馳台、劉德華台，以及 K-MUSIC 音樂頻道等，讓全家一開機就能找到想看的內容。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG Channels 在全球市場深受用戶青睞，黏著度持續攀升，顯示消費者除了自選內容，也開始回到更直覺、輕鬆的觀看方式。我們長期以 webOS 為核心，整合硬體、系統與內容平台，打造完整的家庭娛樂生態系，此次在台灣推出 LG Channels，希望透過觀眾熟悉、適合全家共享的節目內容，讓更多家庭在生活中自然開啟裝置，享受的不只是畫質，更是貼心便利的體驗，實踐『Life’s Good』的品牌承諾。」
免訂閱、免下載，開機就能看！LG Channels 帶來「頻道式」串流體驗
LG Channels 的核心在於將串流內容轉化為「轉台就能看」的頻道體驗，降低操作門檻，讓觀影更貼近過往收視習慣。透過 FAST（Free Ad-supported Streaming TV）模式，LG Channels 為觀眾打造更直覺地觀看方式，並聚焦以下幾項關鍵優勢：
• 免訂閱：無須額外付費或開通方案，即可開始收看。
• 免下載：內建於 LG webOS 中3，無須下載、安裝APP。
• 首頁即可開啟：從搭載 webOS 的 LG電視、智慧顯示器或裝置中，即可進入 LG Channels。
• 隨開隨看：頻道式呈現讓切換更快，想看就開、想換就轉台，貼近收視習慣。
攜手 LiTV／ofiii 強化在地內容，開機直達周星馳、劉德華電影台經典片單
LG Channels 在台上線同步宣布與 LiTV（立視科技）4展開策略合作，部分頻道由 LiTV 旗下 ofiii 提供，從內容端深度貼近台灣觀眾的收視喜好。LG Channels 在上線初期即集結多個深受台灣觀眾喜愛的經典內容與主題頻道，包括陪伴許多人長大的《周星馳台》、《劉德華台》、《倚天屠龍記》、《台灣戲劇台》等，還有其他新聞、綜藝、戲劇與音樂等多元頻道選擇，讓觀眾一轉台就能看到熟悉又想重溫的節目。
想快速掌握即時資訊，可轉到新聞頻道；想利用零碎時間放鬆一下，《短劇馬拉松》頻道隨開隨看，沒有追劇壓力；想為過年增添熱鬧氣氛，也能轉到《木曜4超玩》、《天才衝衝衝》等人氣綜藝節目；若想趁假期慢慢追劇，可收看《俗女養成記》、《台灣靈異事件》、《好搭檔》等經典作品，讓不同喜好的一家人，都能在 LG Channels 找到自己想看的內容。
目前LG Channels 已拓展至全球 36 個國家與地區，並將持續與更多內容夥伴合作，豐富在台頻道選擇，為觀眾帶來更多元的娛樂體驗。同時，憑藉連續 13 年榮登全球 OLED 電視銷售冠軍的實力5，LG在顯示技術上展現堅強領先優勢；搭配自家 webOS 平台的穩定更新與功能精進，讓內容串流、使用介面與整體觀影流程更加順暢。透過軟硬體緊密整合，LG 提供穩定、直覺且令人安心的觀影體驗，成為許多家庭信賴的娛樂夥伴。
未來，LG 將以創新與貼心服務，持續實踐 Life’s Good 的品牌承諾，邀請更多家庭一起開啟更便利、更貼近個人需求的觀影新生活。
1 2024年起台灣市場銷售產品為智慧顯示器。
2 本服務需將 webOS 韌體版本升級至 05.40.97 (含)以上版本。若 LG Channels 應用程式未自動出現於首頁，請前往 LG Content Store 免費下載。
4 LiTV（立視科技）創立於 2007 年，專注串流影音技術與內容營運，提供完整的影音解決方案。旗下媒體事業包含 LiTV 與 ofiii，提供電視頻道與隨選內容等多元觀看形式，並具備 FAST 節目編播與頻道組裝能力，協助頻道商與內容商拓展海外通路與商務合作。
5 根據 Omdia 市場調查，2013-2025年全球OLED 電視出貨量所得數據。2024年起台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。
LG Channels 採用 FAST 模式，以頻道形式呈現串流內容（畫面僅供示意，實際介面與內容依地區、機型及軟體版本更新為準）
LG Channels 提供節目表、節目資訊與紀錄最近觀看等功能（畫面僅供示意，實際介面與內容依地區、機型及軟體版本更新為準）
LG Channels 集結多個深受台灣觀眾喜愛的經典內容與主題頻道，包括陪伴許多人長大的《周星馳台》
LG Channels《劉德華台》收錄《龍神太子》等動作喜劇作品，動作與笑料一次滿足
