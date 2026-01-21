【2026年1月21日，台北訊】農曆新年將至，追劇熱度持續升溫，LG 電子（LG）宣布旗下 LG Channels 正式登台，採用 FAST（Free Ad-supported Streaming TV）模式，台灣以「頻道」形式呈現串流內容，免訂閱、免下載，只要使用搭載新版本 webOS 的 LG 電視或智慧顯示器1，即可從首頁開啟 LG Channels 收看2，讓觀影體驗更便利。呼應年節全家團聚的觀影情境，LG Channels 精選多個台灣觀眾熟悉的內容類型與經典片單，涵蓋電影、戲劇、綜藝、親子節目等，並推出多元主題頻道，從新聞頻道、經典台灣戲劇、綜藝節目，到超人氣周星馳台、劉德華台，以及 K-MUSIC 音樂頻道等，讓全家一開機就能找到想看的內容。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG Channels 在全球市場深受用戶青睞，黏著度持續攀升，顯示消費者除了自選內容，也開始回到更直覺、輕鬆的觀看方式。我們長期以 webOS 為核心，整合硬體、系統與內容平台，打造完整的家庭娛樂生態系，此次在台灣推出 LG Channels，希望透過觀眾熟悉、適合全家共享的節目內容，讓更多家庭在生活中自然開啟裝置，享受的不只是畫質，更是貼心便利的體驗，實踐『Life’s Good』的品牌承諾。」

免訂閱、免下載，開機就能看！LG Channels 帶來「頻道式」串流體驗

LG Channels 的核心在於將串流內容轉化為「轉台就能看」的頻道體驗，降低操作門檻，讓觀影更貼近過往收視習慣。透過 FAST（Free Ad-supported Streaming TV）模式，LG Channels 為觀眾打造更直覺地觀看方式，並聚焦以下幾項關鍵優勢：

• 免訂閱：無須額外付費或開通方案，即可開始收看。

• 免下載：內建於 LG webOS 中3，無須下載、安裝APP。

• 首頁即可開啟：從搭載 webOS 的 LG電視、智慧顯示器或裝置中，即可進入 LG Channels。

• 隨開隨看：頻道式呈現讓切換更快，想看就開、想換就轉台，貼近收視習慣。

攜手 LiTV／ofiii 強化在地內容，開機直達周星馳、劉德華電影台經典片單

LG Channels 在台上線同步宣布與 LiTV（立視科技）4展開策略合作，部分頻道由 LiTV 旗下 ofiii 提供，從內容端深度貼近台灣觀眾的收視喜好。LG Channels 在上線初期即集結多個深受台灣觀眾喜愛的經典內容與主題頻道，包括陪伴許多人長大的《周星馳台》、《劉德華台》、《倚天屠龍記》、《台灣戲劇台》等，還有其他新聞、綜藝、戲劇與音樂等多元頻道選擇，讓觀眾一轉台就能看到熟悉又想重溫的節目。

想快速掌握即時資訊，可轉到新聞頻道；想利用零碎時間放鬆一下，《短劇馬拉松》頻道隨開隨看，沒有追劇壓力；想為過年增添熱鬧氣氛，也能轉到《木曜4超玩》、《天才衝衝衝》等人氣綜藝節目；若想趁假期慢慢追劇，可收看《俗女養成記》、《台灣靈異事件》、《好搭檔》等經典作品，讓不同喜好的一家人，都能在 LG Channels 找到自己想看的內容。

目前LG Channels 已拓展至全球 36 個國家與地區，並將持續與更多內容夥伴合作，豐富在台頻道選擇，為觀眾帶來更多元的娛樂體驗。同時，憑藉連續 13 年榮登全球 OLED 電視銷售冠軍的實力5，LG在顯示技術上展現堅強領先優勢；搭配自家 webOS 平台的穩定更新與功能精進，讓內容串流、使用介面與整體觀影流程更加順暢。透過軟硬體緊密整合，LG 提供穩定、直覺且令人安心的觀影體驗，成為許多家庭信賴的娛樂夥伴。

未來，LG 將以創新與貼心服務，持續實踐 Life’s Good 的品牌承諾，邀請更多家庭一起開啟更便利、更貼近個人需求的觀影新生活。

1 2024年起台灣市場銷售產品為智慧顯示器。

2 本服務需將 webOS 韌體版本升級至 05.40.97 (含)以上版本。若 LG Channels 應用程式未自動出現於首頁，請前往 LG Content Store 免費下載。

3 本服務需將 webOS 韌體版本升級至 05.40.97 (含)以上版本。若 LG Channels 應用程式未自動出現於首頁，請前往 LG Content Store 免費下載。

4 LiTV（立視科技）創立於 2007 年，專注串流影音技術與內容營運，提供完整的影音解決方案。旗下媒體事業包含 LiTV 與 ofiii，提供電視頻道與隨選內容等多元觀看形式，並具備 FAST 節目編播與頻道組裝能力，協助頻道商與內容商拓展海外通路與商務合作。

5 根據 Omdia 市場調查，2013-2025年全球OLED 電視出貨量所得數據。2024年起台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。

LG Channels 採用 FAST 模式，以頻道形式呈現串流內容（畫面僅供示意，實際介面與內容依地區、機型及軟體版本更新為準）

LG Channels 提供節目表、節目資訊與紀錄最近觀看等功能（畫面僅供示意，實際介面與內容依地區、機型及軟體版本更新為準）

LG Channels 集結多個深受台灣觀眾喜愛的經典內容與主題頻道，包括陪伴許多人長大的《周星馳台》

LG Channels《劉德華台》收錄《龍神太子》等動作喜劇作品，動作與笑料一次滿足