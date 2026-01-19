We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 電子宣布金建一先生就任台灣董事長
攜手總經理羅時景 深化智慧生活布局 提升消費者體驗
【2026 年 1 月 19 日，台北訊】LG 電子深耕台灣超過 20 年，始終致力以創新科技打造更美好的生活。於今（19）日正式宣布，由金建一先生接任台灣 LG 電子董事長，未來將與總經理羅時景先生緊密合作，推動以人為本的創新策略，深化智慧生活解決方案在台灣的佈局，並持續提升消費者體驗。
LG 電子認為，智慧生活的發展不僅是單一產品或技術的升級，而是一項長期工程。隨著消費者對便利性、服務完整度與體驗品質的期待不斷提升，市場已從「一次性購買」逐步轉向重視「長期使用與持續服務」的整體價值。回應此趨勢，台灣 LG 電子將聚焦企業端解決方案、品牌直營管道與完善售後服務體系，並透過家電租賃等彈性模式，深化與消費者的長期互動，為品牌在台灣市場建立更具韌性的成長動能。
金建一董事長擁有超過 19 年 LG 電子集團管理與策略領導經驗，曾於韓國總部及多個海外市場擔任重要職務，並曾出任台灣 LG 電子生活家電解決方案事業部總監，具備橫跨產品經營、市場策略與組織管理的深厚背景。其跨市場經驗與對產業結構轉變的深刻理解，將成為台灣 LG 推動營運模式升級的重要關鍵。
金建一董事長表示：「對 LG 而言，智慧生活不只是科技的進步，更是企業如何長期參與消費者生活的方式。未來，台灣 LG 電子將以更高標準的執行力，從產品、服務到組織運作積極回應市場需求，讓策略與創新真正成為消費者可以信賴的日常體驗。」
同時，總經理羅時景也分享市場觀察與策略方向。羅時景總經理深耕台灣家電產業超過 20 年，累積豐富的產品規劃、行銷與零售通路管理經驗，對台灣消費者的生活型態與需求具備精準洞察。他指出：「台灣消費者對生活便利性與居家質感的要求持續提升，且對高端家電與智慧應用的接受度日趨成熟，市場展現高度開創性。LG 將結合銷售、後勤與客服團隊的力量，積極回應消費者需求，並持續打造更完整的智慧生活體驗。」
憑藉對在地市場的深厚經驗與策略執行力，金建一董事長與羅時景總經理將密切合作，將 LG「Life’s Good」品牌承諾落實於每一項產品與服務中，穩固市場地位，並持續為消費者打造更便利、舒適且智慧的全方位生活體驗。
台灣 LG 電子董事長金建一小檔案：
● 畢業於北京大學國際關係與事務學士及美國埃默里大學 Goizueta 商學院工商管理碩士（MBA）
● 任職 LG 超過 19 年，曾於韓國總部及多個海外市場擔任重要管理職務
● 具備企業轉型、策略規劃與跨文化領導的豐富經驗
LG 電子總經理羅時景深耕台灣家電產業，對台灣消費者生活形態與需求具備精準洞察
金建一董事長與羅時景總經理將攜手深化智慧生活布局，實踐 LG「Life’s Good」品牌承諾
- 上一步LG 於2026 CES上發表「AI in Action」策略01/01/2026
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-taiwan-announces-organizational-changes-for-20260119isCopied
paste