We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 力邀《單身即地獄3》李鎮錫、韓籍料理創作者 Tina 玩轉台韓料理
不出國也要過韓系生活！LG 智慧美型廚房家電助攻韓流體驗
【2025年12月18日，台北訊】韓流風潮持續席捲台灣，從年中登台即掀起排隊熱潮的韓國名店「金豬食堂」，到正在播出第二季的人氣料理競賽節目《黑白大廚》、開賣就秒殺的韓團演唱會門票等等，韓國文化的獨特魅力不斷延燒。越來越多消費者嚮往「不出國也要過韓系生活」，讓韓流不再只是螢幕中的風景，而是日常的一部分。
LG 將韓系美學與智慧科技融入廚房家電設計，讓消費者在家就能輕鬆端出美味料理，此次特別邀請《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫、韓籍料理創作者 Tina’s 韓國餐桌，示範如何透過 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、NeoChef™ 智慧變頻微波爐與 QuadWash™ 四方洗蒸氣洗碗機三大明星廚電，打造韓劇中的質感料理日常：備料從容、烹調優雅、收拾輕鬆。不僅端出台韓融合的 K-Fusion 創意料理，更讓廚房猶如化身韓劇場景。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「韓流文化的魅力，不僅在於時尚風格，更在於背後展現的講究與生活美感。LG 將這份精神融入廚房家電設計，讓這樣的生活態度走進日常，在家下廚不只是烹飪，而是一種質感生活。」
韓國歐巴歐膩都驚呼！LG 三大神器打造「會做飯的韓系廚房」
《單身即地獄3》中人氣超高的李鎮錫，在現實生活中經營咖啡廳和甜點店，近期更宣布將來台灣開設咖啡廳，令許多粉絲相當期待。韓籍料理創作者「Tina’s 韓國餐桌」則是為愛嫁到台灣，經常在社群上分享結合台灣當季食材的韓國料理。
這次兩人將藉由 LG 三大明星廚電，創作融合台韓風味的 K-Fusion 料理。李鎮錫展現純熟烘焙技藝，帶來珍珠茶香巴斯克及焦糖南非國寶咖啡飲；Tina 則端出宜蘭三星蔥烤全雞、韓式 Mojito，傳遞料理帶來的幸福感。這場料理合作不僅展現創意，更體現 LG 廚電在備料、烹調與收拾上的全面性優勢，讓下廚過程優雅又輕鬆。
● 備料從容——LG 782公升 InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱：782L 大容量，搭載經典 InstaView™ 敲敲看設計，輕敲兩下即可透視食材，便利又時尚。冷藏技術方面，結合 LG 獨家的 DoorCooling™ 四方吹冷流1 與 Linear Cooling™ 線性冷卻技術，大幅提升冷卻效率與溫度穩定性，讓事先準備的多種食材保持最佳新鮮度；此外，全新 Full-Convert Drawer™ 變溫保鮮室提供 5 種溫度設定，從肉類、海鮮到熟食都能輕鬆保存，無論是整隻全雞解凍或巴斯克蛋糕的保存，都能維持完美狀態。內建 CraftIce™ 冰球製冰器，讓咖啡或 Mojito 調飲瞬間質感升級，打造專屬品味時刻。歐巴李鎮錫更讚嘆：「冰箱內建氣氛燈，完全懂甜點師的講究與浪漫！」
● 烹調優雅——LG 39公升 NeoChef™ 蒸烘烤智慧變頻微波爐：39L 超大容量，輕鬆容納 Tina 準備的糯米飯烤全雞，一機結合烤箱、微波爐與氣炸鍋功能，蒸、烘、烤、炸全搞定，免開火即可完成料理，連日常料理高手 Tina 都忍不住懷疑自己：「今天到底有沒有煮飯？」內建 LG 獨家 Infrared Heating™ 紅外線加熱技術，能依食材份量自動調整加熱設定，十段火力精準控溫，協助李鎮錫完美烤出巴斯克蛋糕的焦糖色外層與濃郁滑順的內餡。
● 收拾輕鬆——LG 14人份 QuadWash™四方洗蒸氣洗碗機：搭載 LG 獨家 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，結合業界唯一的十字型 QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂，高溫蒸氣能有效去除黏膩的飯粒、奶油與咖啡汙漬，同時減少水漬殘留，讓清潔更徹底。14人份大容量搭配 EasyRack™ Plus 三段可調式彈性籃架，各種碗盤瓢盆都可以輕鬆放入，料理結束後也能優雅清潔不髒手。李鎮錫更直言，這是體驗後最想擁有的 LG 廚電產品。
打造韓系生活日常！LG 敲敲看冰箱小宅也能輕鬆擁有
此次兩位使用的 782L InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱，正是 LG 韓系美學的經典設計。LG 也於今年推出 332L InstaView™ 變頻雙門冰箱，讓小宅也能享受集時尚美型、實用於一身的「敲敲看」雙門冰箱。Tina 分享：「從小到大，家裡各角落都是 LG，真的很難離開家電帶來的便利生活。」李鎮錫也表示：「LG 是韓國廚師的夢幻幫手，不僅採用美型設計，功能也非常齊全，稱其為『家電之王』也不為過！」
LG 不僅將韓系生活美學帶入每個家庭，更兼顧效率與質感。展望新的一年，將持續以完整的廚房家電產品線與創新設計，讓消費者輕鬆打造專屬的韓系生活日常，體驗智慧科技帶來的「Life’s Good」。
● LG廚電全系列商品：https://www.lg.com/tw/kitchen-appliance/
1 根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
LG 332L InstaView 窄版設計登場，經典一敲即看，兼顧保鮮與時尚，免手動製冰更便利
LG NeoChef 蒸烘烤智慧變頻微波爐 39L 超大容量，蒸、烘、烤、炸一次全搞定
LG 14人份 QuadWash 四方洗蒸氣洗碗機，讓Tina料理後優雅清潔不髒手
LG 782L InstaView 敲敲看門中門冰箱，隨敲即現，超大容量保鮮、冰球製冰，韓系質感生活輕鬆擁有
- 上一步LG 宣布2026年組織調整01/12/2025
- 下一步三大升級，洗衣更 EASY！LG 直立洗衣機 EZ 系列新上市29/12/2025
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/k-fusion-collaboration-2026-20251218isCopied
paste