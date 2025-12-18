【2025年12月18日，台北訊】韓流風潮持續席捲台灣，從年中登台即掀起排隊熱潮的韓國名店「金豬食堂」，到正在播出第二季的人氣料理競賽節目《黑白大廚》、開賣就秒殺的韓團演唱會門票等等，韓國文化的獨特魅力不斷延燒。越來越多消費者嚮往「不出國也要過韓系生活」，讓韓流不再只是螢幕中的風景，而是日常的一部分。

LG 將韓系美學與智慧科技融入廚房家電設計，讓消費者在家就能輕鬆端出美味料理，此次特別邀請《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫、韓籍料理創作者 Tina’s 韓國餐桌，示範如何透過 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、NeoChef™ 智慧變頻微波爐與 QuadWash™ 四方洗蒸氣洗碗機三大明星廚電，打造韓劇中的質感料理日常：備料從容、烹調優雅、收拾輕鬆。不僅端出台韓融合的 K-Fusion 創意料理，更讓廚房猶如化身韓劇場景。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「韓流文化的魅力，不僅在於時尚風格，更在於背後展現的講究與生活美感。LG 將這份精神融入廚房家電設計，讓這樣的生活態度走進日常，在家下廚不只是烹飪，而是一種質感生活。」

韓國歐巴歐膩都驚呼！LG 三大神器打造「會做飯的韓系廚房」

《單身即地獄3》中人氣超高的李鎮錫，在現實生活中經營咖啡廳和甜點店，近期更宣布將來台灣開設咖啡廳，令許多粉絲相當期待。韓籍料理創作者「Tina’s 韓國餐桌」則是為愛嫁到台灣，經常在社群上分享結合台灣當季食材的韓國料理。

這次兩人將藉由 LG 三大明星廚電，創作融合台韓風味的 K-Fusion 料理。李鎮錫展現純熟烘焙技藝，帶來珍珠茶香巴斯克及焦糖南非國寶咖啡飲；Tina 則端出宜蘭三星蔥烤全雞、韓式 Mojito，傳遞料理帶來的幸福感。這場料理合作不僅展現創意，更體現 LG 廚電在備料、烹調與收拾上的全面性優勢，讓下廚過程優雅又輕鬆。

● 備料從容——LG 782公升 InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱：782L 大容量，搭載經典 InstaView™ 敲敲看設計，輕敲兩下即可透視食材，便利又時尚。冷藏技術方面，結合 LG 獨家的 DoorCooling™ 四方吹冷流1 與 Linear Cooling™ 線性冷卻技術，大幅提升冷卻效率與溫度穩定性，讓事先準備的多種食材保持最佳新鮮度；此外，全新 Full-Convert Drawer™ 變溫保鮮室提供 5 種溫度設定，從肉類、海鮮到熟食都能輕鬆保存，無論是整隻全雞解凍或巴斯克蛋糕的保存，都能維持完美狀態。內建 CraftIce™ 冰球製冰器，讓咖啡或 Mojito 調飲瞬間質感升級，打造專屬品味時刻。歐巴李鎮錫更讚嘆：「冰箱內建氣氛燈，完全懂甜點師的講究與浪漫！」

● 烹調優雅——LG 39公升 NeoChef™ 蒸烘烤智慧變頻微波爐：39L 超大容量，輕鬆容納 Tina 準備的糯米飯烤全雞，一機結合烤箱、微波爐與氣炸鍋功能，蒸、烘、烤、炸全搞定，免開火即可完成料理，連日常料理高手 Tina 都忍不住懷疑自己：「今天到底有沒有煮飯？」內建 LG 獨家 Infrared Heating™ 紅外線加熱技術，能依食材份量自動調整加熱設定，十段火力精準控溫，協助李鎮錫完美烤出巴斯克蛋糕的焦糖色外層與濃郁滑順的內餡。

● 收拾輕鬆——LG 14人份 QuadWash™四方洗蒸氣洗碗機：搭載 LG 獨家 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，結合業界唯一的十字型 QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂，高溫蒸氣能有效去除黏膩的飯粒、奶油與咖啡汙漬，同時減少水漬殘留，讓清潔更徹底。14人份大容量搭配 EasyRack™ Plus 三段可調式彈性籃架，各種碗盤瓢盆都可以輕鬆放入，料理結束後也能優雅清潔不髒手。李鎮錫更直言，這是體驗後最想擁有的 LG 廚電產品。

打造韓系生活日常！LG 敲敲看冰箱小宅也能輕鬆擁有

此次兩位使用的 782L InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱，正是 LG 韓系美學的經典設計。LG 也於今年推出 332L InstaView™ 變頻雙門冰箱，讓小宅也能享受集時尚美型、實用於一身的「敲敲看」雙門冰箱。Tina 分享：「從小到大，家裡各角落都是 LG，真的很難離開家電帶來的便利生活。」李鎮錫也表示：「LG 是韓國廚師的夢幻幫手，不僅採用美型設計，功能也非常齊全，稱其為『家電之王』也不為過！」

LG 不僅將韓系生活美學帶入每個家庭，更兼顧效率與質感。展望新的一年，將持續以完整的廚房家電產品線與創新設計，讓消費者輕鬆打造專屬的韓系生活日常，體驗智慧科技帶來的「Life’s Good」。

● LG廚電全系列商品：https://www.lg.com/tw/kitchen-appliance/

1 根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。

LG 332L InstaView 窄版設計登場，經典一敲即看，兼顧保鮮與時尚，免手動製冰更便利

LG NeoChef 蒸烘烤智慧變頻微波爐 39L 超大容量，蒸、烘、烤、炸一次全搞定

LG 14人份 QuadWash 四方洗蒸氣洗碗機，讓Tina料理後優雅清潔不髒手

LG 782L InstaView 敲敲看門中門冰箱，隨敲即現，超大容量保鮮、冰球製冰，韓系質感生活輕鬆擁有