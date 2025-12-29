【2025年12月24日，台北訊】在台灣，直立式洗衣機因傳統生活習慣、大容量與面板直覺等優勢，為最普及的洗衣機機型1，尤其家中有長輩、洗衣量大的家庭更傾向選用直立式洗衣機。為滿足直立式洗衣機愛用者對便利性與操作性的期待，LG 推出全新 EZ 系列，透過「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」為核心， AI Wash™ 智慧洗透過 AI DD™ 直驅變頻馬達，能偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度自動調整洗程，並搭載 Steam™ 蒸氣洗與全不銹鋼筒槽，強化高溫衛生防護。在洗淨、操作與拿取三大面向全面進化，提供更便利、輕鬆的洗衣體驗。













台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG 長期致力於以創新科技提升日常生活品質，不論是智慧洗滌、節能技術，或人體工學設計，我們始終希望讓每位消費者找到最適合自身需求的產品。多年來，LG 在洗衣機市場持續保持銷售第一2，正是市場對 LG 技術與品質的肯定，我們也將持續推出更便利、更貼近需求的洗衣解決方案。」







三大升級一次到位，打造更直覺的洗衣體驗







EZ 系列針對使用者最在意的三個面向進行全面升級，讓使用上「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」。這三項升級同時展現 LG 在實踐品牌精神「Life’s Good」上的持續投入，不僅讓洗衣變得更 EASY，也更貼近每位家人的日常需求。







洗淨更可靠：AI 精準洗滌 x 蒸氣深層潔淨







受潮濕氣候影響，台灣過敏族群比例偏高，家庭對衣物清潔的重視程度也逐年提升。EZ 系列整合多項核心科技，減少消費者需自行判斷或洗不乾淨的疑慮，提供更可靠的洗衣體驗：







● 洗衣不用猜，就交給 AI：EZ 系列搭載 AI Wash™ 智慧洗滌，可偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，自動調整最適洗衣動作，搭配節能、省電且靜音低震動的 AI DD™ 直驅變頻馬達驅動多種洗衣程序，兼顧洗淨效果與衣物壽命。

● 高溫守護「蒸氣洗」：Steam™ 蒸氣洗透過高溫蒸氣深入纖維，有效去除汙漬與過敏原，在梅雨季或高濕度環境下，啟動蒸氣行程即可在一般洗程之外多一道高溫衛生防護，降低99% 以上過敏原及細菌3，守護全家健康，特別適合幼兒家庭與敏感肌族群使用。

● 全不銹鋼筒槽：筒槽採用全不銹鋼材質，具備耐熱、抗鏽蝕與不易孳生細菌與黴斑的特性。在潮濕氣候環境中長期使用，也不擔心異味與細菌孳生的風險，讓每一次洗衣都維持乾淨、安心的狀態。







操作更直覺：LCD 智慧液晶旋鈕 × 自動洗劑投入







現代家庭的洗衣需求越來越多樣，從忙碌上班族的速洗，到長輩需要快速好懂的操作介面，「好上手」已經成為選洗衣機的重要關鍵。LG 全新 EZ 系列直立洗衣機針對常見的「按錯洗程、洗劑不會抓」等痛點，讓全家人都能無負擔快速上手：







● LCD 智慧液晶旋鈕輕鬆控制：洗程資訊清晰易讀，搭配直覺旋轉即可選擇與啟動。無論是出門前想快速洗衣，或長輩、親子共同使用，都能一眼掌握洗衣進度，減少反覆確認的困擾。

● 智慧洗劑投入自動又方便：系統可依洗衣量自動注入適量洗滌劑與柔軟精，避免浪費與殘留。在忙碌時段或需要連續清洗多桶衣物時，不必換算洗劑用量，也不需開關瓶瓶罐罐，讓洗衣流程更省時也更便利。







拿取更省力：EasyUnload™ 人體工學筒槽設計







直立式洗衣機採上掀式設計，過往洗衣時常需要前傾才能拿取筒槽底部的衣物，容易造成肩頸與下背負擔。LG 全新 EZ 系列重新調整筒槽與面板位置，讓高度適中，伸手角度更符合人體工學，減少身體壓力、讓取放衣物更輕鬆：







● EasyUnload™ 筒槽設計更加省力：透過人體工學筒槽設計縮短取衣距離，降低前傾幅度與拉扯感，減少肩頸與下背負擔。

● 日常家務省力更有感：隨著洗衣成為高頻率的日常家務，透過 LG 全新 EZ 系列的設計調整在每一次取放衣物的過程中，均帶來更輕鬆順手的操作感受，減少多餘負擔、分擔家務壓力，讓生活好好的被支撐。







從細節到理念，LG 持續打造以人為本的智慧家庭體驗







LG 直立洗衣機 EZ 系列提供 16 kg 至 23 kg 多種容量選擇，其中 20 kg 機型機身僅 65 公分寬，能完美融入台灣常見狹長陽台，兼顧大容量與空間應用。從 AI 智慧洗程判斷、蒸氣衛生防護，到 LCD 智慧液晶旋鈕直覺操作、人體工學筒槽設計等，EZ 系列每個細節都以使用者需求為核心。LG 將持續秉持「以人為本」的理念，透過創新與智慧設計，讓日常生活的每一次操作都更直覺、更便利。







1 根據《Social Lab 社群實驗室》運用《OpView 社群口碑資料庫》追蹤 2024/7/16 至 10/16 近三個月「洗衣機比較」話題的網路聲量表現結果。

2 根據 GFK 市場調查2024年台灣洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

3 過敏防護模式經 Intertek 測試證實，可有效減少 99.99% 以上的塵蟎、99% 以上的過敏原(包括塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原和花粉過敏原)，以及 99.99% 以上的細菌（包括金黃色葡萄球菌、糞腸球菌和大腸桿菌）。













LG EZ 直立式洗衣機搭載 AI Wash 智慧洗，能自動調整最適合的洗程













LG EZ 直立洗衣機採用全不銹鋼筒槽設計，不易孳生細菌且能降低異味，保持衛生













LG EZ 直立式洗衣機配備 LCD 智慧液晶旋鈕，資訊易讀且更好操作













LG EZ 直立洗衣機有智慧洗劑投入功能，能讓洗衣更便利













LG EZ 直立洗衣機採用人體工學筒槽設計，拿取衣物更省力







附件：LG 直立洗衣機新品 EZ 系列