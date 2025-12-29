We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
三大升級，洗衣更 EASY！LG 直立洗衣機 EZ 系列新上市
AI Wash™ 智慧洗＋Steam™ 蒸氣洗+人體工學設計 讓洗衣更 EASY
【2025年12月24日，台北訊】在台灣，直立式洗衣機因傳統生活習慣、大容量與面板直覺等優勢，為最普及的洗衣機機型1，尤其家中有長輩、洗衣量大的家庭更傾向選用直立式洗衣機。為滿足直立式洗衣機愛用者對便利性與操作性的期待，LG 推出全新 EZ 系列，透過「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」為核心， AI Wash™ 智慧洗透過 AI DD™ 直驅變頻馬達，能偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度自動調整洗程，並搭載 Steam™ 蒸氣洗與全不銹鋼筒槽，強化高溫衛生防護。在洗淨、操作與拿取三大面向全面進化，提供更便利、輕鬆的洗衣體驗。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG 長期致力於以創新科技提升日常生活品質，不論是智慧洗滌、節能技術，或人體工學設計，我們始終希望讓每位消費者找到最適合自身需求的產品。多年來，LG 在洗衣機市場持續保持銷售第一2，正是市場對 LG 技術與品質的肯定，我們也將持續推出更便利、更貼近需求的洗衣解決方案。」
三大升級一次到位，打造更直覺的洗衣體驗
EZ 系列針對使用者最在意的三個面向進行全面升級，讓使用上「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」。這三項升級同時展現 LG 在實踐品牌精神「Life’s Good」上的持續投入，不僅讓洗衣變得更 EASY，也更貼近每位家人的日常需求。
洗淨更可靠：AI 精準洗滌 x 蒸氣深層潔淨
受潮濕氣候影響，台灣過敏族群比例偏高，家庭對衣物清潔的重視程度也逐年提升。EZ 系列整合多項核心科技，減少消費者需自行判斷或洗不乾淨的疑慮，提供更可靠的洗衣體驗：
● 洗衣不用猜，就交給 AI：EZ 系列搭載 AI Wash™ 智慧洗滌，可偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，自動調整最適洗衣動作，搭配節能、省電且靜音低震動的 AI DD™ 直驅變頻馬達驅動多種洗衣程序，兼顧洗淨效果與衣物壽命。
● 高溫守護「蒸氣洗」：Steam™ 蒸氣洗透過高溫蒸氣深入纖維，有效去除汙漬與過敏原，在梅雨季或高濕度環境下，啟動蒸氣行程即可在一般洗程之外多一道高溫衛生防護，降低99% 以上過敏原及細菌3，守護全家健康，特別適合幼兒家庭與敏感肌族群使用。
● 全不銹鋼筒槽：筒槽採用全不銹鋼材質，具備耐熱、抗鏽蝕與不易孳生細菌與黴斑的特性。在潮濕氣候環境中長期使用，也不擔心異味與細菌孳生的風險，讓每一次洗衣都維持乾淨、安心的狀態。
操作更直覺：LCD 智慧液晶旋鈕 × 自動洗劑投入
現代家庭的洗衣需求越來越多樣，從忙碌上班族的速洗，到長輩需要快速好懂的操作介面，「好上手」已經成為選洗衣機的重要關鍵。LG 全新 EZ 系列直立洗衣機針對常見的「按錯洗程、洗劑不會抓」等痛點，讓全家人都能無負擔快速上手：
● LCD 智慧液晶旋鈕輕鬆控制：洗程資訊清晰易讀，搭配直覺旋轉即可選擇與啟動。無論是出門前想快速洗衣，或長輩、親子共同使用，都能一眼掌握洗衣進度，減少反覆確認的困擾。
● 智慧洗劑投入自動又方便：系統可依洗衣量自動注入適量洗滌劑與柔軟精，避免浪費與殘留。在忙碌時段或需要連續清洗多桶衣物時，不必換算洗劑用量，也不需開關瓶瓶罐罐，讓洗衣流程更省時也更便利。
拿取更省力：EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
直立式洗衣機採上掀式設計，過往洗衣時常需要前傾才能拿取筒槽底部的衣物，容易造成肩頸與下背負擔。LG 全新 EZ 系列重新調整筒槽與面板位置，讓高度適中，伸手角度更符合人體工學，減少身體壓力、讓取放衣物更輕鬆：
● EasyUnload™ 筒槽設計更加省力：透過人體工學筒槽設計縮短取衣距離，降低前傾幅度與拉扯感，減少肩頸與下背負擔。
● 日常家務省力更有感：隨著洗衣成為高頻率的日常家務，透過 LG 全新 EZ 系列的設計調整在每一次取放衣物的過程中，均帶來更輕鬆順手的操作感受，減少多餘負擔、分擔家務壓力，讓生活好好的被支撐。
從細節到理念，LG 持續打造以人為本的智慧家庭體驗
LG 直立洗衣機 EZ 系列提供 16 kg 至 23 kg 多種容量選擇，其中 20 kg 機型機身僅 65 公分寬，能完美融入台灣常見狹長陽台，兼顧大容量與空間應用。從 AI 智慧洗程判斷、蒸氣衛生防護，到 LCD 智慧液晶旋鈕直覺操作、人體工學筒槽設計等，EZ 系列每個細節都以使用者需求為核心。LG 將持續秉持「以人為本」的理念，透過創新與智慧設計，讓日常生活的每一次操作都更直覺、更便利。
1 根據《Social Lab 社群實驗室》運用《OpView 社群口碑資料庫》追蹤 2024/7/16 至 10/16 近三個月「洗衣機比較」話題的網路聲量表現結果。
2 根據 GFK 市場調查2024年台灣洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
3 過敏防護模式經 Intertek 測試證實，可有效減少 99.99% 以上的塵蟎、99% 以上的過敏原(包括塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原和花粉過敏原)，以及 99.99% 以上的細菌（包括金黃色葡萄球菌、糞腸球菌和大腸桿菌）。
