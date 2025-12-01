We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 宣布2026年組織調整
任命 Lyu Jae-cheol 為新任 CEO 強化核心事業的基礎競爭力
【2025 年 12月1日，台北訊】LG 電子宣布，自 12 月 1 日起， Lyu Jae-cheol 將接任 CEO 一職。Lyu Jae-cheol 過去成功帶領生活家電解決方案事業本部（HS）透過擴展 B2B 業務、租賃服務與直接銷售（D2C）商業模式，以及持續強化 LG 在家電領域的核心競爭優勢，推動公司穩健成長。
身為新任CEO，Lyu Jae-cheol 將以提供「差異化顧客價值（Differentiated Customer Value）」為核心，積極推動 LG 在家電領域所建立的市場領導基因，將其擴大至整個組織，進一步強化公司的基礎競爭力與成長潛能。
Lyu Jae-cheol 於 1989 年加入金星社（Goldstar，現 LG 電子）家電研究中心，任職期間有近半的時間專注於家電研發，累積深厚的技術專業，成為其領導事業的重要基礎。自 2021 年起，他擔任 H&A 生活家電與空氣解決方案事業本部（現 HS 生活家電解決方案事業本部）本部長，成功帶領 LG 成為全球第一的家電品牌。
儘管面臨消費市場復甦遲緩與市場競爭加劇的挑戰，他仍成功鞏固旗艦產品的領導地位，並透過持續研發為永續成長奠定基礎。同時，他也積極拓展生活家電解決方案事業本部（HS）的業務組合，推動家電租賃服務、線上通路成長，以及包含嵌入式家電與零組件解決方案在內的 B2B 業務領域。
領導階層交棒
現任 CEO William Cho 在四年任期內為 LG 奠定永續成長的堅實基礎，將卸任以順利完成領導階層的交接。
William Cho 自 1987 年加入 LG，為公司奉獻37 年心力，期間不僅將 LG 的業務版圖自家電拓展至移動與商用空間等領域，更建立中長期願景，致力推動 LG 轉型為「智慧生活解決方案公司（Smart Life Solution Company）」，連結並延伸顧客在多元空間中的體驗。他的策略方向聚焦於強化核心事業表現、推動 B2B、非硬體業務及直接銷售（D2C）領域成長、拓展高潛力的全球南方（Global South） 市場，並探索新事業領域，這些皆成為 LG 未來成長的關鍵里程碑。
為加速推動 LG 兩大 B2B 業務支柱——車輛解決方案（Vehicle Solution）與暖通空調（HVAC）的成長，LG 同時宣布車輛解決方案事業本部（VS）本部長 Eun Seok-hyun 與生態解決方案事業本部（ES）本部長 James Lee 的晉升。
此外，在生活家電解決方案事業本部（HS）具備豐富銷售與策略經驗，並深諳全球市場的 Kwack Do-yeong 被任命為 LG 電子北美區代表暨美國 LG 電子法人長。
2026 年組織重整
本次組織調整旨在提升營運效率，建立更靈活的決策架構，以快速因應外部變化，同時強化選擇與聚焦的營運策略（Selective and Focused Operations），加速 LG 中長期事業組合布局。
LG 將維持現行的四大事業本部結構，確保各事業本部層級可快速且負責任地執行決策。同時，也將整合跨事業部中相似或相鄰的業務，以精簡營運流程並提升執行效率。
隨著 Lyu Jae-cheol 接任 CEO，原任廚房解決方案事業部（Kitchen Solutions Business）的副社長（Executive Vice President）Baek Seung-tae，將升任為生活家電解決方案事業本部（HS）的本部長。Baek Seung-tae 在領導生活解決方案（Living Solutions）與廚房解決方案事業部（Kitchen Solutions Business）期間，成功強化 LG 在全球家電領域的競爭力，並具備在市場變化下推動全球生產策略的優勢。媒體娛樂解決方案事業本部（MS）、車輛解決方案事業本部（VS）與生態解決方案事業本部（ES）的本部長維持原職，以確保策略策略性與成長動能。
強化未來導向與高潛力事業的成長基礎
在提升組織效率的同時，LG 也將打造新的成長引擎，加速暖通空調（HVAC）、webOS 與機器人等高潛力事業領域發展。
● 生活家電解決方案事業本部（HS）將成立 B2B 海外銷售部門（HS B2B Overseas Sales Division），以推動全球嵌入式與建商導向業務（Builder-focused Business）的成長，並將嵌入式／烹飪事業部 （Built-in/Cooking Business Division）升格為獨立事業單位。
● 將設立生活家電解決方案機器人研究所（HS Robotics Lab），並整合部分來自技術總部（Chief Technology Office, CTO）先進機器人研究所（Advanced Robotics Lab）的功能，由曾帶領人型機器人專案（Humanoid Robot Task）的 Lee Jae-wook 擔任負責人。
● 媒體娛樂解決方案事業本部（MS）將整合電視與 IT 事業成單一的顯示器事業（Display Business），並成立顯示產品開發團隊（Display Product Development Group）以強化產品競爭力。同時，webOS 廣告業務部門（webOS Advertisement Business Department） 將升格為獨立事業單位，加強以 webOS 為基礎的服務業務擴展。
● 生態解決方案事業本部（ES）將成立應用事業部（Applied Business Division），聚焦資料中心冷卻、通風、冷凍與核能領域的暖通空調解決方案。同時將設立 ES 併購部（ES M&A Division）與 ES 海外銷售部（ES Overseas Sales Division），以支持在地化、完整的海外營運。
● 技術總部（Chief Technology Office, CTO）將新設生活家電解決方案先進研究所（HS Advanced Research Lab），以強化基礎技術競爭力，並成立次世代運算研究所（Next-Generation Computing Lab），專注於量子與分散式運算、次世代資安等新興技術，進一步鞏固領先地位。
● 為推動全公司 AI 轉型，將整合現有的數位轉型中心（DX Center）與業務流程創新部門（Business Process Innovation Division），成立全新的 AI 轉型中心（AX Center）。在前數位轉型中心負責人、現任專務（Senior Vice President） Cho Jung-bum 的領導下，AI 轉型中心（AX Center）將致力於加速 AI 導入、提升營運效率、推動研發，並強化員工能力。
所有人事任命與組織調整將於 2025 年 12 月 1 日生效，晉升職務則將自 2026 年 1 月 1 日起正式生效。
