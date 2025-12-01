【2025 年 12月1日，台北訊】LG 電子宣布，自 12 月 1 日起， Lyu Jae-cheol 將接任 CEO 一職。Lyu Jae-cheol 過去成功帶領生活家電解決方案事業本部（HS）透過擴展 B2B 業務、租賃服務與直接銷售（D2C）商業模式，以及持續強化 LG 在家電領域的核心競爭優勢，推動公司穩健成長。

身為新任CEO，Lyu Jae-cheol 將以提供「差異化顧客價值（Differentiated Customer Value）」為核心，積極推動 LG 在家電領域所建立的市場領導基因，將其擴大至整個組織，進一步強化公司的基礎競爭力與成長潛能。

Lyu Jae-cheol 於 1989 年加入金星社（Goldstar，現 LG 電子）家電研究中心，任職期間有近半的時間專注於家電研發，累積深厚的技術專業，成為其領導事業的重要基礎。自 2021 年起，他擔任 H&A 生活家電與空氣解決方案事業本部（現 HS 生活家電解決方案事業本部）本部長，成功帶領 LG 成為全球第一的家電品牌。

儘管面臨消費市場復甦遲緩與市場競爭加劇的挑戰，他仍成功鞏固旗艦產品的領導地位，並透過持續研發為永續成長奠定基礎。同時，他也積極拓展生活家電解決方案事業本部（HS）的業務組合，推動家電租賃服務、線上通路成長，以及包含嵌入式家電與零組件解決方案在內的 B2B 業務領域。

領導階層交棒

現任 CEO William Cho 在四年任期內為 LG 奠定永續成長的堅實基礎，將卸任以順利完成領導階層的交接。

William Cho 自 1987 年加入 LG，為公司奉獻37 年心力，期間不僅將 LG 的業務版圖自家電拓展至移動與商用空間等領域，更建立中長期願景，致力推動 LG 轉型為「智慧生活解決方案公司（Smart Life Solution Company）」，連結並延伸顧客在多元空間中的體驗。他的策略方向聚焦於強化核心事業表現、推動 B2B、非硬體業務及直接銷售（D2C）領域成長、拓展高潛力的全球南方（Global South） 市場，並探索新事業領域，這些皆成為 LG 未來成長的關鍵里程碑。

為加速推動 LG 兩大 B2B 業務支柱——車輛解決方案（Vehicle Solution）與暖通空調（HVAC）的成長，LG 同時宣布車輛解決方案事業本部（VS）本部長 Eun Seok-hyun 與生態解決方案事業本部（ES）本部長 James Lee 的晉升。

此外，在生活家電解決方案事業本部（HS）具備豐富銷售與策略經驗，並深諳全球市場的 Kwack Do-yeong 被任命為 LG 電子北美區代表暨美國 LG 電子法人長。

2026 年組織重整

本次組織調整旨在提升營運效率，建立更靈活的決策架構，以快速因應外部變化，同時強化選擇與聚焦的營運策略（Selective and Focused Operations），加速 LG 中長期事業組合布局。

LG 將維持現行的四大事業本部結構，確保各事業本部層級可快速且負責任地執行決策。同時，也將整合跨事業部中相似或相鄰的業務，以精簡營運流程並提升執行效率。

隨著 Lyu Jae-cheol 接任 CEO，原任廚房解決方案事業部（Kitchen Solutions Business）的副社長（Executive Vice President）Baek Seung-tae，將升任為生活家電解決方案事業本部（HS）的本部長。Baek Seung-tae 在領導生活解決方案（Living Solutions）與廚房解決方案事業部（Kitchen Solutions Business）期間，成功強化 LG 在全球家電領域的競爭力，並具備在市場變化下推動全球生產策略的優勢。媒體娛樂解決方案事業本部（MS）、車輛解決方案事業本部（VS）與生態解決方案事業本部（ES）的本部長維持原職，以確保策略策略性與成長動能。

強化未來導向與高潛力事業的成長基礎

在提升組織效率的同時，LG 也將打造新的成長引擎，加速暖通空調（HVAC）、webOS 與機器人等高潛力事業領域發展。

● 生活家電解決方案事業本部（HS）將成立 B2B 海外銷售部門（HS B2B Overseas Sales Division），以推動全球嵌入式與建商導向業務（Builder-focused Business）的成長，並將嵌入式／烹飪事業部 （Built-in/Cooking Business Division）升格為獨立事業單位。

● 將設立生活家電解決方案機器人研究所（HS Robotics Lab），並整合部分來自技術總部（Chief Technology Office, CTO）先進機器人研究所（Advanced Robotics Lab）的功能，由曾帶領人型機器人專案（Humanoid Robot Task）的 Lee Jae-wook 擔任負責人。

● 媒體娛樂解決方案事業本部（MS）將整合電視與 IT 事業成單一的顯示器事業（Display Business），並成立顯示產品開發團隊（Display Product Development Group）以強化產品競爭力。同時，webOS 廣告業務部門（webOS Advertisement Business Department） 將升格為獨立事業單位，加強以 webOS 為基礎的服務業務擴展。

● 生態解決方案事業本部（ES）將成立應用事業部（Applied Business Division），聚焦資料中心冷卻、通風、冷凍與核能領域的暖通空調解決方案。同時將設立 ES 併購部（ES M&A Division）與 ES 海外銷售部（ES Overseas Sales Division），以支持在地化、完整的海外營運。

● 技術總部（Chief Technology Office, CTO）將新設生活家電解決方案先進研究所（HS Advanced Research Lab），以強化基礎技術競爭力，並成立次世代運算研究所（Next-Generation Computing Lab），專注於量子與分散式運算、次世代資安等新興技術，進一步鞏固領先地位。

● 為推動全公司 AI 轉型，將整合現有的數位轉型中心（DX Center）與業務流程創新部門（Business Process Innovation Division），成立全新的 AI 轉型中心（AX Center）。在前數位轉型中心負責人、現任專務（Senior Vice President） Cho Jung-bum 的領導下，AI 轉型中心（AX Center）將致力於加速 AI 導入、提升營運效率、推動研發，並強化員工能力。

所有人事任命與組織調整將於 2025 年 12 月 1 日生效，晉升職務則將自 2026 年 1 月 1 日起正式生效。

LG 將打造新的成長引擎，加速暖通空調、webOS 與機器人等高潛力事業領域發展