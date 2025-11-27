【2025年11月27日，台北訊】據內政部統計數據顯示，近10年小宅存量增加逾42.7萬戶1，其中2025年上半年「住宅買賣移轉總筆數」中，小宅交易更占約69.2%2，成為成屋市場主流。面對小宅空間有限、坪效運用需更靈活的居住型態，全球智慧生活解決方案公司 LG 提出「視覺放大、一機多用、情境機動」的三大空間升級心法，推薦332公升InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱、Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代、StanbyME 2 閨蜜機第二代等窄版、機身靈巧或具備多功能的智慧家電，讓消費者選巧不選小，重新定義小宅空間。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 秉持『Life’s Good』的品牌精神，致力透過科技與設計帶來更美好的生活體驗。面對都會生活的高密度樣態，如何在有限空間中兼顧美感與功能，是許多消費者面臨的課題。LG 結合頂尖科技與設計美學，透過比例設計、空間整合與智慧科技，提出更貼近小宅生活的整體解決方案。」

空間升級心法一：外型、比例與材質，創造視覺延伸感

小宅雖小，但只要善用窄版比例、鏡面材質與色彩層次，就能放大視覺空間，並增添亮點與質感。

● 淺色窄版設計貼近小宅—332公升 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱（雲朵白）：搭載 LG 獨家專利 InstaView™ 的敲敲看設計，只需輕敲兩下，不用開門即可查看冰箱內部存放的食材，看好才拿方便又省電，兼顧節能及保鮮；內建 LG Auto Ice Maker 自動製冰器，僅需將水注入水箱就可自動製冰與儲冰。配備隨選保鮮室提供海鮮、肉類及蔬菜等三種模式選擇，兼顧外型及功能，滿足小宅需求。

● 輕量美型兼顧實力—LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵器（雪霧白）： 融合韓系美學的外型及輕巧機身，主機含電池僅1.1公斤；專屬小巧的收納立架，不佔空間還可輕鬆收納配件吸頭，讓居家環境更顯乾淨整潔。150W 吸力搭配隨拆即吸隙縫吸塵管，輕鬆維持居家清潔，是重視坪效的小宅族必備。

空間升級心法二：一機多用，風格與坪效兼具

小宅常採開放式格局釋放空間，家電更應以「少而精」為重點，避免設備分散與重複佔位，搭配整合型家電，讓有限空間發揮最大化坪效。

● 質感新色登場！一體成型的洗乾衣解決方案—LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代：搭載 AI Wash™ 智慧洗滌及 AI Dry™ 智慧乾衣雙核心技術，可根據衣物重量、特性，以及汙濁度與濕度等，智慧調整行程時間與動作，並利用熱泵除濕式乾衣，輕鬆整合日常洗衣、乾衣，節能省時更能保護衣物。年底更推出雲霧白、珍珠灰、霧夜藍等質感新色，提供消費者更多風格選擇，百搭各式居家裝潢。

● 大容量加上專用配件讓除濕更全面—LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 19.6公升：搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機，相較前一代除濕效能提升 20%3。搭贈的Y字和T字型軟管可用於鞋子或衣櫃除濕；此外，機身採用隱藏式把手設計和電線收納，使用時方便移動，不使用時也可保持視覺上的整潔，減少雜亂感。

● 智慧節能、溫濕聰明管理—LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調－極淨系列：配備雙葉導流，可增強冷房與暖房效果，若選擇舒適風+ 模式，則會關閉下擺葉，提供水平的間接風，聰明化解小坪數可能冷風直吹的不適感；此外，搭載溫濕智控科技，在享受舒適空氣的同時，也能維持室內濕度平衡，開冷氣不再擔心鼻子不舒服，小宅也能輕鬆打造速冷、節能、控濕的空間。

● 一機搞定除菌除臭除皺除濕—LG 五件組 Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代（奢華鏡面）：搭載全新雙重蒸氣衣物護理™，以天然蒸氣99%4 除菌除臭，可一次去除塵蟎、過敏原和細菌；內建高壓蒸氣掛燙機™及折疊式褲線管理器，可快速平整衣物、挺直褲線。免開門室內除濕系統則可除濕，並自動循環通風，在潮溼的天氣避免衣物發霉或是散發異味，美型鏡面外觀還可直接作為穿搭全身鏡，融入各種居家風格又方便。

空間升級心法三：輕巧可移動，打破空間限制

為保持視覺整潔，多數小宅設計會保留大面積留白，減少擁擠感。可移動式微型投影機、智慧顯示器能讓空間靈活轉換，創造多元生活情境，也正逐漸成為居家新寵。

● LG CineBeam Q 小銀河 Plus 4K 微型投影機：真 4K 畫質，金屬霧面的美型外觀搭配僅1.49公斤的機身，不佔空間又增添時尚氛圍。搭載 LG webOS 系統，支援畫面縮放／位移5，可輕鬆調整投影尺寸與畫面位置，最大可投出120吋的畫面，即使擺不下電視也能有劇院級享受；內建8種牆面顏色選擇，可根據牆面顏色自動調整成色，沒有白牆也可以放心投影！獨創的360度支架設計，無論客廳、房間、坐著、躺著或出外旅遊都能即時看、輕鬆玩。

● LG StanbyME 2 閨蜜機第二代：延續產品經典的移動式設計，再增加「拆卸、壁掛、平放」等多元使用方式，完美滿足全家的娛樂場景。不論是推到床邊成為睡前追劇螢幕，或放在客廳暢玩遊戲，都能依需求靈活切換；搭配折疊式立架配件還可化身大型平板，讓家庭娛樂不中斷。多型態的設計，無須固定機櫃，大大降低裝潢上的工程或限制，隨時隨地都能靈活運用，讓小宅生活的每一處角落都能發揮最大坪效。

小宅不必等同於妥協生活品質！面對坪數有限的居住型態，LG 以「視覺放大 × 一機多用 × 情境機動」三大升級心法，讓消費者在有限空間中創造更多可能。從設計美感到實用功能，LG 將持續以智慧科技與高坪效家電，陪伴每個小宅家庭打造屬於自己的 「Life’s Good」美好生活。

1 根據內政部2015第1季~2025第1季資料統計。

2 此處小宅係指35坪以下之住宅，數據統計自內政部不動產實價登錄與地政司統計專區提供之數據。

3 以 DD181MWE0 為例，前一代除濕機 EF 值為2.6，新一代除濕機 EF 數值為3.13(經濟部能源署審核中)，效能提升20%。

4 經 Intertek 於2024年5月測試，選擇標準殺菌行程，能夠有效去除99.9%的細菌（包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯氏菌）。在布料（5cm x 5cm，100%棉質）上放上三種細菌，以測試啟動標準殺菌行程前後的除菌率。

5 畫面縮放/位移功能將於2026年1月起透過自動軟體更新生效，請連接網路以便進行更新。

LG CordZero A9 Air 無線吸塵器不占空間還可輕鬆收納配件

LG WashTower AI 智控洗乾衣機第二代推出霧夜藍等質感新色，百搭各式居家裝潢

LG PuriCare 雙變頻除濕機隱藏式把手設計及電線收納，保持視覺整潔

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調外型極簡美觀，同時具備舒適風+、溫濕智控科技等功能

LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代一機搞定除菌除臭除皺除濕，鏡面外觀更可作為全身鏡

LG CineBeam Q 小銀河 Plus 4K 微型投影機輕巧美型，更可根據牆面顏色自動調整成色

LG StanbyME 2 閨蜜機第二代具多型態，隨時隨地都能靈活運用