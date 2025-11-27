We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
成屋小宅交易佔近七成！LG 三大空間升級心法 打造高坪效生活
LG 敲敲看冰箱窄版設計、StanbyME 2 一機多用 小宅家電選巧不選小
【2025年11月27日，台北訊】據內政部統計數據顯示，近10年小宅存量增加逾42.7萬戶1，其中2025年上半年「住宅買賣移轉總筆數」中，小宅交易更占約69.2%2，成為成屋市場主流。面對小宅空間有限、坪效運用需更靈活的居住型態，全球智慧生活解決方案公司 LG 提出「視覺放大、一機多用、情境機動」的三大空間升級心法，推薦332公升InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱、Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代、StanbyME 2 閨蜜機第二代等窄版、機身靈巧或具備多功能的智慧家電，讓消費者選巧不選小，重新定義小宅空間。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 秉持『Life’s Good』的品牌精神，致力透過科技與設計帶來更美好的生活體驗。面對都會生活的高密度樣態，如何在有限空間中兼顧美感與功能，是許多消費者面臨的課題。LG 結合頂尖科技與設計美學，透過比例設計、空間整合與智慧科技，提出更貼近小宅生活的整體解決方案。」
空間升級心法一：外型、比例與材質，創造視覺延伸感
小宅雖小，但只要善用窄版比例、鏡面材質與色彩層次，就能放大視覺空間，並增添亮點與質感。
● 淺色窄版設計貼近小宅—332公升 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱（雲朵白）：搭載 LG 獨家專利 InstaView™ 的敲敲看設計，只需輕敲兩下，不用開門即可查看冰箱內部存放的食材，看好才拿方便又省電，兼顧節能及保鮮；內建 LG Auto Ice Maker 自動製冰器，僅需將水注入水箱就可自動製冰與儲冰。配備隨選保鮮室提供海鮮、肉類及蔬菜等三種模式選擇，兼顧外型及功能，滿足小宅需求。
● 輕量美型兼顧實力—LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵器（雪霧白）： 融合韓系美學的外型及輕巧機身，主機含電池僅1.1公斤；專屬小巧的收納立架，不佔空間還可輕鬆收納配件吸頭，讓居家環境更顯乾淨整潔。150W 吸力搭配隨拆即吸隙縫吸塵管，輕鬆維持居家清潔，是重視坪效的小宅族必備。
空間升級心法二：一機多用，風格與坪效兼具
小宅常採開放式格局釋放空間，家電更應以「少而精」為重點，避免設備分散與重複佔位，搭配整合型家電，讓有限空間發揮最大化坪效。
● 質感新色登場！一體成型的洗乾衣解決方案—LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代：搭載 AI Wash™ 智慧洗滌及 AI Dry™ 智慧乾衣雙核心技術，可根據衣物重量、特性，以及汙濁度與濕度等，智慧調整行程時間與動作，並利用熱泵除濕式乾衣，輕鬆整合日常洗衣、乾衣，節能省時更能保護衣物。年底更推出雲霧白、珍珠灰、霧夜藍等質感新色，提供消費者更多風格選擇，百搭各式居家裝潢。
● 大容量加上專用配件讓除濕更全面—LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 19.6公升：搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機，相較前一代除濕效能提升 20%3。搭贈的Y字和T字型軟管可用於鞋子或衣櫃除濕；此外，機身採用隱藏式把手設計和電線收納，使用時方便移動，不使用時也可保持視覺上的整潔，減少雜亂感。
● 智慧節能、溫濕聰明管理—LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調－極淨系列：配備雙葉導流，可增強冷房與暖房效果，若選擇舒適風+ 模式，則會關閉下擺葉，提供水平的間接風，聰明化解小坪數可能冷風直吹的不適感；此外，搭載溫濕智控科技，在享受舒適空氣的同時，也能維持室內濕度平衡，開冷氣不再擔心鼻子不舒服，小宅也能輕鬆打造速冷、節能、控濕的空間。
● 一機搞定除菌除臭除皺除濕—LG 五件組 Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代（奢華鏡面）：搭載全新雙重蒸氣衣物護理™，以天然蒸氣99%4 除菌除臭，可一次去除塵蟎、過敏原和細菌；內建高壓蒸氣掛燙機™及折疊式褲線管理器，可快速平整衣物、挺直褲線。免開門室內除濕系統則可除濕，並自動循環通風，在潮溼的天氣避免衣物發霉或是散發異味，美型鏡面外觀還可直接作為穿搭全身鏡，融入各種居家風格又方便。
空間升級心法三：輕巧可移動，打破空間限制
為保持視覺整潔，多數小宅設計會保留大面積留白，減少擁擠感。可移動式微型投影機、智慧顯示器能讓空間靈活轉換，創造多元生活情境，也正逐漸成為居家新寵。
● LG CineBeam Q 小銀河 Plus 4K 微型投影機：真 4K 畫質，金屬霧面的美型外觀搭配僅1.49公斤的機身，不佔空間又增添時尚氛圍。搭載 LG webOS 系統，支援畫面縮放／位移5，可輕鬆調整投影尺寸與畫面位置，最大可投出120吋的畫面，即使擺不下電視也能有劇院級享受；內建8種牆面顏色選擇，可根據牆面顏色自動調整成色，沒有白牆也可以放心投影！獨創的360度支架設計，無論客廳、房間、坐著、躺著或出外旅遊都能即時看、輕鬆玩。
● LG StanbyME 2 閨蜜機第二代：延續產品經典的移動式設計，再增加「拆卸、壁掛、平放」等多元使用方式，完美滿足全家的娛樂場景。不論是推到床邊成為睡前追劇螢幕，或放在客廳暢玩遊戲，都能依需求靈活切換；搭配折疊式立架配件還可化身大型平板，讓家庭娛樂不中斷。多型態的設計，無須固定機櫃，大大降低裝潢上的工程或限制，隨時隨地都能靈活運用，讓小宅生活的每一處角落都能發揮最大坪效。
小宅不必等同於妥協生活品質！面對坪數有限的居住型態，LG 以「視覺放大 × 一機多用 × 情境機動」三大升級心法，讓消費者在有限空間中創造更多可能。從設計美感到實用功能，LG 將持續以智慧科技與高坪效家電，陪伴每個小宅家庭打造屬於自己的 「Life’s Good」美好生活。
1 根據內政部2015第1季~2025第1季資料統計。
2 此處小宅係指35坪以下之住宅，數據統計自內政部不動產實價登錄與地政司統計專區提供之數據。
3 以 DD181MWE0 為例，前一代除濕機 EF 值為2.6，新一代除濕機 EF 數值為3.13(經濟部能源署審核中)，效能提升20%。
4 經 Intertek 於2024年5月測試，選擇標準殺菌行程，能夠有效去除99.9%的細菌（包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯氏菌）。在布料（5cm x 5cm，100%棉質）上放上三種細菌，以測試啟動標準殺菌行程前後的除菌率。
5 畫面縮放/位移功能將於2026年1月起透過自動軟體更新生效，請連接網路以便進行更新。
LG CordZero A9 Air 無線吸塵器不占空間還可輕鬆收納配件
LG WashTower AI 智控洗乾衣機第二代推出霧夜藍等質感新色，百搭各式居家裝潢
LG PuriCare 雙變頻除濕機隱藏式把手設計及電線收納，保持視覺整潔
LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調外型極簡美觀，同時具備舒適風+、溫濕智控科技等功能
LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代一機搞定除菌除臭除皺除濕，鏡面外觀更可作為全身鏡
LG CineBeam Q 小銀河 Plus 4K 微型投影機輕巧美型，更可根據牆面顏色自動調整成色
LG StanbyME 2 閨蜜機第二代具多型態，隨時隨地都能靈活運用
