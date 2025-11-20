We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
台灣 LG 電子攜手世界展望會推動「籃海計畫」 用運動翻轉偏鄉希望
昌原 LG 獵隼來台參賽！LG 將每一分熱血化為公益行動
【2025年11月20日，台北訊】韓國職籃勁旅 昌原 LG 獵隼（LG Sakers）來台參賽，帶動籃球迷熱烈關注。台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」品牌精神，藉由昌原 LG 獵隼（LG Sakers）球隊來台契機，發起公益應援，將球場上全力以赴的能量轉化為希望力量，宣布以「每得一分就捐出新台幣1,000元」的方式，支持台灣世界展望會「籃海計畫」，協助偏鄉及弱勢地區的青少年建立穩定的籃球訓練環境，讓孩子們在球場上學習團隊合作、培養自信與勇氣，並透過運動找到夢想方向。最終，昌原 LG 獵隼在此次賽事拿下了 87 分，台灣 LG 電子亦捐出新台幣 87,000 元至台灣世界展望會「籃海計畫」，將熱血能量化為對青少年的實際支持，讓這場跨國交流不僅是運動盛事，更成為翻轉希望的行動起點。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「自2009年起，LG 電子持續深耕台灣，投入教育與兒少發展相關行動，因為我們相信，培育下一代不僅需要知識，更需要勇氣與自信，運動正好能夠帶來這股力量，展現團隊合作、熱情與勇往直前的精神。透過這次昌原 LG 獵隼來台，我們希望將每一次得分化為孩子追夢的助力，讓球場上的熱血延伸到場外，支持展望會的『籃海計畫』，幫助更多偏鄉青少年在籃球中找到自信與成長的力量。」
延續偏鄉關懷 LG 以籃球推動青年運動
此次韓國昌原 LG 獵隼來台，不僅是一場國際體育賽事，更是公益合作的新起點。台灣 LG 首度以「運動結合公益」的方式實踐品牌理念，將國際體育的熱血能量轉化為地方關懷。LG 選擇與長期深耕兒少教育、偏鄉服務的世界展望會合作，加入其「籃海計畫」，雙方都相信教育與運動能改變孩子的未來，讓夢想在球場上萌芽。
「籃海計畫」以籃球為橋樑，協助孩子們在穩定的訓練環境中與在地教練共同成長，從球場中學習團隊精神與勇氣，找到前進的力量。除了 LG 員工之外，LG 也特別邀請「籃海計畫」中「新店黑豹戰神隊」的孩子們到場觀賽，讓他們近距離感受職業球員的拼戰熱血與團隊默契，不僅展現企業對社會關懷的實踐，更體現對下一代成長與夢想的重視。LG 期盼透過「每一分都是希望」的愛心應援，喚起更多社會對青少年教育與運動發展的關注，讓「Life’s Good」的精神在每一個笑容與夢想中持續延伸。
台灣世界展望會李紹齡會長表示：「展望會自2022年起推動『籃海計畫』，從『運動翻轉教育、影響兒少生命』出發，幫助喜愛籃球卻缺乏資源的孩子擁有穩定學習與發展的機會。目前已於全台各地服務社區中組建16支青少年球隊，與在地教練攜手打造共學成長團體，提供球具、球衣等訓練設備，並引進專業教練資源，定期舉辦賽事與營會活動，讓孩子能在運動中學習團隊合作、建立自信、培養正向品格。感謝 LG 對籃海計畫的支持，讓每一次進球都不僅是比賽的分數，更是孩子們夢想的延伸。」
夢想無界限、共築跨世代！LG 以行動詮釋「Life’s Good」
LG 長期深耕台灣，在企業社會責任與 ESG 行動上持續投入教育支持、環保倡議與社區共融等面向。多年來，LG 積極推動偏鄉教育與學習資源升級，支持「逢甲建築小書屋」協助改善偏鄉學習環境，讓孩子們能在安全且啟發性的空間中探索知識；今年亦與「玩轉學校」合作開發 AI 桌遊教材《樂金筆記本》，透過角色扮演遊戲培養下一代面對科技日新月異的思辨力。展望明年，LG 也將透過參與「永續教育年會」，盼觸及更多教師，共同推動《樂金筆記本》導入更多校園。
LG 相信，當科技、教育與運動形成正向循環，每一次的投入均能成為孩子前進的力量。未來，LG 會持續深化公益行動，讓偏鄉孩子在科技的助力下，看見更多未來的可能。
台灣 LG 電子發起公益應援，昌原 LG 獵隼每得一分就捐出新台幣1,000元，支持台灣世界展望會「籃海計畫」
台灣 LG 電子昨日賽事捐出新台幣 87,000元，將熱血能量化為對青少年的實際支持
LG 特別邀請「籃海計畫」的孩子們到場觀賽，讓他們近距離感受職業球員的拼戰熱血與團隊默契
此次韓國昌原 LG 獵隼來台，不僅是一場國際體育賽事，更是公益合作的新起點
