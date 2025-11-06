【2025年11月6日，台北訊】普發一萬登記開跑加上迎戰雙11，全台熱議「怎麼花最聰明」，全球智慧生活解決方案公司 LG 看準這波消費熱潮，LG 官方線上商城即日起至11月13日推出「嗨購11.11！」限時優惠，全館指定商品最低65折起，搭配尋找優惠的小遊戲，還可再享95折優惠1，自 LINE 購物或 ShopBack 進入，另享最高16%點數回饋2，讓消費者不傷荷包也可輕鬆升級高品質的智慧家電，放大幸福感。

LG 官方線上商城全館商品65折起！年度新品現省三萬五！

普發一萬強碰雙11，即日起至11月13日，全館商品最低65折起，每日更推出指定商品快閃優惠價，玩遊戲找優惠碼（LG11TW），即可享指定商品95折優惠。此外，活動期間自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，11月7日至12日結帳後加碼贈 LINE POINTS 16%3，11月13日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12%4；經由 ShopBack 進入，11月11日加碼現金回饋 8% 無上限；於活動期間之周二至四結帳後，享現金回饋6%無上限；其他時段結帳則享現金回饋4%無上限5。

● 娛樂新品—LG 65 吋 OLED evo AI 4K 智慧顯示器 C5Z 極緻系列（型號：OLED65C5ZTA，LG 官方商城限定機型）：搭載搭載升級版 alpha 9 第八代 AI 晶片，智慧調整影像，呈現完美純黑並強化色彩準確度與亮度，提升畫質與音場表現，打造前所未有的逼真感。原價94,900元，活動期間入手只要59,111元，現省超過35,000元！

● 家電新品—LG 619公升 智慧變頻四門冰箱（曜石黑鏡面，型號 GV-NB61BG）：除搭載 LG 獨家的 DoorCooling™ 四方吹冷流 與 Linear Cooling™ 智慧變頻精準控溫外，還配備 FRESH Converter™ 隨選保鮮室，提供肉品、魚類及蔬菜三種保鮮模式，只需滑動滑桿或按下按鈕就能調整至最佳保鮮溫度；Hygiene Fresh⁺™ 鮮淨過濾系統透過五道高效程序，減少冰箱內部 99.999%6常見的有害細菌。原價76,900元，活動期間享優惠價56,900元，入手年度新品現省20,000元！還能再申請政府汰舊換新節能補助7，再省5,000元。

此外隨著年末將近、普發一萬開跑，為了更輕鬆迎接居家清潔高峰，LG 加碼精選吸塵器限時優惠，滿足歲末居家清潔需求。LG CordZero™ A9T 無線吸塵器（夜空銀，型號 A9T-LITE）配備自動集塵收納充電座，自動清空集塵盒內的毛髮與灰塵，髒汙不沾手，同時內建 UVC 紫外線殺菌功能，可抑制集塵袋內的細菌孳生，杜絕二次汙染；原價26,900元，優惠價17,900元，輸入折扣碼 VCC 1111再折價1,111元8，現省破萬元！LG CordZero™ A9X 無線吸塵器（永夜灰，型號 A9X-AUTO）搭載 280W 強勁吸力與 LCD 智慧操作螢幕，機身與充電座色系一致，外型質感再升級，帶來更強大更順手的清潔體驗，原價24,900元，優惠價19,911元，現省4,989元。

因應冬季潮濕多雨的天氣而增加的乾衣需求，LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機（尊爵黑，型號 WR-100VB）搭載 Dual Heat Pump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術有效節能省電，溫和乾衣，減少衣物變形；智慧感測乾衣技術則可偵測衣物的濕度，自動調整乾衣時間，保障最佳乾衣效果。並有效減少99.9% 細菌及塵蟎等居家過敏原9，乾衣同時還可二次清潔。現在就升級家中乾衣設備，讓冬天衣物也能乾爽蓬鬆，原價39,900元，活動期間享優惠價32,900元，現省7,000元。

除家電推出雙11優惠活動外，即日起至11月12日，LG 3C 商品也同步推出超殺優惠，包含 gram 系列 AI 入門筆電、gram Pro 系列 AI 創作筆電、UltraGear 專業電競螢幕，今年度全新推出的斜槓機，以及募資熱銷的 CineBeam S 小銀河 Ultra 投影機、Smart Monitor 智慧螢幕等也通通祭出折扣，從高階智慧顯示器、精品家電到創作者筆電系列，讓消費者可一次入手夢幻清單，打造理想居家生活。

● 投影機新品—LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機（型號 PU615U）：僅需 8.1 公分即可投射出 40 吋畫面，39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面；同時內建 Dolby Atmos 杜比全景聲與雙 4W 立體聲喇叭，無論客廳、臥室或書房，都能輕鬆擁有專屬的沉浸式觀影空間，完美融入各種生活場景。原價45,900元，活動期間享優惠價38,888元。

● 智慧螢幕新品—LG Smart Monitor Swing 斜槓機（型號 32U889SA-W）：擁有 4K 觸控螢幕與靈活支架設計，具備多軸旋轉角度，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式，提供清晰畫質與精準色彩，獲 2025 CES 創新獎與紅點設計雙獎肯定。原價29,900元，活動期間享優惠價26,789元，現省3,111元。

1 自活動頁上的圖片中找出所有 LG 產品，結帳時輸入「LG**TW」於優惠序號處(**即為 LG 產品總數)，即可享指定商品再95折優惠。每筆訂單僅限折扣一次，恕不累折，且同筆訂單中之其他不屬於指定商品的產品，則不享有95折優惠。本活動僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

2 即日起至11月12日經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後加碼贈 LINE POINTS 16%，回饋上限1,600點；11月13日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12%，回饋上限1,200點；活動期間經由 ShopBack 進入最高則享現金回饋6%無上限，詳細回饋規則請參考 LG 官網說明。

3 回饋上限為1,600點。

4 回饋上限為1,200點。

5 須購買指定商品始可享回饋，除每周二至四以外的時段購買空調商品享現金回饋 3% 無上限。

6 經 Intertek 確認所有過程和結果(ISO 27447 測試計劃書)。將 0.2ml 細菌溶液注入抗菌濾網，進行四小時之前後反應比較，計算細菌數量。殺菌效能是對直接注入濾網的細菌，進行計數。效果因實際使用狀況而異。

7 政府節能電器減徵貨物稅補助以政府公告為主。

8 即日起至11月12日，輸入 VCC 1111折扣碼，即可再折1111元，享16,789元的優惠價格。

9 殺菌行程經 BAF (英國過敏協會)認證，可有效消除99.9%居家塵蟎 *經 INTERTEK 測試，可去除99.9%金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌。

LG 官方商城限定機型65 吋 OLED evo AI 4K 智慧顯示器 C5Z 極緻系列現省超過35,000元

LG 619公升智慧變頻四門冰箱搭配節能補助最高現省25,000元

LG CordZero A9X 無線吸塵器活動期間現省4,989元

LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機現省7,000元

LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機活動期間享優惠價38,888元

LG Smart Monitor Swing 斜槓機現省3,111元