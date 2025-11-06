We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
普發一萬放大術！LG 官方線上商城推出全館商品65折起
精選多款年度新品 最高現省三萬五
【2025年11月6日，台北訊】普發一萬登記開跑加上迎戰雙11，全台熱議「怎麼花最聰明」，全球智慧生活解決方案公司 LG 看準這波消費熱潮，LG 官方線上商城即日起至11月13日推出「嗨購11.11！」限時優惠，全館指定商品最低65折起，搭配尋找優惠的小遊戲，還可再享95折優惠1，自 LINE 購物或 ShopBack 進入，另享最高16%點數回饋2，讓消費者不傷荷包也可輕鬆升級高品質的智慧家電，放大幸福感。
LG 官方線上商城全館商品65折起！年度新品現省三萬五！
普發一萬強碰雙11，即日起至11月13日，全館商品最低65折起，每日更推出指定商品快閃優惠價，玩遊戲找優惠碼（LG11TW），即可享指定商品95折優惠。此外，活動期間自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，11月7日至12日結帳後加碼贈 LINE POINTS 16%3，11月13日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12%4；經由 ShopBack 進入，11月11日加碼現金回饋 8% 無上限；於活動期間之周二至四結帳後，享現金回饋6%無上限；其他時段結帳則享現金回饋4%無上限5。
● 娛樂新品—LG 65 吋 OLED evo AI 4K 智慧顯示器 C5Z 極緻系列（型號：OLED65C5ZTA，LG 官方商城限定機型）：搭載搭載升級版 alpha 9 第八代 AI 晶片，智慧調整影像，呈現完美純黑並強化色彩準確度與亮度，提升畫質與音場表現，打造前所未有的逼真感。原價94,900元，活動期間入手只要59,111元，現省超過35,000元！
● 家電新品—LG 619公升 智慧變頻四門冰箱（曜石黑鏡面，型號 GV-NB61BG）：除搭載 LG 獨家的 DoorCooling™ 四方吹冷流 與 Linear Cooling™ 智慧變頻精準控溫外，還配備 FRESH Converter™ 隨選保鮮室，提供肉品、魚類及蔬菜三種保鮮模式，只需滑動滑桿或按下按鈕就能調整至最佳保鮮溫度；Hygiene Fresh⁺™ 鮮淨過濾系統透過五道高效程序，減少冰箱內部 99.999%6常見的有害細菌。原價76,900元，活動期間享優惠價56,900元，入手年度新品現省20,000元！還能再申請政府汰舊換新節能補助7，再省5,000元。
此外隨著年末將近、普發一萬開跑，為了更輕鬆迎接居家清潔高峰，LG 加碼精選吸塵器限時優惠，滿足歲末居家清潔需求。LG CordZero™ A9T 無線吸塵器（夜空銀，型號 A9T-LITE）配備自動集塵收納充電座，自動清空集塵盒內的毛髮與灰塵，髒汙不沾手，同時內建 UVC 紫外線殺菌功能，可抑制集塵袋內的細菌孳生，杜絕二次汙染；原價26,900元，優惠價17,900元，輸入折扣碼 VCC 1111再折價1,111元8，現省破萬元！LG CordZero™ A9X 無線吸塵器（永夜灰，型號 A9X-AUTO）搭載 280W 強勁吸力與 LCD 智慧操作螢幕，機身與充電座色系一致，外型質感再升級，帶來更強大更順手的清潔體驗，原價24,900元，優惠價19,911元，現省4,989元。
因應冬季潮濕多雨的天氣而增加的乾衣需求，LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機（尊爵黑，型號 WR-100VB）搭載 Dual Heat Pump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術有效節能省電，溫和乾衣，減少衣物變形；智慧感測乾衣技術則可偵測衣物的濕度，自動調整乾衣時間，保障最佳乾衣效果。並有效減少99.9% 細菌及塵蟎等居家過敏原9，乾衣同時還可二次清潔。現在就升級家中乾衣設備，讓冬天衣物也能乾爽蓬鬆，原價39,900元，活動期間享優惠價32,900元，現省7,000元。
除家電推出雙11優惠活動外，即日起至11月12日，LG 3C 商品也同步推出超殺優惠，包含 gram 系列 AI 入門筆電、gram Pro 系列 AI 創作筆電、UltraGear 專業電競螢幕，今年度全新推出的斜槓機，以及募資熱銷的 CineBeam S 小銀河 Ultra 投影機、Smart Monitor 智慧螢幕等也通通祭出折扣，從高階智慧顯示器、精品家電到創作者筆電系列，讓消費者可一次入手夢幻清單，打造理想居家生活。
● 投影機新品—LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機（型號 PU615U）：僅需 8.1 公分即可投射出 40 吋畫面，39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面；同時內建 Dolby Atmos 杜比全景聲與雙 4W 立體聲喇叭，無論客廳、臥室或書房，都能輕鬆擁有專屬的沉浸式觀影空間，完美融入各種生活場景。原價45,900元，活動期間享優惠價38,888元。
● 智慧螢幕新品—LG Smart Monitor Swing 斜槓機（型號 32U889SA-W）：擁有 4K 觸控螢幕與靈活支架設計，具備多軸旋轉角度，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式，提供清晰畫質與精準色彩，獲 2025 CES 創新獎與紅點設計雙獎肯定。原價29,900元，活動期間享優惠價26,789元，現省3,111元。
1 自活動頁上的圖片中找出所有 LG 產品，結帳時輸入「LG**TW」於優惠序號處(**即為 LG 產品總數)，即可享指定商品再95折優惠。每筆訂單僅限折扣一次，恕不累折，且同筆訂單中之其他不屬於指定商品的產品，則不享有95折優惠。本活動僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。
2 即日起至11月12日經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後加碼贈 LINE POINTS 16%，回饋上限1,600點；11月13日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12%，回饋上限1,200點；活動期間經由 ShopBack 進入最高則享現金回饋6%無上限，詳細回饋規則請參考 LG 官網說明。
3 回饋上限為1,600點。
4 回饋上限為1,200點。
5 須購買指定商品始可享回饋，除每周二至四以外的時段購買空調商品享現金回饋 3% 無上限。
6 經 Intertek 確認所有過程和結果(ISO 27447 測試計劃書)。將 0.2ml 細菌溶液注入抗菌濾網，進行四小時之前後反應比較，計算細菌數量。殺菌效能是對直接注入濾網的細菌，進行計數。效果因實際使用狀況而異。
7 政府節能電器減徵貨物稅補助以政府公告為主。
8 即日起至11月12日，輸入 VCC 1111折扣碼，即可再折1111元，享16,789元的優惠價格。
9 殺菌行程經 BAF (英國過敏協會)認證，可有效消除99.9%居家塵蟎 *經 INTERTEK 測試，可去除99.9%金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌。
