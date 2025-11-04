【2025年11月4日，台北訊】根據國際貨幣基金（IMF）的最新世界經濟展望報告，今明兩年全球經濟因貿易政策不穩定等因素將持續放緩1；面對下行風險與不確定性上升，企業營運成本持續增加，如何維持公司營運表現成為各產業界的共通課題。因此，全球智慧生活解決方案公司 LG 旗下的商用空調、商用顯示器及電器租賃服務等商用解決方案，成為企業提升經營、效率的解方，可結合智慧控能、雲端管理，協助企業降低總持有成本、優化現金流並強化營運韌性，為辦公、零售、旅宿與機房等多元場域提供高效設備及管理效能。

台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 商用方案屢獲業界肯定，已廣泛應用於南港生技園區、高雄捷運高雄站、台北 W 飯店、國立臺北商業大學及西門威秀影城等場域，涵蓋民生消費、教育與科技等多元公共空間，展現 LG 商用產品的成熟發展與高度信賴。我們也持續拓展 B2B 業務版圖，期望透過創新的整合解決方案，協助企業提升營運效率，升級服務及工作體驗。」

LG 商用空調兼顧智慧與節能 精準應對多元場域需求

無論是飯店、醫院或是大型住宅、商辦大樓，空調設備因應產業特性，往往需要長時間運作，而政府對於勞工工作環境的空氣品質也有明確規範。LG 商用空調產品涵蓋一對一機型、變頻多聯式空調系統，提供嵌入式四方吹、吊隱式及圓形嵌入式等多樣化室內機選擇，可依據不同空間大小與分區需求，精準配置，確保穩定且高效能運作，並達到智慧控管節能需求。LG 同時也擁有頂尖的全熱交換器產品，透過通風換氣技術可自動調節室內溫度與二氧化碳濃度，並引入新鮮空氣，提升整體空氣品質。搭配可獨立或集中控制的 LG BECON 雲端系統，實現精準的溫濕度管理與操作彈性，協助企業打造更舒適、節能且智慧的工作與生活環境。

LG 商用顯示器靈活應用於各場域 強化資訊傳遞效率與體驗

從街頭看板到企業內部的公告欄，現代生活已離不開各種螢幕。相較於易受環境影響而褪色、斑駁的傳統紙本印刷物，數位顯示設備不僅具備更佳的視覺呈現力，也能因應多元需求彈性變化。LG 商用顯示器產品包含 LED、OLED、電子白板與飯店專用顯示器，廣泛應用於戶外廣告看板、商場動線導引、飯店迎賓與客房資訊，以及校園與醫療機構告示、教學簡報、辦公空間、公共建設等場景。為滿足不同應用需求，LG 商用顯示器各機型也配合專屬功能2，例如飯店顯示器搭載 Pro:Centric Direct 飯店管理解決方案3，提供業者直覺式編輯工具，輕鬆打造客製介面；CreateBoard 互動式電子白板則支援多點觸控與多作業系統切換，讓教師依需求自由操作。無論是品牌溝通、教學互動或飯店服務，LG 商用顯示器皆致力於提供沉浸式體驗，協助企業打造更智慧、靈活且高效的資訊傳遞環境。

LG 商務租賃方案靈活高效 助力企業升級設備與成本控管

除了空調與顯示器等商用解決方案，LG 也提供商務專屬的電器設備租賃服務。租賃期間，企業可定期享免費清潔保養與原廠耗材更換，由經韓國原廠培訓的技師到場服務，並開放多元產品的租賃方案，包含需定期清潔的空調、洗衣機，或需替換新濾網的空氣清淨機等，有效節省設備的維護成本。此外，租賃服務的月租費每月扣款，不佔企業信用額度，有助於維持充足現金流，讓企業以更彈性的預算輕鬆升級工作環境，提升營運效率與空間品質。

LG 也積極拓展企業租賃市場，攜手兆基物業，優潤家、租寓等物業管理公司，為房東與租客提供嶄新的家電選擇，搶攻新興藍海。今年七月起，更配合北北基社會住宅新建落成，在社區推廣租賃服務，協助新住戶輕鬆擁有必備家電，打造便利、智慧的居住體驗。

未來，LG 將持續強化在 B2B 領域與租賃服務等核心佈局，擴大在台灣的服務種類與市場覆蓋，穩固成長動能。憑藉領先技術與專業服務，LG 致力成為企業可靠的後盾，協助其專注於核心業務與長期發展，共同邁向更智慧、更美好的生活願景。

1 資料參考國際貨幣基金（IMF）官網說明：https://reurl.cc/QVn1K0。

2 部分功能需額外選購，詳細產品資訊請洽 LG。

3 此功能需另外選購。

LG 商用空調產品提供圓形嵌入式等多樣化室內機選擇

LG 商用空調搭配 LG BECON 雲端系統，實現精準的溫濕度管理與操作彈性

LG 商用顯示器產品包含 LED、OLED、電子白板等

LG 飯店顯示器搭載 ProCentric Direct 飯店管理解決方案，業者可輕鬆打造客製介面

LG 提供商務專屬的電器設備租賃服務，租賃期間可定期享免費清潔保養與原廠耗材更換