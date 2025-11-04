We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
迎戰全球經濟放緩！LG 商用解決方案助企業營運效率升級
LG 商用空調、顯示器陣容多元 搭配租賃低月付 賦能企業創造新價值
【2025年11月4日，台北訊】根據國際貨幣基金（IMF）的最新世界經濟展望報告，今明兩年全球經濟因貿易政策不穩定等因素將持續放緩1；面對下行風險與不確定性上升，企業營運成本持續增加，如何維持公司營運表現成為各產業界的共通課題。因此，全球智慧生活解決方案公司 LG 旗下的商用空調、商用顯示器及電器租賃服務等商用解決方案，成為企業提升經營、效率的解方，可結合智慧控能、雲端管理，協助企業降低總持有成本、優化現金流並強化營運韌性，為辦公、零售、旅宿與機房等多元場域提供高效設備及管理效能。
台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 商用方案屢獲業界肯定，已廣泛應用於南港生技園區、高雄捷運高雄站、台北 W 飯店、國立臺北商業大學及西門威秀影城等場域，涵蓋民生消費、教育與科技等多元公共空間，展現 LG 商用產品的成熟發展與高度信賴。我們也持續拓展 B2B 業務版圖，期望透過創新的整合解決方案，協助企業提升營運效率，升級服務及工作體驗。」
LG 商用空調兼顧智慧與節能 精準應對多元場域需求
無論是飯店、醫院或是大型住宅、商辦大樓，空調設備因應產業特性，往往需要長時間運作，而政府對於勞工工作環境的空氣品質也有明確規範。LG 商用空調產品涵蓋一對一機型、變頻多聯式空調系統，提供嵌入式四方吹、吊隱式及圓形嵌入式等多樣化室內機選擇，可依據不同空間大小與分區需求，精準配置，確保穩定且高效能運作，並達到智慧控管節能需求。LG 同時也擁有頂尖的全熱交換器產品，透過通風換氣技術可自動調節室內溫度與二氧化碳濃度，並引入新鮮空氣，提升整體空氣品質。搭配可獨立或集中控制的 LG BECON 雲端系統，實現精準的溫濕度管理與操作彈性，協助企業打造更舒適、節能且智慧的工作與生活環境。
LG 商用顯示器靈活應用於各場域 強化資訊傳遞效率與體驗
從街頭看板到企業內部的公告欄，現代生活已離不開各種螢幕。相較於易受環境影響而褪色、斑駁的傳統紙本印刷物，數位顯示設備不僅具備更佳的視覺呈現力，也能因應多元需求彈性變化。LG 商用顯示器產品包含 LED、OLED、電子白板與飯店專用顯示器，廣泛應用於戶外廣告看板、商場動線導引、飯店迎賓與客房資訊，以及校園與醫療機構告示、教學簡報、辦公空間、公共建設等場景。為滿足不同應用需求，LG 商用顯示器各機型也配合專屬功能2，例如飯店顯示器搭載 Pro:Centric Direct 飯店管理解決方案3，提供業者直覺式編輯工具，輕鬆打造客製介面；CreateBoard 互動式電子白板則支援多點觸控與多作業系統切換，讓教師依需求自由操作。無論是品牌溝通、教學互動或飯店服務，LG 商用顯示器皆致力於提供沉浸式體驗，協助企業打造更智慧、靈活且高效的資訊傳遞環境。
LG 商務租賃方案靈活高效 助力企業升級設備與成本控管
除了空調與顯示器等商用解決方案，LG 也提供商務專屬的電器設備租賃服務。租賃期間，企業可定期享免費清潔保養與原廠耗材更換，由經韓國原廠培訓的技師到場服務，並開放多元產品的租賃方案，包含需定期清潔的空調、洗衣機，或需替換新濾網的空氣清淨機等，有效節省設備的維護成本。此外，租賃服務的月租費每月扣款，不佔企業信用額度，有助於維持充足現金流，讓企業以更彈性的預算輕鬆升級工作環境，提升營運效率與空間品質。
LG 也積極拓展企業租賃市場，攜手兆基物業，優潤家、租寓等物業管理公司，為房東與租客提供嶄新的家電選擇，搶攻新興藍海。今年七月起，更配合北北基社會住宅新建落成，在社區推廣租賃服務，協助新住戶輕鬆擁有必備家電，打造便利、智慧的居住體驗。
未來，LG 將持續強化在 B2B 領域與租賃服務等核心佈局，擴大在台灣的服務種類與市場覆蓋，穩固成長動能。憑藉領先技術與專業服務，LG 致力成為企業可靠的後盾，協助其專注於核心業務與長期發展，共同邁向更智慧、更美好的生活願景。
1 資料參考國際貨幣基金（IMF）官網說明：https://reurl.cc/QVn1K0。
2 部分功能需額外選購，詳細產品資訊請洽 LG。
3 此功能需另外選購。
LG 商用空調產品提供圓形嵌入式等多樣化室內機選擇
LG 商用空調搭配 LG BECON 雲端系統，實現精準的溫濕度管理與操作彈性
LG 商用顯示器產品包含 LED、OLED、電子白板等
LG 飯店顯示器搭載 ProCentric Direct 飯店管理解決方案，業者可輕鬆打造客製介面
LG 提供商務專屬的電器設備租賃服務，租賃期間可定期享免費清潔保養與原廠耗材更換
- 上一步LG 公布 2025 年第三季財報03/11/2025
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-commercial-solutions-help-upgrade-business-operation-efficiency-20251104isCopied
paste