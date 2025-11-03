【2025 年11月 3日，台北訊】LG 電子（LG）公布2025年第三季度綜合營收達21.87兆韓元（約157.88億美元），營業獲利為6,889億韓元（約4.97億美元）。

生活家電解決方案（HS）事業部與車輛解決方案（VS）事業部在面臨美國關稅壓力與電動車市場成長放緩等外部挑戰下，仍展現強勁表現。此成果反映 LG 持續推動事業組合轉型與質性成長策略的進展，涵蓋車用與暖通空調（HVAC）等 B2B 解決方案、租賃及 webOS 等非硬體業務的擴展，以及創新的直接銷售模式（Direct-to-consumer, D2C）。

在2025年第三季度，LG B2B 業務營收年增2%，達5.9兆韓元（約42.59億美元）；家電租賃服務營收則達7,000億韓元（約5.05億美元），年增31%。

2025年第三季各事業部表現與展望

LG 生活家電解決方案事業部（HS）

生活家電解決方案事業部第三季營收達6.58兆韓元（約47.50億美元），營業獲利為3,659億韓元（約2.64億美元）。透過瞄準高階與大眾市場的雙軌策略，加上租賃及線上業務的持續擴展，使其成功取得成長；藉由生產據點調整與營運效率提升，有效減輕美國關稅衝擊，並實現獲利年增。

展望第四季，全球家電市場預期仍將面臨需求復甦遲緩與競爭加劇的挑戰。生活家電解決方案事業部將持續推動租賃服務與線上業務，並專注於提升質性成長，同時調整成本結構及降低固定成本，以強化年度獲利表現。

LG 媒體娛樂解決方案事業部（MS）

媒體娛樂解決方案事業部第三季營收為4.65兆韓元（約33.57億美元），營業虧損為3,026億韓元（約2.18億美元）。其獲利表現主要受到因應市場競爭加劇所增加的行銷支出，以及自願退休相關的一次性費用影響。

事業部將持續提升電視業務的營運效率與獲利能力，同時透過廣告與內容多元化推動 webOS 平台擴展。未來也將加強在需求相對穩健的全球南方市場（Global South）的布局。

LG 車輛解決方案事業部（VS）

車輛解決方案事業部第三季營收達2.65兆韓元（約19.13億美元），營業獲利為1,496億韓元（約1.08億美元）。除第三季度營收創歷年新高以外，該事業部營業獲利亦達到其創立以來的單季最高，營業獲利率更首次突破5%。

儘管美國電動車補助政策調整等外部因素可能在第四季帶來短期挑戰，該事業部仍將透過產品組合調整、成本結構改善與營運效率提升，維持穩健的獲利能力。

LG 生態解決方案事業部（ES）

生態解決方案事業部第三季營收達2.17兆韓元（約15.67億美元），營業獲利為1,329億韓元（約9,594萬美元）。營收較去年同期小幅成長，主要受惠於韓國國內銷售成長，以及租賃與線上業務擴展。營業獲利則因投資規模擴大而小幅下滑。

生態解決方案事業部將透過區域性（Region-specific）產品策略增強成長動能，並積極拓展商用暖通空調系統、工業及發電用冷卻機（Industrial and power generation chillers）領域的新機會。近期已於北美、拉丁美洲、中東及亞洲取得多項 AI 資料中心冷卻解決方案合約，展現具體成果。公司計畫以這些專案作為戰略參考，進一步拓展其市場版圖，同時也積極備戰下一代資料中心液冷解決方案（Liquid cooling solution）的商業化，並擴大合作夥伴關係以推動浸沒式冷卻技術（Immersion cooling technologies）。