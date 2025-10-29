【2025年10月29日，台北訊】LG 電子在空氣照護領域持續展現領導實力，蟬聯台灣空氣清淨機與變頻除濕機銷售雙冠王1，以創新技術與設計美學深受消費者肯定。隨著消費者對健康與生活品味的重視日益提升，空氣照護家電不再只是功能性的存在，更成為展現居家風格與生活態度的重要象徵。台灣 LG 電子今（29）日正式發表全新 LG PuriCare™ 空氣照護系列產品，以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為核心理念，推出四款結合創新科技、設計美學與生活洞察的空氣照護家電新品。新品包含：專為貓咪打造的 PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機、結合360° 環形喇叭與氣氛燈等五合一功能的 PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清淨機、搭載 AI+ 科技與雙重氣流淨化技術的 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以及採用新一代雙迴轉變頻壓縮機的 PuriCare™ 雙變頻除濕機。從人寵共生、智慧節能科技到生活減法美學，LG 以多元創新設計滿足現代家庭對效能、空間運用與居家美感的多重需求，於不同生活場景中提供專屬的空氣解決方案。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 在空氣清淨機與變頻除濕機領域，皆穩居台灣銷售冠軍，這不僅展現品牌的技術實力，更代表 LG 對使用者需求的深刻理解。我們觀察到，空氣照護家電正從單純的功能性產品，轉變為提升生活體驗的重要一環。LG PuriCare™ 系列正是我們對未來市場的具體實踐——以 AI 情感智慧、生活美學與人寵共生設計，打造全場景的空氣解決方案。」

● LG PuriCare ™ AeroCatTower 空氣清淨機：https://reurl.cc/7b9E45

● LG PuriCare ™ AeroBooster 空氣清淨機：https://reurl.cc/Qa8mNp

● LG PuriCare ™ 雙變頻除濕機 18L： https://reurl.cc/rKddNx

● LG PuriCare ™ 雙變頻除濕機 19.6L： https://reurl.cc/DbnnWj

第一台「為貓而生」的空氣清淨機！

LG PuriCare™ AeroCatTower 打造毛孩家庭的舒適健康環境

根據農業部調查推估結果顯示，近年台灣飼養貓咪的家庭快速增加，飼養數量自2021年的87萬隻增加至2023年的131萬隻，增幅高達五成2。隨著養貓家庭比例攀升，飼主對居家空氣品質的關注也更加細膩。亞洲第一位榮獲「IAABC 國際動物行為諮詢協會」認證的貓行為獸醫師林子軒指出，貓咪對氣味與聲音極為敏感，若空氣品質不佳或氣流、噪音過強，容易引起壓力與過敏反應。因此，飼主在選擇空氣清淨機時，除了重視淨化效能外，也更加關心運轉靜音、氣流柔和與除臭能力等細節表現。此外，貓咪體重變化往往是健康狀況的重要指標之一，需在日常照護中持續關心與追蹤。

基於此洞察，LG 以「為貓而生」為設計理念，推出PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機，產品從貓咪的行為習性與感官特性出發，打造人寵共生的理想呼吸環境。

搭載專為毛孩打造的「智慧寵物健康照護系統」，PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機能在貓咪踏上座墊時自動啟動暖窩，並即時記錄體重與休息時間，透過 LG ThinQ® APP 同步追蹤每日變化，讓飼主輕鬆掌握貓咪健康狀態。上方貓窩提供 34°C 與 39°C 兩段溫熱設定，可依貓咪需求提供最舒適的溫度；搭配獨家「貓咪放鬆模式」，當貓咪上座時所有按鍵自動靜音、降低風速，並將氣流柔和向下吹送，營造安穩休憩空間。

360° 全方位淨化設計搭配三合一高效除臭濾網，可有效吸附毛屑、粉塵、過敏原與異味；內建 UVnano™ 紫外線深層清潔風扇葉片，能去除99.99%以上3有害細菌，確保機體內部清潔衛生。自開放預購以來，AeroCatTower 已於嘖嘖群眾募資平台累積銷售超過 1,300 台4，更榮獲 TIME 2025 百大最佳發明5，顯示市場對「寵物友善空氣照護」的高度期待，以及對 LG 品牌的信任與肯定。

傢俱化設計，更搭載 AI 節能科技！

LG PuriCare™ AeroSpeaker 與 AeroBooster 兼具風格美型與高效淨化

面對現代居家空間與多元生活需求，LG 推出 PuriCare™ AeroSpeaker 與 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以創新科技與設計美學雙軸並行，提供兼具效能與風格的空氣解決方案。

● PuriCare™ AeroSpeaker｜五合一多功能空氣清淨機：台灣將於明年正式亮相，整合空氣清淨、360° 環形喇叭、情境模式氣氛燈、無線充電與茶几五大功能於一身，實現空氣淨化與生活美學的完美融合。搭載 360° 過濾系統與 UVnano™ 紫外線殺菌技術，可深層淨化空氣並維持機體潔淨；最低 21分貝超靜音運轉6，營造安靜舒眠環境。多種燈光情境模式可透過 LG ThinQ® APP 自由切換，隨心打造不同生活氛圍，提升居家呼吸與休憩質感。

● PuriCare™ AeroBooster｜AI+ 智慧節能空氣清淨機：延續 LG 360° 全方位淨化核心技術，升級搭載 AI+ 智慧感測技術，節能效率提升高達 49%7。雙重氣流搭配清淨循環扇設計，可將潔淨氣流最遠送達 5.5 公尺，實現全屋淨化零死角。機身體積縮小 40%8，採用韓系簡約造型，能完美融入各種居家風格，為現代住宅帶來輕盈、高效的清新空氣體驗。

大容量除濕，居家乾爽更舒適！

LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 輕鬆對抗台灣潮濕環境

台灣氣候潮濕多雨，不僅可能影響健康，也容易造成衣物發霉、生活用品受潮，甚至損壞家具。針對居家防潮需求，LG 推出升級版 PuriCare™ 雙變頻除濕機，以大容量、高效與節能兼具的設計，全面守護居家乾爽舒適。

全系列升級提供 22L、19.6L 與 18L 三款大容量機型，搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，兼顧強效除濕力與靜音表現，相較前一代除濕效能提升20%9，並超越2026年一級能效標準，擁有優異節能的表現。機體內建 UVnano™ 殺菌風扇葉片與奈米離子抑菌技術，有效抑制黴菌與細菌生成，維持空氣潔淨。LG 同步推出業界獨家的萬用烘物箱，可搭配雙變頻除濕機快速烘乾鞋子、手套、玩偶等小型物品，讓居家空氣與生活物品同時保持乾爽與潔淨。

LG PuriCare™ 空氣照護系列新品以科技創新、設計美學與生活洞察為核心，從人寵共生、智慧節能到生活減法美學，全面提升空氣清淨與除濕體驗，守護家人與毛孩的健康與舒適。未來，LG 將持續從創新出發，讓每個生活空間的空氣更純淨、充滿清新活力，陪伴每一天的美好生活。

1 空氣清淨機：根據 NIQ-GfK 台灣市場調查2025年1-9月空氣清淨機市場累積銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

空氣清淨機：根據 NIQ-GfK 台灣市場調查2022-2025年9月單一功能空氣清淨機市場銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

變頻除濕機：根據 NIQ-GfK 台灣市場調查2022-2025年9月變頻除濕機市場銷售所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

2 數據來自農業部2023年全國家犬貓飼養數量最新推估結果。

3 AeroCatTower 空氣清淨機以風速等級1運轉機器1小時，測試除菌效率，黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/表皮葡萄球菌，除菌率皆大於99.99%。未照射到 UV 光的地方，不會有除菌效果，在實際使用環境下結果可能有所不同。

4 數據來自嘖嘖群眾募資平台，AeroCatTower 空氣清淨機之預購募資頁面。

5 獎項刊登於 TIME 雜誌 The Best Inventions of 2025。

6 根據 CA 等級噪聲點單獨測量睡眠模式之噪音，距離產品頂部 1 公尺處和產品四周測量噪音後計算平均值，平均 20.4Db。

7 在溫度 23±5℃，濕度 55±15% R.H.的情境下下分別測試 AI+ 模式和智慧模式+啟動 15 分鐘後之8 小時的總電源消耗量，空氣清淨機的 AI+ 模式較智慧模式+節省能源 49.6%。測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

8 與 LG 360 ˚空氣清淨機機型相比，佔地面積減少約 40% - LG 360 ˚空氣清淨機 (Φ343 公釐)：約 92,401.31 平方公釐 AeroBooster 空氣清淨機 (Φ265 公釐)：約 55,154.59 平方公釐

9 以 DD181MWE0 爲例，前一代除濕機 EF 值為2.6，新一代除濕機 EF 數值為3.13(經濟部能源署審核中)，效能提升20%。

