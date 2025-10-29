We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 蟬聯空氣清淨機、變頻除濕機銷售雙冠王
再推 PuriCare™系列創新力作 「為貓而生」AeroCatTower 正式登台
【2025年10月29日，台北訊】LG 電子在空氣照護領域持續展現領導實力，蟬聯台灣空氣清淨機與變頻除濕機銷售雙冠王1，以創新技術與設計美學深受消費者肯定。隨著消費者對健康與生活品味的重視日益提升，空氣照護家電不再只是功能性的存在，更成為展現居家風格與生活態度的重要象徵。台灣 LG 電子今（29）日正式發表全新 LG PuriCare™ 空氣照護系列產品，以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為核心理念，推出四款結合創新科技、設計美學與生活洞察的空氣照護家電新品。新品包含：專為貓咪打造的 PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機、結合360° 環形喇叭與氣氛燈等五合一功能的 PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清淨機、搭載 AI+ 科技與雙重氣流淨化技術的 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以及採用新一代雙迴轉變頻壓縮機的 PuriCare™ 雙變頻除濕機。從人寵共生、智慧節能科技到生活減法美學，LG 以多元創新設計滿足現代家庭對效能、空間運用與居家美感的多重需求，於不同生活場景中提供專屬的空氣解決方案。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 在空氣清淨機與變頻除濕機領域，皆穩居台灣銷售冠軍，這不僅展現品牌的技術實力，更代表 LG 對使用者需求的深刻理解。我們觀察到，空氣照護家電正從單純的功能性產品，轉變為提升生活體驗的重要一環。LG PuriCare™ 系列正是我們對未來市場的具體實踐——以 AI 情感智慧、生活美學與人寵共生設計，打造全場景的空氣解決方案。」
第一台「為貓而生」的空氣清淨機！
LG PuriCare™ AeroCatTower 打造毛孩家庭的舒適健康環境
根據農業部調查推估結果顯示，近年台灣飼養貓咪的家庭快速增加，飼養數量自2021年的87萬隻增加至2023年的131萬隻，增幅高達五成2。隨著養貓家庭比例攀升，飼主對居家空氣品質的關注也更加細膩。亞洲第一位榮獲「IAABC 國際動物行為諮詢協會」認證的貓行為獸醫師林子軒指出，貓咪對氣味與聲音極為敏感，若空氣品質不佳或氣流、噪音過強，容易引起壓力與過敏反應。因此，飼主在選擇空氣清淨機時，除了重視淨化效能外，也更加關心運轉靜音、氣流柔和與除臭能力等細節表現。此外，貓咪體重變化往往是健康狀況的重要指標之一，需在日常照護中持續關心與追蹤。
基於此洞察，LG 以「為貓而生」為設計理念，推出PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機，產品從貓咪的行為習性與感官特性出發，打造人寵共生的理想呼吸環境。
搭載專為毛孩打造的「智慧寵物健康照護系統」，PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機能在貓咪踏上座墊時自動啟動暖窩，並即時記錄體重與休息時間，透過 LG ThinQ® APP 同步追蹤每日變化，讓飼主輕鬆掌握貓咪健康狀態。上方貓窩提供 34°C 與 39°C 兩段溫熱設定，可依貓咪需求提供最舒適的溫度；搭配獨家「貓咪放鬆模式」，當貓咪上座時所有按鍵自動靜音、降低風速，並將氣流柔和向下吹送，營造安穩休憩空間。
360° 全方位淨化設計搭配三合一高效除臭濾網，可有效吸附毛屑、粉塵、過敏原與異味；內建 UVnano™ 紫外線深層清潔風扇葉片，能去除99.99%以上3有害細菌，確保機體內部清潔衛生。自開放預購以來，AeroCatTower 已於嘖嘖群眾募資平台累積銷售超過 1,300 台4，更榮獲 TIME 2025 百大最佳發明5，顯示市場對「寵物友善空氣照護」的高度期待，以及對 LG 品牌的信任與肯定。
傢俱化設計，更搭載 AI 節能科技！
LG PuriCare™ AeroSpeaker 與 AeroBooster 兼具風格美型與高效淨化
面對現代居家空間與多元生活需求，LG 推出 PuriCare™ AeroSpeaker 與 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以創新科技與設計美學雙軸並行，提供兼具效能與風格的空氣解決方案。
● PuriCare™ AeroSpeaker｜五合一多功能空氣清淨機：台灣將於明年正式亮相，整合空氣清淨、360° 環形喇叭、情境模式氣氛燈、無線充電與茶几五大功能於一身，實現空氣淨化與生活美學的完美融合。搭載 360° 過濾系統與 UVnano™ 紫外線殺菌技術，可深層淨化空氣並維持機體潔淨；最低 21分貝超靜音運轉6，營造安靜舒眠環境。多種燈光情境模式可透過 LG ThinQ® APP 自由切換，隨心打造不同生活氛圍，提升居家呼吸與休憩質感。
● PuriCare™ AeroBooster｜AI+ 智慧節能空氣清淨機：延續 LG 360° 全方位淨化核心技術，升級搭載 AI+ 智慧感測技術，節能效率提升高達 49%7。雙重氣流搭配清淨循環扇設計，可將潔淨氣流最遠送達 5.5 公尺，實現全屋淨化零死角。機身體積縮小 40%8，採用韓系簡約造型，能完美融入各種居家風格，為現代住宅帶來輕盈、高效的清新空氣體驗。
大容量除濕，居家乾爽更舒適！
LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 輕鬆對抗台灣潮濕環境
台灣氣候潮濕多雨，不僅可能影響健康，也容易造成衣物發霉、生活用品受潮，甚至損壞家具。針對居家防潮需求，LG 推出升級版 PuriCare™ 雙變頻除濕機，以大容量、高效與節能兼具的設計，全面守護居家乾爽舒適。
全系列升級提供 22L、19.6L 與 18L 三款大容量機型，搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，兼顧強效除濕力與靜音表現，相較前一代除濕效能提升20%9，並超越2026年一級能效標準，擁有優異節能的表現。機體內建 UVnano™ 殺菌風扇葉片與奈米離子抑菌技術，有效抑制黴菌與細菌生成，維持空氣潔淨。LG 同步推出業界獨家的萬用烘物箱，可搭配雙變頻除濕機快速烘乾鞋子、手套、玩偶等小型物品，讓居家空氣與生活物品同時保持乾爽與潔淨。
LG PuriCare™ 空氣照護系列新品以科技創新、設計美學與生活洞察為核心，從人寵共生、智慧節能到生活減法美學，全面提升空氣清淨與除濕體驗，守護家人與毛孩的健康與舒適。未來，LG 將持續從創新出發，讓每個生活空間的空氣更純淨、充滿清新活力，陪伴每一天的美好生活。
