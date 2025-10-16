【2025年10月16日，台北訊】迎戰雙十一，LG 官方線上商城優惠搶先開打，熱銷機種最高現折30,000元1！全球智慧生活解決方案公司 LG 即日起至10月24日，於官方線上商城推出限時回饋，指定商品享優惠價，任選兩件再9折，加上新會員95折優惠，最低享有85折2！此外，即日起至10月20日，會員還可天天登入搶限量9折優惠券3，多重優惠引領歲末檔期。另外從 LINE 購物進入商城下單，或是以台新銀行信用卡、LINE PAY 等支付方式，再享最高16%點數回饋4。

智慧美型家電即刻入手超划算！

LG 除濕機+烘物箱組合現省七千 空氣清淨機、敲敲門冰箱搶券再九折

隨著一年將近尾聲，秋冬換季間不僅易使過敏發作，濕涼的天氣也讓人懶得出門，日常採購更講求一次到位的便利與收納。LG 提供除濕機、空氣清淨機及冰箱等一系列智慧美型家電的超值精選優惠，讓消費者在雙十一前也能備戰年末、輕鬆享折扣。

● 冬季防潮利器—PuriCare™ 雙變頻除濕機12公升＋烘物箱（型號 DD121MWK0.PDKACC）：台灣天氣入冬多濕冷，家中角落總是感覺濕黏與霉味？LG PuriCare™ 雙變頻除濕機獲一級能效認證，採用雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，並內建智慧模式，可依照環境濕度自動調節除濕強度，在靜音模式下，運轉噪音低於 32 分貝5，夜間除濕也不影響睡眠；除標準的專屬烘乾配件外，搭配專用烘物箱還可將乾燥速度提高 61.8%6，無論運動鞋、機車手套或是玩偶都可快速烘乾，降低發霉或細菌滋生可能。活動期間入手除濕機即可免費獲贈烘物箱，組合原價18,990元，現在12,900元就可帶回家，還能再申請政府節能補助7，最高省7,290元！

● 毛孩家庭必備—PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機－寵物版（型號 AS551GSY0）：換季期間，毛孩換毛與日夜溫差增大，室內空氣更需要穩定的潔淨循環。線上商城獨家販售的「寵物版」搭載創新雙重氣流技術與清淨循環扇，可將潔淨空氣主動推送至5.5公尺遠，確保全室擁有潔淨空氣。啟動AI+ 模式時，有效節能49%8，同時內建寵物模式，可提升空氣淨化效能近8成9！另搭載過敏防護功能，透過 UVnano™ 抑菌技術，可消除風扇葉片表面 99.998% 的細菌10，並釋放奈米離子，有效抑制空氣中細菌滋生。活動優惠價搭配限量9折券，只要20,610元就能將 LG 空氣清淨機年度新品帶回家。

● 實用小宅風格—332公升 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱｜雲朵白（型號 GN-BF330WV）：LG 經典的敲敲看系列冰箱自推出以來就深受消費者喜愛，今年 LG 將獨家專利的敲敲看設計延伸到雙門冰箱，只需輕敲兩下，不用開門即可查看冰箱內部存放的食材，降低長時間開啟冰箱導致的冷流流失情況，兼顧節能及保鮮。更重要的是，窄版設計也讓「敲敲看」冰箱不用再侷限空間，小宅也能擁抱質感與智慧兼具的生活美學。配備「FRESH Converter™ 隨選保鮮室」、「自動製冰器」及「整理模式」功能，從儲藏、保鮮到清潔，照顧消費者冰箱使用需求的各種細節，帶來更便利且智慧的生活體驗。原價38,900元，活動優惠價搭配限量9折券，34,650元就能把 LG 經典敲敲門冰箱帶回家。

AI 高效 3C 即刻下單最超值！

LG gram Pro、55吋 LG OLED evo C5 智慧顯示器兩強打新品 最高現省破兩萬

電視、筆電年末想換新？折扣不用等到雙十一！LG 官方線上商城會員日活動期間，提供 AI 筆電 LG gram Pro、明星商品 LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器的超值優惠，用更省的價格升級 AI 運算，為工作、創作與家庭娛樂打造全新高效體驗！

● 高效能 X AI 助理—gram Pro 16吋極致輕薄 AI 創作筆電｜曜石黑（型號16Z90TR-E）：搭載 NVIDIA RTX™ 5050 獨立顯卡與 Intel® Core™ Ultra 7 處理器，大幅提升影像處理、繪圖與音樂製作效能，即便是高強度創作需求也能輕鬆應對；同時通過 Intel® Evo™ 平台認證並擁有90Wh 大容量電池，提供長效續航力，再搭配 LG gram Link 2.0和獨家 gram AI 即時助理，打造跨裝置串聯、以人為本的智慧體驗。原價64,899元，活動期間搭配限量9折券，現省6,490元。

● 五大AI X完美色彩—55吋 LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C5Z 極致系列（型號 OLED55C5ZTA）：搭載全新 alpha 9 第八代 AI 晶片及智慧增亮引擎，可真實還原真實色彩、提升2.1倍11的畫質；更整合 AI 聲紋辨識、AI 智慧搜尋、AI 歡迎模式、AI 個人化影音設定，以及 AI 聊天機器人等五大核心 AI 功能，將情感智慧深入日常生活，量身打造便利且客製化的頂級影音饗宴。原價64,900元，活動期間享48,510元；登入搶券後再9折，只要43,659元，現省兩萬！

除指定商品享優惠價外，活動期間，凡自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳即享 LINE POINTS 回饋16%，最高回饋2,000點，LINE 購物再加碼，活動期間滿1.5萬再送200點 LINE POINTS12；ShopBack 則於10月24日享 8% 現金回饋無上限13；此外，刷台新銀行任一信用卡結帳，享15% 台新點數回饋14。歲末家電換新不用等到雙十一，LG 線上官方商城提供多項官方限定型號商品優惠及多重回饋，讓你早買早享受，荷包不吃虧！

1 優惠型號及最終價格以 LG 官方線上商城為準，舉例為65吋 OLED evo C5。

2 適用優惠型號及詳細優惠內容以 LG 官方線上商城為準。

3 每張優惠券僅限單筆訂單折扣一次，且僅限領券當日使用。詳細優惠規則以 LG 官方線上商城為準。

4 活動期間經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後加碼贈 LINE POINTS 16%，10月15日至17日回饋上限2,000點；10月18日至21日回饋上限1,600點)。

5 2024 年 6 月 14 日經 KETI（韓國電子技術研究所）測試得出，在實際使用情況下測試結果可能有所不同。

6 針對運動鞋實驗之測試結果顯示，與 Y 字型烘鞋配件相比，烘物箱可將烘乾所需時間縮短61.8%。

7 實際申請截止時間，以政府公告為主。

8 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。AI+ 模式較智慧模式+節省能源 49.6%。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

9 以 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機－寵物版之寵物模式與智慧模式+淨化效能比較，前者較後者高出 76.9%。測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

10 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

11 數字來自與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器之比較。

12 同前註3，另活動期間結帳使用 LINE Pay 付款，筆筆享最高15%，單筆上限1,000點，每帳號限回饋1次，總回饋上限100,567點。

13 詳細優惠內容及回饋方式請依 ShopBack 官網之說明為準。

14 活動期間內持任一台新銀行信用卡成功於 LG 線上商城消費，享15%台新 Point(信用卡)回饋，每筆交易回饋上限500點，限活動期間前60名符合資格之用戶，額滿不另行公告。

LG PuriCare 雙變頻除濕機12公升搭配專用配件烘物箱，可將乾燥速度提高61.8%

LG 官方線上商城獨家機種 LG PuriCare AeroBooster 空氣清淨機－寵物版

活動期間，34,650元就能把 LG InstaView 經典敲敲門冰箱帶回家

LG gram Pro 16吋極致輕薄 AI 創作筆電，活動優惠價搭配限量9折券，現省6,490元

LG OLED evo C5 55吋配備五大核心 AI 功能，活動期間搭配9折券，現省破兩萬