LG 電子印度子公司於印度國家證券交易所掛牌上市
公司發表未來願景致力成為「印度國民企業」
【2025 年 10月 15日，台北訊】LG 電子昨日宣布，其子公司—印度 LG 電子（LG Electronics India Limited，簡稱 LGEIL）正式於印度國家證券交易所（NSE）掛牌上市。此一里程碑象徵印度 LG 電子邁向「印度國民企業」的重要一步，並鞏固其作為推動印度經濟長期發展的重要夥伴地位。
10月14日 ，LG 於孟買的印度國家證券交易所（NSE）舉行上市暨未來願景發表典禮，出席者包含 LG 電子執行長 William Cho、財務長 Chang-tae Kim、印度 LG 電子董事長 Hong-ju Jeon、董事會主席 Dae-hyun Song，以及 NSE 執行長 Ashish Chauhan、多位投資人與產業分析師。開盤敲鐘儀式由 LG 電子執行長 William Cho 與 NSE 執行長 Ashish Chauhan 共同敲響，宣告印度 LG 電子正式於 NSE 開始交易。
本次印度 LG 電子的首次公開募股（IPO），透過公開出售（Offer for Sale）的方式釋出其已發行股數的 15%（共 101,815,859 股），每股發行價格區間上限1,140盧比，最終認購倍數高達54倍。此次上市共帶來約 13.1 億美元1（約1,160.5 億盧比）的資金動能。
隨著上市成功，印度 LG 電子將更深地紮根於印度。LG 也預期這一發展將進一步推動其在印度市場的成長。隨著可支配所得提升與中產階級家庭的擴大，印度家電市場正迎來強勁的成長動能。根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）的調查，印度中產階級家庭（年收入介於6,000至36,000美元）占比預估將由 2020 年的 29% 提升至 2030 年的 46%。
LG 電子執行長 William Cho 表示：「印度是 LG『全球南方戰略（Global South Strategy）』的核心，我們期待推動 LG 與印度 LG 電子的共同成長。」
未來願景：為印度設計、印度製造、讓印度走向全球
伴隨市場首秀，LG 也發表其長期發展願景，期望進一步鞏固其在印度的領導地位，並持續強化市場地位。基於印度的龐大人口以及其被視為全球最大的潛在市場，LG 計畫推動更多貼近當地客群與市場需求的策略，藉此保持在印度生活家電與消費性電子產品領域的線下通路市佔領先地位2。
第一項願景「為印度設計（Make for India）」：強調打造符合印度生活型態與需求的產品。憑藉數十年的在地洞察，LG 推出兼顧可負擔性、印度專屬功能與文化設計元素的產品系列。未來，LG 將持續擴展以印度為核心的產品組合。
第二項願景「印度製造（Make in India）」：凸顯 LG 與印度製造導向成長策略的高度契合。LG 已於當地建置涵蓋研發、製造、銷售與服務的自給自足價值鏈（Value Chain）。除了現有的諾伊達（Noida）與浦那（Pune）工廠外，LG 也將在斯里城（Sri City）投資 500.1 億盧比新建工廠，預計創造 1,900 個直接與間接就業機會。
最後一項願景「讓印度走向全球（Make India Global）」：在上述基礎上，將印度定位成 LG 全球南方戰略（Global South Strategy）的關鍵驅動力量，旨在於快速變化的地緣經濟環境中，掌握新興市場的成長機會。透過此計畫，LG 期望助力印度由高速成長市場轉型為創新、製造與人才的全球樞紐。
藉由強化當地產業、鞏固價值鏈並培育技術能力，LG 期望協助印度在全球舞台展現從先進製造、研發到技術輸出與永續發展的傑出實力。最終，LG 也期望與印度共同成長，支持其躍升成為全球經濟領導者，同時鞏固 LG 作為值得信賴的「印度國民企業」地位，向世界展現印度的潛力。
共創更美好的未來
除產品之外，印度 LG 電子也持續深化與顧客的連結，一方面透過強化售後服務並擴大年度維護合約租賃計畫（Annual Maintenance Contract Subscription Programs），保障長期且穩固的關係；另一方面也加速布局未來導向的 B2B 領域，提供適用於商業空間、暖通空調（HVAC） 與資訊顯示技術的先進解決方案。
秉持共同成長的願景，LG 將持續為印度創造長遠價值——深化其作為印度發展夥伴的角色，並成為推動印度邁向全球舞台的重要力量。
1 以2025年10月13日，印度央行提供之匯率：1美元= 88.78盧比換算。
2 手機除外。
