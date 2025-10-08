【2025年10月8日，台北訊】十月連假接連登場，連假出門最怕塞車、人擠人，因此有不少民眾選擇宅在家中，把握時間通宵追劇或打電動放鬆。根據文化內容策進院的調查，2023年台灣民眾一天中平均有近1/5的時間1，花費在電視、電腦、手機等 3C 產品上，這些電子設備皆會散發出藍光，若長時間使用，小心造成眼睛痠痛、疲勞的「3C 病」找上門！

針對連假耍廢恐引起用眼過度的危機，全球智慧生活解決方案公司 LG 建議消費者可選擇低藍光、具護眼認證的 3C 產品，以減少對眼睛的負擔：LG OLED evo AI 智慧顯示器系列及 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕均獲低藍光、無閃爍、無不適炫光的三項 UL 認證，此外 LG OLED evo AI 智慧顯示器更通過 UL eyesafe® CPF60 護眼認證；LG UltraGear™ OLED 電競螢幕則受美國指標性科技媒體《Digital Trends》讀者評為2025年度最佳螢幕品牌。兩大系列 OLED 產品不僅同樣配備低藍光技術，還可有效減少反光，讓民眾連假放心看、盡情玩。

台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 致力以頂尖科技為消費者創造美好生活，相信透過不斷突破和創新，讓家電也可以照顧到許多生活中的使用細節，落實『Life’s Good』品牌精神。現代人的生活與螢幕已密不可分，LG OLED 擁有低藍光、減少反光等領先技術，可減輕用眼負擔並兼顧優質的色彩表現，讓大家更無憂的享受美好生活。」

連假放膽看！

LG OLED evo AI 智慧顯示器通過國際低藍光認證又兼顧畫面表現

電腦視覺症候群，俗稱 3C 病，是指在使用電視、電子顯示器等 3C 產品期間，眼睛及身體所產生的酸痛、乾燥和疲勞感，尤其手機畫面小、觀看距離近，也會再加重用眼負擔。一般而言，每天近距離盯著電子螢幕連續兩小時以上2，就有可能會引發電腦視覺症候群，而 3C 螢幕本身的眩光及散發出來的藍光、不正確的姿勢及視線角度等，都可能加劇這種不適的狀態。如要使用，智慧顯示器、螢幕等產品因畫面較大、觀看距離也更遠，較不易使眼睛產生疲勞感。

LG OLED evo AI 智慧顯示器全系列皆通過保險商實驗室（Underwriters Laboratories Inc., UL）認證為無閃爍、無不適眩光的面板，可有效減少令人眼花的畫面閃爍及光線下螢幕所產生的反光3；同時，LG OLED evo AI 智慧顯示器也採用通過 UL Eyesafe® CPF60 護眼認證4達到低藍光要求的電視顯示面板，其所發出的藍光，可較類似尺寸的頂級 LCD 電視面板大幅減少。此外，LG OLED evo AI 智慧顯示器系列使用自體發光技術，較傳統 LED 電視可有效減少光線下螢幕所產生的反光，再搭配智慧增亮引擎 Ultimate5 技術，在任何光線條件下皆能呈現清晰細緻的影像，既能降低眼睛負擔，也可完美提供高畫質及鮮豔色彩的畫面表現，讓玩家專注遊玩、輕鬆致勝。

除了長時間盯著螢幕、接觸藍光可能造成 3C 病以外，光源不足的環境也可能增加眼睛疲勞的風險6。LG OLED evo AI 智慧顯示器除可降低藍光外，還內建「眼睛舒適模式」與「減少藍光」兩種設定7，開啟後可自動調整圖片的色溫以減少眼睛疲勞；LG OLED evo AI 智慧顯示器2025年度新品則升級搭載五大 AI，消費者可透過「AI 個人化影音設定」自訂喜好的影像設定，依家中的光源客製化最合適的畫面亮度及對比，從硬體到軟體，藉由頂尖智慧科技，全方面照顧使用者的靈魂之窗。

連假放膽玩！

LG UltraGear™ 電競螢幕職業電競選手也愛用 獲三項 UL 認證 放鬆眼睛和身心！

「遊戲沒辦法暫停！」是許多玩家的心聲，除了一跳出畫面就可能需要重頭來過外，遊戲帶來的愉悅感更是讓人欲罷不能的主因；不過長時間玩遊戲可能因螢幕的反光或藍光而感到眼睛痠痛、疲勞。LG UltraGear™ OLED 電競螢幕榮獲 UL 低藍光、無閃爍、無不適眩光三項認證，可讓玩家的雙眼保持舒適，即使在明亮的燈光環境中，也可以享受低眩光與清晰的視覺體驗。同時電腦螢幕的擺放角度也十分關鍵，一般而言，置於眼睛下方15至50度之間，讓眼睛略呈現俯視角度為最佳8，可以減少乾眼與視力不穩定。LG UltraGear™ OLED 智慧電競螢幕採用 L 型支架設計9，並配備可調式底座，支援旋轉、傾斜、高度調整，讓玩家可自由調整到眼睛最放鬆的角度。

此外，LG 自2021年起，便與出身韓國的全球頂尖電競團隊「Gen.G Esports」展開贊助合作，為其提供專業的電競螢幕設備，同時 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕也是英雄聯盟—歐洲、中東與非洲冠軍聯賽（LEC）的官方指定螢幕，展現 LG UltraGear 在電競、遊戲領域的專業形象。2025年全新 UltraGear™ OLED 智慧電競螢幕系列提供240Hz 高更新率與 0.03ms 急速反應時間，並首次在電競系列搭載 webOS 作業系統；UltraGear™ 5K2K 曲面雙模式電競螢幕更內建 WUHD 165Hz 高畫質模式 與 WFHD 330Hz 高更新率模式，為玩家打造兼顧畫質與速度的極致遊戲體驗。

連假期間，無論是想要放鬆追劇或是熱血地遊戲，使用 LG OLED evo AI 智慧顯示器系列與 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕不僅可體驗高畫質及優質的亮度、色彩表現，更可享受經國際認證的護眼效果，放假也能放膽看、放膽玩！

1 根據文化內容策進院的調查，2023年台灣民眾平均每日收看社群網路平台、網路影視/串流平台 OTT 及有線電視等的時長為2.93小時。扣除睡眠8小時後計算，台灣民眾每日收看 3C 產品的總時數約佔1/5。

2 數據參考中國醫藥大學附設醫院網站： https://www.cmuh.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=7425。

3 LG OLED 面板已通過 UL 認證低藍光、不閃爍和無不適眩光。

4 2025年 LG OLED 面板已通過 UL eyesafe® CPF60 護眼認證。

5 智慧增亮引擎 Ultimate 適用於55/65/83吋 OLED evo G5 與 77吋 OLED evo M5。

6 同前註2。

7 2022 webOS 22或2021 webOS 6.0 以上版本將顯示「減少藍光」設定；2020 WebOS 5.0 或更早版本則會顯示為「眼睛舒適模式」。

8 同前註2。

9 L 型支架設計僅限特定機種，型號以官網公告為主。

LG UltraGear OLED 電競螢幕指定型號採用 L 型支架，可自由調整到眼睛最放鬆的角度

LG OLED evo AI 智慧顯示器系列及 LG UltraGear OLED 電競螢幕均榮獲低藍光、無閃爍、無不適眩光三項認證

LG OLED 使用自體發光技術，較傳統 LED 電視可有效減少反光