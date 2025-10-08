We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
連假熬夜追劇、狂打電動小心「3C 病」找上門！
LG OLED 低藍光、防眩光 獲護眼認證！享受每個精彩瞬間無負擔
【2025年10月8日，台北訊】十月連假接連登場，連假出門最怕塞車、人擠人，因此有不少民眾選擇宅在家中，把握時間通宵追劇或打電動放鬆。根據文化內容策進院的調查，2023年台灣民眾一天中平均有近1/5的時間1，花費在電視、電腦、手機等 3C 產品上，這些電子設備皆會散發出藍光，若長時間使用，小心造成眼睛痠痛、疲勞的「3C 病」找上門！
針對連假耍廢恐引起用眼過度的危機，全球智慧生活解決方案公司 LG 建議消費者可選擇低藍光、具護眼認證的 3C 產品，以減少對眼睛的負擔：LG OLED evo AI 智慧顯示器系列及 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕均獲低藍光、無閃爍、無不適炫光的三項 UL 認證，此外 LG OLED evo AI 智慧顯示器更通過 UL eyesafe® CPF60 護眼認證；LG UltraGear™ OLED 電競螢幕則受美國指標性科技媒體《Digital Trends》讀者評為2025年度最佳螢幕品牌。兩大系列 OLED 產品不僅同樣配備低藍光技術，還可有效減少反光，讓民眾連假放心看、盡情玩。
台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 致力以頂尖科技為消費者創造美好生活，相信透過不斷突破和創新，讓家電也可以照顧到許多生活中的使用細節，落實『Life’s Good』品牌精神。現代人的生活與螢幕已密不可分，LG OLED 擁有低藍光、減少反光等領先技術，可減輕用眼負擔並兼顧優質的色彩表現，讓大家更無憂的享受美好生活。」
連假放膽看！
LG OLED evo AI 智慧顯示器通過國際低藍光認證又兼顧畫面表現
電腦視覺症候群，俗稱 3C 病，是指在使用電視、電子顯示器等 3C 產品期間，眼睛及身體所產生的酸痛、乾燥和疲勞感，尤其手機畫面小、觀看距離近，也會再加重用眼負擔。一般而言，每天近距離盯著電子螢幕連續兩小時以上2，就有可能會引發電腦視覺症候群，而 3C 螢幕本身的眩光及散發出來的藍光、不正確的姿勢及視線角度等，都可能加劇這種不適的狀態。如要使用，智慧顯示器、螢幕等產品因畫面較大、觀看距離也更遠，較不易使眼睛產生疲勞感。
LG OLED evo AI 智慧顯示器全系列皆通過保險商實驗室（Underwriters Laboratories Inc., UL）認證為無閃爍、無不適眩光的面板，可有效減少令人眼花的畫面閃爍及光線下螢幕所產生的反光3；同時，LG OLED evo AI 智慧顯示器也採用通過 UL Eyesafe® CPF60 護眼認證4達到低藍光要求的電視顯示面板，其所發出的藍光，可較類似尺寸的頂級 LCD 電視面板大幅減少。此外，LG OLED evo AI 智慧顯示器系列使用自體發光技術，較傳統 LED 電視可有效減少光線下螢幕所產生的反光，再搭配智慧增亮引擎 Ultimate5 技術，在任何光線條件下皆能呈現清晰細緻的影像，既能降低眼睛負擔，也可完美提供高畫質及鮮豔色彩的畫面表現，讓玩家專注遊玩、輕鬆致勝。
除了長時間盯著螢幕、接觸藍光可能造成 3C 病以外，光源不足的環境也可能增加眼睛疲勞的風險6。LG OLED evo AI 智慧顯示器除可降低藍光外，還內建「眼睛舒適模式」與「減少藍光」兩種設定7，開啟後可自動調整圖片的色溫以減少眼睛疲勞；LG OLED evo AI 智慧顯示器2025年度新品則升級搭載五大 AI，消費者可透過「AI 個人化影音設定」自訂喜好的影像設定，依家中的光源客製化最合適的畫面亮度及對比，從硬體到軟體，藉由頂尖智慧科技，全方面照顧使用者的靈魂之窗。
連假放膽玩！
LG UltraGear™ 電競螢幕職業電競選手也愛用 獲三項 UL 認證 放鬆眼睛和身心！
「遊戲沒辦法暫停！」是許多玩家的心聲，除了一跳出畫面就可能需要重頭來過外，遊戲帶來的愉悅感更是讓人欲罷不能的主因；不過長時間玩遊戲可能因螢幕的反光或藍光而感到眼睛痠痛、疲勞。LG UltraGear™ OLED 電競螢幕榮獲 UL 低藍光、無閃爍、無不適眩光三項認證，可讓玩家的雙眼保持舒適，即使在明亮的燈光環境中，也可以享受低眩光與清晰的視覺體驗。同時電腦螢幕的擺放角度也十分關鍵，一般而言，置於眼睛下方15至50度之間，讓眼睛略呈現俯視角度為最佳8，可以減少乾眼與視力不穩定。LG UltraGear™ OLED 智慧電競螢幕採用 L 型支架設計9，並配備可調式底座，支援旋轉、傾斜、高度調整，讓玩家可自由調整到眼睛最放鬆的角度。
此外，LG 自2021年起，便與出身韓國的全球頂尖電競團隊「Gen.G Esports」展開贊助合作，為其提供專業的電競螢幕設備，同時 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕也是英雄聯盟—歐洲、中東與非洲冠軍聯賽（LEC）的官方指定螢幕，展現 LG UltraGear 在電競、遊戲領域的專業形象。2025年全新 UltraGear™ OLED 智慧電競螢幕系列提供240Hz 高更新率與 0.03ms 急速反應時間，並首次在電競系列搭載 webOS 作業系統；UltraGear™ 5K2K 曲面雙模式電競螢幕更內建 WUHD 165Hz 高畫質模式 與 WFHD 330Hz 高更新率模式，為玩家打造兼顧畫質與速度的極致遊戲體驗。
連假期間，無論是想要放鬆追劇或是熱血地遊戲，使用 LG OLED evo AI 智慧顯示器系列與 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕不僅可體驗高畫質及優質的亮度、色彩表現，更可享受經國際認證的護眼效果，放假也能放膽看、放膽玩！
1 根據文化內容策進院的調查，2023年台灣民眾平均每日收看社群網路平台、網路影視/串流平台 OTT 及有線電視等的時長為2.93小時。扣除睡眠8小時後計算，台灣民眾每日收看 3C 產品的總時數約佔1/5。
2 數據參考中國醫藥大學附設醫院網站： https://www.cmuh.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=7425。
3 LG OLED 面板已通過 UL 認證低藍光、不閃爍和無不適眩光。
4 2025年 LG OLED 面板已通過 UL eyesafe® CPF60 護眼認證。
5 智慧增亮引擎 Ultimate 適用於55/65/83吋 OLED evo G5 與 77吋 OLED evo M5。
6 同前註2。
7 2022 webOS 22或2021 webOS 6.0 以上版本將顯示「減少藍光」設定；2020 WebOS 5.0 或更早版本則會顯示為「眼睛舒適模式」。
8 同前註2。
9 L 型支架設計僅限特定機種，型號以官網公告為主。
LG UltraGear OLED 電競螢幕指定型號採用 L 型支架，可自由調整到眼睛最放鬆的角度
LG OLED evo AI 智慧顯示器系列及 LG UltraGear OLED 電競螢幕均榮獲低藍光、無閃爍、無不適眩光三項認證
LG OLED 使用自體發光技術，較傳統 LED 電視可有效減少反光
- 上一步LG 以 AI 品牌活動再次詮釋「Life’s Good」精神07/10/2025
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-oled-with-low-blue-light-and-anti-glare-20251008isCopied
paste