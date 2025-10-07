【2025年10月7日，台北訊】LG 電子近日分享其 AI 品牌活動《Radio Optimism》成功在全球引發熱烈迴響；同時台灣 LG 電子與知名音樂串流平台 KKBOX 合作推出的《美好生活電台》活動也擁有亮眼表現。兩個活動皆傳遞一項普世真理：即便科技日新月異，人們對家人與摯愛的愛與感恩依然是人生最重要的價值。

《Radio Optimism》活動支援全球六種語言，激發全球用戶利用 AI 創作了超過70萬首專屬歌曲。這些 AI 生成的音樂作品累積播放與分享超過150萬次，展現出無論文化差異，人與人之間的情感連結始終珍貴不變。

為回應社群媒體時代常伴隨的疏離感，《Radio Optimism》邀請用戶向心中重要之人寫下一段訊息，再選擇音樂類型與曲風，即可生成獨一無二的 AI 歌曲。透過把音樂轉化為真摯的心意，將 LG 的「Life’s Good」品牌承諾帶入人們最常互動的數位世界。

在所有生成的 AI 歌曲中，以「愛」為主題的歌曲數量最多，佔比超過三成，其次為「感謝」與「鼓勵」；而在收件對象中，「家人」被提及的次數最多，「朋友」則緊隨其後，這也印證，當人們表達關心與情感時，最先想到的永遠是身邊最親近的人。

《Radio Optimism》活動迴響熱烈，於全球累積超過3,000萬次社群互動，相關內容更吸引24億次瀏覽。LG 也攜手全球及在地的意見領袖擴大活動影響力，如澳洲父女檔創作者 Ben 與 Zara，就透過活動為家中成員 Jordy 打造一首特別的生日歌曲；以及巴西創作者 Jessie Shen 也藉此為伴侶創作了一首動人的音樂作品。活動同時捕捉了各地獨特的文化性時刻，像是球迷為支持的球隊創作應援歌曲，或是飼主為毛孩客製專屬音樂，展現人們以不同方式表達與分享重要事物的多元性。

LG 品牌管理本部負責人 Kim Hyo-eun 表示：「透過這次的創意活動，我們相信能幫助人們重新發現那些即使在變化與不確定中仍舊不變的價值。《Radio Optimism》在全球引起廣泛共鳴，展現了 Life’s Good 的永恆價值。我們將持續與消費者互動，堅守這項承諾，並以正向的力量啟發更美好的生活。」

《Radio Optimism》展現了 AI 在數位時代中促進情感連結的潛力。LG 透過合法授權的原創音樂資料訓練 AI 模型，讓使用者創作個人化歌曲的同時，實踐「責任創新」的品牌承諾，推動全球傳遞樂觀與真摯連結的行動。

為呼應全球品牌活動《Radio Optimism》，台灣 LG 電子也推出《美好生活電台》，以傳統電台的點歌互動為靈感，邀請用戶至 KKBOX 專屬活動頁面，透過 AI 推薦選歌或親自點選歌曲，並留下想與對方說的話，生成一張專屬的「點歌卡」，讓用戶將這份心意傳遞出去。活動為期三週，吸引近兩千名用戶參與點歌，活動頁面也累積超過七萬次的瀏覽數，電台點歌結果與全球《Radio Optimism》活動相呼應，點歌單中傳遞愛、感謝與鼓勵的主題最多，包含愛情、家庭、自我與職場等多元面向，成功以科技串聯情感，讓彼此心意被看見，傳遞品牌「Life’s Good」的正向精神。

欲瞭解更多《Radio Optimism》全球品牌活動內容請造訪網站：https://radiooptimism.lg.com

LG《Radio Optimism》全球用戶利用 AI 創作了超過70萬首專屬歌曲，累積播放與分享超過150萬次

台灣 LG 電子《美好生活電台》活動以科技串聯情感，讓彼此心意被看見，吸引近兩千名用戶參與點歌