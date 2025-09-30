We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG「AI 情感智慧」不只懂運算也懂你
技術創新結合社會關懷，LG 引領 AI 新價值
【2025年9月30日，台北訊】在 AI 持續演進的時代，LG 秉持「以人為本」的理念，將 AI 重新定義為「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，讓科技不僅限於技術與效率提升，更能感知、理解並回應真實需求，成為值得信賴的生活夥伴。LG 將 AI 情感智慧融入日常家電，讓科技貼近人心；而面對 AI 時代的挑戰，LG 也發現關鍵不再只是懂得操作工具，更在於是否具備判斷與思辨能力。因此，LG 攜手社會企業「玩轉學校」，共同推動 AI 素養教育，透過遊戲互動，培養數位世代學童不可或缺的核心能力。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「AI 的未來價值，不只在於運算速度，更在於能否真正貼近人心、回應生活所需。LG 以情感智慧為核心，持續深化 AI 技術於產品研發，打造更懂使用者的智慧體驗；同時攜手社會企業推動 AI 素養教育，培育下一代面對未來的關鍵能力，以行動實踐『Better Life for All』的永續願景，為社會創造長遠且具意義的價值。」
從全球數據到研發晶片 LG 讓 AI 真正「懂你」
LG 長期深耕人工智慧領域，不僅在技術研發上持續突破，更推動 AI 從功能導向，邁向具備情感連結的雙向互動，讓科技真正貼近人心。透過 LG ThinQ® 平台將各式智慧裝置串連成一個完整生態，LG 讓 AI 能夠理解情境、貼心回應日常需求，讓智慧生活既便利高效，也更具溫度與人性化，逐步實現 AI Home 想像。 LG 擁有遍布全球的大量智慧裝置，累積龐大的第一手生活數據，持續強化 AI 系統對使用者行為與情境變化的理解，使其能更貼近實際情況地辨識並做出最佳應對。在技術層面，LG 研發涵蓋自然語言處理（NLP）、語音辨識與空間感知（Spatial Sensing）等核心能力，也投入開發 AI 晶片，結合軟體演算法，讓裝置具備更高效能與更低耗能，整合品牌軟硬體的雙重優勢，打造出真正「以人為本」的 AI 體驗。
智慧有溫度！LG AI 情感智慧融入產品 打造貼心生活
LG 將「AI 情感智慧（Affectionate Intelligence）」的概念實際應用於日常家電中，透過更人性化的互動體驗，邁向「Zero Labor Home 零勞務家庭」的願景，不僅減輕家務負擔、提升生活品質，更能回應家庭成員的多樣需求，帶來「被理解」的貼心感受，而非單純的任務取代。像是 AI 4K 智慧顯示器的 AI 聲紋辨識，能從不同家庭成員的聲音，自動切換個人化設定，並為使用者推薦專屬的影音內容；Soundbar 透過 AI 空間校正功能，即使放置位置不佳也能自動校正，並依照觀影情境調整音效，讓體驗更沉浸。居家管理方面，WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代，洗乾衣全 AI 智慧科技、智慧偵測，並透過 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達最佳化行程，節能省時又護衣；InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有 AI 智慧變頻科技，能夠精準控制保鮮溫度、紀錄使用者習慣，自動調節保鮮溫度；而 Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，則會依衣物重量與長度，透過 AI 智慧偵測最適合的護衣行程，讓日常穿搭被細緻照顧。在環境調節上，DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨/極適系列，智慧電量管理（AI kW Manager）功能可以自訂能源控制，管理用電量，達到兼顧節能與舒適目標；PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機則像空氣管家一樣，透過 AI+ 智慧空氣感測，自動偵測空氣品質，主動切換模式維持室內清新。行動工作場景中，LG gram 極致輕薄 AI 筆電搭載獨家研發的 gram Chat AI 即時助理，彷彿擁有一位貼身助理隨時理解需求、處理難題。LG 將持續引進更多進階技術與 AI 解決方案，拓展智慧家庭的可能性，為台灣消費者打造懂生活、更「懂你」的智慧生活體驗。
LG 跨界教育合作 培養下一代 AI 素養與思辨能力
身為全球 AI 技術發展的先行者，LG 不僅讓人工智慧走入日常生活，滿足消費者在居家、工作與娛樂上的各式需求，更期望藉由科技為下一世代帶來正面影響。今年，LG 將「AI 情感智慧」從產品應用延伸至教育領域，與台灣創新教育社會企業「玩轉學校」合作，推出業界首套以 AI 素養為核心、專為學童設計的桌遊教材《樂金筆記本》，協助下一代在互動中培養理解與應用 AI 的能力。這不僅是培育未來人才的基礎，更是 LG 實踐「Better Life for All」永續願景的重要一步。
這套教材從構思、設計到正式推出，歷經多次相關人員訪談、前測與實地測試，只為讓「AI 科技」對學童來說不再感覺遙遠、艱澀，能以輕鬆有趣且具思辨的方式，啟發下一代的 AI 素養。目前《樂金筆記本》已開放國小、國中與高中教師聯繫玩轉學校申請1，並透過「逢甲建築小書屋」合作計畫，將資源帶進偏鄉，期盼讓更多孩子在公平的起點上迎接 AI 時代。玩轉學校創辦人林哲宇表示：「還記得第一次和 LG 談到這個專案時，我就感到非常認同與感動。AI 對孩子而言既是機會，也是挑戰，重點除了熟悉操作工具，更需要培養理解、思辨與解決問題的能力。唯有這樣的學習層次，才能真正成為陪伴孩子面對未來及新科技的力量。」
在技術創新與人文關懷並行的道路上，LG 持續展現全球科技品牌的願景與責任。從國際技術布局到台灣在地關懷，LG 不僅以 AI 情感智慧重新定義人工智慧，也透過教育參與落實企業社會責任，將科技價值擴展至家庭與社會的每一個角落，讓「Life’s Good」的品牌精神，在生活中的每一次互動中真實實現。
1 《樂金筆記本》教材申請相關資訊請洽玩轉學校官網：https://pleyschool.org/
LG 推出業界首套以 AI 素養為核心、專為學童設計的遊戲教材《樂金筆記本》，協助下一代在互動中培養理解與應用 AI 的能力。
LG 攜手玩轉學校推出 AI 教材《樂金筆記本》，希望能以輕鬆有趣且具思辨的方式，啟發下一代的 AI 素養
LG 發現面對 AI 世代的關鍵不再只是懂得操作工具，更在於是否具備判斷與思辨能力，因此攜手社會企業「玩轉學校」，透過遊戲互動，培養數位世代學童不可或缺的核心能力。
