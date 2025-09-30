【2025年9月30日，台北訊】在 AI 持續演進的時代，LG 秉持「以人為本」的理念，將 AI 重新定義為「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，讓科技不僅限於技術與效率提升，更能感知、理解並回應真實需求，成為值得信賴的生活夥伴。LG 將 AI 情感智慧融入日常家電，讓科技貼近人心；而面對 AI 時代的挑戰，LG 也發現關鍵不再只是懂得操作工具，更在於是否具備判斷與思辨能力。因此，LG 攜手社會企業「玩轉學校」，共同推動 AI 素養教育，透過遊戲互動，培養數位世代學童不可或缺的核心能力。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「AI 的未來價值，不只在於運算速度，更在於能否真正貼近人心、回應生活所需。LG 以情感智慧為核心，持續深化 AI 技術於產品研發，打造更懂使用者的智慧體驗；同時攜手社會企業推動 AI 素養教育，培育下一代面對未來的關鍵能力，以行動實踐『Better Life for All』的永續願景，為社會創造長遠且具意義的價值。」

從全球數據到研發晶片 LG 讓 AI 真正「懂你」

LG 長期深耕人工智慧領域，不僅在技術研發上持續突破，更推動 AI 從功能導向，邁向具備情感連結的雙向互動，讓科技真正貼近人心。透過 LG ThinQ® 平台將各式智慧裝置串連成一個完整生態，LG 讓 AI 能夠理解情境、貼心回應日常需求，讓智慧生活既便利高效，也更具溫度與人性化，逐步實現 AI Home 想像。 LG 擁有遍布全球的大量智慧裝置，累積龐大的第一手生活數據，持續強化 AI 系統對使用者行為與情境變化的理解，使其能更貼近實際情況地辨識並做出最佳應對。在技術層面，LG 研發涵蓋自然語言處理（NLP）、語音辨識與空間感知（Spatial Sensing）等核心能力，也投入開發 AI 晶片，結合軟體演算法，讓裝置具備更高效能與更低耗能，整合品牌軟硬體的雙重優勢，打造出真正「以人為本」的 AI 體驗。

智慧有溫度！LG AI 情感智慧融入產品 打造貼心生活

LG 將「AI 情感智慧（Affectionate Intelligence）」的概念實際應用於日常家電中，透過更人性化的互動體驗，邁向「Zero Labor Home 零勞務家庭」的願景，不僅減輕家務負擔、提升生活品質，更能回應家庭成員的多樣需求，帶來「被理解」的貼心感受，而非單純的任務取代。像是 AI 4K 智慧顯示器的 AI 聲紋辨識，能從不同家庭成員的聲音，自動切換個人化設定，並為使用者推薦專屬的影音內容；Soundbar 透過 AI 空間校正功能，即使放置位置不佳也能自動校正，並依照觀影情境調整音效，讓體驗更沉浸。居家管理方面，WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代，洗乾衣全 AI 智慧科技、智慧偵測，並透過 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達最佳化行程，節能省時又護衣；InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有 AI 智慧變頻科技，能夠精準控制保鮮溫度、紀錄使用者習慣，自動調節保鮮溫度；而 Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，則會依衣物重量與長度，透過 AI 智慧偵測最適合的護衣行程，讓日常穿搭被細緻照顧。在環境調節上，DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨/極適系列，智慧電量管理（AI kW Manager）功能可以自訂能源控制，管理用電量，達到兼顧節能與舒適目標；PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機則像空氣管家一樣，透過 AI+ 智慧空氣感測，自動偵測空氣品質，主動切換模式維持室內清新。行動工作場景中，LG gram 極致輕薄 AI 筆電搭載獨家研發的 gram Chat AI 即時助理，彷彿擁有一位貼身助理隨時理解需求、處理難題。LG 將持續引進更多進階技術與 AI 解決方案，拓展智慧家庭的可能性，為台灣消費者打造懂生活、更「懂你」的智慧生活體驗。

LG 跨界教育合作 培養下一代 AI 素養與思辨能力

身為全球 AI 技術發展的先行者，LG 不僅讓人工智慧走入日常生活，滿足消費者在居家、工作與娛樂上的各式需求，更期望藉由科技為下一世代帶來正面影響。今年，LG 將「AI 情感智慧」從產品應用延伸至教育領域，與台灣創新教育社會企業「玩轉學校」合作，推出業界首套以 AI 素養為核心、專為學童設計的桌遊教材《樂金筆記本》，協助下一代在互動中培養理解與應用 AI 的能力。這不僅是培育未來人才的基礎，更是 LG 實踐「Better Life for All」永續願景的重要一步。

這套教材從構思、設計到正式推出，歷經多次相關人員訪談、前測與實地測試，只為讓「AI 科技」對學童來說不再感覺遙遠、艱澀，能以輕鬆有趣且具思辨的方式，啟發下一代的 AI 素養。目前《樂金筆記本》已開放國小、國中與高中教師聯繫玩轉學校申請1，並透過「逢甲建築小書屋」合作計畫，將資源帶進偏鄉，期盼讓更多孩子在公平的起點上迎接 AI 時代。玩轉學校創辦人林哲宇表示：「還記得第一次和 LG 談到這個專案時，我就感到非常認同與感動。AI 對孩子而言既是機會，也是挑戰，重點除了熟悉操作工具，更需要培養理解、思辨與解決問題的能力。唯有這樣的學習層次，才能真正成為陪伴孩子面對未來及新科技的力量。」

在技術創新與人文關懷並行的道路上，LG 持續展現全球科技品牌的願景與責任。從國際技術布局到台灣在地關懷，LG 不僅以 AI 情感智慧重新定義人工智慧，也透過教育參與落實企業社會責任，將科技價值擴展至家庭與社會的每一個角落，讓「Life’s Good」的品牌精神，在生活中的每一次互動中真實實現。

1 《樂金筆記本》教材申請相關資訊請洽玩轉學校官網：https://pleyschool.org/

LG 推出業界首套以 AI 素養為核心、專為學童設計的遊戲教材《樂金筆記本》，協助下一代在互動中培養理解與應用 AI 的能力。

LG 攜手玩轉學校推出 AI 教材《樂金筆記本》，希望能以輕鬆有趣且具思辨的方式，啟發下一代的 AI 素養

LG 發現面對 AI 世代的關鍵不再只是懂得操作工具，更在於是否具備判斷與思辨能力，因此攜手社會企業「玩轉學校」，透過遊戲互動，培養數位世代學童不可或缺的核心能力。