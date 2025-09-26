We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
台灣 LG 電子關懷花蓮災情
宣布捐贈100台洗衣機助災戶
【2025年9月26日，台北訊】受樺加沙颱風外圍環流影響，台灣多地降下豪雨，花蓮地區災情尤為嚴重。台灣 LG 電子用行動實踐企業社會責任，即刻啟動災後支持措施，宣布透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」捐贈100台 LG 直立式洗衣機協助花蓮受災戶（市價199萬元），並提供 LG 家電產品免費檢測服務，以及七折原廠維修零件優惠，減輕民眾修復負擔。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「我們對受災民眾表達誠摯的關懷與慰問，LG 將以實際行動提供力所能及的協助，陪伴大家一同度過難關，重建安心的生活環境、再造美好生活。」
為協助花蓮受災民眾盡速修復家園，台灣 LG 電子宣布透過「社團法人中華民國淨零 AI 智慧家電協會」捐出100台直立式洗衣機幫助花蓮受災戶，期望透過實際行動，為災區民眾提供即時且實用的支援。
同時，LG 也啟動災後家電服務方案，即日起至2025年10月31日止，針對花蓮受災地區民眾，提供LG家電產品免費檢測服務，以及原廠維修零件七折優惠，民眾可透過台灣 LG 電子官網 (https://www.lg.com/tw)、台灣 LG 電子官方 LINE 帳號 (@lgtw)，或免付費服務專線0800-898-899 (手機請撥02-2162-1196) 直接與 LG 客服聯繫安排。台灣 LG 電子期盼透過專業、可靠且完善的災後支援服務，協助民眾儘速恢復生活日常。
- 上一步台灣 LG 電子提供 LG 家電免費檢測及維修零件優惠支持24/09/2025
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-announcement-20250926isCopied
paste