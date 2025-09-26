【2025年9月26日，台北訊】受樺加沙颱風外圍環流影響，台灣多地降下豪雨，花蓮地區災情尤為嚴重。台灣 LG 電子用行動實踐企業社會責任，即刻啟動災後支持措施，宣布透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」捐贈100台 LG 直立式洗衣機協助花蓮受災戶（市價199萬元），並提供 LG 家電產品免費檢測服務，以及七折原廠維修零件優惠，減輕民眾修復負擔。



台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「我們對受災民眾表達誠摯的關懷與慰問，LG 將以實際行動提供力所能及的協助，陪伴大家一同度過難關，重建安心的生活環境、再造美好生活。」



為協助花蓮受災民眾盡速修復家園，台灣 LG 電子宣布透過「社團法人中華民國淨零 AI 智慧家電協會」捐出100台直立式洗衣機幫助花蓮受災戶，期望透過實際行動，為災區民眾提供即時且實用的支援。



同時，LG 也啟動災後家電服務方案，即日起至2025年10月31日止，針對花蓮受災地區民眾，提供LG家電產品免費檢測服務，以及原廠維修零件七折優惠，民眾可透過台灣 LG 電子官網 (https://www.lg.com/tw)、台灣 LG 電子官方 LINE 帳號 (@lgtw)，或免付費服務專線0800-898-899 (手機請撥02-2162-1196) 直接與 LG 客服聯繫安排。台灣 LG 電子期盼透過專業、可靠且完善的災後支援服務，協助民眾儘速恢復生活日常。