We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
台灣 LG 電子關懷花蓮災情
提供 LG 家電免費檢測及維修零件優惠支持
【2025年9月24日，台北訊】 受樺加沙颱風外圍環流影響，台灣多地降下豪雨，花蓮地區災情尤為嚴重。台灣 LG 電子用行動實踐企業社會責任，即刻啟動災後支持措施，提供花蓮受災民眾 LG 家電產品免費檢測服務，並以七折優惠供應原廠維修零件，減輕民眾修復負擔。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「我們對受災民眾表達誠摯的關懷與慰問，LG 將以實際行動提供力所能及的協助，陪伴大家一同度過難關，重建安心的生活環境、再造美好生活。」
為減輕民眾的災後修復負擔，台灣 LG 電子提供專業、可靠且完善的災後支持服務，即日起至2025年10月31日止，針對花蓮受災地區民眾，提供 LG 家電產品免費檢測服務，以及原廠維修零件七折優惠，民眾可透過台灣 LG 電子官網 (https://www.lg.com/tw)、台灣 LG 電子官方 LINE 帳號 (@lgtw)，或免付費服務專線0800-898-899 (手機請撥02-2162-1196) 直接與 LG 客服聯繫安排。
- 上一步LG 公布 2025 年第二季財報29/07/2025
- 下一步防範仿冒網站聲明06/08/2025
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-announcement-20250924isCopied
paste