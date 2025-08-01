Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

台灣 LG 電子關懷花蓮災情
提供 LG 家電免費檢測及維修零件優惠支持

企業08/01/2025
Print

分享此內容。您可以與朋友分享您喜歡的項目。

    【2025年9月24日，台北訊】 受樺加沙颱風外圍環流影響，台灣多地降下豪雨，花蓮地區災情尤為嚴重。台灣 LG 電子用行動實踐企業社會責任，即刻啟動災後支持措施，提供花蓮受災民眾 LG 家電產品免費檢測服務，並以七折優惠供應原廠維修零件，減輕民眾修復負擔。

     

    台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「我們對受災民眾表達誠摯的關懷與慰問，LG 將以實際行動提供力所能及的協助，陪伴大家一同度過難關，重建安心的生活環境、再造美好生活。」

     

    為減輕民眾的災後修復負擔，台灣 LG 電子提供專業、可靠且完善的災後支持服務，即日起至2025年10月31日止，針對花蓮受災地區民眾，提供 LG 家電產品免費檢測服務，以及原廠維修零件七折優惠，民眾可透過台灣 LG 電子官網 (https://www.lg.com/tw)、台灣 LG 電子官方 LINE 帳號 (@lgtw)，或免付費服務專線0800-898-899 (手機請撥02-2162-1196) 直接與  LG 客服聯繫安排。

    返回目錄