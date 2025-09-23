【2025年9月23日，台北訊】根據獨立顧問諮詢公司 Media Partner Asia（MPA）資料，2023年台灣 OTT TV 付費訂閱戶數達580萬戶，正式超越有線電視用戶數，顯示近年串流影音已強勢崛起，成為家庭娛樂核心，可直接觀看串流的智慧顯示器、智慧螢幕等也搭上熱潮，紛紛「入住」消費者家中。榮獲 AVFormus 評選最佳智慧電視作業系統及 iF 設計獎的 LG webOS，不僅內建多元串流，透過版本更新還可使用 AI 建立個人化設定、推薦專屬內容等。截至目前，LG webOS 在全球已有超過2.4億台裝置在使用，同時擁有超過4,000個合作夥伴。無論是 LG 智慧顯示器、StanbyME 閨蜜機，或是輕巧的 CineBeam 小銀河投影機等，皆搭載 LG webOS 系統，可以盡情享受即時、便利的娛樂體驗。

台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「平台式服務是 LG 品牌策略布局的重要一環，透過裝置串連內容、廣告與服務生態，推動營運模式創新轉型。LG webOS 不只是作業系統，更是全球智慧平台，目前已獲超過 600 個品牌採用，展現在智慧顯示領域的領導地位。面對觀看習慣的演變，LG 將持續拓展 webOS 應用，並深化內容與服務，為消費者打造更豐富、多元的智慧生活體驗。」

4,000+款 APP 自由下載！多元娛樂盡在 LG webOS

2025智慧顯示器新品搭載 webOS 25 升級五大 AI 打造專屬娛樂體驗

LG webOS 作為頂尖的智慧作業系統，提供超過4,000款應用程式1供用戶自由下載，不用外接裝置就可輕鬆使用包含 Netflix、Disney+ 等在內的人氣串流2；同時，用戶也可自 LG 裝置登入 GeForce NOW 雲端遊戲服務3或教育平台 Pinkfong，無論是下班後想躺在沙發上追劇、半夜想跟朋友連線玩遊戲，或是假日的親子育樂時光，只要一台搭載 LG webOS 的智慧裝置，就能滿足全家大小的娛樂需求，隨時享受即時、豐富的影音娛樂內容。

此外，LG 2025年 LG 智慧顯示器系列新品均內建 webOS 25版本，大幅強化 AI 個人化體驗，讓使用者能快速切換個人客製化設定，並提供更全面的智慧體驗，包含 AI 聲紋辨識、AI 智慧搜尋、AI 歡迎模式、AI 個人化影音設定，以及 AI 聊天機器人，透過智慧語音與 AI 深度學習技術，能了解每位家庭成員的喜好，分析推薦適合的影音，並依使用偏好自動調整畫質與音效等；再搭配 AI 智慧滑鼠遙控器與直覺操作介面，用戶只需簡單操作或說出指令，就能在影劇、新聞或體育直播之間等內容自由切換，為每位家庭成員打造專屬的視聽娛樂體驗，利用經典大螢幕共享家庭時光。

誰說只有客廳才能「看電視」？

StanbyME、Smart Monitor Swing 等皆內建 webOS 視聽娛樂隨處享受不受限

LG 打破傳統框架，將 webO S作業系統延伸到自家智慧顯示器之外，包含人氣 StanbyME 閨蜜機、Smart Monitor Swing 斜槓機，以及 UltraGear Smart 智慧電競螢幕、CineBeam 小銀河投影機等，透過將 webOS 系統擴展至多元裝置，讓娛樂體驗不再受限空間，想怎麼看就怎麼看！

● 牆上到桌上－感受「型態自由」的智慧娛樂生活：LG StanbyME 2 閨蜜機第二代擁有 27 吋觸控螢幕與可移動支架，具備「可移動、可拆卸、可壁掛、可平放」的四種使用型態，搭配 webOS 可以化身牆上的數位藝術品，也可搭配背帶及保護套外出攜帶，靈活運用於遊戲或創作等；同時畫面升級 QHD 高畫質且搭載 α8 AI 影音處理晶片，電池續航力長達4小時4，實現「型態自由」的視覺體驗，滿足生活中的每一刻需求。

● 客廳到房間－享受 Me Time 隨時切換：LG Smart Monitor Swing 斜槓機具備 4K 觸控螢幕與靈活支架設計，滾輪與多軸旋轉角度，一台即可搞定多種情景需求，內建 webOS 作業系統，不論是透過 Home Office 在沙發上處理公事，或是躺在沙發上追劇都沒問題。此外，LG UltraGear Smart 智慧電競螢幕則配備21:9 WQHD 高畫質 OLED 螢幕與240Hz 高更新率，800R 沉浸式的曲面設計加上內建的立體聲喇叭，搭配 webOS，不僅可暢快享受遊戲，也能輕鬆觀賞體育賽事或影集。

● 居家到戶外－劇院級體驗不受限：LG CineBeam Q 小銀河機身僅 1.49 公斤，獨創 360 度的支架設計解放視線，只要使用65W 輸出能力的行動電源就能立即充電；LG CineBeam S 超短焦 4K5微型投影機，則延續 CineBeam Q 輕巧、美型、4K 高畫質的核心優勢，導入超短焦技術，39.3公分就能擁有100吋 4K 畫面，搭配 webOS，無論是居家放鬆或外出野餐、露營，隨處都能感受劇院級的影音體驗。

所有搭載 webOS 作業系統的 LG 智慧裝置皆可透過更新升級體驗，指定機型6更具備「五年系統升級保證」，確保用戶隨時掌握最新功能與技術，長期享受流暢、多元、個人化的觀賞體驗。

1 支援的內容與應用程式，可能因國家、產品型號與區域而異。

2 Netflix、Disney+、Amazon Prime 與 Apple TV+ 及其相關服務，需要另行訂閱。

3 與 GeForce NOW 的相容性可能因控制器品牌與規格而異，支援的控制器清單請參考 LG 官網。

4 在節能/低電量模式下使用內建電池，無線使用時間長達 4 小時。電池續航力可能因使用狀況而異。

5 LG CineBeam S 超短焦 4K 微型投影機最短只需8.1 公分的投影距離即可成像(可投射出40吋畫面)，遠短於標準投影機。

6 升級適用於2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。

LG 今年推出的智慧顯示器新品搭載五大升級 AI 功能，打造專屬娛樂體驗

LG Smart Monitor Swing 斜槓機內建 webOS 系統，讓娛樂體驗不受限空間

LG Smart Monitor Swing 斜槓機內建 webOS 系統，一台即可搞定創作、工作等情境需求

LG UltraGear Smart 智慧電競螢幕內建 webOS 系統，可自在享受遊戲、觀賞賽事與追劇

LG CineBeam Q 小銀河輕巧便攜，搭配 webOS 系統，在戶外也可享受劇院級的影音體驗

LG CineBeam S 超短焦 4K 微型投影機搭載 webOS 系統，在房間也能享受100吋的 4K 追劇體驗

LG StanbyME 2閨蜜機第二代搭載 webOS 系統，享受自由的智慧娛樂生活