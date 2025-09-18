【2025年9月18日，台北訊】緊接而來的四個連假，規劃好行程了嗎？三天假期最適合來場兼具科技便利與舒適體驗的都市假期！全球智慧生活領導品牌 LG 再度攜手台北遠東香格里拉，推出「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，讓 ThinQ® 雅仕套房全面升級！一進門，清新乾爽的空氣迎面而來，智慧家電悄然打理好房內每個角落，旅客在第一瞬間便能感受到滿溢的舒適與放鬆，卸下旅途的外衣，Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代已準備好替衣物去除一整天沾染的灰塵與異味，同時延長衣物壽命與維持布料質感，無論是商務人士出差的正裝，或旅遊者的日常服飾，都能在入住期間獲得最佳呵護；或欣賞飯店智慧電視的高清影視內容，假期的每一刻都被貼心科技悄然照亮，愜意自在。

不僅能享受智慧家電帶來的舒心旅程，入住專案更為旅客準備了多重好禮，即日起至 12 月 29 日前完成入住，每房可獲得價值 7,290 元的 27吋 LG 智慧螢幕與 3,000 元商城購物金1，萬元好禮直接帶回家，將智慧旅程延伸至日常生活。入住期間，旅客可暢享五星級豪華閣全天候禮遇，包括豐盛早餐、精緻下午茶、晚間小點，以及健身俱樂部、三溫暖與頂樓景觀泳池；此外，「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案更特別提供「香格里拉環保托特包與風格環保餐具組」，讓旅客在旅途中實踐減塑生活，將永續理念從飯店延伸至日常，為這趟智慧旅程留下別具意義的紀念。

訂房網址：https://reurl.cc/bmo73v

訂房專線：(02) 2376-3266

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「去年與台北遠東香格里拉攜手推出的『美好智慧旅程』住房專案廣受好評，今年我們再升級房內設備與合作內容，不僅提升民眾出遊及商務出差的住宿品質，更與飯店共同推動永續發展，創造雙贏。LG 長期耕耘智慧旅宿領域，持續以領先業界的智慧家電與物聯網技術，打造 ThinQ® 智慧家居，開啟美好生活新篇章。」

LG 六款智慧家電永續 CHECK！即刻開啟智慧旅程，萬元好禮帶回家

LG 的 ThinQ® 智慧家電物聯網技術能將房內家電連結並整合，旅客可透過 ThinQ® APP，從開關控制到能源管理、行程排程一手掌握，不僅提升便利，也優化能源使用，實現智慧永續。此次，LG 再度攜手台北遠東香格里拉，升級套房智慧家電，推出「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，即日起至 12 月 29 日，每晚17,500元起（外加10%服務費和5%稅金）即可入住體驗，開啟兼顧舒適、便利與永續的智慧旅程，讓旅客在享受尊榮假期的同時，也能輕鬆實踐綠色生活理念。

● LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代：旅客一進房即可將襯衫、西裝或洋裝掛入 Styler® 蒸氣電子衣櫥，內建高壓蒸氣掛燙機™ 能快速平整衣物，折疊式褲線管理器輕鬆恢復挺直褲線，雙重蒸氣護理™與 HeatPump™ 熱泵除濕烘乾同步去除灰塵與異味。隔天醒來，衣物清爽如新，無論商務出差的正裝或度假日常服飾，都能自在展現最佳形象。

● LG PuriCare™ 雙變頻除濕機：白天外出時，可用 ThinQ® APP 遠端啟動除濕模式，回房即刻享受乾爽舒適的空氣。18 公升大容量水箱單手可提，搭配 UVnano™ 紫外線與 500 萬奈米離子抑菌除黴2，讓空間維持清新無負擔。

● LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几：休息時坐在沙發旁，空氣淨化帶來的清新感，搭配多彩氣氛燈與無線充電功能，手機平放於桌面上即可充電，邊桌設計也成為客房裡的時尚亮點，拍照打卡瞬間有質感。

● LG StanbyME 閨蜜機：想在床上解放雙手悠閒欣賞影音？只需輕輕將底座推到床邊，觸控螢幕即可播放喜愛的串流內容，為旅客打造專屬的沉浸娛樂角落。

● LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響：午後泡杯咖啡，播放輕音樂放鬆身心，或與友人小聚時切換派對燈光模式，360 度全景聲讓房內瞬間變身小型 Lounge。

● LG 4K UHD 飯店電視：回到房間，沉浸在鮮明細膩的影像中。

「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，讓每一次入住不僅舒適便利，更蘊含節能永續的細緻用心。旅客自踏入客房的那一刻起，智慧家電與貼心服務即時到位：無論是透過 Styler® 蒸氣電子衣櫥快速整頓衣物，還是倚坐沙發沉浸於高畫質影音娛樂，都能藉由 ThinQ® 物聯網一鍵掌控房內設備，輕鬆完成遠端操控與能源管理。從每一個細節到整體氛圍，都融入香格里拉專屬的尊榮體驗，讓旅客在假期的每一刻，都能盡享智慧永續的質感生活。

1 詳細活動內容可上活動頁面查詢：https://reurl.cc/bmo73v

2 經 KOTITI 測試與研究所 測試。報告編號：KR24VNE8 001 。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

房內備有 LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代，內建高壓蒸氣掛燙機能快速平整衣物

房內備有 LG PuriCare AeroFurniture 新淨几淨化空氣，XBOOM 360則能隨時隨地播放喜愛音樂

房內 LG StanbyME 閨蜜機隨推隨走，躺在床上就能欣賞喜愛的影音

LG 雙變頻除濕機讓室內維持舒適濕度，飯店電視讓旅客在房內享受鮮明細膩的影像