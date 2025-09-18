We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 與台北遠東香格里拉推出「智慧旅程新升級」永續住房專案
把握下半年連假開玩！12/29前入住還能把智慧螢幕直接帶回家
【2025年9月18日，台北訊】緊接而來的四個連假，規劃好行程了嗎？三天假期最適合來場兼具科技便利與舒適體驗的都市假期！全球智慧生活領導品牌 LG 再度攜手台北遠東香格里拉，推出「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，讓 ThinQ® 雅仕套房全面升級！一進門，清新乾爽的空氣迎面而來，智慧家電悄然打理好房內每個角落，旅客在第一瞬間便能感受到滿溢的舒適與放鬆，卸下旅途的外衣，Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代已準備好替衣物去除一整天沾染的灰塵與異味，同時延長衣物壽命與維持布料質感，無論是商務人士出差的正裝，或旅遊者的日常服飾，都能在入住期間獲得最佳呵護；或欣賞飯店智慧電視的高清影視內容，假期的每一刻都被貼心科技悄然照亮，愜意自在。
不僅能享受智慧家電帶來的舒心旅程，入住專案更為旅客準備了多重好禮，即日起至 12 月 29 日前完成入住，每房可獲得價值 7,290 元的 27吋 LG 智慧螢幕與 3,000 元商城購物金1，萬元好禮直接帶回家，將智慧旅程延伸至日常生活。入住期間，旅客可暢享五星級豪華閣全天候禮遇，包括豐盛早餐、精緻下午茶、晚間小點，以及健身俱樂部、三溫暖與頂樓景觀泳池；此外，「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案更特別提供「香格里拉環保托特包與風格環保餐具組」，讓旅客在旅途中實踐減塑生活，將永續理念從飯店延伸至日常，為這趟智慧旅程留下別具意義的紀念。
訂房專線：(02) 2376-3266
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「去年與台北遠東香格里拉攜手推出的『美好智慧旅程』住房專案廣受好評，今年我們再升級房內設備與合作內容，不僅提升民眾出遊及商務出差的住宿品質，更與飯店共同推動永續發展，創造雙贏。LG 長期耕耘智慧旅宿領域，持續以領先業界的智慧家電與物聯網技術，打造 ThinQ® 智慧家居，開啟美好生活新篇章。」
LG 六款智慧家電永續 CHECK！即刻開啟智慧旅程，萬元好禮帶回家
LG 的 ThinQ® 智慧家電物聯網技術能將房內家電連結並整合，旅客可透過 ThinQ® APP，從開關控制到能源管理、行程排程一手掌握，不僅提升便利，也優化能源使用，實現智慧永續。此次，LG 再度攜手台北遠東香格里拉，升級套房智慧家電，推出「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，即日起至 12 月 29 日，每晚17,500元起（外加10%服務費和5%稅金）即可入住體驗，開啟兼顧舒適、便利與永續的智慧旅程，讓旅客在享受尊榮假期的同時，也能輕鬆實踐綠色生活理念。
● LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代：旅客一進房即可將襯衫、西裝或洋裝掛入 Styler® 蒸氣電子衣櫥，內建高壓蒸氣掛燙機™ 能快速平整衣物，折疊式褲線管理器輕鬆恢復挺直褲線，雙重蒸氣護理™與 HeatPump™ 熱泵除濕烘乾同步去除灰塵與異味。隔天醒來，衣物清爽如新，無論商務出差的正裝或度假日常服飾，都能自在展現最佳形象。
● LG PuriCare™ 雙變頻除濕機：白天外出時，可用 ThinQ® APP 遠端啟動除濕模式，回房即刻享受乾爽舒適的空氣。18 公升大容量水箱單手可提，搭配 UVnano™ 紫外線與 500 萬奈米離子抑菌除黴2，讓空間維持清新無負擔。
● LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几：休息時坐在沙發旁，空氣淨化帶來的清新感，搭配多彩氣氛燈與無線充電功能，手機平放於桌面上即可充電，邊桌設計也成為客房裡的時尚亮點，拍照打卡瞬間有質感。
● LG StanbyME 閨蜜機：想在床上解放雙手悠閒欣賞影音？只需輕輕將底座推到床邊，觸控螢幕即可播放喜愛的串流內容，為旅客打造專屬的沉浸娛樂角落。
● LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響：午後泡杯咖啡，播放輕音樂放鬆身心，或與友人小聚時切換派對燈光模式，360 度全景聲讓房內瞬間變身小型 Lounge。
● LG 4K UHD 飯店電視：回到房間，沉浸在鮮明細膩的影像中。
「LG 智慧旅程新升級」永續住房專案，讓每一次入住不僅舒適便利，更蘊含節能永續的細緻用心。旅客自踏入客房的那一刻起，智慧家電與貼心服務即時到位：無論是透過 Styler® 蒸氣電子衣櫥快速整頓衣物，還是倚坐沙發沉浸於高畫質影音娛樂，都能藉由 ThinQ® 物聯網一鍵掌控房內設備，輕鬆完成遠端操控與能源管理。從每一個細節到整體氛圍，都融入香格里拉專屬的尊榮體驗，讓旅客在假期的每一刻，都能盡享智慧永續的質感生活。
1 詳細活動內容可上活動頁面查詢：https://reurl.cc/bmo73v
2 經 KOTITI 測試與研究所 測試。報告編號：KR24VNE8 001 。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
房內備有 LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代，內建高壓蒸氣掛燙機能快速平整衣物
房內備有 LG PuriCare AeroFurniture 新淨几淨化空氣，XBOOM 360則能隨時隨地播放喜愛音樂
房內 LG StanbyME 閨蜜機隨推隨走，躺在床上就能欣賞喜愛的影音
LG 雙變頻除濕機讓室內維持舒適濕度，飯店電視讓旅客在房內享受鮮明細膩的影像
