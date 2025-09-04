【2025年9月4日，台北訊】LG 於 2023 年推出創新的可移動式智慧螢幕「 StanbyME 閨蜜機」，憑藉美型外觀與靈活便利的設計，一上市即掀起熱潮，開賣3分鐘便狂銷破百台，迅速成為居家娛樂新寵，話題與銷量雙雙飆升。今（2025）年，LG 強勢推出升級版「StanbyME 2 閨蜜機第二代」，一機具備「可移動、可拆卸、可壁掛、可平放」的四種使用型態，全面滿足室內外多元娛樂情境。除了畫面升級 QHD 高畫質且搭載 α8 AI 影音處理晶片外，電池續航力也再延長，並增加 USB-C 連接埠，真正實現從「移動自由」進化至「型態自由」，展現智慧生活的新態度。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「自第一代 StanbyME 閨蜜機問世以來，就以創新的移動體驗顛覆智慧娛樂的使用習慣，在市場上引起熱烈討論。新推出的閨蜜機第二代不只在設計與功能上有大幅突破，更榮獲 iF 與紅點設計等國際大獎肯定。LG 始終堅持創新、以人為本，結合強大的科技實力，打造貼近生活的智慧解決方案，持續引領居家生活新風格。」

StanbyME 2 一機即有 4 種使用型態，每一刻都有「閨蜜級」陪伴！

延續第一代 StanbyME 閨蜜機掀起的市場熱潮，LG 推出全面升級的「StanbyME 2 閨蜜機第二代」，除延續產品經典的移動式設計外，再增加「拆卸、壁掛、平放」等多元使用方式，滿足生活中的每一刻需求。

● 自由型態．隨心調整 – 螢幕自由，升降橫直皆宜：StanbyME 2 如貼心的「專屬閨蜜」，機體輕巧靈活好推移，使用過程順暢不卡關，讓生活情境隨時延伸無界；配備可自由調整的螢幕，無論上下升降或橫直畫面調整，都能隨心掌控，坐著、站著或躺著，都能享受流暢自在的智慧互動體驗。

● 靈活型態．螢幕拆卸 – 外出便攜，靈感就此延伸：StanbyME 2 螢幕可自由拆卸，搭配配件的折疊式立架即可化身大型平板，還能作為筆電或平板的延伸螢幕。輕巧便攜好帶出門，無論工作提案、設計構思，或日常娛樂，都能隨時隨地靈活運用，助力靈感自由延伸。

● 壁掛型態．點綴牆面 – 融入家居，美感實用兼具：StanbyME 2 拆卸後可搭配壁掛背帶掛上牆，不僅可化身高畫質時鐘，播放時間、音樂與訊息等生活功能，也能展示藝術作品、照片或個人創作，為居家空間增添質感氛圍。

● 互動型態．自由平放 – 擺放桌面，隨時組局開玩：StanbyME 2 也可完全平放，化身大型互動遊戲桌，內建多款桌遊與派對遊戲，讓家人朋友在客廳、陽台或戶外聚會時輕鬆開玩。此外，平放的螢幕還能作為電子畫布使用，隨手記錄生活中的小靈感，娛樂與創意兼具，為生活增添更多可能。

StanbyME 2 三大進化升級！智慧、穩定、高品質打造提升質感生活新體驗

● 自由進化 – 智慧互動貼近生活：StanbyME 2 不僅帶來「型態自由」，在智慧互動上也全面升級。除了能遙控、觸控操作與透過 LG ThinQ® APP 遠端操控外，也新增「Hi LG」聲控指令，讓使用者無論在何種生活情境，都能隨心操作，輕鬆掌握智慧生活每一刻。

● 體驗進化 – 高品質劇院級視聽，隨心不隨便：StanbyME 2 搭載 QHD 高畫質面板與自家開發的 α8 AI 影音處理晶片，透過動態色彩調節與 AI Sound Pro 技術，支援雙杜比及9.1.2 虛擬環繞音效，打造劇院級視聽享受。內建 webOS 作業系統，支援多元影音串流平台。同時相容 AirPlay 與 Google Cast，讓使用者無論身處何處，都能隨時享受高規格影音體驗。

● 陪伴進化 – 穩定續航，娛樂體驗不間斷：StanbyME 2 的電池續航力較前代提升超過30%1，提供長達 4 小時的無線播放時間2，在無插座或室外環境也能輕鬆使用。此外，新增的 USB-C 連接埠不僅支援充電，也可連接外部裝置，如網路攝影機，進行視訊通話或錄製內容，擴展更多使用可能性。

LG StanbyME 閨蜜機自第一代推出以來便稱霸移動式娛樂市場，LG StanbyME 2 作為第二代升級版新機，在承襲經典效能的基礎上全面進化，預購階段即引起大眾高度興趣，三週銷售破 700 台、募資金額已超過 2,000 萬元，亦將於10月份在 LG 官方線上商城正式開賣。StanbyME 2 不僅在科技規格上再度升級，更為智慧生活解決方案樹立新典範，持續引領居家娛樂與生活美學的未來發展。

【產品規格表】

系列名稱 Stanby ME 2 閨蜜機第二代 型號 27LX6TDGA 建議售價 32,900 元 螢幕尺寸 27 面板顯示技術 面板類型 QHD 面板解析度 QHD (2,560 x 1,440) 影像規格

技術/模式 影像處理晶片 alpha 8 AI 4K 影音處理晶片 AI 影像升頻技術 ● AI 動態色彩調節技術 ● (動態色彩調節技術Pro) HDR (高動態範圍) Dolby Vision / HDR10 / HLG AI智慧功能 作業系統 (OS) webOS 24（可更新） 五年WebOS更新保證 ● ThinQ APP ● 居家中心(IOT物聯網) ● AI智慧語音功能 ● 適用於 Apple Airplay2 ● 音效 音效輸出 10W 揚聲器類型 2.0 聲道 Dolby Atmos 杜比全景聲 ● AI音效 alpha 8 AI音效 Pro (模擬9.1.2聲道) 清晰語音Pro ● (AI Voice Remastering) AI音效調校 ● 同步音效輸出 ● 連接介面&功能 HDMI 輸入 1組HDMI2.0 HDMI 音訊回傳通道 eARC (HDMI 1) USB 輸入 3組 (2組v 2.0,1組僅用於5V電源) Wi-Fi ● (Wi-Fi 5) 藍牙支援 ● (v 5.1) 內附配件 遙控器 智慧遙控器 產品尺寸 產品尺寸不含支架 (WxHxD, mm) 623 x 364 x 28.5 產品尺寸含支架 (WxHxD, mm) 623 x 1,265 x 398 支架尺寸 (WxH, mm) 398 x 398 產品重量不含支架 (kg) 4.3 產品重量含支架 (kg) 15.2

1 相較一代 StanbyME 單次電池續航3小時，此次革新延長至4小時，相當延長約33%。

2 在節能/低電量模式下使用內建電池，無線使用時間長達 4 小時。電池續航力可能因使用狀況而異。充電時需要至少 65W 或以上的輸出。裝置必須支援 USB PD。





LG StanbyME 2 螢幕可自由拆下，化身大型平板使用

LG StanbyME 2 拆卸後也可掛上牆，化身動態藝術畫框

LG StanbyME 2 也能平放使用，化身大型互動遊戲桌