閨蜜機第二代來了！LG StanbyME 2全面進化來襲
一機可推、可拆、可掛、可平放 智慧影音體驗再突破
【2025年9月4日，台北訊】LG 於 2023 年推出創新的可移動式智慧螢幕「 StanbyME 閨蜜機」，憑藉美型外觀與靈活便利的設計，一上市即掀起熱潮，開賣3分鐘便狂銷破百台，迅速成為居家娛樂新寵，話題與銷量雙雙飆升。今（2025）年，LG 強勢推出升級版「StanbyME 2 閨蜜機第二代」，一機具備「可移動、可拆卸、可壁掛、可平放」的四種使用型態，全面滿足室內外多元娛樂情境。除了畫面升級 QHD 高畫質且搭載 α8 AI 影音處理晶片外，電池續航力也再延長，並增加 USB-C 連接埠，真正實現從「移動自由」進化至「型態自由」，展現智慧生活的新態度。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「自第一代 StanbyME 閨蜜機問世以來，就以創新的移動體驗顛覆智慧娛樂的使用習慣，在市場上引起熱烈討論。新推出的閨蜜機第二代不只在設計與功能上有大幅突破，更榮獲 iF 與紅點設計等國際大獎肯定。LG 始終堅持創新、以人為本，結合強大的科技實力，打造貼近生活的智慧解決方案，持續引領居家生活新風格。」
StanbyME 2 一機即有 4 種使用型態，每一刻都有「閨蜜級」陪伴！
延續第一代 StanbyME 閨蜜機掀起的市場熱潮，LG 推出全面升級的「StanbyME 2 閨蜜機第二代」，除延續產品經典的移動式設計外，再增加「拆卸、壁掛、平放」等多元使用方式，滿足生活中的每一刻需求。
● 自由型態．隨心調整 – 螢幕自由，升降橫直皆宜：StanbyME 2 如貼心的「專屬閨蜜」，機體輕巧靈活好推移，使用過程順暢不卡關，讓生活情境隨時延伸無界；配備可自由調整的螢幕，無論上下升降或橫直畫面調整，都能隨心掌控，坐著、站著或躺著，都能享受流暢自在的智慧互動體驗。
● 靈活型態．螢幕拆卸 – 外出便攜，靈感就此延伸：StanbyME 2 螢幕可自由拆卸，搭配配件的折疊式立架即可化身大型平板，還能作為筆電或平板的延伸螢幕。輕巧便攜好帶出門，無論工作提案、設計構思，或日常娛樂，都能隨時隨地靈活運用，助力靈感自由延伸。
● 壁掛型態．點綴牆面 – 融入家居，美感實用兼具：StanbyME 2 拆卸後可搭配壁掛背帶掛上牆，不僅可化身高畫質時鐘，播放時間、音樂與訊息等生活功能，也能展示藝術作品、照片或個人創作，為居家空間增添質感氛圍。
● 互動型態．自由平放 – 擺放桌面，隨時組局開玩：StanbyME 2 也可完全平放，化身大型互動遊戲桌，內建多款桌遊與派對遊戲，讓家人朋友在客廳、陽台或戶外聚會時輕鬆開玩。此外，平放的螢幕還能作為電子畫布使用，隨手記錄生活中的小靈感，娛樂與創意兼具，為生活增添更多可能。
StanbyME 2 三大進化升級！智慧、穩定、高品質打造提升質感生活新體驗
● 自由進化 – 智慧互動貼近生活：StanbyME 2 不僅帶來「型態自由」，在智慧互動上也全面升級。除了能遙控、觸控操作與透過 LG ThinQ® APP 遠端操控外，也新增「Hi LG」聲控指令，讓使用者無論在何種生活情境，都能隨心操作，輕鬆掌握智慧生活每一刻。
● 體驗進化 – 高品質劇院級視聽，隨心不隨便：StanbyME 2 搭載 QHD 高畫質面板與自家開發的 α8 AI 影音處理晶片，透過動態色彩調節與 AI Sound Pro 技術，支援雙杜比及9.1.2 虛擬環繞音效，打造劇院級視聽享受。內建 webOS 作業系統，支援多元影音串流平台。同時相容 AirPlay 與 Google Cast，讓使用者無論身處何處，都能隨時享受高規格影音體驗。
● 陪伴進化 – 穩定續航，娛樂體驗不間斷：StanbyME 2 的電池續航力較前代提升超過30%1，提供長達 4 小時的無線播放時間2，在無插座或室外環境也能輕鬆使用。此外，新增的 USB-C 連接埠不僅支援充電，也可連接外部裝置，如網路攝影機，進行視訊通話或錄製內容，擴展更多使用可能性。
LG StanbyME 閨蜜機自第一代推出以來便稱霸移動式娛樂市場，LG StanbyME 2 作為第二代升級版新機，在承襲經典效能的基礎上全面進化，預購階段即引起大眾高度興趣，三週銷售破 700 台、募資金額已超過 2,000 萬元，亦將於10月份在 LG 官方線上商城正式開賣。StanbyME 2 不僅在科技規格上再度升級，更為智慧生活解決方案樹立新典範，持續引領居家娛樂與生活美學的未來發展。
【產品規格表】
系列名稱
Stanby ME 2 閨蜜機第二代
型號
27LX6TDGA
建議售價
32,900 元
螢幕尺寸
27
面板顯示技術
面板類型
QHD
面板解析度
QHD (2,560 x 1,440)
影像規格
影像處理晶片
alpha 8 AI 4K 影音處理晶片
AI 影像升頻技術
●
AI 動態色彩調節技術
● (動態色彩調節技術Pro)
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
AI智慧功能
作業系統 (OS)
webOS 24（可更新）
五年WebOS更新保證
●
ThinQ APP
●
居家中心(IOT物聯網)
●
AI智慧語音功能
●
適用於 Apple Airplay2
●
音效
音效輸出
10W
揚聲器類型
2.0 聲道
Dolby Atmos 杜比全景聲
●
AI音效
alpha 8 AI音效 Pro (模擬9.1.2聲道)
清晰語音Pro
● (AI Voice Remastering)
AI音效調校
●
同步音效輸出
●
連接介面&功能
HDMI 輸入
1組HDMI2.0
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 1)
USB 輸入
3組 (2組v 2.0,1組僅用於5V電源)
Wi-Fi
● (Wi-Fi 5)
藍牙支援
● (v 5.1)
內附配件
遙控器
智慧遙控器
產品尺寸
產品尺寸不含支架 (WxHxD, mm)
623 x 364 x 28.5
產品尺寸含支架 (WxHxD, mm)
623 x 1,265 x 398
支架尺寸 (WxH, mm)
398 x 398
產品重量不含支架 (kg)
4.3
產品重量含支架 (kg)
15.2
1 相較一代 StanbyME 單次電池續航3小時，此次革新延長至4小時，相當延長約33%。
2 在節能/低電量模式下使用內建電池，無線使用時間長達 4 小時。電池續航力可能因使用狀況而異。充電時需要至少 65W 或以上的輸出。裝置必須支援 USB PD。
LG StanbyME 2 螢幕可自由拆下，化身大型平板使用
LG StanbyME 2 拆卸後也可掛上牆，化身動態藝術畫框
LG StanbyME 2 也能平放使用，化身大型互動遊戲桌
