【2025年8月29日，台北訊】結束一天繁忙的工作，許多人以為回家就能好好放鬆，然而研究顯示，回家的壓力其實不亞於職場壓力。一項美國研究1指出，一般人在工作時的壓力水平，往往低於待在家中時的壓力，而「家務負擔」正是造成家庭壓力的主要來源之一。以台灣來說，濕熱多雨的氣候不僅放大了家務挑戰，也可能導致健康隱憂，讓居家生活壓力加劇，讓不少人崩潰苦喊：「回家不是充電，而是在加班！」洞察消費者的真實需求，全球智慧生活解決方案領導品牌 LG 推薦四款「解壓神隊友」智慧解方，幫助現代家庭有效對抗「居家壓力源」，打造更舒適、自在的生活空間。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「家務不只是日常瑣事，更可能影響生活品質。LG 秉持『Life’s Good』精神，透過創新及人性化設計，讓家務變得輕鬆，提升居家舒適度。LG 也持續推動『零勞務家庭』概念，結合卓越科技與 AI 情感智慧，引領智慧家庭時代，享受真正放鬆的生活。」

拒絕打掃「加班」，衣物悶臭、室內髒亂可這樣解！



LG 蒸氣電子衣櫥、清空塔雙強輕鬆秒殺，打造居家整潔零負擔

台灣氣候長年濕熱，衣物容易悶臭，尤其是牛仔褲、皮革製品等珍貴或特殊材質衣物不易清洗，也無法經常送洗；而空氣中的懸浮微粒、灰塵與過敏原頻繁累積，讓居家清潔壓力倍增。許多人下班返家，還沒坐下休息就得「加班」處理家務，對此情況，LG 推薦兩大輕鬆解方：

• Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代：外出一整天，汗味、環境異味悄悄附著在衣物與包包上，回到家還得面對清潔及除味的煩惱，簡直令人崩潰！LG 洞察現代消費者對衣物護理的高標準需求，推薦 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，以獨家技術打造居家智慧護理新體驗。透過每分鐘最高350次的6種智慧擺動技術2，搭配雙重蒸氣衣物護理™ 及 HeatPump™ 熱泵除濕式烘乾，不僅能有效去除灰塵與異味，連西裝、襯衫或帽包等難洗衣物也能輕鬆在家完成護理、恢復衣物的清新蓬鬆，不必再頻繁跑洗衣店，省下時間與費用，讓日常衣物管理變得更輕鬆無負擔。LG Styler® 不只是衣物清潔的好幫手，更是現代居家生活質感的升級關鍵。

• CordZero™ Tower Combi 清空塔：忙碌一天回到家，地板上的灰塵與零碎垃圾總讓人頭痛，清潔完的善後更是加深一天的疲憊感。LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔結合無線吸塵器與濕拖機器人，打造「分進合擊」的居家清潔解決方案，從自動清掃、濕拖，到雙機自動集塵，達到髒汙零沾手，打掃不再是居家壓力源。搭配紫外線殺菌與多重過濾系統，減少細菌滋生，讓灰塵也不再二次飛散，地板隨時保持潔淨如新，輕鬆優雅維持居家整潔，讓生活回歸舒適與品質。

溫度、濕度是造成環境隱患的關鍵！

LG 雙迴轉變頻空調、雙變頻除濕機 打造舒適空間零負擔

台灣夏末秋初氣候濕熱，高溫與濕氣不僅讓人感到悶重疲累，也容易促使黴菌、塵蟎與過敏原滋生，加重居家清潔負擔。濕氣使灰塵更易附著在地板與家具表面，清理難度提升，進一步影響空氣品質與居家舒適度，更有研究指出，長期處在溫度與濕度失衡的空間，可能提高憂鬱症風險3，對健康造成額外壓力，讓生活品質大打折扣。LG 對此推薦舒適生活必備雙強組合，打造涼爽乾爽的居家空間：

• DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 極淨系列：家中的空氣，不只是溫度的調節，更是生活品質的延伸，清新、乾爽的環境，才能真正釋放疲憊、回歸平衡。LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調，搭載 Plasmaster++ 奈米離子技術，可釋放800萬奈米離子，有效抑制 99.9% 細菌4，守護室內空氣潔淨。結合凍潔淨化與自體乾燥+功能，有效降低黴菌與異味的孳生，減少清潔負擔。獨家舒適風+功能透過雙出風口設計，吹出柔和的間接氣流，並可依個人喜好打造理想的室內體感。搭配變頻壓縮機技術，有效降低噪音、提升冷卻效率，即使在炎熱高濕的氣候下也能維持舒適，再加上智慧電量管理，幫助掌控電量使用，讓回家的每一刻都成為真正的療癒時光。

• PuriCare™ 雙變頻除濕機：濕氣不只讓空間悶重，更可能影響健康與居家整潔。LG 所搭載的雙迴轉變頻壓縮機，搭配智慧除濕模式能快速穩定排濕，有效維持室內乾爽，結合 UVnano™ 紫外線與500萬奈米離子抑菌除黴5，可降低塵蟎、過敏原累積，打造潔淨健康的居家環境，減少後續清潔負擔。透過 ThinQ® APP 遠端操控，使用者可輕鬆掌握除濕狀態。

現代人職場、家務雙重壓力繁重，面對維護居家清潔應有更聰明的解決辦法。LG 盤點推薦4款智慧家電助陣，從輕鬆去除異味、室內髒汙，到打造舒適乾爽環境、杜絕後續清掃的不二法門，成為「解壓神隊友」！此外，即日起至9月15日，凡購買 LG 指定型號空調，並於10月17日前完成線上登錄與裝機審核，最高可享2500元即享券一組6；至11月30日，購買指定洗護家電並完成登錄，最高可享5,000元頂規好禮即享券7，讓家電「無壓擁有」！

1 此數據來源於當代家庭委員會(Council on Contemporary Families)公開之研究

2 經 LG 實驗室測試，Styler 第二代的擺動衣架以最大轉速運行時，搭配5組擺動衣架，與一般 Styler 相比可减少62%的震動。（平均震動：145㎛ → 55㎛）實際結果可能因衣物和環境而有所不同。

3 此數據來源於美國國家醫學圖書館(National Library Of Medicine, NLM) 2023年12月公開之研究。

4 TÜV Rheinland 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。

5 經 KOTITI 測試與研究所 測試。報告編號：KR24VNE8 001 。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

6 更多活動資訊可上 LG 官網(https://www.lg.com/tw/promotions/air-conditioner2/ )詳閱內容

7 更多活動資訊可上 LG 官網(https://www.lg.com/tw/promotions/2025-living-autumn-sp/ )詳閱內容

LG CordZero All-in-One Tower Combi 清空塔結合無線吸塵器與濕拖機器人，從自動清掃、濕拖，到雙機自動集塵，達到髒汙零沾手

LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 - 極淨系列，不只調整溫度，更守護室內空氣潔淨，提升生活品質

LG PuriCare 雙變頻除濕機能快速穩定排濕，UVnano 紫外線與500萬奈米離子有效抑菌除黴，打造潔淨居家環境