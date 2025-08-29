We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
回家竟比上班還有壓力？是你被「這些壓力源」綁架「加班」了
LG 強推4款「解壓神隊友」！告別家務崩潰 達到真正放鬆不 NG
【2025年8月29日，台北訊】結束一天繁忙的工作，許多人以為回家就能好好放鬆，然而研究顯示，回家的壓力其實不亞於職場壓力。一項美國研究1指出，一般人在工作時的壓力水平，往往低於待在家中時的壓力，而「家務負擔」正是造成家庭壓力的主要來源之一。以台灣來說，濕熱多雨的氣候不僅放大了家務挑戰，也可能導致健康隱憂，讓居家生活壓力加劇，讓不少人崩潰苦喊：「回家不是充電，而是在加班！」洞察消費者的真實需求，全球智慧生活解決方案領導品牌 LG 推薦四款「解壓神隊友」智慧解方，幫助現代家庭有效對抗「居家壓力源」，打造更舒適、自在的生活空間。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「家務不只是日常瑣事，更可能影響生活品質。LG 秉持『Life’s Good』精神，透過創新及人性化設計，讓家務變得輕鬆，提升居家舒適度。LG 也持續推動『零勞務家庭』概念，結合卓越科技與 AI 情感智慧，引領智慧家庭時代，享受真正放鬆的生活。」
拒絕打掃「加班」，衣物悶臭、室內髒亂可這樣解！
LG 蒸氣電子衣櫥、清空塔雙強輕鬆秒殺，打造居家整潔零負擔
台灣氣候長年濕熱，衣物容易悶臭，尤其是牛仔褲、皮革製品等珍貴或特殊材質衣物不易清洗，也無法經常送洗；而空氣中的懸浮微粒、灰塵與過敏原頻繁累積，讓居家清潔壓力倍增。許多人下班返家，還沒坐下休息就得「加班」處理家務，對此情況，LG 推薦兩大輕鬆解方：
• Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代：外出一整天，汗味、環境異味悄悄附著在衣物與包包上，回到家還得面對清潔及除味的煩惱，簡直令人崩潰！LG 洞察現代消費者對衣物護理的高標準需求，推薦 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，以獨家技術打造居家智慧護理新體驗。透過每分鐘最高350次的6種智慧擺動技術2，搭配雙重蒸氣衣物護理™ 及 HeatPump™ 熱泵除濕式烘乾，不僅能有效去除灰塵與異味，連西裝、襯衫或帽包等難洗衣物也能輕鬆在家完成護理、恢復衣物的清新蓬鬆，不必再頻繁跑洗衣店，省下時間與費用，讓日常衣物管理變得更輕鬆無負擔。LG Styler® 不只是衣物清潔的好幫手，更是現代居家生活質感的升級關鍵。
• CordZero™ Tower Combi 清空塔：忙碌一天回到家，地板上的灰塵與零碎垃圾總讓人頭痛，清潔完的善後更是加深一天的疲憊感。LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔結合無線吸塵器與濕拖機器人，打造「分進合擊」的居家清潔解決方案，從自動清掃、濕拖，到雙機自動集塵，達到髒汙零沾手，打掃不再是居家壓力源。搭配紫外線殺菌與多重過濾系統，減少細菌滋生，讓灰塵也不再二次飛散，地板隨時保持潔淨如新，輕鬆優雅維持居家整潔，讓生活回歸舒適與品質。
溫度、濕度是造成環境隱患的關鍵！
LG 雙迴轉變頻空調、雙變頻除濕機 打造舒適空間零負擔
台灣夏末秋初氣候濕熱，高溫與濕氣不僅讓人感到悶重疲累，也容易促使黴菌、塵蟎與過敏原滋生，加重居家清潔負擔。濕氣使灰塵更易附著在地板與家具表面，清理難度提升，進一步影響空氣品質與居家舒適度，更有研究指出，長期處在溫度與濕度失衡的空間，可能提高憂鬱症風險3，對健康造成額外壓力，讓生活品質大打折扣。LG 對此推薦舒適生活必備雙強組合，打造涼爽乾爽的居家空間：
• DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 極淨系列：家中的空氣，不只是溫度的調節，更是生活品質的延伸，清新、乾爽的環境，才能真正釋放疲憊、回歸平衡。LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調，搭載 Plasmaster++ 奈米離子技術，可釋放800萬奈米離子，有效抑制 99.9% 細菌4，守護室內空氣潔淨。結合凍潔淨化與自體乾燥+功能，有效降低黴菌與異味的孳生，減少清潔負擔。獨家舒適風+功能透過雙出風口設計，吹出柔和的間接氣流，並可依個人喜好打造理想的室內體感。搭配變頻壓縮機技術，有效降低噪音、提升冷卻效率，即使在炎熱高濕的氣候下也能維持舒適，再加上智慧電量管理，幫助掌控電量使用，讓回家的每一刻都成為真正的療癒時光。
• PuriCare™ 雙變頻除濕機：濕氣不只讓空間悶重，更可能影響健康與居家整潔。LG 所搭載的雙迴轉變頻壓縮機，搭配智慧除濕模式能快速穩定排濕，有效維持室內乾爽，結合 UVnano™ 紫外線與500萬奈米離子抑菌除黴5，可降低塵蟎、過敏原累積，打造潔淨健康的居家環境，減少後續清潔負擔。透過 ThinQ® APP 遠端操控，使用者可輕鬆掌握除濕狀態。
現代人職場、家務雙重壓力繁重，面對維護居家清潔應有更聰明的解決辦法。LG 盤點推薦4款智慧家電助陣，從輕鬆去除異味、室內髒汙，到打造舒適乾爽環境、杜絕後續清掃的不二法門，成為「解壓神隊友」！此外，即日起至9月15日，凡購買 LG 指定型號空調，並於10月17日前完成線上登錄與裝機審核，最高可享2500元即享券一組6；至11月30日，購買指定洗護家電並完成登錄，最高可享5,000元頂規好禮即享券7，讓家電「無壓擁有」！
