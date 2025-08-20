【2025年8月20日，台北訊】你能想像一台比書本還小的投影機，距離牆面不到半公尺，卻能投射出媲美電影院的百吋 4K 畫面？這並非廣告誇飾，而是 LG 最新推出的 CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機帶來的震撼！自開放預購以來，已在嘖嘖群眾集資平台上狂賣破 2,200 萬元，用實力證明「小體積也能有大震撼」，再一次鞏固 LG 在微型投影機市場的霸主地位。

市面上的 4K 超短焦投影機，不是體積大佔空間，就是價格昂貴難以入手。LG 繼去年以輕巧美型的 CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機橫掃市場後，今年更再突破推出「CineBeamS 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機」，延續輕巧、美型、高畫質的核心優勢，再加入超短焦技術，39.3公分就能擁有100吋 4K 畫面， LG 集結微型機身、4K 高畫質與超短焦三大優勢於一身，再次顛覆投影新標準！

台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 秉持著『Life’s Good』的品牌精神，持續洞察市場需求，我們觀察到市面上的高階超短焦投影機，無法滿足消費者追求的輕巧體積與高畫質並存期待，因此再次突破技術極限，推出 CineBeamS 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機，以創新技術及合理價格，期望讓更多家庭輕鬆打造理想影音空間。」

• LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機：https://reurl.cc/7VkRAd

真 4K 畫質 × 輕巧美型 × 超短焦技術

打破空間與視覺限制，開啟生活的無邊想像！

傳統投影機需有一定距離才能成像，不僅受限於空間，體積龐大也難以移動；此外，還可能因為人影經過而被遮擋影響畫面，電線也容易造成空間雜亂。為解決傳統投影機可能產生的問題，不少消費者開始關注高畫質超短焦投影機，雖解決動線問題，但外型龐大與動輒十幾萬的高昂價格，仍讓許多人難以入手。

LG 看準消費者需求，推出全新「LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機」，再次突破市場想像！一次解決傳統投影機空間受限、走線雜亂及畫面被遮擋等困擾，價格僅為目前市面上超短焦投影機的五分之一到六分之一1，靠牆只要半隻手臂的距離就能享受百吋 4K 大畫面。不只擁有像電視一樣的獨立畫面體驗，更保留投影機可自由調整與氛圍感營造的優勢，完美結合實用性與生活質感，在家也能享受滿分的劇院級體驗。

• 超短焦大畫面，輕鬆擁有私人劇院：僅需 8.1 公分即可投射出 40 吋畫面，39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面，無論客廳、臥室或書房，都能輕鬆擁有專屬的沉浸式觀影空間，完美融入各種生活場景。

• 專業色彩呈現，重現光影細節：搭載 450,000:1 超高對比度與 DCI-P3 154% 廣色域2，深邃黑色與亮麗色彩層次分明，還原每一個光影細節，讓電影、運動賽事、動畫都逼真動人，重現媲美電影院的畫面質感。

• 「小銀盒」美型設計，自然融入空間美學：延續 CineBeam 系列一貫的簡約俐落線條與輕量機身，無論擺放在桌面或架上，都能自然融入空間美學。

• 沉浸式音效，打造劇院級享受：內建 Dolby Atmos 杜比全景聲與雙 4W 立體聲喇叭，聲音細節豐富且層次分明。即使不外接音響，也能感受聲歷其境的立體包覆感，打造劇院級臨場體驗。

此外，LG CineBeam S 在使用體驗上也全面升級，內建 8 種牆面色彩優化模式，即使投影在非白牆上也能精準呈現生動色彩；搭載全新 LG webOS 24 系統，並支援系統免費升級；同時支援 65W 行動電源供電，外出也能隨時享受高品質的劇院樂趣。

• 內建 8 種牆面色彩優化模式，成色更精準：開機自動偵測與校正畫面，免去繁瑣手動調整。內建 8 種牆面色彩優化模式，即使投影在非純白的牆面，也能精準呈現生動色彩與對比度。

• 全新 LG webOS 24 系統，升級不中斷：直覺式介面整合 Netflix、YouTube、Disney+ 等熱門串流平台，開機即看最愛內容，並支援軟體免費升級，不會因為中斷更新而影響觀看體驗。

• 支援外接行動電源，影音享受不設限：支援 65W 行動電源供電，無論是露營、海邊派對，還是頂樓小聚，隨時變身戶外電影院，享受高質感影音饗宴。

預購熱銷突破2,200萬 嘖嘖募資早鳥開跑中！限時最高現省13,000元！

LG CineBeam S 小銀河 Ultra 自 7 月22日開放預購以來，單週就創下1,200萬元佳績，目前銷售已突破2,200萬，展現微型投影機在居家娛樂市場的高度吸引力。預購即將好評延長至8月31日止，最高現省13,000元，為消費者提供絕佳入手機會。LG CineBeam S 小銀河 Ultra 預計將於9月在 LG 官方線上商城販售，滿足對效能與美型的雙重需求。

• LG CineBeam S 小銀河 Ultra 嘖嘖募資早鳥開跑中：https://www.zeczec.com/projects/lg-cinebeamS

1 與 LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機(定價:$239,000)相比。

2 色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。

LG CineBeam S 小銀河 Ultra 僅需39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面

LG CineBeam S 小銀河 Ultra「小銀盒」美型設計，自然融入空間美學

LG CineBeam S 小銀河 Ultra 內建 8 種牆面色彩優化模式，精準呈現生動色彩與對比度