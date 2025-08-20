We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K 微型投影霸主再出擊！LG CineBeam S 小銀河 Ultra 震撼登場
比書還不占空間！超短焦39.3公分投影百吋畫面 預購熱銷破 2,200 萬！
【2025年8月20日，台北訊】你能想像一台比書本還小的投影機，距離牆面不到半公尺，卻能投射出媲美電影院的百吋 4K 畫面？這並非廣告誇飾，而是 LG 最新推出的 CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機帶來的震撼！自開放預購以來，已在嘖嘖群眾集資平台上狂賣破 2,200 萬元，用實力證明「小體積也能有大震撼」，再一次鞏固 LG 在微型投影機市場的霸主地位。
市面上的 4K 超短焦投影機，不是體積大佔空間，就是價格昂貴難以入手。LG 繼去年以輕巧美型的 CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機橫掃市場後，今年更再突破推出「CineBeamS 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機」，延續輕巧、美型、高畫質的核心優勢，再加入超短焦技術，39.3公分就能擁有100吋 4K 畫面， LG 集結微型機身、4K 高畫質與超短焦三大優勢於一身，再次顛覆投影新標準！
台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 秉持著『Life’s Good』的品牌精神，持續洞察市場需求，我們觀察到市面上的高階超短焦投影機，無法滿足消費者追求的輕巧體積與高畫質並存期待，因此再次突破技術極限，推出 CineBeamS 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機，以創新技術及合理價格，期望讓更多家庭輕鬆打造理想影音空間。」
真 4K 畫質 × 輕巧美型 × 超短焦技術
打破空間與視覺限制，開啟生活的無邊想像！
傳統投影機需有一定距離才能成像，不僅受限於空間，體積龐大也難以移動；此外，還可能因為人影經過而被遮擋影響畫面，電線也容易造成空間雜亂。為解決傳統投影機可能產生的問題，不少消費者開始關注高畫質超短焦投影機，雖解決動線問題，但外型龐大與動輒十幾萬的高昂價格，仍讓許多人難以入手。
LG 看準消費者需求，推出全新「LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機」，再次突破市場想像！一次解決傳統投影機空間受限、走線雜亂及畫面被遮擋等困擾，價格僅為目前市面上超短焦投影機的五分之一到六分之一1，靠牆只要半隻手臂的距離就能享受百吋 4K 大畫面。不只擁有像電視一樣的獨立畫面體驗，更保留投影機可自由調整與氛圍感營造的優勢，完美結合實用性與生活質感，在家也能享受滿分的劇院級體驗。
• 超短焦大畫面，輕鬆擁有私人劇院：僅需 8.1 公分即可投射出 40 吋畫面，39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面，無論客廳、臥室或書房，都能輕鬆擁有專屬的沉浸式觀影空間，完美融入各種生活場景。
• 專業色彩呈現，重現光影細節：搭載 450,000:1 超高對比度與 DCI-P3 154% 廣色域2，深邃黑色與亮麗色彩層次分明，還原每一個光影細節，讓電影、運動賽事、動畫都逼真動人，重現媲美電影院的畫面質感。
• 「小銀盒」美型設計，自然融入空間美學：延續 CineBeam 系列一貫的簡約俐落線條與輕量機身，無論擺放在桌面或架上，都能自然融入空間美學。
• 沉浸式音效，打造劇院級享受：內建 Dolby Atmos 杜比全景聲與雙 4W 立體聲喇叭，聲音細節豐富且層次分明。即使不外接音響，也能感受聲歷其境的立體包覆感，打造劇院級臨場體驗。
此外，LG CineBeam S 在使用體驗上也全面升級，內建 8 種牆面色彩優化模式，即使投影在非白牆上也能精準呈現生動色彩；搭載全新 LG webOS 24 系統，並支援系統免費升級；同時支援 65W 行動電源供電，外出也能隨時享受高品質的劇院樂趣。
• 內建 8 種牆面色彩優化模式，成色更精準：開機自動偵測與校正畫面，免去繁瑣手動調整。內建 8 種牆面色彩優化模式，即使投影在非純白的牆面，也能精準呈現生動色彩與對比度。
• 全新 LG webOS 24 系統，升級不中斷：直覺式介面整合 Netflix、YouTube、Disney+ 等熱門串流平台，開機即看最愛內容，並支援軟體免費升級，不會因為中斷更新而影響觀看體驗。
• 支援外接行動電源，影音享受不設限：支援 65W 行動電源供電，無論是露營、海邊派對，還是頂樓小聚，隨時變身戶外電影院，享受高質感影音饗宴。
預購熱銷突破2,200萬 嘖嘖募資早鳥開跑中！限時最高現省13,000元！
LG CineBeam S 小銀河 Ultra 自 7 月22日開放預購以來，單週就創下1,200萬元佳績，目前銷售已突破2,200萬，展現微型投影機在居家娛樂市場的高度吸引力。預購即將好評延長至8月31日止，最高現省13,000元，為消費者提供絕佳入手機會。LG CineBeam S 小銀河 Ultra 預計將於9月在 LG 官方線上商城販售，滿足對效能與美型的雙重需求。
1 與 LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機(定價:$239,000)相比。
2 色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
LG CineBeam S 小銀河 Ultra 僅需39.3 公分即可呈現媲美影院的 100 吋 4K 劇院級畫面
LG CineBeam S 小銀河 Ultra「小銀盒」美型設計，自然融入空間美學
LG CineBeam S 小銀河 Ultra 內建 8 種牆面色彩優化模式，精準呈現生動色彩與對比度
