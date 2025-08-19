【2025年8月19日，台北訊】根據世界衛生組織（WHO）的預測，直到2050年，世界上每2人之中，就會有1人患有過敏性疾病1。尤其在季節交替或氣候濕度變化時，過敏反應更可能讓民眾「哈啾」不斷。為回應民眾對潔淨空氣的高度需求，全球智慧生活解決方案領導品牌 LG，憑藉在台灣空氣清淨機市場的領先地位2，正式推出全新 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機系列，涵蓋專業版、LITE 版與寵物版三種規格，全面升級居家空氣品質！新品搭載 LG 獨家雙重氣流技術，結合潔淨氣流循環扇及 AI+ 智慧感測，實現高效淨化與節能兼具的智慧體驗。此外，因應全台每3.3宅就有一戶小宅3的居住趨勢，LG PuriCare™ AeroBooster 體積較前代機型縮小40%4，並加入氣氛燈等多元功能，完美契合現代小宅對空間利用與美感的雙重需求。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 空氣清淨機已連續三年穩居台灣銷售第一5。在小宅崛起、空間規劃必須更精打細算的時代，我們以卓越科技結合貼近生活的設計思維，讓 LG 空氣清淨機從 『空氣專家』進化為『生活家』，致力提供更有溫度、更貼近使用者需求的空氣淨化解決方案。」

• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 專業版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gwx0/

• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 寵物版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gsy0/

• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - LITE版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gw60/

360度全室淨化！獨家雙重氣流與循環扇 潔淨氣流全面覆蓋

首創 AI+ 智慧感測 節能效果提高近五成！

隨著民眾越來越來注重健康及居家空氣品質，空氣清淨機已然成為家戶必備的家電之一。LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機不僅承襲 LG 經典的360°設計，還增加全新雙重氣流與 AI+ 智慧感測等獨家技術，有效提升室內空氣循環，360度全方位淨化。

• 獨家雙重氣流及循環扇，高效清淨更全面：LG PuriCare™ AeroBooster 搭載獨家雙重氣流技術，透過上下雙向氣流輸出，搭配清淨循環扇設計，可將潔淨空氣吹送至5.5公尺6遠，全面覆蓋室內每個角落，有效強化空氣流動與循環。實測顯示，整體淨化效能提升11%7，讓清新空氣隨時感受得到。

• HEPA13濾網搭配 UVnano™ 技術，多重防護更安心：LG PuriCare™ AeroBooster 內建 HEPA13、活性碳與濾除毛髮的三合一高效濾網，可過濾過敏原、灰塵、異味、病毒、細菌和黴菌8；專業版及寵物版更內建 UVnano™ 抑菌技術，能消除風扇葉片表面 99.998%9的細菌，同時還可釋放奈米離子，有效抗菌，打造更健康安心的居家環境。

• 獨家 AI+ 智慧感測，自動節能更省心：LG PuriCare™ AeroBooster 首搭載獨家 AI+ 智慧感測功能，打破一般空氣清淨機在「空氣品質變差」時才淨化的刻板印象，透過內建感應器搭配智慧演算，精準掌握居家生活細節，更貼近使用需求，化身專屬「空氣管家」；此外，啟動 AI+ 模式後，節能效果可達49%10，不必手動設定就能輕鬆享受乾淨空氣！

360度全機進化！機身體積縮小40% 契合小宅的極淨體驗

內建氣氛燈讓色彩、氛圍隨心切換！

LG PuriCare™ AeroBooster 不僅技術升級，全系列新品的機身也因應小宅趨勢縮小，減少所占空間；同時更加入氣氛燈及易清潔的貼心設計，打造更智慧便利的空氣淨化體驗！

• 機身再縮小！韓系美型更不占空間：與傳統機型相比，LG PuriCare™ AeroBooster 體積大幅減少40%，小宅空間也能輕鬆擺放。外觀採用霧面質感搭配時尚條紋設計，展現韓系質感美學風格，可完美融入各式居家空間，展現 LG 對美型與創新的一貫堅持。

• 顏色隨心換！內建氣氛燈客製專屬氛圍：LG PuriCare™ AeroBooster 內建氣氛燈，除了可依空氣品質顯示燈號外，亦可手動轉換色彩，讓空氣清淨機不只是家電，更能化身家中的「氣氛擔當」，成為點亮居家氛圍的風格配角。

• 清潔更便利！循環扇一鍵即拆：LG PuriCare™ AeroBooster 採用一鍵拆卸的循環扇設計，輕鬆清理出風口積累灰塵，維持空氣清新不費力。此外，搭配智慧提醒功能，可自動提示濾網更換時機，讓日常維護省力心又省心。





LG 持續以創新科技與貼心設計，回應大眾對健康生活的期待。新推出的 PuriCare™ AeroBooster 不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型、空間與使用便利性，展現 LG「Life’s Good」的品牌精神，讓清新空氣成為日常生活的一部分，輕鬆打造更美好的居家體驗。

【規格表】

LG PuriCare™ 360° AeroBooster空氣清淨機 版本 寵物版 專業版 LITE 型號 AS551GSY0 AS551GWX0 AS551GW60 顏色 奶茶棕 極淨白 極淨白 基本規格 功率輸入(W) 55 電源供應(V/Hz) 110 / 60 顯示(方法) LED + 觸控按鈕 風扇馬達類型 BLDC 變頻馬達 噪音(高/低)(dB) 52 / 21 產品尺寸 (寬x高x深)(mm) 240 x 997 x 240 重量(kg) 9.2 CASR值 6 能源等級 1 適用坪數(坪) 15 詳細功能 兒童安全鎖 ● 風扇模式 循環扇吹送模式 直立式(5.5公尺遠) 循環扇清潔風速 自動/弱/中/強/Turbo 寵物模式 ● - - 懸浮微粒密度顯示* ● 奈米離子產生器 ● ● - 智慧指示器(空氣品質) 4段(非常差→好)紅色/橙色/黃色/綠色 感應器 粉塵(PM1.0)/異味 異味顯示 ● 過濾系統 空氣淨化過濾網 毛髮專用濾網 ● HEPA13濾網 ● 活性碳濾網 ● 光觸媒濾網 ● - - UVnano™ LED ● ● - 其他 保固 全機2年、馬達10年 產地 韓國



*請用智慧型手機至 LG ThinQ 應用程式上查看

1 數據來自2020年《全球推行世界衛生組織國際疾病分類第11版（ICD-11）：過敏與超敏反應疾病模型》

2 LG 空氣清淨機在台市占於今年6月成為全台第一。

3 數據來自內政部不動產資訊平台公布之2025年第一季全台房屋稅籍住宅類數量統計。

4 與 LG 360 ˚空氣清淨機機型相比，佔地面積減少約 40%。

5 數據來自 GFK 台灣市場調查2025年1月到6月空氣清淨機市場銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

6 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24T4OM 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

7 經韓國合格實驗室(TÜV Rheinland Korea Ltd.)測試。報告編號：KR24VPHW 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

8 經 KOTITI Testing & Research Institute 測試。報告編號:82243006100600-001、82243006100600-002、82243006100600-003 。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

9 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

10 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。AI+ 模式較智慧模式+節省能源 49.6%。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

LG PuriCare AeroBooster 不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型與便利性，讓清新空氣成為日常生活的一部分

LG PuriCare AeroBooster 搭載獨家雙重氣流技術，搭配清淨循環扇設計，可將潔淨空氣吹送至5.5公尺遠

LG PuriCare AeroBooster 內建三合一高效濾網，可去除過敏原、細菌等，打造安心的居家環境

LG PuriCare AeroBooster 搭載 AI+ 智慧感測，自動偵測與控制更節能

LG PuriCare AeroBooster 體積減少40%，小宅空間也能輕鬆擺放

LG PuriCare AeroBooster 內建氣氛燈，讓空氣清淨機化身家中的「氣氛擔當」

LG PuriCare AeroBooster 的循環扇一鍵即可拆卸，清理出風口積累灰塵輕鬆不費力