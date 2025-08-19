We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
空氣清淨機市占霸主 LG 推出全新 PuriCare™ AeroBooster
機身縮小40%！獨家雙重氣流加上 AI+ 感測 小宅也能享受極淨生活！
【2025年8月19日，台北訊】根據世界衛生組織（WHO）的預測，直到2050年，世界上每2人之中，就會有1人患有過敏性疾病1。尤其在季節交替或氣候濕度變化時，過敏反應更可能讓民眾「哈啾」不斷。為回應民眾對潔淨空氣的高度需求，全球智慧生活解決方案領導品牌 LG，憑藉在台灣空氣清淨機市場的領先地位2，正式推出全新 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機系列，涵蓋專業版、LITE 版與寵物版三種規格，全面升級居家空氣品質！新品搭載 LG 獨家雙重氣流技術，結合潔淨氣流循環扇及 AI+ 智慧感測，實現高效淨化與節能兼具的智慧體驗。此外，因應全台每3.3宅就有一戶小宅3的居住趨勢，LG PuriCare™ AeroBooster 體積較前代機型縮小40%4，並加入氣氛燈等多元功能，完美契合現代小宅對空間利用與美感的雙重需求。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 空氣清淨機已連續三年穩居台灣銷售第一5。在小宅崛起、空間規劃必須更精打細算的時代，我們以卓越科技結合貼近生活的設計思維，讓 LG 空氣清淨機從 『空氣專家』進化為『生活家』，致力提供更有溫度、更貼近使用者需求的空氣淨化解決方案。」
• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 專業版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gwx0/
• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 寵物版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gsy0/
• LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - LITE版：https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/as551gw60/
360度全室淨化！獨家雙重氣流與循環扇 潔淨氣流全面覆蓋
首創 AI+ 智慧感測 節能效果提高近五成！
隨著民眾越來越來注重健康及居家空氣品質，空氣清淨機已然成為家戶必備的家電之一。LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機不僅承襲 LG 經典的360°設計，還增加全新雙重氣流與 AI+ 智慧感測等獨家技術，有效提升室內空氣循環，360度全方位淨化。
• 獨家雙重氣流及循環扇，高效清淨更全面：LG PuriCare™ AeroBooster 搭載獨家雙重氣流技術，透過上下雙向氣流輸出，搭配清淨循環扇設計，可將潔淨空氣吹送至5.5公尺6遠，全面覆蓋室內每個角落，有效強化空氣流動與循環。實測顯示，整體淨化效能提升11%7，讓清新空氣隨時感受得到。
• HEPA13濾網搭配 UVnano™ 技術，多重防護更安心：LG PuriCare™ AeroBooster 內建 HEPA13、活性碳與濾除毛髮的三合一高效濾網，可過濾過敏原、灰塵、異味、病毒、細菌和黴菌8；專業版及寵物版更內建 UVnano™ 抑菌技術，能消除風扇葉片表面 99.998%9的細菌，同時還可釋放奈米離子，有效抗菌，打造更健康安心的居家環境。
• 獨家 AI+ 智慧感測，自動節能更省心：LG PuriCare™ AeroBooster 首搭載獨家 AI+ 智慧感測功能，打破一般空氣清淨機在「空氣品質變差」時才淨化的刻板印象，透過內建感應器搭配智慧演算，精準掌握居家生活細節，更貼近使用需求，化身專屬「空氣管家」；此外，啟動 AI+ 模式後，節能效果可達49%10，不必手動設定就能輕鬆享受乾淨空氣！
360度全機進化！機身體積縮小40% 契合小宅的極淨體驗
內建氣氛燈讓色彩、氛圍隨心切換！
LG PuriCare™ AeroBooster 不僅技術升級，全系列新品的機身也因應小宅趨勢縮小，減少所占空間；同時更加入氣氛燈及易清潔的貼心設計，打造更智慧便利的空氣淨化體驗！
• 機身再縮小！韓系美型更不占空間：與傳統機型相比，LG PuriCare™ AeroBooster 體積大幅減少40%，小宅空間也能輕鬆擺放。外觀採用霧面質感搭配時尚條紋設計，展現韓系質感美學風格，可完美融入各式居家空間，展現 LG 對美型與創新的一貫堅持。
• 顏色隨心換！內建氣氛燈客製專屬氛圍：LG PuriCare™ AeroBooster 內建氣氛燈，除了可依空氣品質顯示燈號外，亦可手動轉換色彩，讓空氣清淨機不只是家電，更能化身家中的「氣氛擔當」，成為點亮居家氛圍的風格配角。
• 清潔更便利！循環扇一鍵即拆：LG PuriCare™ AeroBooster 採用一鍵拆卸的循環扇設計，輕鬆清理出風口積累灰塵，維持空氣清新不費力。此外，搭配智慧提醒功能，可自動提示濾網更換時機，讓日常維護省力心又省心。
LG 持續以創新科技與貼心設計，回應大眾對健康生活的期待。新推出的 PuriCare™ AeroBooster 不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型、空間與使用便利性，展現 LG「Life’s Good」的品牌精神，讓清新空氣成為日常生活的一部分，輕鬆打造更美好的居家體驗。
【規格表】
LG PuriCare™ 360° AeroBooster空氣清淨機
版本
寵物版
專業版
LITE
型號
AS551GSY0
AS551GWX0
AS551GW60
顏色
奶茶棕
極淨白
極淨白
基本規格
功率輸入(W)
55
電源供應(V/Hz)
110 / 60
顯示(方法)
LED + 觸控按鈕
風扇馬達類型
BLDC 變頻馬達
噪音(高/低)(dB)
52 / 21
產品尺寸
(寬x高x深)(mm)
240 x 997 x 240
重量(kg)
9.2
CASR值
6
能源等級
1
適用坪數(坪)
15
詳細功能
兒童安全鎖
●
風扇模式
循環扇吹送模式
直立式(5.5公尺遠)
循環扇清潔風速
自動/弱/中/強/Turbo
寵物模式
●
-
-
懸浮微粒密度顯示*
●
奈米離子產生器
●
●
-
智慧指示器(空氣品質)
4段(非常差→好)紅色/橙色/黃色/綠色
感應器
粉塵(PM1.0)/異味
異味顯示
●
過濾系統
空氣淨化過濾網
毛髮專用濾網
●
HEPA13濾網
●
活性碳濾網
●
光觸媒濾網
●
-
-
UVnano™ LED
●
●
-
其他
保固
全機2年、馬達10年
產地
韓國
*請用智慧型手機至 LG ThinQ 應用程式上查看
1 數據來自2020年《全球推行世界衛生組織國際疾病分類第11版（ICD-11）：過敏與超敏反應疾病模型》
2 LG 空氣清淨機在台市占於今年6月成為全台第一。
3 數據來自內政部不動產資訊平台公布之2025年第一季全台房屋稅籍住宅類數量統計。
4 與 LG 360 ˚空氣清淨機機型相比，佔地面積減少約 40%。
5 數據來自 GFK 台灣市場調查2025年1月到6月空氣清淨機市場銷售額所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
6 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24T4OM 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
7 經韓國合格實驗室(TÜV Rheinland Korea Ltd.)測試。報告編號：KR24VPHW 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
8 經 KOTITI Testing & Research Institute 測試。報告編號:82243006100600-001、82243006100600-002、82243006100600-003 。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
9 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
10 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號:KR24J9U2 001。AI+ 模式較智慧模式+節省能源 49.6%。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
LG PuriCare AeroBooster 不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型與便利性，讓清新空氣成為日常生活的一部分
LG PuriCare AeroBooster 搭載獨家雙重氣流技術，搭配清淨循環扇設計，可將潔淨空氣吹送至5.5公尺遠
LG PuriCare AeroBooster 內建三合一高效濾網，可去除過敏原、細菌等，打造安心的居家環境
LG PuriCare AeroBooster 搭載 AI+ 智慧感測，自動偵測與控制更節能
LG PuriCare AeroBooster 體積減少40%，小宅空間也能輕鬆擺放
LG PuriCare AeroBooster 內建氣氛燈，讓空氣清淨機化身家中的「氣氛擔當」
LG PuriCare AeroBooster 的循環扇一鍵即可拆卸，清理出風口積累灰塵輕鬆不費力
