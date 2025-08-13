We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 偏鄉教育行動再升級！擴大投入「逢甲建築小書屋」
攜手玩轉學校開發遊戲教材 培養學童 AI 素養與思辨力
【2025年8月13日，台北訊】台灣 LG 電子於去年首次加入逢甲大學建築專業學院主辦的「逢甲建築小書屋」計畫，透過捐贈家電與協助修繕書屋，在花蓮新城開啟深耕偏鄉教育關懷的新篇章。LG 在參與過程中深刻體會到城鄉資源分配不均所帶來的挑戰與限制，因而決定與逢甲大學建築專業學院展開長期合作關係，攜手推動偏鄉教育環境的永續發展。LG 員工也從志工活動中獲得深刻啟發，進一步促使今年對偏鄉關懷的投入規模全面擴大，除了籌組一日志工團至「竹東愛樂小書屋」，協助進行枕木鋪設、披薩窯搭建與碎石鋪整等空間改善外，LG 亦捐贈總價值超過150萬的智慧家電至新竹與高雄的3座小書屋。無論是志工人數或捐贈規模皆較去年顯著成長，期望透過企業力量，為偏鄉學童打造更舒適方便的環境。此外，LG 也攜手台灣創新教育社會企業「玩轉學校」，將共同開發的 AI 遊戲教材《樂金筆記本》帶入竹東愛樂小書屋，協助學童了解如何善用 AI 提升生活便利性，同時培養對 AI 世代潛在風險與挑戰的思辨能力，拓展學習視野。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 從2009年起便持續關注偏鄉教育議題。去年和逢甲大學建築專業學院一起前往花蓮練習曲小書屋服務，學童們的堅韌與活力，堅定了我們深耕在地永續發展的決心。今年我們號召更多員工加入志工服務，來到竹東愛樂小書屋，除了提供智慧家電，更攜手玩轉學校開發 AI 遊戲教材，希望能藉此培養孩子的自信與思辨力，具體落實 LG『Better Life for All』的永續願景。」
前進竹東愛樂小書屋！
LG 用行動續寫「Better Life for All」 與學童、青年共創美好
繼去年在花蓮練習曲小書屋與偏鄉學童的溫暖交流，台灣 LG 電子董事長鄭淵寬與總經理羅時景，本次再度親自帶領志工團隊出發，前往竹東愛樂小書屋，除了捐贈冰箱、洗衣機及除濕機等智慧家電設備，LG 志工們也投入環境修繕與維護的工作，透過實際行動與孩童們交流互動，展現企業關懷。
竹東愛樂小書屋的背後，是親愛愛樂弦樂團的熱情與堅持。這個來自南投仁愛鄉的樂團，長年致力於透過音樂突破偏鄉教育的資源困境，使許多偏鄉孩童得以在樂團的支持與培育下順利升學、成長。因此親愛愛樂弦樂團成員的年齡層廣泛，從幼兒到大學生皆有，他們不僅要學習樂器，更要培養烹飪、水電修繕、舞台搭建等第二專長，以掌握獨立生活的能力，並攜手打造及營運這座小書屋。這份特別的用意和連結讓竹東愛樂小書屋不僅是一個音樂教室，更融合了音樂、閱讀、展演與市集功能，成為一處充滿生命力的文化基地。
LG 志工在竹東愛樂小書屋學童及青年的帶領下，分組投入多項修繕工程，從枕木平地、搭建披薩窯、水泥鋪設到鋪整園區空間內的碎石等，一步步完善孩子們生活、學習的環境；此外，志工們也和孩子們一同整理及標價二手義賣品，為小書屋強化自給自足的營運能力。逢甲大學副校長黎淑婷與逢甲建築小書屋執行長蘇泰霖表示：「今年是 LG 與『逢甲建築小書屋計畫』合作的第二年，LG 的慷慨捐助和持續投入，讓偏鄉學童得以在資源更豐富、公平的教育環境中茁壯成長，並帶來全新的刺激與機會。我們十分期待透過雙方長期的合作，縮短都市與偏鄉的資源差距，為偏鄉教育帶來更多可能性與希望。」
LG 攜手新創社企「玩轉學校」 合作推 AI 遊戲教材！
培養 AI 世代的判斷及思辨能力
除了延續「逢甲建築小書屋」計畫，LG 今年更攜手台灣創新教育社會企業「玩轉學校」，共同開發 AI 遊戲教材《樂金筆記本》，藉由魔法筆記本的方式將 AI 具象化，希望以寓教於樂的方式，啟發下一代對 AI 的認知與思辨能力。
在玩轉學校老師專業的引導下，LG 志工與逢甲大學學生、竹東愛樂小書屋的學童們，一同利用教材進行討論互動，透過不同情境設定及角色扮演，孩子們對AI的應用發展出不同的見解。有孩子提到「『筆記本』可以聽我說話、幫我寫作業，還可以控制電器，這樣我可以省很多時間」，認為 AI 是萬能的；但有孩子則擔憂地提出：「如果我們什麼事都交給『筆記本』，和家人、朋友的關係會變得疏離，而且大家答案也都會變得一樣」，表示 AI 應該要適度使用。
透過不斷的討論與思辨，學童們需共同訂定出一份「筆記本使用指南」。他們發現，過度放任或過度限縮「筆記本」的使用，都會讓遊戲走向不同的結局。這不僅幫助學童們深刻地理解 AI 帶來的機會與挑戰，也促進了跨年齡層的對話與交流，讓在場的每個人都收穫寶貴的學習經驗。
活動的尾聲，竹東愛樂小書屋的學童們特別帶來一場溫馨的音樂會表演，經過一整天的相處和陪伴後，悠揚旋律深深觸動了每一位在場者的心——那些剛剛還在一起努力工作的孩子們，此刻已搖身一變成為專業且自信的演奏者，讓現場充滿感動與驚喜。
LG 將品牌長久以來對偏鄉教育的關懷，化為一次次的實際行動，不僅提供智慧家電產品的支持，更藉由全新開發的 AI 遊戲教材，為偏鄉學童帶來新的刺激與鼓勵。LG 深信，永續發展的實現，來自於與社會的緊密連結。展望未來，LG 將持續運用創新科技與深入洞察，實現企業永續願景，為台灣社會帶來更積極、更正面的影響。
LG 與逢甲大學建築專業學院展開長期合作，捐贈智慧家電至新竹與高雄的3座小書屋
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬、總經理羅時景協助竹東愛樂小書屋的披薩窯搭建
除捐贈智慧家電外，LG 志工也投入環境修繕與維護，展現企業關懷
LG 志工在竹東愛樂小書屋青年的帶領下，分組參與枕木平地等工程
LG 攜手「玩轉學校」共同開發 AI 遊戲教材，希望啟發下一代的 AI 素養與思辨力
親愛愛樂長年致力於透過音樂突破偏鄉教育的資源困境，LG 志工與逢甲師生們一同欣賞竹東愛樂小書屋準備的音樂會
LG 將品牌長久以來對偏鄉教育的關懷化為實際行動，盼為台灣社會帶來正向影響
