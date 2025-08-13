【2025年8月13日，台北訊】台灣 LG 電子於去年首次加入逢甲大學建築專業學院主辦的「逢甲建築小書屋」計畫，透過捐贈家電與協助修繕書屋，在花蓮新城開啟深耕偏鄉教育關懷的新篇章。LG 在參與過程中深刻體會到城鄉資源分配不均所帶來的挑戰與限制，因而決定與逢甲大學建築專業學院展開長期合作關係，攜手推動偏鄉教育環境的永續發展。LG 員工也從志工活動中獲得深刻啟發，進一步促使今年對偏鄉關懷的投入規模全面擴大，除了籌組一日志工團至「竹東愛樂小書屋」，協助進行枕木鋪設、披薩窯搭建與碎石鋪整等空間改善外，LG 亦捐贈總價值超過150萬的智慧家電至新竹與高雄的3座小書屋。無論是志工人數或捐贈規模皆較去年顯著成長，期望透過企業力量，為偏鄉學童打造更舒適方便的環境。此外，LG 也攜手台灣創新教育社會企業「玩轉學校」，將共同開發的 AI 遊戲教材《樂金筆記本》帶入竹東愛樂小書屋，協助學童了解如何善用 AI 提升生活便利性，同時培養對 AI 世代潛在風險與挑戰的思辨能力，拓展學習視野。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 從2009年起便持續關注偏鄉教育議題。去年和逢甲大學建築專業學院一起前往花蓮練習曲小書屋服務，學童們的堅韌與活力，堅定了我們深耕在地永續發展的決心。今年我們號召更多員工加入志工服務，來到竹東愛樂小書屋，除了提供智慧家電，更攜手玩轉學校開發 AI 遊戲教材，希望能藉此培養孩子的自信與思辨力，具體落實 LG『Better Life for All』的永續願景。」

前進竹東愛樂小書屋！

LG 用行動續寫「Better Life for All」 與學童、青年共創美好

繼去年在花蓮練習曲小書屋與偏鄉學童的溫暖交流，台灣 LG 電子董事長鄭淵寬與總經理羅時景，本次再度親自帶領志工團隊出發，前往竹東愛樂小書屋，除了捐贈冰箱、洗衣機及除濕機等智慧家電設備，LG 志工們也投入環境修繕與維護的工作，透過實際行動與孩童們交流互動，展現企業關懷。

竹東愛樂小書屋的背後，是親愛愛樂弦樂團的熱情與堅持。這個來自南投仁愛鄉的樂團，長年致力於透過音樂突破偏鄉教育的資源困境，使許多偏鄉孩童得以在樂團的支持與培育下順利升學、成長。因此親愛愛樂弦樂團成員的年齡層廣泛，從幼兒到大學生皆有，他們不僅要學習樂器，更要培養烹飪、水電修繕、舞台搭建等第二專長，以掌握獨立生活的能力，並攜手打造及營運這座小書屋。這份特別的用意和連結讓竹東愛樂小書屋不僅是一個音樂教室，更融合了音樂、閱讀、展演與市集功能，成為一處充滿生命力的文化基地。

LG 志工在竹東愛樂小書屋學童及青年的帶領下，分組投入多項修繕工程，從枕木平地、搭建披薩窯、水泥鋪設到鋪整園區空間內的碎石等，一步步完善孩子們生活、學習的環境；此外，志工們也和孩子們一同整理及標價二手義賣品，為小書屋強化自給自足的營運能力。逢甲大學副校長黎淑婷與逢甲建築小書屋執行長蘇泰霖表示：「今年是 LG 與『逢甲建築小書屋計畫』合作的第二年，LG 的慷慨捐助和持續投入，讓偏鄉學童得以在資源更豐富、公平的教育環境中茁壯成長，並帶來全新的刺激與機會。我們十分期待透過雙方長期的合作，縮短都市與偏鄉的資源差距，為偏鄉教育帶來更多可能性與希望。」

LG 攜手新創社企「玩轉學校」 合作推 AI 遊戲教材！

培養 AI 世代的判斷及思辨能力

除了延續「逢甲建築小書屋」計畫，LG 今年更攜手台灣創新教育社會企業「玩轉學校」，共同開發 AI 遊戲教材《樂金筆記本》，藉由魔法筆記本的方式將 AI 具象化，希望以寓教於樂的方式，啟發下一代對 AI 的認知與思辨能力。

在玩轉學校老師專業的引導下，LG 志工與逢甲大學學生、竹東愛樂小書屋的學童們，一同利用教材進行討論互動，透過不同情境設定及角色扮演，孩子們對AI的應用發展出不同的見解。有孩子提到「『筆記本』可以聽我說話、幫我寫作業，還可以控制電器，這樣我可以省很多時間」，認為 AI 是萬能的；但有孩子則擔憂地提出：「如果我們什麼事都交給『筆記本』，和家人、朋友的關係會變得疏離，而且大家答案也都會變得一樣」，表示 AI 應該要適度使用。

透過不斷的討論與思辨，學童們需共同訂定出一份「筆記本使用指南」。他們發現，過度放任或過度限縮「筆記本」的使用，都會讓遊戲走向不同的結局。這不僅幫助學童們深刻地理解 AI 帶來的機會與挑戰，也促進了跨年齡層的對話與交流，讓在場的每個人都收穫寶貴的學習經驗。

活動的尾聲，竹東愛樂小書屋的學童們特別帶來一場溫馨的音樂會表演，經過一整天的相處和陪伴後，悠揚旋律深深觸動了每一位在場者的心——那些剛剛還在一起努力工作的孩子們，此刻已搖身一變成為專業且自信的演奏者，讓現場充滿感動與驚喜。

LG 將品牌長久以來對偏鄉教育的關懷，化為一次次的實際行動，不僅提供智慧家電產品的支持，更藉由全新開發的 AI 遊戲教材，為偏鄉學童帶來新的刺激與鼓勵。LG 深信，永續發展的實現，來自於與社會的緊密連結。展望未來，LG 將持續運用創新科技與深入洞察，實現企業永續願景，為台灣社會帶來更積極、更正面的影響。

LG 與逢甲大學建築專業學院展開長期合作，捐贈智慧家電至新竹與高雄的3座小書屋

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬、總經理羅時景協助竹東愛樂小書屋的披薩窯搭建

除捐贈智慧家電外，LG 志工也投入環境修繕與維護，展現企業關懷

LG 志工在竹東愛樂小書屋青年的帶領下，分組參與枕木平地等工程

LG 攜手「玩轉學校」共同開發 AI 遊戲教材，希望啟發下一代的 AI 素養與思辨力

親愛愛樂長年致力於透過音樂突破偏鄉教育的資源困境，LG 志工與逢甲師生們一同欣賞竹東愛樂小書屋準備的音樂會

LG 將品牌長久以來對偏鄉教育的關懷化為實際行動，盼為台灣社會帶來正向影響