LG 公布2024年第二季度財報

【2024年7月26日，台北訊】LG 電子 (LG) 公佈2024年第二季綜合營收21.69兆韓元 (158.2億美元)，營業獲利1.2兆韓元 (8.75億美元)，營收年增8.5%，且獲利率也遽增61.2%，創下公司史上第二季最高營收和營業獲利的新紀錄。









LG 生活家電與空氣解決方案事業部 以及車用零組件解決方案事業部 雙雙創下歷來最高的季度營收，是本季度擁有亮眼表現的關鍵。LG 生活家電與空氣解決方案事業部 及 車用零組件解決方案事業部 的銷售額合計達到11.53兆韓元 (84.09億美元)，比去年同期成長8.2%。同時，兩個部門的第二季營業獲利也創下新高，合計共7,761億韓元 (5.66億美元)，年增率來到45%。

這些成果突顯了 LG 在其核心和未來事業間的均衡成長，反映出兼具業務擴張與穩健獲利的能力，進而促進整體業績的提升。

LG 持續將事業結構轉型成以未來為導向，在充分發揮原有事業潛力的同時，也確保新的成長機會。公司也專注於發展可快速成長的潛力新事業。

LG 在 B2B 領域的快速成長對建立未來導向的事業結構貢獻顯著。儘管電動車需求暫時放緩，車用零組件解決方案事業部 在其多元化的電動車和油車客戶基礎，以及積壓的強勁訂單支持下仍持續成長。此外，LG 暖通空調 (HVAC) 業務，包含高效率冰水機組 (High-efficiency chillers)，則在人工智慧基礎建設領域探索成長契機。

在 B2C 方面，LG 正加速整合新的商業模式，將傳統硬體銷售與無形的非硬體產品，如內容、服務及租賃等結合在一起。webOS 的內容與服務也從電視拓展到 IT 與資訊娛樂領域，預計今年將突破1兆韓元 (7.29億美元) 的營收。

此外，結合產品與服務的租賃業務發展更勢不可擋。在韓國市場取得成功後，LG 將此租賃模式擴展到國際市場。去年的租賃營收超過1兆韓元 (7.29億美元)，今年仍在急速成長。在六月，韓國 LG Brand Shops 銷售的主要家電中，有36.2%是以租賃服務為基礎。這個模式在韓國年輕消費者間格外受到歡迎，現在也被引入全球市場當中。例如，LG 在馬來西亞推出了 LG Rent-Up 服務，提供包含洗衣機、乾衣機和冰箱等九種產品的租賃服務。

LG 也正在加速新事業的發展，智慧工廠事業將公司的專業製造知識與人工智慧結合，預計今年將獲得價值3,000億韓元 (2.18億美元) 的訂單，擴大其在半導體和生物技術等產業的客戶基礎。此外，LG 與北美電動車充電的領導公司 ChargePoint 合作，將透過結合 ChargePoint 的充電器與 LG 的商用顯示廣告解決方案「LG DOOH Ads」以提升電動車充電業務，從而創造新的市場機會。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部 第二季度營收為8.84兆韓元 (64.47億美元)，營業獲利則為6,944億韓元 (5.06億美元)。與去年同期相比，營收成長11%，而營業獲利成長16%，創下單季最高營收和迄今最強勁的第二季營業獲利。

在第二季度，LG 以成交量區間策略解決兩極化的市場需求，透過產品陣容和價格策略多元化，有效地滿足拉丁美洲、中東及非洲等新興市場不斷增長的需求。新業務領域包括租賃及官方線上商城銷售等，也有強勁的業績貢獻。展望第三季度，LG 將靈活應對市場變化，並繼續拓展 B2B 版圖，尤其是暖通空調 (HVAC) 和嵌入式家電方面。最近收購智慧家庭平台公司 Athom 也預計將在生活家電領域產生綜效。此外，LG 將充分利用其一流的全球製造能力來確保穩健的獲利能力。

LG 車用零組件解決方案事業部 第二季度營收達2.69兆韓元 (19.62億美元)，營業獲利為817億韓元 (5,959萬美元)，營收年增1%，而營業獲利也轉為正值。本季營收為過去所有季度中最高的，營業獲利也創下第二季最佳表現。

儘管在此期間電動車市場暫時放緩，但 LG 憑藉著滿足高階車內資訊娛樂產品不斷增長的需求，帶動業績成長，同時也將繼續擴展其車用零組件的業務。該策略包括增加高階新產品的銷售，以及根據現有訂單計畫，提供如先進駕駛輔助系統等安全與便利解決方案。

LG 家庭娛樂事業部 公布第二季營收為 3.62 兆韓元 (26.4億美元)，營業獲利為970億韓元 (7,075億美元)。受高階 OLED 主要市場歐洲的需求復甦影響，營收較去年同期成長15%。webOS 內容和服務也持續成長。然而，由於成本增加，包含 LCD 面板價格上漲，營業獲利有所下降。

與去年相比，第三季整體電視市場需求預計將呈現溫和成長，其中高階 OLED 的表現預期將優於整體市場。LG 將致力於透過增加 OLED 的銷售來最小化成本負擔，減少如 LCD 面板成本上漲帶來的影響，從而維持營運效率。

LG 商用解決方案事業部 第二季營收為1.46兆韓元 (10.64億美元)，營運虧損為59億韓元 (430萬美元)。得益於 LED 顯示看板、電子白板和電競螢幕等戰略產品銷售的增加，營收年增9.9%。然而，因 LCD 面板成本上漲，以及對電動車充電與機器人等成長領域的持續投資，獲利受到影響。

在第三季度，商用顯示器和電競螢幕等高規格產品的市場預計將持續增長。LG 將專注於擴大策略性產品的銷售，並透過有效的資源管理來提高獲利能力。