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連日高溫保鮮觀念跟上了沒？LG 五款冰箱新品出擊夏日四大 NG 行為
【2024年7月17日，台北訊】最熱夏季來臨！在屢屢迎來歷史新高溫的同時，保鮮觀念也須因應氣候變遷改變！根據衛福部食藥署建議，7度至60度為危險溫度帶，且32度以上細菌將快速生長[1]。因此熱菜不要馬上冰、水果不用放冰箱等觀念須全面翻轉，甚至有些化妝品與保健品也建議消費者放入冰箱保存，以維持最佳效能。
隨著保鮮需求增加且趨多元，智慧家電領導品牌 LG 發現消費者對於冰箱功能的期待大幅提升，兼具大容量、效能、節電、外型與收納的完美冰箱才能解決消費者保鮮困擾。因此 LG 今夏一舉推出五款冰箱新品，包含：WiFi 智慧變頻對開冰箱 653L 亞麻白與星辰銀兩色、InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 653L 夜墨黑，以及 WiFi 智慧變頻雙門冰箱 461L 夜墨黑與星辰銀兩色，帶給消費者更多元、齊全的冰箱選擇，且全系列搭載獨家四方吹冷流技術，速冷且更均冷，克服過往冰箱容易有低溫死角，成為保鮮缺口的問題。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 洞察冰箱使用者需求，不僅技術領先業界，亦持續開發符合消費者期待的新品。LG 冰箱全系列皆搭載獨家的 DoorCooling+™ 四方吹冷流技術，效能強更均冷，以及 LinearCooling™ 變頻溫控和 Smart 鮮淨過濾系統+，精準溫控輕鬆除菌，對開冰箱系列為台灣市佔第一，更已連續13年蟬聯銷售第一。[2]」
- LG WiFi 智慧變頻對開冰箱653L亞麻白：https://www.lg.com/tw/refrigerators/lg-gl-bl62wm
- LG WiFi 智慧變頻對開冰箱653L星辰銀：https://www.lg.com/tw/refrigerators/lg-gl-bl62sv
- LG InstaView™敲敲看門中門冰箱653L夜墨黑：https://www.lg.com/tw/refrigerators/lg-gl-ql62mb
- LG WiFi 智慧變頻雙門冰箱461L夜墨黑：https://www.lg.com/tw/refrigerators/lg-gn-hl460eb
- LG WiFi 智慧變頻雙門冰箱461L星辰銀: https://www.lg.com/tw/refrigerators/lg-gn-hl460ps
機能新標竿！LG 冰箱強大效能全方位破除夏季四大 NG 行為
智慧變頻對開冰箱 653L 推高顏值亞麻白敲敲看門中門冰箱新升級
LG 冰箱今年強勢推出新系列，親民好入手的對開冰箱新容量讓消費者可依據不同需求選擇，並全面搭載 LG 獨家技術與強大效能，打破日常生活中容易遇到的冰箱4大 NG 行為，讓你優雅度過炎熱夏日！
● 熱菜不能馬上冰？魔術空間讓你隨手冰：從小到大總是被灌輸熱菜放涼再冰到冰箱，但此觀念其實大錯特錯！7度至60度間細菌容易迅速繁殖，未食用完的食物應盡快放入冰箱冷藏，且低溫儲存時應保持低於7度，LG 冰箱設計放大儲存空間，讓所有食物一覽無遺。無論是平時吃不完的餐點、聚會所需的大量冷凍食品，魔術空間讓你隨手放進冰箱中，避開危險溫度帶！
● 水果要放冰箱嗎？分層收納輕鬆保鮮：台灣人愛吃水果，然而水果的保存也是一門學問，部分水果需常溫保存，但部分水果則離不開冷藏室，尤其已使用刀類處理過的水果更需要放進冰箱保存！LG 對開冰箱的分層板和抽屜提供充足的收納空間，而獨立的蔬果生鮮室具創新魔術蓋，可維持適當濕度鎖住水分。同時擁有能區隔生熟食的收納空間，不僅衛生又易拿取，輕鬆維持新鮮狀態。
● 藥品、化妝品保存不能放邊門？四方吹冷流更均冷：許多人習慣將部分藥品、化妝品、面膜放進冷藏避免高溫下變質，但常被告知不可以放在門邊以免溫度不穩定而產生保存缺口[3]！LG 獨家的 DoorCooling+™ 四方吹冷流技術，使冷流效能更均勻更快，確保每個角落都能維持理想的低溫，避免溫度不均造成食材變質，門邊的食材通通不放過，藥品和化妝品都能安心放置、妥善保存！
● 反正有冰就好？變頻溫控才放心：別以為只要把食材冰進冰箱就是萬能！需隨時留意冷藏室的溫度維持在攝氏0度至7度[4]，冷凍室的溫度則要維持在攝氏零下18度以下。LG 冰箱皆內建LinearCooling™ 變頻溫控，為使用者精準掌控冰箱溫度，還有Smart鮮淨過濾系統+，可減少溫度波動及去除999% 有害細菌[5]，達到去味除菌的功效，讓冰箱氣味不再交錯複雜，食物也不再有「冰箱味」。
不僅效能強大，LG 智慧變頻對開冰箱653L今年更首次推出新色亞麻白，高雅流線型的外觀，可完美融入任何家飾風格，韓系顏值為空間畫龍點睛。此外，廣受消費者喜愛的 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱今年亦推出 653L 改款新品，輕敲兩下即可看到內部空間，有效減少冷流流失，不僅維持 LG 頂尖的保冷、保鮮技術，今年更在內部新增酒瓶層架，專屬的半圓柱體凹槽可固定酒瓶，各種酒類都能輕鬆保存！
陣容更完整！LG 智慧變頻雙門冰箱推 461L 新容量
多元需求一次滿足
LG 持續完整冰箱產品線，今年同步推出 WiFi 智慧變頻雙門冰箱 461L 新容量，滿足消費者多樣化的需求，並提供更豐富且彈性的容量與收納選擇。除了一樣可透過 LG ThinQ App 操控外，冰箱門上新設置嵌入式控制面板，使用者可依據食材種類從螢幕調整溫度或啟動速冷機制，輕鬆掌握夏日的食物新鮮度，且 LG 智慧變頻雙門冰箱獲一級能效認證，購買可獲最高5,000元的政府補助[6]，不只省電還省荷包！
LG 冰箱全系列新品皆採用享10年保固之智慧變頻壓縮機，並皆可連接 ThinQ 智慧物聯網，使用手機就能遠端控制家中冰箱，這個夏季就讓LG智慧變頻冰箱陪你聰明收納、輕鬆保鮮！
[1] 此數據來自衛生福利部食品藥物管理署官網：https://reurl.cc/aqONA7
[2] 此數據參考 GFK 2011-2023年對開冰箱市場銷售所得市場調查，LG 不為該調查結果背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
[3] 藥品保存方式，請依照專業人員之建議或指示。
[4] 此數據來自臺北市政府衛生局官網：https://reurl.cc/NQvzMq
[5] 細菌是指金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核細胞增生李斯特菌、肺炎克雷伯菌。經 Intertek 全國公證檢驗，通過 ISO27447 測試。將 0.2ml 菌液注入抗菌濾網，進行4小時反應前後的細菌數測量。細菌去除效能是直接注入濾網的細菌數的實驗室測試結果。結果可能因實際使用條件而不同。
[6] 實際補助金額與申請方式、期限，請以中央或各地方政府公告之內容為準。
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LG 社群串聯活動「Optimism Your Feed」引領全球響應 12/07/2024
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LG 公布2024年第二季度財報 26/07/2024
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-refrigerator-new-launch-20240717.html isCopied
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