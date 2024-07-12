LG 社群串聯活動「Optimism Your Feed」引領全球響應

【2024年7月12日，台北訊】LG 電子從「Life’s Good」的品牌精神出發，推動全球社群活動「Optimism Your Feed」，盼為社群體驗帶來更正向的影響。在社群媒體使用率日漸提升的情況下，伴隨而來的可能是社群壓力或焦慮的情況提升，而根據美國西維吉尼亞大學心理學家研究[1]發現，花越多時間使用 TikTok、Instagram 和 YouTube 等社群媒體的青少年，容易出現較嚴重程度的憂鬱症狀。有感於此，台灣 LG 電子攜手鄧善庭心理師規劃社群焦慮檢測－「社『焦』測驗」，設計便於在 Instagram 社群上傳散的多圖文測驗設計，透過 FOMO (Fear of Missing Out，錯失恐懼)、睡眠問題、社交及人際關係壓力或網路霸凌與負面互動等各個面向進行評量，號召大眾關注且正視自我是否有「社焦」情況，活動上線不到一週即有數百位社群使用者參與測驗互動。









LG 電子於六月推出「Optimism Your Feed」播放清單，透過全球具有正面影響力的知名創作者協作一系列原創內容，當大眾觀看此播放清單，社群動態上便會增加更多正向內容，潛移默化的影響社群演算法，使大眾能在社群上接觸到更多振奮且鼓舞人心的內容。此播放清單發布到 YouTube 與其他社群平台的三週內，在全球即累積超過12億次的觀看，引起世界各地觀看者的共鳴。同時，LG 亦發起全球社群媒體挑戰，鼓勵世界各地的用戶分享生活中的樂觀日常於他們的社群動態，鼓勵在社交媒體上營造一個更積極的環境。

LG 副總裁兼品牌管理本部長金孝恩 (Kim Hyo-eun) 表示：「LG 致力於實踐『Life’s Good』的承諾，這項社群挑戰旨在向消費者展現和分享美好生活的意義。LG 相信有一股真實的力量蘊含在樂觀的生活態度中，而『Optimism Your Feed』活動的社群挑戰主旨即是把握機會，能於虛擬的社群及現實世界之中激發更多樂觀活動。」

台灣 LG 電子從探討社群焦慮出發，除了攜手鄧善庭心理師規劃社群焦慮檢測外，八月份更將攜手知名精神科醫師鄧惠文舉辦「Life's Good with Optimism」講座，邀請與談嘉賓為知名影評「那些電影教我的事」水某，深入探討現代大眾對於社群之依賴與社群壓力成因。鄧惠文醫師表示：「社群壓力是現代人或多或少都會面臨的情況，期待透過講座互動與大眾聊聊如何面對並緩解壓力的產生，進一步在社群媒體上擴散樂觀氛圍與正向價值。」講座將於8月10日舉行，活動為免費參與，報名詳情請鎖定 LG Taiwan Instagram 官方帳號貼文 (@lgtaiwan)。LG期許透過一系列的活動操作，從線上串聯至線下，傳遞「Life's Good with Optimism」的正向精神，號召大眾發掘美好日常，並享受當下的美好生活。

[1]相關內容援引「董氏基金會心理衛生中心」發佈資訊，根據2023年12月發表於《青少年期刊(Journal of Adolescence)》的研究指出，青少年的人格特質和他們使用的社群媒體平台與憂鬱症狀有相關，該研究由西維吉尼亞大學心理學家進行。