LG 韓系美型 ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調魅力上市！

【2024年6月13 日，台北訊】近年消費者對居家美感要求逐漸提升，家電除了要實用、耐用更同時要能兼顧空間風格與美學搭配，智慧家電領導品牌LG 電子看準市場趨勢，推出全新 ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調，打破大眾對空調都是相似外觀的傳統印象，提供市面上少見的霧面米、鏡面黑兩種美型新選擇，搭配可隱藏的智慧顯示面板，大幅降低視覺上的繁複感，以簡約的韓系風格打造時尚有型的室內空間！除了擁有絕美外型，LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調也兼具強大效能，全機型內建 WiFi，可透過 ThinQ App 智慧操控各項功能，並搭載雙迴轉變頻壓縮機，高效快速又節能省電，更配備熱交換器清潔功能，可輕鬆清潔空調內部，從根源減少空氣汙染與有害細菌，全面升級居家環境。







台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 觀察市面上的空調產品外觀大同小異，消費者選擇受限，只能妥協或安裝後透過貼膜改變色彩外觀。LG 以創新、科技、美型出發，積極研發美觀與性能兼具的家電產品，而 LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調完美承接 LG DUALCOOL™ 雙迴轉變頻空調的多項核心技術，又提升了使用體驗及外型設計，讓消費者在空調產品的外型上有更多選擇。」

顏值與效能全面具備！

LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調絕美新色登場

配備旗艦機款功能再升級





在政府推行「新青安成家房貸政策」的鼓勵下，許多消費者可以有更多的餘裕來精心打點居家布置，卻受限空調外型的單一選擇，無法擁有一致性的居家風格，因此美型空調將成為居家布置的最後一步！LG 空調除了是全系列內建 WiFi 的領導品牌之外，更全新推出 ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調，在外型設計上擁有突破性創新，推出霧面米及鏡面黑兩款特殊色系，分別形塑淡雅溫柔及沉靜低調兩種風格，迎合不同消費者對於美學與個性化的追求，將空調華麗轉換成一件能夠提升居家生活品質的藝術品，而韓系簡約的外觀則可完美融入不同的布置，輕鬆打造時尚有型的居家空間。

此外，LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調配備 LG 旗艦機款強大功能，更升級搭載「熱交換器清潔」功能，藉結霜後解凍的水珠洗去灰塵和引起異味的汙染物，最後自體乾燥可輕鬆清潔空調內部空間。同時，ARTCOOL™ 空調內建 Plasmaster™ lonizer++ 奈米離子產生器，每分鐘可產生800萬抗菌奈米離子，有效去除空氣中99.9%的細菌[1]，再加上外層的一般濾網以及抗敏濾網，可減少大型灰塵，以及空氣中的塵蟎、黴菌等過敏原，為家中空氣建立多重防護，吹出清淨涼爽的風，使用者能盡情享受清新的居家空氣。

節能省電卻不省細節！

LG ARTCOOL™ 雙迴轉變頻壓縮機高效速冷、節能耐用

內建WiFi功能操控更方便



LG 秉持品牌一貫的高標準，新上市的 ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調延續了 LG 空調系列的多項關鍵核心技術，完美帶給使用者速冷、節能、耐用、智慧四大享受！



● 快速冷卻高效率：ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調使用獲 TUV 認證的 LG 雙迴轉變頻壓縮機技術，並採用 R32 綠能冷媒，可快速因應需求進行冷暖房調控，即使天氣變化頻繁也能恆定全年舒適的室內氣候，提供穩定且高效的溫控體驗。



● 節能省電超靜音：依照居家人數與活動量的不同，可設定不同的能源消耗模式，達到主動式的節能；且 LG 的雙迴轉變頻壓縮機結合特有的線型扇設計，可降低無效率運轉以節省能源，空調運行的聲音更低於25分貝[2]，讓家庭活動免受噪音干擾，營造寧靜的居家環境，不僅減少電費支出也有助於提升生活品質和居住舒適度。



● 抗鏽選材極耐用：ARTCOOL™潮酷系列變頻空調的室外機選用市面上少見的抗鏽蝕金散熱片，於熱交換機表面多覆蓋了一層抗鏽蝕塗料，可有效提高耐用性，較市面常見的藍波鰭片更能減少空調的維護成本和頻率，確保長期使用的穩定性能。



● 遠端控制最智慧：ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調內建 WiFi 功能，使用者只要下載 LG ThinQ App 即可利用手機遠端遙控、即時監測室內空氣品質、智慧診斷，還能有效整合居家空間中所有智慧型家電，實現更智能便捷的居家生活。

LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調即日起正式上市，LG 不僅提供完善的售後服務，更為 ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調提供長達十年的壓縮機保固，給予消費者安心耐用的長久承諾。此外，即日起至7月31日前購買 LG ARTCOOL™ 潮酷系列變頻空調或其他指定機型[3]，於官網登錄最高可獲得2,500元好禮即享券，申請政府節能補助及貨物減徵還能再省5,000元，炎夏來臨快為家中空調全面升級！

[1] 經德國萊茵 TÜV 實驗，Plasmaster™ Ionizer++奈米離子產生器可以在30m³ 的測試空間內達到99.9% 的殺菌效率（測試菌種：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測室內機型號為 SW09BAJWAN，受測 Plasmaster™ Ionizer++奈米離子產生器型號為 MDU62441501。測試結果可能隨著實際使用狀況、使用環境之不同而有所差異。

[2] 根據 LG 內部測試，LG 變頻空調的運行聲音不到25dBA，相較 LG 非變頻空調的運行聲音還小。

[3] 詳細活動內容與指定機型請見https://www.lg.com/tw/promotions/rac-sp 。