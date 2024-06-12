暑假出遊新選擇！LG 與台北遠東香格里拉攜手推出「LG 美好智慧旅程」住房專案

【2024年6月12日，台北訊】每年的七、八月都是國人旅遊旺季，智慧家電領導品牌 LG 看準暑假商機，首次與台北遠東香格里拉飯店合作推出「LG 美好智慧旅程」住房專案，旅客能夠在假期中盡情享受 ThinQ 雅仕套房的魅力。



進入客房後，可將外衣放入Styler® 蒸氣電子衣櫥中，啟動蒸氣殺菌去除衣物的細菌與過敏原；夏季台北地區有較常出現午後雷陣雨，返回飯店前可提前使用手機 ThinQ App 遠端開啟房內的 PuriCare™ 雙變頻除濕機，輕鬆擁有乾爽與潔淨；在外最害怕的空氣品質 LG 也為你搞定，PuriCare™ AeroFurniture 新淨几可進行360度空氣淨化，還有氣氛燈與無線充電功能，美觀又兼具實用；想要在飯店慵懶一夏，最強娛樂神器 StanbyME 閨蜜機隨推隨走，可盡情享受喜愛的影音內容；無論是在飯店內的平靜午後或歡樂時光，XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響擁有多種氣氛模式，讓你感受高品質的聲光宇宙。

「LG 美好智慧旅程」專案不僅可享台北遠東香格里拉飯店的豪華閣尊榮禮遇，包含早餐、下午茶及晚間歡樂時光，還可免費使用遠東健身俱樂部的健身房、三溫暖、頂樓景觀恆溫泳池。最讓人驚喜的是，凡於6月30日前預訂並於9月30日前完成入住，就能將最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」(XO3QBE)免費帶回家[1]，即刻預定享受智慧美好生活！

訂房網址: https://lihi2.com/YR1u8

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 以領先業界的智慧家電物聯網技術打造 ThinQ 智慧家居，2020年起就與宜蘭知名生活別墅合作推出『ThinQ Home』，接著又與宜蘭國際度假酒店推出『ThinQ Room』廣受外界好評。為了提供更多據點讓民眾能以沉浸式體驗方式感受 LG ThinQ 的便利與魅力，今年首次將智慧旅宿據點拓展到台北市，與知名飯店台北遠東香格里拉攜手打造 ThinQ 科技品味套房，提供民眾出遊或商務人士出差住宿的新選擇，更期盼讓智慧家電概念融入大家的居家日常。」

LG 五款智慧家電 ALL IN ONE ！

開啟你的美好智慧旅程



LG 擁有獨家的 ThinQ 智慧家電物聯網技術，可將所有家電連結並整合，使用者透過 ThinQ App 即可輕鬆掌握家電工作狀態，而今年 LG 首次與台北遠東香格里拉飯店推出住房專案，即日起至9月30日，民眾可以每晚17,588元起的優惠價格入住配備 LG 智慧家電的雅仕套房，凡於6月30日前預訂並於9月30日前完成入住，還能將最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」(XO3QBE)免費帶回家[2]，即刻預定，搶先體驗智慧科技新旅程！



● LG Styler®蒸氣電子衣櫥：擁有專利蒸氣技術的 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，透過蒸氣可對衣物進行除臭及除菌，也有平整衣物的功能，在外一整天也不擔心衣物上的髒污、異味，還能輕鬆打造有型時尚穿著。使用 ThinQ App 還能雲端下載客製化行程，為不同衣物材質選擇合適的護理行程。



● LG PuriCare™ 雙變頻除濕機：貼心設計單手即拿的18公升大容量水箱，不僅除濕快速，變頻也更加省電，搭載 UV nano™紫外線淨化，還能有效去除風扇上99%細菌[3]，輕鬆甩開夏季討人厭的潮濕與悶黏，出遊一整天回到飯店環境依然保持清新乾爽。



● LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几：配備HEPA 濾網，可進行360度空氣淨化，去除99%空氣中的細菌和小至 0.01 微米的超細灰塵[4]，還內建多彩的情境氣氛燈與無線充電裝置，將多種功能整合於邊桌造型，完美地融入客房設計，營造時尚氛圍



● LG StanbyME 閨蜜機：內建多款影音串流平台並支援 iOS 與 Android 雙系統手機鏡像投影，無線觸控螢幕及底座滾輪的設計可以隨時隨地開啟高品質的影音體驗，無論朋友、閨蜜或情侶，都可在 LG 智慧客房中享受慵懶又科技的假期。



● LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響：360度環繞音場可零死角地提供完整音質和穩定功率，也可自訂氣氛燈依情境搭配合適的燈光模式，無論是派對、露營、居家生活都可以感受360度的頂級音質。

[1] 數量有限，送完為止。更多活動資訊請洽台北香格里拉活動網址：https://lihi2.com/YR1u8。

[2] 數量有限，送完為止。更多活動資訊請洽台北香格里拉活動網址：https://lihi2.com/YR1u8。

[3] 使用 UV LED（1 小時開/1 小時關/1 小時開）和操作模式（低速/溫度（25±2）℃，濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過TUV Rhienland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。 參考測試標準：ISO 22196:2007/日期：2021-06-29 ~ 2021-07-20）

[4] AeroFurniture 濾網經韓國 KTR 實驗室及 SNU 研究所證明，可去除經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵。實驗結果依據實驗室環境，可能會隨著條件改變而變化。