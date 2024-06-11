LG 全系列吸塵器大升級！完整產品陣容實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

【2024年6月11日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 無線吸塵器不斷推陳出新，今年一口氣新推出三個系列，使產品陣容更趨完整，實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界，滿足各式家庭需求！近年輕巧且快速方便的吸塵器成為小資族與租屋族的選購趨勢，LG 推出輕量界功能最強－LG CordZero™ A9 Air 快清式無線吸塵器，主機僅1.1公斤，外型輕巧簡約卻擁有強勁吸力，小資族不需再委曲求全；針對環境清潔要求極高，如有嬰幼兒的家庭，同步推出業界最頂級－LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器，結合自動集塵、蒸氣濕拖，吸力更提升至280W，且較前代機種重量再減輕，絕對是吸塵器界中首屈一指的新選擇；而寵物家庭的清潔難題多，LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器專攻毛孩家庭，不僅吸力提升，集塵壓縮技術可輕易刮除纏繞毛髮，還有高速震動除蟎吸頭去除深層毛屑與過敏原，最強寵物家庭吸塵器非它莫屬！







台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「吸塵器是家庭必備清掃工具，LG 洞察到消費者家庭與生活型態不同，對於吸塵器功能也有不同期待，於多年前便開始積極研發創新科技，持續完善吸塵器產品陣容，今年一次新推出三個系列無線吸塵器，包含小資族首選的輕量型吸塵器 A9 Air、功能完善堪稱業界最頂級的 A9X 系列，以及毛孩家庭必備的 A9 K+ 系列，提供消費者最全面的選擇。」

LG CordZero™ A9 Air 快清式無線吸塵器官網連結：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-a7-lite

LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器官網連結：

https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-a9x-steam

LG CordZero™ A9 K+系列濕拖無線吸塵器官網連結： https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-a9k-mop2

新「靚」界挑戰 LG 最輕量：

輕巧簡約超美型！ LG CordZero™ A9 Air 快清式無線吸塵器 主機僅 1.1 公斤



● 輕盈美型小資首選：挑戰 LG 最輕量設計！主機含電池僅1公斤，一手即可輕鬆舉起清掃高處，長時間打掃也無負擔。外觀極簡設計並配有精巧的收納立架，不佔多餘空間，讓居家環境更顯乾淨整潔，適合重視坪效的租屋族，小資男女也可輕鬆購入，打造韓系質感生活。



● 雙渦輪氣旋維持長效吸力：雖為輕量型吸塵器，卻配有雙渦輪氣旋，強勁氣流有效避免灰塵在濾網上堆積，能分離灰塵與空氣，不僅吸力不打折，更可維持長效吸力。



● 特殊斜口設計打掃更便利：配備的隙縫吸塵管為斜口設計，即使沒有加裝吸頭也可輕易貼合縫隙，清潔難以觸及的狹窄位置；也配有二合一毛刷吸頭與隙縫吸頭可清潔多樣化環境，打掃過程超省心。

新「勁」界業界最頂級：

LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器 搭配強勁吸力清潔更全面



● 蒸氣濕拖打擊頑垢：LG CordZero™ A9 X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器擁有獨特的蒸氣濕拖功能，可釋放高溫蒸氣於拖布，達到近60度高溫，不使用清潔劑也能輕鬆瓦解髒汙，還可邊吸邊拖，完美達成頂級「蒸」乾淨！



● 吸力升級業界頂尖：誰說輕盈與吸力不能同時擁有？LG CordZero™ A9X 系列吸力提升至業界頂尖的280W，強勁吸力能將髒汙一網打盡，有效清潔環境。不僅如此，重量還較前代機種減輕5%，搭配全新氣旋設計，同時掌握清潔表現與輕盈手感！



● 自動集塵與讓髒汙不累積：嶄新的 All-in-One Tower™ 3.0讓集塵速度再提升，只要30秒就能自動清空集塵盒，除塵更徹底且髒汙不沾手，能避免清理集塵盒時造成二次汙染；而機身的三重過濾系統，能在自動集塵過程中去除細微灰塵，特別內建 UVC 紫外線殺菌功能，有效減少集塵袋內灰塵表面的常見菌種孳生，保護全家人健康。容量增加且全新升級的可拆洗式集塵盒，定期清洗與保養即可輕鬆保持衛生。



● 直覺式螢幕輕鬆掌握工作狀態：機體全新的3吋 LCD 液晶螢幕，依手持方向可自動調整文字顯示，方便直覺式閱讀，並即時估算剩餘電力清潔時間、設定吸力、掌握自動集塵與紫外線運作狀態、連接 WiFi 等，亦可開啟續航力延長模式保護電池，讓使用者對於吸塵情況一目了然，操作更簡單。

新「淨」界毛髮零容忍：

寵物家庭必備！ LG CordZero™ A9 K+ 系列 吸力提升附震動吸頭 搞定毛髮異味



● 集塵壓縮毛屑通通 KO：養寵物家庭最在意毛孩的難纏毛髮，LG 獨家的集塵壓縮技術，可壓扁蓬鬆毛屑，大幅提升集塵容量，且可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮；而開啟集塵盒蓋輕壓即可排空集塵，傾倒垃圾超輕鬆，堪稱是最強寵物機！



● 高速震動深層除蟎：針對寵物容易飄散各處的纖纖細毛，A9 K+ 系列不僅吸力升級達220W，能徹底吸除毛屑，還附有高速震動除蟎吸頭，每分鐘拍打四千次，輕鬆清除深層塵蟎與過敏原，且不易損傷布料，無須擔心沙發、床單會因為硬毛刷而受損，輕鬆完成居家除蟎工作。

乾吸濕拖外加智慧供水超便利：針對寵物的口水與食物痕跡，A9 K+ 系列可乾吸、濕拖同時完成，還有智慧供水系統，能透過電動馬達控制出水，維持拖布適當水分，並且擁有三段式水量調節，可根據地板的材質、環境及使用者清掃方式調整水量，打掃更潔淨便利，是毛孩家庭的最佳助手！

新「境」界雙機一體省空間：

LG CordZero TM All-in-One Tower Comb 清空塔 雙機分進合擊 打掃清而易舉





LG 全新三系列無線吸塵器功能大升級，再加上今年初推出的LG CordZeroTM All-in-One Tower Combi清空塔，單一基座即可收納掃地機器人與無線吸塵器兩種清潔家電，完美節省空間，讓LG吸塵器完整產品陣容完美達到「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界！

恰逢年中「618購物節」，消費者於6月底前至 LG 官方線上商城購買 LG A9 Air 快清式無線吸塵器，可享上市優惠價8,999元；即日起至6月20日搶先預購 LG CordZero™ A9X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器現折3,000元！LG 官方商城更獨家推出可自由選配配件的雪花銀色 LG CordZero™ A9 K+系列快清式無線吸塵器 (型號A9K-SOLO)，6月底前加購吸頭或自動集塵座享優惠6折起，加購濕拖吸頭再送拋棄式抹布一組。透過 LINE 購物進入官網購買指定機種型號[1]還可享至少500點的 LINE POINTS 點數回饋[2]，心動不如馬上行動！

[1] 指定機種型號包含：A9X-STEAM、A9K-MOP2、A9K-SOLO、A7-LITE

[2] LINE POINTS 回饋時間請依 LINE 購物規範及其官網內容為準。購買指定型號享500點(含)以上回饋。