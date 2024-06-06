LG 發起「OPTIMISM YOUR FEED」全球社群活動

【2024年6月5日，台北訊】LG 電子推動「OPTIMISM YOUR FEED」全球活動，邀請大眾透過分享積極與樂觀的社群內容，為社群體驗帶來更正向的影響。台灣 LG 電子亦響應此活動，將在6月13日開始於 LG Taiwan IG (@lgtaiwan)，透過限時動態的「輪到你了」功能，號召大眾分享生活中的美好時刻，進而為台灣社群環境注入正向能量，活動詳情鎖定 LG Taiwan IG 官方帳號貼文。









「作為一個以消費者為中心的品牌，LG 熱情擁護樂觀主義。我們希望透過線上線下的活動，為人們的生活帶來積極正向的影響。」LG 副總裁兼品牌管理本部長金孝恩 (Kim Hyo-eun) 提到：「在 AI 的時代，LG 持續致力於實踐我們對『Life’s Good』的承諾， LG 會持續用以人為本的方式改善消費者的生活，激勵人們對更美好未來的想像。」

根據 LG 最新的全球調查，社群媒體是人們獲得娛樂、與朋友和家人互動，以及了解新聞時事的重要管道，但同時也是焦慮的成因之一。調查顯示，有近一半的受訪者 (45%) 表示，他們社群訊息上的負面內容佔比接近一半，甚至更多；四分之一的受訪者 (28%) 認為社群媒體上的負面內容增加了他們的焦慮，而五分之一 (20%) 的受訪者則表示因社群媒體而引發的焦慮使他們的情緒低落。其他研究也指出，演算法促進了負面內容出現的頻率。

此項全球調查旨在了解影響演算法運作因素，以及如何增加正面的社群訊息。為此，LG 推出了「OPTIMISM YOUR FEED」原創內容播放清單，當使用者與這些內容互動時，會為使用者的社群推播更多正向的內容。「OPTIMISM YOUR FEED」是 LG 全球「Life’s Good」活動的一部分，該活動於去年推出，旨在激勵和鼓勵人們以樂觀的態度面對生活。

這份清單由 Tina Choi、Victoria Browne、Josh Harmon 等具有正向影響力的創作者共同製作，包括20多個短影音，內容涵蓋積極生活到提升自信等主題。

此外，LG 也諮詢社群媒體專家，如具有人本運算博士學位的資訊科學家和科技倫理學家 Casey Fiesler。Fiesler 在科技倫理、網路政策和線上社群領域進行研究和教學，並曾發表以社群媒體內容審查和演算法等為主題的文章。同時，他也透過內容創作，教育大眾相關議題。

社群媒體已成為大眾生活中不可或缺的一部分，演算法對我們在社群媒體上看到的內容產生重要影響。LG 的全球播放清單和活動讓社群媒體用戶有機會看到更多正面積極的貼文，透過更有意識地選擇接觸的社群內容，我們可以使生活更正向、平衡和幸福。

Fiesler 教授表示：「演算法透過預測我們的偏好來顯示社群上的內容，將我們歸類至特定的市場。過去的研究表明，如果不加以控制這種情況，使用者可能會很快陷入負面的無底洞，並曝露在有害的內容下。因此，我們的第一道防線是提高我們的數位素養，注意演算法是如何影響我們的社群體驗。而好消息是，我們確實可以控制這些演算法，只要我們選擇與正向的內容互動，就有可能獲得更多類似的訊息。」

全球知名創作者和 TEDx Talk 演講者 Victoria Browne 表示：「社群平台的演算法對我們所看到的內容有重大影響，甚至可能影響我們的心理健康。這就是我對「OPTIMISM YOUR FEED」清單充滿熱情的原因。我希望大眾利用這個播放清單來重新訓練他們的演算法，並鼓勵他們在生活的各方面更加積極。解決心理健康問題時，常會面臨許多容易被忽略的壓力和困難，透過這個活動，我們希望每個人都能向朋友伸出援手、互相幫助，我們的演算法應該推播那些能使人與人連結更加緊密的內容。」

現在「OPTIMISM YOUR FEED」播放清單已在 LG 的全球 YouTube 頻道 (@LGGlobal) 及台灣 YouTube 頻道 (@LGTaiwan) 上線，未來也將透過與世界各地的創作者合作，分享至更多社群平台。更多詳細資訊請洽 LG 官方活動頁面 (https://www.lg.com/tw/lifesgood)。



