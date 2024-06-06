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全球第一台 4K OLED 雙模式電競螢幕！LG UltraGear™ OLED 重磅上市
【2024年06月03日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 透過尖端技術與精準洞察，針對電競玩家的多元需求不斷推陳出新，今年全新推出 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕系列，尺寸涵蓋27吋至45吋，不僅全系列皆獲得美國 VESA 視訊電子標準協會認證，更採用 OLED 面板和 MLA+ 微透鏡陣列技術，進一步提升顯示亮度與對比度，精準呈現遊戲色彩對比與視覺特效。OLED 螢幕的反應時間更來到0.03毫秒高速，滿足玩家在遊戲對戰中對流暢度與靈敏度的需求，全方位升級為玩家帶來絕佳的視覺體驗和競爭優勢，創造電競螢幕最高標準！此外，LG UltraGear™ OLED 更是全球首款導入 Pixel Sound 螢幕動態聲場技術的電競螢幕，透過螢幕震動發聲，把每個遊戲動作轉換為聲音，讓遊戲體驗更有臨場感。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「隨著電競成為新興的數位文化娛樂產業，玩家們對畫面及操作的流暢度越來越重視，螢幕的細節將成為致勝關鍵。LG 看好電競與家庭遊樂器的無限潛力，於2022年首次將 OLED 面板應用於電競螢幕上，今年更在細節中追求卓越，再升級 UltraGear™ 電競螢幕系列的規格，無論是聲光效果還是使用設計，期望以更精準出色的配備與技術滿足消費者需求，打造非凡的遊戲體驗。」
全球第一台 4K OLED 雙模式電競螢幕！
32吋 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕
480Hz 超高更新率搭配畫質一鍵轉換
LG 掌握消費者洞察，積極研發專為電競設計的螢幕。今年全新推出的32吋 LG UltraGear™ OLED 電競螢幕，不僅為全球第一台 4K OLED 雙模式 (Dual Mode) 電競螢幕[1]，更榮獲 CES 2024 創新獎，使用者可根據遊戲類型，一鍵在 4K 240Hz 與 Full HD 480Hz 之間自由切換，加上0.03毫秒的反應時間，有效減少遊戲時的畫面殘影問題，清晰呈現動態，帶來最佳的遊戲視覺體驗。同時，UltraGear™ OLED 採用LG最新的 MLA+ 微透鏡陣列技術，使螢幕亮度提高37.5%，最高亮度可達1300 nits[2]；廣闊的視角結合 OLED 的完美純黑、色彩高對比度等優勢，能細膩展現畫面層次，還原遊戲環境的每處細節，讓玩家享受堪比劇院的極致視覺饗宴！
此外，UltraGear™ OLED 獨步全球，將 Pixel Sound 螢幕動態聲場技術導入螢幕，搭配7.1聲道的 DTS® Virtual:X™ 環繞聲，讓玩家無需外接揚聲器或喇叭，就可體驗細膩豐富的立體音效，這項技術將每個動作轉換為聲音，讓玩家彷彿置身遊戲世界中。在視覺方面，UltraGear™ OLED 搭載4K高畫質和獨具特色的極窄邊框設計，讓玩家享有更廣闊的遊戲視野，結合兼具深度與廣度的聲效，進一步加深遊戲和多媒體內容的沉浸感，讓玩家體驗身歷其境的遊戲內容。
800R 超高曲率創造絕佳沉浸感！
LG UltraGear™ OLED 電競螢幕推出多元尺寸
全方位滿足玩家多樣需求
針對不同需求的玩家，LG 推出多種尺寸的 UltraGear™ OLED 專業電競螢幕，其中34吋、39吋、45吋螢幕透過曲面設計讓玩家享受更沉浸的影音體驗。
● 完美視角：擁有 800R 超高曲面螢幕，呈現生動鮮豔的色彩與逼真的亮度。39吋的 UltraGear™ OLED 更榮獲 CES 2024認證的全球第一台21:9比例的39吋 OLED 電競螢幕，相較於標準的16:9螢幕，增加34%更寬廣的視野。
● 畫面體驗：LG UltraGear™ OLED 240Hz 電競螢幕支援極廣色域，提供遊戲玩家身歷其境的遊戲體驗。無論明亮或昏暗場景都能栩栩如生呈現每個細節；再搭配 240Hz 高更新率及0.03毫秒反應時間，可快速且流暢地呈現每一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標。
● 貼心設計：獨特的六角型設計搭配L型支架，可自由調整螢幕高度、傾斜和旋轉角度，量身打造獨特風格，大幅減少桌面空間佔用，輕鬆擁有簡潔美觀的遊戲空間。
LG 此次亦同步推出27吋 UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕，同樣具備 OLED 高畫質螢幕、支援240Hz 超高更新率與0.03毫秒反應時間。LG UltraGear™ OLED電競螢幕系列即日起全面上市，各尺寸皆經 Underwriter Laboratories (UL)認證低藍光，並配備抗反光與低反射技術，有效減少反光干擾及長時間遊戲眼部的不適，成為電競玩家螢幕首選。為慶祝新品推出，即日起於 LG 官方線上商城登錄電子信箱並開啟預購通知，即可享有指定機型 2,000 元的折扣優惠[3]，機會難得，不容錯過！
[1] 雙模式(Dual Mode)的效能可能會因遊戲類型而有不同。
[2] 此為與去年推出的型號 LG UltraGear™ 45GR95QE 相比之數據。
[3] 折扣碼僅限於 LG 官方線上商城購買32吋 UltraGear™ OLED 電競螢幕使用 (型號: 32GS95UE )，LG 官方線上商城：https://reurl.cc/qVarqy
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