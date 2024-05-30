LG 家庭娛樂影音新品震撼登場 OLED 強攻軟硬體雙冠

【2024年5月30日，台北訊】LG 電子作為全球 OLED 技術的領導品牌，上市11年來，年年穩居全球 OLED 銷售冠軍[1]。無論是在純黑展現、亮度、色彩對比度或AI晶片效能等方面，LG OLED 皆樹立視聽娛樂的最高標準！LG 在技術研發方面持續創新突破，今年推出的 LG OLED evo M4 首創 4K 144Hz 真無線影音傳輸技術，並搭載專為 OLED 設計的全新 α11 AI 4K 影音處理晶片，帶來令人驚豔的技術展現。此外，今年推出的新品系列包含 LG OLED evo M4、G4、C4，以及 OLED B4、QNED 在內的多款智慧顯示器，皆享有 webOS 系統五年升級保證，確保消費者在未來五年內持續享有系統更新升級與軟體應用服務；LG OLED evo M4、G4 更提供五年面板保固，強攻業界軟硬體雙冠！除了智慧顯示器外，LG 也推出全球首創9.1.5聲道的立體環繞音場 Soundbar S95TR，結合三重空間環繞音效及五重向上天空聲道，帶來「聲」臨其境的震撼體驗。



LG 今 (30) 日攜手台灣新媒體展演藝術突破者「陳怡潔 Agi, Chen Yi-Chieh」，將藝術創作透過 LG 2024年智慧顯示器與 Soundbar 全系列陣容展演，開創極致影音的鑑賞體驗！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 擁有獨步全球的 OLED 技術，屢屢領先業界開創極致體驗，如全球第一台可捲曲式 OLED R、第一台可變換曲度的 OLED、第一台全透明 OLED T 等突破性產品。LG 不僅專注於技術發展，也透過使用者與裝置的互動、情境及行為模式等多方面的真實數據庫持續學習，使 AI 人工智慧成為『個人化專屬AI』，更貼近每一位使用者的需求。這種深度的 AI 應用創造更多可能性，為使用者帶來更美好的生活體驗，呼應 LG『Life’s Good』的品牌精神。」

LG OLED evo M4 全球首創 4K 144Hz 高品質無線影音傳輸

搭載全新 α 11 AI 晶片



獨家 WOWCAST 無損音質無線傳輸技術

實現真無線極致劇院體驗



LG 將無線傳輸技術再突破，強勢推出新品 LG OLED evo M4 真無線系列，首創 4K 144Hz 高品質影音無線傳輸技術，讓 HDMI 外接訊號源皆可獨立連接至真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box) ，無需直接連接顯示器。影音傳輸盒具擺放彈性，可放置於同空間任一位置[2]，不必緊鄰顯示器本身，無需在裝潢時預留線材孔洞，方便更換HDMI設備，實現牆面只有螢幕的極簡外觀。搭配零間隙壁掛設計，完美展現居家美學。M4 真無線系列還能透過 WOWCAST 無線連接 LG Soundbar[3]，享受 LG 同步音場(WOW Orchestra)，使顯示器作為中央聲道與 Soundbar 同時發聲，帶來沉浸式環繞音效，不僅提供高品質視聽體驗，更讓居家設計充滿無限可能。

核心進化！史上最強 AI 影音處理晶片

結合智慧增亮引擎 MAX 提升峰值亮度 150%

打造全新 OLED evo 科技





今年推出的 OLED evo M4 與 G4 系列均搭載 LG 專為 OLED 設計的 α11 AI 4K 影音處理晶片，AI 效能提升高達670%、影像運算能力增加770%，且 CPU 效能增強280%[4]，強大的 AI 運算能力帶來令人讚嘆的視聽體驗，讓明暗細節及主客體表現更加立體，畫質更上一層樓。藉由 AI 影音處理晶片的 AI 影像 Pro 功能，能判斷影像類型並進行超解析與降噪，達到 AI 智慧升頻 (AI Super Upscaling)；AI 動態色彩調節技術 (Dynamic Tone Mapping Pro) 將畫面細分成20,000區，逐區還原色彩和對比。今年新增的 AI 主體強化技術 (AI Object Enhancing)，可分析每個像素，增強觀看者對主體的視覺感知，以及 AI 導演情境最佳化 (AI Director Processing)，能判讀並優化畫面以呈現創作者的情感氛圍。AI 音效 Pro 功能提供11.1.2的環繞音效，並透過分析音訊內容達到 AI 人聲增強 (AI Voice Remastering) 的效果。

M4 與 G4 系列面板皆搭載智慧增亮引擎 (Brightness Booster) MAX，利用 AI 增亮透鏡與亮度智慧升級演算法，使峰值亮度提升150%，完美呈現細緻且鮮明的影像。全新晶片與面板技術結合，打造全新一代 OLED evo 科技新品。

LG webOS 五年系統升級保證 強攻軟硬體雙冠！

「個人化專屬 AI 」使用體驗持續躍進





LG 不只在硬體技術上不斷創新，近年更致力於軟體優化，提升消費者的使用體驗。透過獨家 webOS 系統與智慧滑鼠遙控器的整合，LG 利用龐大的使用數據，根據使用者與裝置的互動、偏好及行為模式等多方面的資訊輸入，進行持續學習，更貼近每一位使用者的需求。例如，AI 智慧專屬設定能根據環境及影像內容調整音效與亮度，並根據喜好客製化畫面呈現；透過 AI 影像設定精靈 (Personalized Picture wizard) 分析8,500萬筆真實使用數據，提升畫面清晰度、對比度和色彩；AI 個人化推薦 (AI Concierge) 依據使用者的觀看習慣與行為模式，推薦觀影內容和功能設定；AI 音律辨識能根據人聲哼唱進行辨識並搜尋相關內容等等。LG在創新與提升使用者體驗的過程中，將 AI 應用深化為「個人化專屬AI」，提供更多互動後的客製化體驗。

為了滿足使用者需求， LG 今年推出了全新的服務模式，全新的 webOS 24 支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級[5]，提供最新的軟體功能與資安保障，強勢挑戰軟硬體雙冠！

LG OLED evo C4 及 OLED B4 系列亮相！

頂尖技術全面升級





QNED 雙重面板技術色彩精準還原

承襲 OLED 強大影音晶片技術

LG 不斷革新技術與畫質標準，鞏固在全球 OLED 市場的領導地位，每年刷新頂級標準的同時，更提供多種規格與業界最齊全的尺寸選擇！今年，LG 同步推出 OLED evo C4 極緻系列、B4 經典系列新品，配備全新升級、專為 OLED 設計的 4K AI 影音處理晶片。C4 搭載 α9 第七代 AI 影音處理晶片，AI 表現效能及影像運算都有大幅升級，加上智慧增亮引擎，讓視覺享受再進化。同時，C4 與 B4 皆支援杜比視界 (Dolby Vision) 及杜比全景聲 (Dolby Atmos)，提供劇院級的觀影享受。獨家同步支援 Nvidia G-Sync、AMD Freesyn c及4組 HDMI2.1，C4 更進一步支援 144Hz 的更新率，讓遊戲玩家能享受更流暢的遊戲體驗。此外，AI 影像 Pro 與 AI 智慧升頻技術能對影像進行分類、去除雜訊，並透過深度學習演算法優化人臉和物體，打造前所未有的逼真感。

今年，LG 同步推出了 QNED 量子奈米智慧顯示器系列新品，採用量子點增色結合一奈米濾色的雙重面板技術，展現極致卓越且豐富的色彩表現，色彩還原度受到 Intertek 認可[6]。搭配 QNED 極致控光科技 (Precise Light Control Technology)，減少光暈，呈現出清晰立體的影像；同時配備 α8 AI 4K 影音處理晶片[7]，利用 OLED 尖端的晶片研發技術，大幅提昇 AI 影音運算效能，無論是在畫面的升頻表現、主體強化，還是模擬9.1.2環繞音效，都為觀影者帶來驚艷的視聽感受。

LG Soundbar S95TR 全球首創 9.1.5 聲道

劇院級沉浸式影音最佳搭配



LG 的視聽生態系不僅開創全新「視」界，還精心打造了與 LG 智慧顯示器完美搭配的頂級 Soundbar。今年新登場的 LG Soundbar S95TR 為全球首創的9.1.5聲道環繞立體音場，結合三重空間環繞音效與五重向上天空聲道，提供極致的包覆感音效。中央天空聲道的傾斜式設計大幅提高聲音的傳遞效果，營造震撼的視聽效果。此外，LG WOWCAST 無線傳輸設備能輕鬆連接 LG Soundbar 和 LG 智慧顯示器，提供無損音質的 Dolby Atmos 和 DTS:X 空間音效，享受「聲」臨其境的聽覺盛宴；全新的 AI 空間音效定位 Pro 能快速分析環境並調整各聲道設定，帶來極致娛樂饗宴。

而 LG Soundbar S70TR 為全球首創的5.1.1聲道環繞立體音場，同樣擁有三重空間環繞音效與天空聲道，配合無線後環繞，帶來卓越的包覆感音效體驗。並能與 LG QNED 量子奈米智慧顯示器的壁掛架設計完美搭配，外型簡潔美觀，為消費者帶來無縫整合的視聽享受。今年還推出了 StanbyME 閨蜜機最佳音效搭配，LG XT7S 內建 20W 雙高音立體聲喇叭及中置低音單體，結合續行16小時與 IPX5 防水等級，可輕鬆立即連接 StanbyME，並支援 WOW Orchestra 同步音場，提供清晰的高音表現，滿足各種觀影享受。

為慶祝全系列新品上市，即日起購買 LG 任一智慧顯示器，就享有三個月 Apple Music 免費試用體驗，即刻入手享福吧！

[1] 根據 Omdia 市場調查，2013-2023年全球 OLED 電視出貨量所得數據。2024年台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。

[2] 真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於顯示器無線接收器的位置，傳輸距離約為10公尺無障礙物時效果最佳。傳輸盒及顯示器各自需要電源。

[3] WOWCAST 功能僅限 SC9S 及 S95TR。

[4] 與搭載 α5 AI 影音處理晶片的智慧顯示器進行比較。

[5] webOS New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級，共五個版本含購買時的版本。支援的功能和應用程式可能因產品規格或國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。

[6] 顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

[7] QNED9 1及 QNED86 配備 α8 AI 影音處理晶片。